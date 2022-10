Wenn wir mit Bewusstheit hoffen und daran glauben, dass es uns immer möglich ist, an einer bestimmten festgefahrenen oder krankmachenden Situation etwas verbessern zu können oder bestimmte Lösungen für bestimmte Probleme zu finden, dann können wir unsere Zukunft mit Zuversicht und Liebe positiv gestalten.

…

Hoffnung ist immer auf die Zukunft ausgerichtet, weckt in uns die Zuversicht und lässt die Kraft in uns spüren, Mittel und Wege zu finden, unsere Ziele zu erreichen. Hoffnung ist eine der drei göttlichen Tugenden – Glaube, Liebe, Hoffnung – welche untrennbar miteinander verbunden sind. Hoffnung ist eine positive Erwartungshaltung mit einer emotionalen Ausrichtung an die Zukunft.

…

Wir sollen uns niemals der Hoffnung berauben lassen, denn der Glaube lässt uns in allen Lebenslagen nie ohne Hoffnung sein – nicht bei wichtigen Entscheidungen, nicht bei Enttäuschungen, nicht in Einsamkeit, nicht in Krankheit oder Tod. In Hoffnung wachsen wir.

…

Es ist die Hoffnung, welche uns Zuversicht gibt, aus widrigen Lebensumständen herauszufinden, wie aussichtslos es auch immer erscheinen mag. Glaube, Liebe, Hoffnung und Zuversicht ermöglichen es uns, das eigene Leben sinnvoll zu gestalten.

…

Es ist das Verstehen mit dem Herzen, welches uns Zweifel und Zeiten der Leere in uns durchstehen lässt. Es ist das Wollen mit dem Herzen auf die Wiederkehr und die Gewissheit, dass keine Widerwärtigkeit endlos ist. Es ist das Fühlen mit dem Herzen, die Liebe, die Selbstliebe, die Nächstenliebe und die Hingabe.

…

Bleiben wir ANGSTLOS und ignorieren wir die Illusion, dann werden wir ENDLOS sein. Umarmen wir unsere Hoffnung und machen uns immer wieder bewusst, wie wertvoll sie für uns ist. Deswegen ist es wichtig, uns nicht ablenken zu lassen, denn wir können nicht verlieren, sondern nur gewinnen, da alles Ursache & Wirkung ist.

…

Hoffnung: Die Hoffnung ist ein Lebenselixier und ohne Hoffnung gibt es keine Zukunft



