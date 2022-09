Du fragst Dich, wieso Du manchmal zwischen 3 Uhr und 5 Uhr morgens aufwachst? Ein vielleicht beunruhigendes Gefühl macht sich in Dir breit?

…

Woher kommt bloß diese Schlaflosigkeit und was für eine tiefere Bedeutung steckt womöglich dahinter?

…

Jacqueline Le Saunier über den Ruf der Intuition.



Warum Du zwischen 3 und 5 Uhr morgens aufwachst – Der Ruf Deiner Intuition

Sei Dir bewusst, dass nichts im Universum einfach so passiert. Es hat alles eine Ursache und ebenso eine Wirkung. Alles geschieht aus einem bestimmten Grund.

…

So auch, dass Du zwischen 3 Uhr und 5 Uhr morgens wach wirst. Denn diese Zeit stellt die absolut beste Zeit für Deine Intuition und Manifestationen dar. Nicht ohne Grund stehen in vielen Kulturen die Menschen um 4 Uhr auf, um zu meditieren und sich ihrer Spiritualität zu widmen.

…

Du fragst Dich, warum denn bloß in diesen frühen Morgenstunden? Ganz klar: Im Außen ist es rundherum still! Die meisten schlafen um diese Uhrzeit, somit ist Deine Umgebung heruntergefahren. Du kannst zu dieser Zeit viel besser Deine innere Stimme wahrnehmen und sie hören, da es keinerlei Ablenkungen gibt. Der Fernseher läuft nicht, niemand schickt eine Mail und erwartet von Dir eine dringende Reaktion auf irgendeine Nachricht. Es ist die einzige Zeit des Tages, in der soziale Medien, Internet oder andere Menschen keine Aufmerksamkeit einfordern.

…

Diese Ruhe ist kostbar und kann ein großes Geschenk für Dich sein. Stille bringt viel Klarheit und offenbart Dinge, die tagsüber oft nicht sichtbar werden. Deine Intuition, der Du während des Alltagsstress keinen Raum gibst, kann endlich zu Dir durchdringen und Dir wichtige Botschaften geben und Antworten auf Deine Fragen.

…

Ein Zeitpunkt der Ruhe

…

Nehmen wir einmal an, Du wärst Gott oder das Universum, wie auch immer Du es nennen möchtest. Zu welcher Tageszeit würdest Du jemandem einen wichtigen Impuls senden? Während des Tages, wenn es im Alltag mal wieder quirlig zugeht und der Tag voller Alltagsmuster ist? Oder doch eher zu einem Zeitpunkt der Ruhe?

…

Die Antwort ist klar: Natürlich zu einem Zeitpunkt, an dem es am stillsten ist. Wo kein Lärm herrscht, und Du alleine jemandem eine wichtige Antwort senden kannst.

…

Das alles heißt für Dich, dass es ein großer Segen und ein riesiges Geschenk des Universums ist, wenn Du zwischen 3 Uhr und 5 Uhr morgens aufwachst. Denn um diese Zeit steht für Dich eine wichtige Botschaft bereit, die Du empfangen darfst. Ist das nicht absolut wunderbar? Du hast genau zu dieser Zeit die Chance mit dem Universum zu telefonieren und wichtige Nachrichten, den nächsten Schritt zu Deiner Berufung, Hinweise in der Liebe oder zu Deiner Gesundheit zu erhalten. Intuitive Botschaften, die sonst vielleicht nicht zu Dir finden würden, können sich zu diesen frühen Morgenstunden offenbaren. Wie schade wäre es also, diese nicht zu empfangen?

…

Freue Dich das nächste Mal, wenn Du um diese Uhrzeit wach wirst. Weil Du genau zu diesem Zeitpunkt bereit bist, eine wichtige Botschaft Deiner Intuition zu erhalten ohne viel dafür tun zu müssen oder stundenlang zu meditieren.

…

Die Erdung nicht vergessen…

…

Hier ein wichtiger Tipp, um Deine Botschaft gut zu empfangen: Stelle Deine Füße auf den Boden, damit Du eine gute Erdung verspürst. Dafür kannst Du Dich einfach aus dem Bett drehen und die Füße auf dem Zimmerboden platzieren. Denn wenn Du nur daliegst, kann es passieren, dass Du wieder einschläfst. Schalte ein kleines Licht an, nimm Dein Notizbuch, einen Stift und schreibe das, was Dich erreicht nieder.

…

Falls Du möchtest, kannst Du gerne vorher noch Folgendes fragen: „Ich bin jetzt bereit, was möchte meine Intuition mir nun sagen?“. Schreibe auf, ohne nachzudenken, lass es einfach fließen. Nimm die Impulse an, ohne zu zensieren, denn oftmals macht das Geschriebene auf den ersten Blick gar keinen Sinn.

…

Schon Madame Curie hat jahrelang nach einer Lösung gesucht, die sie dann plötzlich eines Nachts durch eine Eingebung empfing. Plötzlich war die Lösung da, auf die sie so lange hingearbeitet hatte. So einfach kann es sein! Fühlst Du anschließend, dass der Impuls langsam nachlässt und nicht mehr da ist, kannst Du Dich wieder schlafen legen. Schaue Dir dann am nächsten Morgen an, was Du aufgeschrieben hast. Eventuell steht dort Deine lang ersehnte Lösung, eine wichtige Vorausschau für Dein Leben oder eine Vision für die Zukunft.

…

Ein wahrer Segen

…

Es ist definitiv ein großer Segen und weniger eine Schlafstörung, um diese Uhrzeit aufzuwachen. Der Verstand sucht immer für alles eine Erklärung und stellt dies schnell als Störung dar. Dabei ist es vielleicht deine große Nacht, an dem Du endlich die langersehnte Lösung für deine Business-Idee oder Deinen neuen Wohnort erfährst. Mache Dich also bereit für Dein ganz persönliches Geschenk vom Universum und sei dankbar.

…

