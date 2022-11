„Und plötzlich weißt Du, es ist Zeit etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen . Wenn der Weg, den Du gehst, dir ein gutes Gefühl gibt und dich glücklich macht, dann frag nicht, wohin er führt, sondern geh ihn und schau nicht zurück!“

…

Angesichts dessen, dass wir, je älter wir werden das Gefühl der Angst in uns überwiegt, kostet ein Neuanfang Mut und viel Kraft. Aber die Kraft steckt in uns!

…

Wir können Unmögliches möglich machen, dessen sollten wir uns bewusst sein! Nutzen wir die Möglichkeit zu einem Neuanfang, denn er schenkt uns Möglichkeiten der Weiterentwicklung. Es ist doch egal in welche Richtung diese Entwicklung läuft und wohin sie uns führt. Wir wachsen daran!

…

Wir entwickeln ungeahnte Kräfte und somit lässt es uns angesichts der neuen Bereiche, welche sich uns öffnen, bewusster LEBEN. Wir können selbst bestimmen was unsere wahre Wirklichkeit ist und nicht die der anderen oder der Umstände. In Zeiten des Stillstands in unserem Leben sind wir nicht mehr empfänglich für Liebe und Glück. Der vermiedene Neuanfang macht krank. Der Körper streikt und sendet uns Hilferufe in Form von Krankheiten. Es ist das „ungelebte Leben“ was unseren Körper und die Seele dazu führt.

…

Mit Krankheiten sendet er uns „Aufrufe zum Leben“. Die Impulse zu einem Neuanfang werden aus Liebe und Leid geboren. Ein Traum, ein Ziel, geboren aus Liebe. Das Leiden geboren aus der Situation, in welcher wir uns befinden. Wenn die Impulse so stark und mächtig werden, können sie die Angst überwinden und wir werden bereit sein zu einem Neuanfang, und lassen uns dann nicht mehr am Aufbruch hindern, und die Schuldgefühle werden verschwinden.

…

Vor allem ein Neuanfang aus festgefahrenen Situationen führt uns zur Selbstverwirklichung und macht uns glücklicher, wir werden beginnen uns wieder selbst zu lieben uns selbst zu vertrauen und wir können wieder Liebe geben. „Manchmal ist es so, dass wir unser Leben komplett durchrütteln, verändern und neu ordnen müssen, damit wir dorthin gelangen, wo wir hingehören.

…

Neuanfang – Der Ruf des Lebens



Quelle: Allure von LIL – Aus dem Buch: „Auf dem Weg aus der Dunkelheit ins Licht“ – hier zum Buch>>>.

…

Orgon-Energetisierung-Platten: verschiedene Ausführungen, Einzelstücke, in liebevoller Handarbeit unter hochschwingenden Merkabas gefertigt – hier mehr erfahren…

Kontakt: [email protected]

Die Welt, wie wir sie kannten, wurde und wird immer mehr auf den Kopf gestellt, nichts ist mehr stimmig, alles scheint nur noch von widersprüchlichem, offensichtlichem Irrsinn geprägt zu sein.Diese Veränderung, die weltweit gerade stattfindet, beinhaltet etwas enorm Großes in sich, denn es gibt uns die Möglichkeit zu vereinfachen, zu entschleunigen und bringt in uns die Essenz, was wir wirklich sind, zum Vorschein – hier weiter.

Orgon-Kupfer-Merkaba, kunstvolle Handarbeit, nur in geringer Fertigung, deshalb nur unter Voranfrage erhältlich.

…

Kontakt per email: [email protected]

Um uns selbst zu heilen oder zu reinigen, können wir 528 Hz Musik hören.

528 Hz ist die Liebesfrequenz und besitzt außergewöhnliche Heilkräfte – Hier mehr erfahren >>>.

Sabine Lichtenfels schildert in diesem Buch – ausgehend von ihrem persönlichen Lebensweg – eine Vision von einer zukünftigen Rolle der Frau, die untrennbar verbunden ist mit dem Aufbau einer ganz neuen Gesellschaft. Es ist eine Gesellschaft, in der Frauen ihre ursprüngliche Kraft wieder entfalten und diese ganz in den Dienst des Friedens stellen. Dies sind nicht nur Worte. Die Autorin spricht aus ihrer Erfahrung am Aufbau eines erstes Modells dieser Friedenskultur – hier weiter.

Diese Frage treibt die Menschheit um. Alle Weltreligionen und Ideologien bieten darauf Antworten an. Antworten allerdings, die für jeden denkenden Suchenden unbefriedigend sind. Antworten, die die Menschheit auseinanderdividieren und uns vergessen lassen, was uns eint: unser Menschsein. In seinem neuen Buch prüft Erich von Däniken diese Antworten und zeigt scharfsinnig und fundiert, was an diesen unstimmig ist – hier weiter.

Vorräte selbst herstellen, Marmeladen einkochen, Gemüse einlegen, Essig aromatisieren, Würzsaucen zubereiten, Würste räuchern, Kräuter trocknen und Obst dörren: Kochen und Einmachen mit frischen, saisonalen Zutaten und viel Liebe, jedoch ohne industrielle Zusatzstoffe oder Konservierungsmittel – das garantiert schmackhafte und nachhaltige Produkte – hier weiter.

Zitat: “ … Angst ist gerade deshalb bedrohlich und gefährlich, weil sie im Innen angreift! Sei es, dass man es dabei auf unser Herz, den Körper oder unseren Verstand abgesehen hat! Angst ist quasi die Manipulation der eigenen inneren Schaltzentrale! Wie also kann man sich gegen einen solchen Angriff wehren? Mit unserer Angst sind wir alleine. Wir können sie zwar mit Freunden teilen, was einige Symptome lindern kann, aber loswerden können wir die Angst nur selbst – Mutterseelenallein. Denn, außer uns selbst, ist niemand mehr in uns der fühlt! Auch wenn Angst etwas Gegenstandsloses ist, so ist sie doch etwas sehr reales. Zwar kein Gegenstand, aber trotzdem in der Lage gegenständliches zu bewegen! Die Angst kann uns zum Handeln oder aber in die totale Handlungs-Unfähigkeit führen. Insofern ist sie die wohl größte Waffe, die im

Laufe der Menschheitsgeschichte je erfunden und erdacht wurde! Quelle: Corona – Die Wahrheit – Kapitel 31: „Angst – Die stärkste Waffe der Dunkelheit!“ S. 261.

WISSE: Die Mehrzahl der „Experten“ hatte mehr oder minder intensiv Kontakt zu relevanten Impfstoffherstellern. Die WHO, das Robert-Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut haben nicht nur nach unserer Einschätzung wissenschaftlich nicht haltbare Risikoeinschätzungen veröffentlicht, unbegründete Angst gestreut und diese mit Aufforderungen zur „Pandemie-Impfung“ verknüpft. Sie waren die Referenz-Instanzen für alle politischen Entscheidungen in dieser Sache und haben

versagt. (Quelle: Corona Die Wahrheit S. 276.)

Wer sie nicht tragen will, auf seiner Hand oder Stirn, der kann nicht mehr kaufen oder verkaufen! Wer sie aber trägt, bekennt sich damit zur Anbetung SATANS – ihm droht gemäß Apk 14, 9-10 die ewige Höllenstrafe! Die Rede ist von der Zahl des Tieres (Apk 13,16-18), der Zahl 666. Versteckt lauert sie hinter dem sogenannten EAN-Code, dessen Streifen längst fast sämtliche Konsumartikel schmücken. Mit wachsender Dreistigkeit bringt man sie nun auch offen ins Spiel: hier weiter.

Die sogenannten Menschenrechte sind der komplette Gegenentwurf zu Gottes Zehn Geboten. Hervorgegangen aus den geheimen Versammlungen der Logen – der Synagoge Satans’! – konnten sie ihren diabolischen Charakter noch nie verleugnen – hier weiter.

… und stimmen Sie sich auf höhere Dimensionen von Zeit und Raum ein. Was passiert da im Gehirn, was diesen übernatürlichen Effekt erklären kann? Dr. Joe Dispenza bezeichnet die Zirbeldrüse gerne als Alchemist – mehr hier.

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier!

BP-ER Notration BP-ER – die Notration mit extrem hohen Nährwerten. BP-ER ist sofort verzehrfertig und muss nicht gekocht werden. Hier weiter >>>.

Nach der offiziellen Statistik fällt in Deutschland jeden Tag 472-mal der Strom aus. Einschlägige Untersuchungen haben gezeigt, dass dabei 90 Prozent der Stromunterbrechungen noch gar nicht erfasst sind. Demnach würden die tatsächlichen Versorgungsstörungen bei rund 4700 Stromausfällen liegen – pro Tag! Die Frage ist nicht, ob es zu einem Blackout kommt, sondern wann – bereiten Sie sich darauf vor – Sie werden es nicht bereuen…Bedrohung Blackout – hier weiter.

Ich bin sehr zufrieden. Alle angeschlossenen Geräte laufen einwandfrei. Der Ventilator ist nicht zu laut. Top Gerät! Hier zum ECO-Flow.