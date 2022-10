Eine großflächige Infantilisierung hält in der Gesellschaft Einzug und verdrängt die Fähigkeit zum kritischen Denken — die daraus entstehenden Folgen sind dramatisch.

…

„Kindermund tut Wahrheit kund“, sagt der Volksmund, und schon in der Bibel riet Jesus den Gläubigen, „wie die Kinder“ zu werden. Die Eigenschaften von Kindern ― Ehrlichkeit, Unbedarftheit und andere ― sind oft idealisiert und Erwachsenen als Kontrastprogramm vorgehalten worden.

…

Die Wesensart von Kindern erweckt in Älteren wohl eine Art Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Dieser Effekt wird in jüngster Zeit von den Medien eifrig genutzt, indem etablierte Politiker etwa auf sorgfältig dressierte Kinder-Interviewer mit hohem Niedlichkeitsfaktor reagieren müssen. Bedienen sich Regierungsmitglieder eines Tonfalls der Art „Wie erklär ich‘s meinem Kind?“, so werden auch die großenteils erwachsenen Zuschauer dabei mitgenommen.

…

Schwierig wird es, wenn sich diese Erwachsenen in einer infantilen Scheinwelt aus Smileys, Tierpüppchen, Piepstönen und Stammelsprache verlieren und dabei ihren in höheren Altersstufen erlernten kritischen Verstand aufgeben. Politiker nutzen die Sehnsucht ihrer Wähler, sich „wie die Kinder“ zu fühlen, nur allzu gern aus, um sie paternalistisch zu belehren und zu gängeln.

…

Dass machthungrige Potentaten das gern tun, ist menschlich verständlich; schwerer zu verstehen ist jedoch, dass sehr viele Bürger auf dieses falsche Spiel eingehen und in ihre Regression zu unmündigen Befehlsempfängern einwilligen.

Nicht Crime, Sex, Fantasy oder Science Fiction sind die üblichen Verdächtigen in diesen Geschichten, sondern alltägliche Erlebnisse, die von der Autorin mit viel Selbstironie und Hintersinn erzählt werden – hier weiter.

Die gespielte Naivität

Ein Artikel von Reimar Kanis.

…

„Was sind eigentlich diese Tierpanzer, die vorher niemand kannte?“ ― Annalena Baerbock, in ihrer Antwort auf Anfrage des Parlaments am 27. April 2022

…

In einer aktuellen Unterhaltungs-Fernsehshow sind Kinder als Lehrer aufgestellt, um die dazu eingeladenen Promi-Gäste als Schüler zu belehren. Es werden die typischen Muster des Schulbetriebes abgebildet, nämlich die Vorführung der Unwissenden, die mit subtiler Demütigung einhergeht. In der Show wird viel mit dem Nichtwissen der Teilnehmer kokettiert, und dabei erscheinen diese immer besonders sympathisch, weil sie ja so bescheiden sind. Alle können offen über ihre Unvollkommenheiten oder ihre Irrtümer lachen, während sie gleichzeitig sichtlich bemüht sind, ihre Show-Rolle zu bewahren ― so menschlich, so lieb und so uneitel. Das geheime Motto der Show ist wahrscheinlich: „Wir wissen, das wir nichts wissen, das hat doch der berühmte Philosoph gesagt.“ Tja, aber hat der Philosoph damit auch gemeint, man solle dabei bleiben? Egal, mit der Aussage liegt man heute immer richtig: „Wir wissen es nicht!“

…

„Gebt den Kindern das Kommando – Sie berechnen nicht, was sie tun – Die Welt gehört in Kinderhände – Dem Trübsinn ein Ende – Wir werden in Grund und Boden gelacht Kinder an die Macht.“ ― Herbert Grönemeyer, Kinder an die Macht, 1986

…

Die Zurschaustellung von kindlicher Naivität scheint in der Unterhaltungsbranche das höchste Ideal zu sein. In TV-Programmen und in Filmen sind Kinder und kindlich naive Figuren immer besonders beliebte Protagonisten, denn das suggeriert unterschwellig, dass die Gesellschaft kinderfreundlich wäre. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus.

…

Man gibt sich gerne den Anschein, um vom vorhandenen Defizit abzulenken. Manchmal demaskiert sich dieses sogar selbst; etwa bei Szenen, in denen Kinder-Reporter Erwachsene befragen, jedoch über einen Knopf im Ohr die Fragen von einem anderen Erwachsenen erhalten. Die Kinder sind, genauso wie die erwachsenen Protagonisten in den Unterhaltungsprogrammen, nur dressierte Äffchen, die zur Belustigung vorgeführt werden.

…

Das künstliche Umfeld, die Bühne, die Kamera und das Publikum stellen bei den Teilnehmern natürlich viele Irritationen her. Die Verlegenheiten der Beteiligten sowie die ständig gepushte Aufregung erzeugen die Spannung. Das ganze Spektakel wirkt heiter und amüsant. Aber die vorgebliche Spontanität ist zumeist Inszenierung und Scripted Reality.

…

„Das Ganze ist das Unwahre.“ ― Theodor W. Adorno

…

Auch Komödianten verwenden gerne das Stilmittel der offensiven Naivität: „Wat is‘n Dampfmaschin‘? Da stellen wir uns mal janz dumm.“ (aus dem Film „Die Feuerzangenbowle“, 1944). Mit dem „Dummstellen“, kann eine zuvor angenommene Realität hinterfragt werden, und bestenfalls entsteht dabei kurzfristig die Bereitschaft, eine andere Perspektive anzunehmen. Ein solches Vorgehen kann also manchmal neue Erkenntnisse ermöglichen, doch darum geht es selten. Die vorgestellten fiktiven Welten sind meist dazu gedacht, Vorurteile, Klischees oder standardisierte Denkmodelle weiter zu perpetuieren und so zu festigen. Und wenn es in der Sendung um einen weit verbreiteten Irrtum geht, kommt an Ende des Kapitels ein „Experte“, der uns erklärt, wie es eigentlich wirklich ist. Dann haben wir wieder was gelernt.

…

Der Appell der Programmgestalter an die Zuschauer ist ziemlich simpel; Nimm die naive und kindliche Perspektive ein, um Spaß zu haben! Fiebere mit den Kandidaten in den Spielsituationen mit, und fühle die überzogen dargestellten Emotionen der Protagonisten.

…

Es ist ein Wettbewerb im Grimassenschneiden. Auf der Bühne der Show sieht man übergroße und prächtige Puppenkostüme, in denen Prominente stecken, und die Teilnehmer des Spektakels teleportieren sich geistig zurück in ihre Kindheitstage. Die Augsburger Puppenkiste lässt grüßen. Die Gäste in der Show erleben dabei scheinbar wundervolle Vergnügungen — für die Betrachter am Schirm reicht es, wenn sie es zuschauend miterleben. In den Schlüsselszenen der Show müssen Überraschung, Freude, Spannung et cetera möglichst aufregend und plakativ zum Ausdruck kommen. Das Publikum im Studio rastet auf unsichtbare Anweisung völlig aus. Es ist schon erstaunlich, wie die Werbe-Trailer dieser Sendungen das zugrundeliegende Konzept mit wenigen kurzen Ausschnitten vollkommen offenbaren.

…

In der Bibel steht: „Werdet wie die Kinder“ ― da steht nicht: „Verhaltet euch kindisch!“

…

Welche Eigenschaften von Kindern in welchem Zusammenhang zum Vorbild genommen werden sollten, ist sicher ein paar weitere Überlegungen und Betrachtungen wert. Doch das ist im Moment nicht unser Thema.

…

Das Bekenntnis zum Unwissen

…

Ähnliche Muster finden sich auch bei den sogenannten Talkshows, in denen häufig komplexe Zusammenhänge auf stark vereinfachte Fragen reduziert werden. Daraus ergibt sich dann eine ebenso platte wie falsche Kontroverse. Die geladenen Gäste sind meist die Vertreter der einfachen und parolenartigen Antworten. Kurze Einspieler-Beiträge sollen den Kontext des Themas auf die Schnelle umreißen, und dabei werden schon die vorgeblich wichtigen und zentralen Fakten festgelegt. Die Meinung, die dem allgemeinen Narrativ entspricht, ist in diesen Gesprächsrunden immer in der Mehrheit, und die abweichende Meinung ist stets in der Einzahl oder Minderheit. Die Aufstellung entspricht in etwa dem Konformitätsexperiment von Asch, und die Bevormundung nimmt ihren Lauf.

…

Der Gast mit der Ketzermeinung wird meist einem unfairen Kreuzverhör unterzogen, dabei wird er oder sie häufig unterbrochen und kommt so kaum dazu, einen Punkt auszuführen. Und „Ja, aber das ist ein anderes Thema, dafür haben wir jetzt nicht die Zeit!“ ist vermutlich das häufigste Totschlagargument, um unliebsamen Kontext auszublenden. Im Notfall werden alle Widersprüche und die aufgeplatzten kognitiven Dissonanzen mit allgemeinen Relativierungen besänftigt. Im Konsens der Moderatoren heißt es dann am Ende wieder einmal: „Wir wissen es nicht.“

…

Die Welt wird vermeintlich komplexer, und deshalb scheint auch die Kluft zwischen dem Expertenwissen und dem Allgemeinwissen zu wachsen. Die Lücke zwischen den Kundigen und den Unkundigen wird teilweise von Buchautoren und engagierten Journalisten überbrückt, die sich auf das Herunterbrechen von Fachwissen sowie auf das Aufarbeiten von Hintergründen und Zusammenhängen spezialisiert haben.

…

Doch es gibt noch echte Journalisten und Aufklärer. Allerdings kann die populärwissenschaftliche Aufbereitung von neuen Erkenntnissen aus Forschung und Technik auch eine Akzeptanz für fragwürdige Entwicklungen herstellen. Kritische Auseinandersetzungen zu möglichen Gefahren von neuen Anwendungen, etwa im Bereich der Informationstechnologie, gelten schnell als fortschrittsfeindlich. Im Mainstream wird seit Jahren ein sehr niedriges geistiges Niveau der Zuschauer angenommen. Daraus resultiert eine starke Vereinfachung der vorgestellten Inhalte. Die Absender betreiben eine zielgruppengerechte Ansprache ― so weit die Theorie, und die hat sich in der Anwendung wie eine selbsterfüllende Prophezeiung bewährt. Und, wegen „der Quote“ hat niemand im Mainstream die Absicht, das Niveau anzuheben.

…

„Liebes Publikum, bist du wirklich so dumm? (…)“ weiterlesen ― Kurt Tucholsky, als Theobald Tiger in Die Weltbühne, 07. Juli 1931

…

Deshalb sprechen die Repräsentanten des Staates sowie einige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wenn sie denn mal Bürger direkt adressieren, mit diesen so, als wenn sie mit kleinen Kindern sprechen. Sie verwenden dabei markige Sprüche à la „Wir müssen uns jetzt alle unterhaken“, sie bemühen naive Gleichnisse und verschrobene Bilder, oder sie führen auch gerne mal ganz persönliche Befindlichkeiten als Ersatzargumente an. Das Phänomen wird neuerdings Postpolitik genannt. In den Medien werden die Unbeholfenheiten der Politdarsteller liebevoll als Menschlichkeit gedeutet. Scheinbar emotionale Momente der Darsteller werden zu Ereignissen hochstilisiert.

…

Wird die Hilflosigkeit der Akteure von allzu vielen Stimmen in der Öffentlichkeit kritisch gesehen, steht die Journaille auf und appelliert an das Mitgefühl der Zuschauer, diese kindlichen Antihelden zu adoptieren. Und wie beim Stockholm-Syndrom entwickeln die Entführten eine Hörigkeit gegenüber ihren Peinigern, die einer unreifen Liebesbeziehung gleicht. Die verunsicherten Bürger fügen sich brav in die Situation, geben sich dabei kindlich und naiv ― sie flüchten sich in die vermeintliche Unschuld ihrer heiligen Unwissenheit.

…

„Siehe da! Die Menschen sind die Werkzeuge ihrer Werkzeuge geworden.“

― Henry David Thoreau

…

Irgendwann färbt die häufig gespielte Rolle auf den Schauspieler ab. Genauso mündet das gewohnheitsmäßige „Dummstellen“ sowie die offensive Naivität darin, dass die Rolle am Ende zur Identität wird: Funfact Das ist in etwa so wie die Witze, die deshalb so lustig sind, weil sie auch wahr sind! Und wenn ein dummer Mensch sich „dumm stellt“, weil er meint, er könne damit als gewitzt gelten, dann ist das ein Irrtum. In Wahrheit ist es nämlich keine Verstellung, der Dumme ist in diesem Fall authentisch.

…

Wenn die „Experten“ im Fernsehen in ihren weißen Kitteln die unumstößlichen Weisheiten der angeblichen „Mehrheit aus Wissenschaft und Forschung“ mitteilen, dann sind wir für einen kurzen Moment geläutert, belehrt und vielleicht auch bekehrt. Schön, dass die Wissenschaft demokratisch geworden ist, denn die Mehrheit hat ja meistens recht.

…

„Zutrauen veredelt den Menschen, ewige Vormundschaft hemmt sein Reifen.“

― Johann Gottfried Frey

Ob Kampf mit dem übermächtigen Surfsegel, ernüchternder Wettstreit mit den Enkelkindern oder Betrachtungen von Altersproblemen – die humorvolle Aufbereitung lädt zum Schmunzeln ein. Als Tochter der Autorin kann die Illustratorin mit ihren humorvollen Zeichnungen die geistige Verwandtschaft mit ihrer Mutter nicht verleugnen – hier weiter.

Die Welt, wie wir sie kannten, wurde und wird immer mehr auf den Kopf gestellt, nichts ist mehr stimmig, alles scheint nur noch von widersprüchlichem, offensichtlichem Irrsinn geprägt zu sein.Diese Veränderung, die weltweit gerade stattfindet, beinhaltet etwas enorm Großes in sich, denn es gibt uns die Möglichkeit zu vereinfachen, zu entschleunigen und bringt in uns die Essenz, was wir wirklich sind, zum Vorschein – hier weiter.

Wer verstanden werden will, muss auch zuhören können. Ein offenes Ohr, Verständnis und wertfreie Aufmerksamkeit wünschen sich viele. Doch ist man auch in der Lage, selbst gut zuzuhören? Dieses Buch ist eine verständliche, alltagstaugliche Anleitung, um die Fähigkeiten des einfühlsamen Zuhörens zu erlernen – hier weiter.

Wie können wir unseren Kindern eine glücklichere Kindheit und leichteres Lernen ermöglichen, und sicherstellen, dass sie zu verantwortungsvollen und mündigen Mitgliedern der Gesellschaft heranwachsen? Wie erreichen wir, dass unsere Ökonomie zum Wohle der Menschen tätig ist – und nicht umgekehrt? Dass die Politik wieder zugunsten der Mehrheit entscheidet, anstatt die Umverteilung von unten nach oben voranzutreiben? Experten verschiedener Fachgebiete beantworten genau diese Fragen, die uns alle brennend beschäftigen – hier weiter.

Dr. Liberman: „Die Medizin der Zukunft ist Lichttherapie. […] Lichttherapie wirkt schneller als herkömmliche Medikamente. Sie hat weniger bzw. keine Neben-wirkungen…[…]Licht spielt eine größere Rolle als Vererbung, Umwelt und Ernährung.“ Wie du deinen chronischen Lichtmangel in weniger als 30 Minuten ausgleichst und deinen Körper & Geist revitalisierst, kannst Du hier lesen.

Wie neueste Studien zeigen: Psyche, Gehirn und Immunsystem wirken bei der Entstehung von Krankheiten aufs Engste zusammen. Wie Körper und Seele bei der Entstehung von Krankheiten zusammenwirken, in welch enormem Ausmaß Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen Einfluss auf unsere Gesundheit nehmen, erfahren Sie hier.

Zuhören ist ein Geschenk – Andrea Wiedel öffnet ihren Lesern im wahrsten Sinne die Ohren!“

…

Dieses Buch von Andrea Wiedel, ist eine verständliche, alltagstaugliche Anleitung, um die Fähigkeiten des einfühlsamen Zuhörens zu erlernen – Schritt für Schritt. Praktische Übungen unterstützen bei der Reflexion des eigenen Gesprächsverhaltens und Tipps für mehr Empathie im Alltag machen Mut, in Dialogen und Gesprächssituationen etwas Neues auszuprobieren – hier weiter.

Auf dieser Liste finden sich zahlreiche Nahrungsmittel, die jahrelang haltbar sind (vieles davon Bundeswehrstandard): Dosenbrot, Pumpernickel, Fertigmenüse wie Tortellini mit Hühnchen, Gemüse-Risotto, Veggie-Pfanne mit Nudeln, Kartoffelpüree mit Milch, Spaghetti Bolognese, Hühnchen mit Reis, Linsen-Eintopf, Jägertopf, Fettpulver, Vollei-Pulver, Schokolade u.v.m. – hier weiter.

Mehr Lebensqualität durch selbst gefertigte Gebrauchsgegenstände Wie alte Handwerkstechniken unser Leben in einer Konsum- und Wegwerfgesellschaft bereichern können, das zeigt uns John Seymour – hier weiter.

Petroleumheizung mit Löschautomatik – auch als mobile Kochgelegenheit geeignet – hier weiter.

Aktivieren Sie Ihr Drittes Auge und stimmen Sie sich auf höhere Dimensionen von Zeit und Raum ein – hier weiter.

Warum wir Heimat, Freiheit und Sicherheit verlieren – Die Jahreszahl „2025“ ist dem NASA Dokument entlehnt und steht als Synonym für den Tag X – hier weiter.

Die geheime Macht der Psyche zeigt, dass die Glaubenskraft der Psyche die Quantenbildung zwischen den Elektronen bestimmter Atome und Moleküle anregt. Sie wirkt somit als strategischer Schalter zur Realitätsbildung im Vakuum unseres Körpers. Wie wir dieses Geschehen zu unserem Vorteil optimieren können, erfahren Sie hier.

„…Alles, was uns begegnet, und alles, was uns widerfährt, sind Botschaften des Lebens, die uns etwas Wichtiges mitzuteilen haben. Das Leben spricht ständig zu uns, allerdings müssen wir die Sprache des Lebens erst erlernen. Wenn Sie diese Sprache beherrschen, dann ist es Ihnen sogar möglich, die Botschaften des Lebens gezielt abzufragen…“, sagt Kurt Tepperwein – Mehr dazu hier.

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier!

BP-ER Notration BP-ER – die Notration mit extrem hohen Nährwerten. BP-ER ist sofort verzehrfertig und muss nicht gekocht werden. Hier weiter >>>.

Weizen gefährdet Ihre Gesundheit Brot, Gebäck, Pizza, Pasta – Weizen ist in unserer Nahrung allgegenwärtig. Doch kaum jemand weiß, was für ein gesundheitsschädigender Dickmacher das goldgelbe Korn ist. Denn in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Getreide genetisch so verändert, dass es mit dem „Urweizen“ nicht mehr viel gemein hat. Der „neue Weizen“ macht dick, fördert Diabetes sowie den Alterungsprozess, schädigt Herz und Hirn und ist schlecht für die Haut. Wie man gesund und schlank ohne Weizen leben kann, erfährst Du hier.

Eine erstaunliche Erkenntnis, die unser Weltbild verändern wird: Es gibt ein kollektives Bewusstsein – und wir alle können es beeinflussen – hier weiter.

Wie die Intention einer kleinen Gruppe unser Leben heilen und die Welt verändern kann, zeigt uns Lynne Mc Taggert im Bestseller: „Die Kraft der Acht„.

Milliarden Menschen suchen verzweifelt nach einer Antwort. Einer Antwort auf die Übel in unserer Welt, die Konflikte, die Vorurteile und die vielen Ungerechtigkeiten. David Icke enthüllt sie – in diesem spannungsgeladenen Buch auf der Suche nach der Wahrheit – hier weiter.

Kennen Sie das Gefühl, von jemandem angestarrt zu werden? Wir Menschen besitzen eine Reihe bislang unerklärlicher Wahrnehmungen und Fähigkeiten, die uns und anderen sogar das Leben retten können. Sie gehören zu unserer biologischen Ausstattung – hier weiter.

‼️An diese Powerstation kann eine Vielzahl von Geräten angeschlossen werden, welche überall und stundenlang mit Strom versorgt werden. Sie hat eine enorme Akkukapazität von 1260 Wh. Ein 100-Watt-Gerät kann damit etwas länger als 12 Stunden betrieben werden. Somit hervorragend als Vorsorge für einen Blackout geeignet – hier mehr dazu »»».

Auf dieses Szenario sollten gerade wir in Deutschland umfassend vorbereitet sein: Guardian Purifier – Wasserfilter – Kochbuch für Notfall & Krise – Survival auf Russisch – Blackout

Das Multitalent für die Nutzung von Holz, Kohle oder anderen brennbaren Materialien! Ursprünglich für den Einsatz in Entwicklungsländern konzipiert, hat sich die robuste Bauweise der Raketenöfen und ihre Effizienz unter schwersten Bedingungen immer wieder bewährt – hier weiter