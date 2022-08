Nur wenn wir es wagen, in unsere innere Welt hineinzuschauen und uns ein Bewusstsein zu erarbeiten für das, was uns bewegt, kann es gelingen, die äußere Welt entsprechend unserer Vorstellungen zu verändern!

…

Viele derer, die sich in den vergangenen Jahren engagiert haben, über die Hintergründe der als Schutzmaßnahmen verkauften Kontrollmechanismen aufzuklären, fühlen sich enttäuscht und frustriert darüber, wie wenige Menschen die Gefahr der sich anbahnenden posthumanen Ära erkennen. Doch ihr Handeln war nicht umsonst.

…

Befreien wir uns aus der Gebundenheit an ein bestimmtes Ergebnis und besinnen wir uns auf die größeren Zusammenhänge, in die alles eingebettet ist. Die Welt, wie wir sie kannten, wurde und wird immer mehr auf den Kopf gestellt, nichts ist mehr stimmig, alles scheint nur noch von widersprüchlichem, offensichtlichem Irrsinn geprägt zu sein. Diese Veränderung, die weltweit gerade stattfindet, beinhaltet etwas enorm Großes in sich, denn es gibt uns die Möglichkeit zu vereinfachen, zu entschleunigen und bringt in uns die Essenz, was wir wirklich sind, zum Vorschein – hier weiter.

Wir haben uns wirklich angestrengt. Viel Mut haben wir aufgebracht. Unserem Gewissen und besten Wissen sind wir gefolgt. Wir haben uns ehrenamtlich engagiert. Unsere Zeit und unsere Energie haben wir gegeben, um uns und andere zu informieren. Freundschaften haben wir riskiert und uns aus unseren Familien ausschließen lassen. Jobs haben wir verloren und die alte Heimat verlassen. Wir sind weit gegangen und haben immer wieder die eigenen Grenzen überwunden.

…

Vielen Gefahren sind wir auf unserem Weg begegnet. Wer sich heute quer äußert, riskiert nicht nur Ausgrenzungen, Verleumdungen, Erniedrigungen und Angriffe, sondern ebenso Kontosperrungen, Publikationsverbote, Strafverfahren, Einweisungen in die Psychiatrie und neuerdings auch Enteignung – siehe Artikel hier. Wir haben uns nicht abschrecken lassen und friedliche Lösungen gesucht und gefunden. Manchmal ist es uns gelungen, die andere Wange hinzuhalten und unsere Wut in Wohlwollen zu verwandeln.

…

Wir haben uns verändert. Die, die wir zu Beginn des Jahres 2020 noch waren, gibt es nicht mehr. Viele von uns haben einen tiefen Transformationsprozess durchgemacht. Wir haben begriffen, dass kein Politiker, kein Programmierer uns retten und kein Meister vom Himmel fallen wird, um uns zu erlösen. Wir haben verstanden, dass die Lösungen nicht von außen kommen werden, und wir selbst der Wandel sind, den wir in der Welt sehen wollen. Wir selbst sind der Gral, das Gefäß der Fülle und der unerschöpflichen Lebenskraft, das wir seit Jahrtausenden vergeblich suchen.

…

Delirium tremens: Der Geist ist aus der Flasche und geht nicht mehr zurück. Währenddessen intensiviert sich das Chaos in der Welt. Das dritte Jahr in Folge meinen wir, dass es nun aber wirklich alle sehen müssten. Alle müssten das Spiel durchschauen. So offensichtlich springt ins Auge, dass jede Information, die an die große Glocke gehängt wird, dem alleinigen Zweck dient, die Menschen noch verwirrter, noch abhängiger und noch gefügiger zu machen.

…

Wir sollen uns klein fühlen, überflüssig, nichtig, nutzlos. Alle kontrollierten Nachrichten sind darauf ausgerichtet, Menschen zu erniedrigen und zu entzweien. Keiner unserer Lebensbereiche wird davon verschont, dass andere das Steuer übernehmen und uns Probleme einreden, die wir ohne sie nicht hätten. Allerorten wird gezündelt. Damit wir mitmachen beim Spiel mit dem Feuer, wird uns als Schutzmaßnahme verkauft, was in Wirklichkeit Unterdrückungsinstrument ist.

…

Überall platzen die Informationsbomben und quälen uns mit Schlagzeilen kriegerischer Scharmützel, nichtssagender Fallzahlen, steigender Inflation, drohender Energieknappheit, Hitze im Sommer und Kälte im Winter. Um uns davon zu überzeugen, dass es ernst wird, ist in Frankreich der Senf knapp, der in jede Vinaigrette gehört. Unübersehbar klaffen die Lücken in den Supermarktregalen, während die Gläser in den Lagern zurückgehalten werden.

…

So steigt die Angst vor Mangel im Herzen Europas, die die Massen an die Leine zu legen vermag. Während die Wälder brennen und die Menschen auf einen atomaren Krieg eingestimmt werden, werden immer neue Krankheitserreger hervorgekramt und für die internationale Notlage frisiert. Um die Verwirrung komplett zu machen, werden Menschen bestraft, die behaupten, dass es nur zwei Geschlechter gibt oder dass Männer keine Mütter sein können.

…

Ein immer wokerer Zeitgeist sorgt dafür, dass Kinder schon vor ihrer Pubertät ihr Geschlecht ändern können und weiße Musiker mit Rastalocken von der Bühne geholt werden. So weiß niemand mehr, wer er ist. Bald ist das Chaos komplett und die Welt bereit für die Tabula rasa, auf der der ganz große Reset aufgetischt werden kann.

…

War alles umsonst? Gelegenheiten zu erkennen, dass der Hase genau dorthin läuft, gibt es mehr als genug. Es ist für jeden offensichtlich, der den Mut hat, sich ein paar grundsätzliche Fragen zu stellen. Wer es heute immer noch nicht sieht, der will es nicht sehen. Entsprechend wächst die Bestürzung und Frustration derjenigen, die versuchen, auf die Gefahr aufmerksam zu machen.

…

Nach über zwei Jahren unermüdlichen Engagements stellt der Autor Ulli Frühhaber konsterniert fest, dass alles nur noch schlimmer geworden ist. Seine anfängliche Wut ist der Verzweiflung gewichen. Alles ist gesagt. Doch bleibt uns wirklich nichts weiter, als der Nachwelt, von der wir nur hoffen können, dass es sie geben wird, ein Zeichen zu hinterlassen, dass nicht alle dem Mainstream blindlings gefolgt sind? Ist es das, wofür wir uns noch anstrengen? Oder gibt es im Chaos selbst einen Sinn zu finden, eine Art Schlüssel, den wir für unsere Weiterentwicklung benötigen?

…

Gemäß den Zyklen der Natur folgt auf jedes Ende ein neuer Anfang, auf jede Unordnung eine neue Ordnung. Auch wenn bestimmte Ereignisse künstlich vorangetrieben werden, so sind sie doch eingebettet in ein umfassendes Ganzes, in dem andere Gesetze gelten als die menschengemachten. Diese Gesetze haben wir zu einem großen Teil vergessen. Wir kennen die Erhaltungssätze der Physik oder die Newtonschen Kraftgesetze. Doch es gibt ältere Gesetze, die unsere Zivilisation im Laufe der Jahrtausende verdrängt hat.

…

Die auf Hermes Trismegistos zurückgehenden Prinzipien etwa, eine Verschmelzung altägyptischer und griechischer Weisheit, beruhen auf dem Wissen um den geistigen Ursprung allen Seins. Daraus resultieren die Prinzipien der Resonanz, der Schwingung und der Gegensätze, das Prinzip des Rhythmus und des Kreislaufs und das Prinzip von Ursache und Wirkung und der allumfassenden Einheit. In diesem Weltverständnis hat alles einen Sinn, denn alles wird als eingebunden in einen höheren Zusammenhang empfunden.

…

Herausgerissen: Die Sinnlosigkeit ist ein Produkt der modernen Zeit. Der Begriff sinnlos, mittelhochdeutsch sinnilos, nicht mit Sinnen begabt, wahnsinnig, kommt aus dem Jahr 1000 nach Christus. Er dokumentiert etymologisch ein Phänomen, das es in den Glaubensvorstellungen früherer Kulturen nicht gab. Unsere Zivilisation zeichnet sich dadurch aus, zunehmend aus dem Zusammenhängenden zu fallen, indem der Einzelne sich nicht mehr als Teil eines Gefüges erlebt und wir uns zunehmend als verlorene Teilchen im leeren Raum empfinden.

…

Gott ist tot und das Universum aus einem Knall entstanden. In einer sich atomisierenden Gesellschaft hat nichts mehr Bedeutung. Es gibt kein Fundament mehr, keinen Stoff, der alles zusammenhält, keinen Äther, kein fünftes Element, keine Quintessenz. Der Äther wurde im Jahre 1905 von dem damals 26-jährigen Patentbeamten Albert Einstein aus dem Periodensystem entfernt. Seitdem ist alles beliebig und zufällig geworden.

…

Dieses Denken liefert das moralische Fundament dafür, ungehindert in alle natürlichen Lebensprozesse eingreifen zu können. Nichts ist uns mehr heilig. Alles kann bis in seine kleinsten Einzelteile zersprengt werden. Die Leere, die wir hier finden, dient uns als Beweis dafür, dass es keine sinngebende höhere Macht geben kann, die alles zusammenhält. So hindert uns niemand daran, reinen Tisch zu machen und zu servieren, was uns in den Kopf kommt.

…

Wir tun die Dinge einfach deshalb, weil wir sie tun können, ohne Sinn und Verstand. Unser Wahnsinn erhält seine Rechtfertigung dadurch, dass der Zweck alle Mittel heiligt. Alles darf getan werden, wenn es nur einen bestimmten Vorteil verspricht. In einem auf Gewinn ausgerichteten System sind Manipulation, Lüge, Ausbeutung, Unterdrückung, Gewalt und Krieg in Ordnung, wenn sie wirtschaftlichen Nutzen bringen. Allein das Resultat entscheidet darüber, was moralisch durchgeht und was nicht.

…

Im Großen und Ganzen: In diese Falle riskieren wir zu tappen, wenn wir uns fragen, was unser Engagement denn gebracht hat. Wir quälen uns mit der Vorstellung, dass unser Handeln sinnlos war, wenn das gewünschte Resultat nicht sichtbar wird und die kritische Masse noch nicht erreicht ist, die das alte System zum Kippen bringt. Wenn die meisten Menschen immer noch nicht erkannt haben, welcher Gefahr sie sich selbst und andere aussetzen, dann meinen wir verloren zu haben. Dann war alle Liebesmüh umsonst.

…

Doch verhält es sich so? So gesehen hieße einer der größten Loser der Weltgeschichte Jesus Christus. In seinem Werdegang hatte er so ziemlich alles danebengesetzt, was man danebensetzen kann. Seine Freunde haben ihn verlassen oder verraten, als es darauf ankam, sein Engagement bezahlte er mit seinem Leben, seine Lehre wurde nur allzu oft missverstanden und verdreht, und viele glauben nicht einmal, dass er überhaupt existiert hat.

…

Angesichts all jener, die zu Lebzeiten verkannt wurden und deren Wirken erst posthum sichtbar wurde, können wir unser Handeln in einen größeren Rahmen stellen. Wenn wir vom Detail ablassen und die Dinge im Zusammenhängenden, Großen und Ganzen zu sehen versuchen, dann wird klar, dass sich der Erfolg einer Arbeit nicht an Zahlen misst, sondern an der Qualität der Samen, die in die Erde gebracht wurden.

…

Die Frage ist nicht, was unser Handeln uns oder anderen bringt, sondern was wir zu geben haben. Was will aus uns heraus? Was will (mit-)geteilt werden? Was lassen wir durch uns hindurchfließen, um es in die materielle Welt zu bringen? Es geht nicht darum, welche Lorbeeren wir ernten und wie viele Menschen auf uns Lobeshymnen singen, ob wir sie zu hören bekommen oder nicht. Es geht darum, sich in den Dienst dessen zu stellen, was wir einmal das Wahre, Schöne und Gute nannten, ohne sich um das Resultat zu kümmern.

…

Völlig losgelöst: Der Weg ist das Ziel lautet eine auf den chinesischen Philosophen Konfuzius zurückgehende Weisheit. Entscheidend ist nicht das, was bei einer Sache herauskommt, sondern das, was unser Auf-den-Weg-Machen in uns selbst bewirkt. Nicht das Äußerliche ist von Bedeutung, sondern das Innen. Wer den Sinn seines eigenen Handelns weiter im Außen sucht, füttert letztlich die Bestie, die gerade die alte Welt verschlingt. Er macht es im Grunde nicht besser als diejenigen, gegen die er sich auflehnt: Er versucht, seine Interessen durchzudrücken, wie nobel sie ihm auch erscheinen mögen.

…

Niemand hat das Recht, über den freien Willen eines anderen zu walten. Was wissen wir schon darüber, was auf dem Lebensweg eines anderen Menschen ansteht? Hier können wir uns nur verirren. Orientieren können wir uns allein auf dem Weg, der zu unserer eigenen Authentizität führt. Was wir hier finden, können wir ausstrahlen. Es obliegt der Entscheidung eines jeden, ob er sich an diesem Feuer wärmt und von unserem Licht inspirieren lässt oder nicht. Was auch immer der andere wählt: Es verringert oder erhöht nicht die Qualität unserer Flamme.

…

Zwischen Chaos und Kosmos: Nutzen wir den verbleibenden Sommer und kümmern wir uns darum, unseren Garten zu bestellen. Mit Voltaires Figur Candide wissen wir, dass dieser Garten gleichzeitig die Welt ist. Hier können wir es halten mit den Martin Luther zugesprochenen Worten Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Verankern wir uns im Jetzt. Verwurzeln wir uns in der Erde. Machen wir uns dieses Geschenk. Seien wir präsent und verbinden uns mit unserer tiefen inneren Kraft. Wir brauchen sie für das, was vor uns liegt.

…

Der Prozess der Spaltung, altgriechisch Chaos, ist noch nicht vorbei. Die neue Ordnung, der neue Kosmos, ist noch nicht geboren. Es geht hoch her in diesem gigantischen Transformationsprozess. Niemand kann sagen, was kommt, denn es hängt davon ab, wie wir individuell und kollektiv die Krise durchschiffen und wie wir uns entscheiden. Zuversicht, unser Schiff durch den wogenden Ozean zu steuern, gibt die 700 Jahre vor Christus entstandene Theogonie des griechischen Dichters Hesiod: Chaos ist der Urgrund, auf dem die Erde und auch die Liebe entstanden.

…

Dieses Chaos ist ein schöpferisches. Es ist nicht gegen uns. Es ist eine Gelegenheit, einen entscheidenden Schritt weiterzugehen in unserer Entwicklung und selber schöpferisch zu werden. Nehmen wir, was uns geboten wird, und nutzen wir die Kraft, die uns entgegengebracht wird, in unserem Sinne. Drehen wir um, was gegen uns gerichtet ist, und betreiben wir das, was der Apotheker und Alchimist Carsten Pötter „geistiges Aikido“ nennt.

…

Die Energie, die uns jetzt zur Verfügung gestellt wird, ist enorm. Stellen wir uns ihr nicht entgegen. Bedienen wir uns ihrer wie eine Art Trampolin, das uns in die Höhe trägt, und wachsen wir über uns selbst hinaus. Hören wir auf damit, unseren Wert an anderen zu messen und die Rechtfertigung für unsere Existenz von Ergebnissen abhängig zu machen. Wagen wir den freien Fall und erfahren wir, wie es ist, Wind unter die Flügel zu bekommen…

Nur wenn wir es wagen, in unsere innere Welt hineinzuschauen und uns ein Bewusstsein zu erarbeiten für das, was uns bewegt, kann es gelingen, die äußere Welt entsprechend unserer Vorstellungen zu verändern. Kerstin Chavents Texte geben Anregung, wie es gelingen kann – hier weiter.

Tiefere Einsichten werden dann auftauchen, wenn wir diesen Wegweiser befolgen und lernen unserer Intuition zu vertrauen in dem Wissen, dass wir, zu dem was jetzt notwendig ist, geführt werden – hier weiter.

Nach 10 Jahren intensiver Studien und Experimente wartet Bestsellerautorin Lynne McTaggart erneut mit einer eindrucksvollen Feststellung auf. Sie zeigt: Es gibt ein kollektives Bewusstsein – und wir alle können es beeinflussen! Eine erstaunliche Erkenntnis, die unser Weltbild verändern wird – hier weiter.

Zitat: Die Politiker und Regierungen, das ist das verwerfliche, sind aus welchen Grund auch immer, mehr daran interessiert mit den „Machern dieser Krise“ im gleichen Boot zu sitzen, als den Schwur und die Pflicht zum Wohle und Schutz des Volkes wahrzunehmen. Im Gegenteil, der Staat, das zeigt er ganz deutlich, will seine Bürger eher unterdrücken als beschützen. Wer noch Zweifel an meiner Darstellung hegt und nicht wirklich sieht was um uns geschieht, kann in diesem Fall nur ein dummer Bürger, sprich, ein perfekter Narr seiner eigenen Regierung sein. Quelle: „Corona – die Wahrheit“ S. 294.

Existiert so etwas wie ein feinstoffliches Feld, das den ganzen Kosmos durchdringt? Die Wissenschaftsjournalistin Lynne McTaggart hat zahllose Physiker, Biologen, Neurowissenschaftler und Bewusstseinsforscher interviewt und Bestätigungen für ein solches Nullpunkt-Feld aus ganz verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen zusammengeführt. Bislang unverständliche Phänomene wie Geistheilung, Gedankenübertragung oder Synchronizität erhalten damit eine logische Grundlage – hier weiter.

Dieser Wissenschaftsreport zeigt, was Menschen bewirken können, wenn sie ihre Intentionen zielgerichtet einsetzen. Lynne McTaggart zieht hier die faszinierenden Schlussfolgerungen aus ihren Recherchen über das weitreichende Potenzial unserer Gedanken – hier weiter.

Der dritte Roman aus der Thriller-Reihe um Robert Langdon, die Dan Brown zu einem weltweit gefeierten Bestsellerautor machte – hier weiter.

… und stimmen Sie sich auf höhere Dimensionen von Zeit und Raum ein. Was passiert da im Gehirn, was diesen übernatürlichen Effekt erklären kann? Dr. Joe Dispenza bezeichnet die Zirbeldrüse gerne als Alchemist – mehr hier.

Bernd Huber (Autor von BRAINBOW) beleuchtet auf eindrucksvolle Weise – was gerade weltweit abläuft – Hier weiter…

30 Jahre nach dem Fall der Mauer und dem Zusammenbruch des Kommunismus erhebt die Tyrannei erneut ihr Haupt. Die Mächtigen holen zum endgültigen Schlag gegen den freien und selbstbestimmten Menschen aus. Und das nicht geheim oder im Verborgenen. Sie machen überhaupt keinen Hehl aus ihren revolutionären und menschenfeindlichen Absichten – hier weiter.

Unsere Welt ist im radikalen Wandel. Alles kommt auf den Tisch, das Unvorstellbare wird wahr. In Zeiten der Covid-Seuche, des Klimawandels, der heraufziehenden Krise des Finanzsystems und des drastischen Ressourcen-Schwunds braucht es entschiedenes Handeln – hier weiter.

Wer sich ein realistisches Bild von der Lage in unserem Land machen möchte und noch in der Lage ist, ohne Staatsfernsehen zu denken, dem sei das Buch von Prof. Dr. Werner Kirstein wärmstens empfohlen – hier weiter.

Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.

Zur Aufrechterhaltung eines gesunden Blutzuckerspiegels nehmen Sie morgens und abends nach der Mahlzeit je 10 Milliliter Regulatpro – hier mehr dazu.

Nach der offiziellen Statistik fällt in Deutschland jeden Tag 472-mal der Strom aus. Einschlägige Untersuchungen haben gezeigt, dass dabei 90 Prozent der Stromunterbrechungen noch gar nicht erfasst sind. Demnach würden die tatsächlichen Versorgungsstörungen bei rund 4700 Stromausfällen liegen – pro Tag! Die Frage ist nicht, ob es zu einem Blackout kommt, sondern wann – bereiten Sie sich darauf vor – Sie werden es nicht bereuen…Bedrohung Blackout – hier weiter.

Ich bin sehr zufrieden. Alle angeschlossenen Geräte laufen einwandfrei. Der Ventilator ist nicht zu laut. Top Gerät! Hier zum ECO-Flow.

Mit der FIRECARD blitzschnell ein Feuer entfachen. Spiegel zum Absetzen von Signal- und Morsezeichen. In einer Notsituation kann Ihnen dieses kleine Survival-Kit sogar das Leben retten. Der Signalspiegel besitzt eine hohe Reflexionskraft mit der eine schnelle Kommunikation mit befreundeten Teams möglich ist oder auch Notsignale an Erste-Hilfe-Teams gesendet werden können – hier ein Video dazu.

Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, wie groß die Kraft des Herzens in Wahrheit ist. Sie geht weit über die physische Dimension hinaus. Ruediger Schache zeigt, dass das Herz seine eigene Intelligenz besitzt, dass es komplexe Informationen ganzheitlich und schnell erfassen kann – hier weiter.

Dr. Liberman: „Die Medizin der Zukunft ist Lichttherapie. […] Lichttherapie wirkt schneller als herkömmliche Medikamente. Sie hat weniger bzw. keine Neben-wirkungen…[…]Licht spielt eine größere Rolle als Vererbung, Umwelt und Ernährung.“ Wie du deinen chronischen Lichtmangel in weniger als 30 Minuten ausgleichst und deinen Körper & Geist revitalisierst, kannst Du hier lesen.

Auf Dunkelheit folgt wieder Licht. Nach seiner langwierigen und strapaziösen Krankheit beschreibt der Autor in »Glücksträumer – Durch Liebe ins Licht« seinen extravaganten Weg hin zur vollkommenen Gesundheit. Wie gewohnt schildert er facettenreich seinen Alltag, nachdem er »JA« zum Leben gesagt hat. Er lässt Sie teilhaben an seiner Zeit des Wandels und begeistert wieder mit einer energiegeladenen und kraftvollen Ausdrucksweise – hier weiter.

Das Rudolf Steiner Archiv in Dornach hat viele seiner Schätze ausgepackt und eine Auslegeordnung hergestellt, die das Leben Rudolf Steiners in seiner Vielschichtigkeit, Fülle und Dichte zeigt. Zahlreiche Fotografien und Dokumente, jeweils kompetent und feinsinnig erläutert, führen durch Rudolf Steiners Leben – hier weiter…