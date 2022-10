Wenn wir uns für unser Herz entscheiden, entscheiden wir uns auch für eine andere Realität. Eine Realität mit einer tieferen Bedeutung, eine Reise mit Ziel zum Unendlichen, eine Reise mit dem Vertrauen gehalten und geführt zu werden, und alles, was nicht im Einklang mit unserem Herzen ist, wird unabdingbar unser Leben verlassen.

…

Wir betreten eine neue Zeit, eine Zeit, in der es keinen anderen Ausweg mehr geben wird, als den, mit seiner eigenen Seele wieder in absoluten Einklang zu kommen. Um Körper, Geist und Seele in Einklang bringen zu können, bedarf es der Wahrnehmung unseres Bewusstseins.

…

Es ist an der Zeit, in den Einklang mit unserer Seele zu kommen, deshalb ist es wichtig, dass wir Abstand halten, von allem was uns von der Liebe entfernt und ihr entgegensteht. Den Herzensweg zu gehen bedeutet auch stets offen zu sein für Neues. Du wirst anders strahlen, wenn du anfängst, dich im Einklang mit deiner Seele zu bewegen.

…

Im Einklang sein – Wenn wir uns für unser Herz entscheiden



Quelle: Allure von LIL – Aus dem Buch:„Auf dem Weg aus der Dunkelheit ins Licht“ – hier zum Buch>>>.

