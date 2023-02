Liebe. Hoffnung. Glück. Es ist schwierig, über die wirklich großen Themen des Lebens zu schreiben.

…

Solch Worte kommen mit einer zu großen Wichtigkeit daher. Bedeutungsschwanger, pathetisch und dennoch nicht greifbar. Vertrauen ist eines dieser Wörter. Immer wieder darf ich lesen, wie wichtig Vertrauen sei. Umgedreht wird zu Recht kritisiert, dass ein großer Vertrauensverlust, dass eine Erosion an Vertrauen in großen Teilen der Gesellschaft zu beobachten sei. Nur – was heißt das konkret?

…

Ein Schwenk in meine Jugend, in meine Schulzeit. Meine Klasse war neben Elternhaus und Sportverein mein kleiner Mikrokosmos, meine kleine, heile Welt. Diese heile Welt war ein halbes Jahr lang in Aufruhr. Warum? Ein Dieb trieb in der zehnten Klasse sein Unwesen. Dinge verschwanden, wurden entwendet, gestohlen. Ein neuer Zirkel oder Taschenrechner hier, kleinere Geldbeträge dort. Panik beim Klassenlehrer, Panik in der Elternschaft. Der Klassenraum wurde ständig abgeschlossen. Ranzen und andere Habseligkeiten ließ man nicht mehr unbeaufsichtigt.

…

Das wirklich Schlimme war die durchgängige Atmosphäre des Misstrauens untereinander. Jeder Schüler war verdächtig, jeder Schüler wurde zum Ermittler. Keiner traute keinem, obwohl man sich über Jahre kannte.

Über das Vertrauen und das große Fressen

Ein Beitrag von Peter Löcke beim Club der klaren Worte.

…

Vielleicht hat meine kleine Schulanekdote nichts mit dem zu tun, was gerade in Deutschland passiert. Vielleicht aber auch alles. Das große Fressen, das gegenseitige sich Zerfleischen, hat begonnen. All jene, die sich lange gegenseitig beschützt haben, gehen in Deckung und zeigen nun mit dem Finger auf den jeweils anderen.

…

Die Politik sagt, wissenschaftlich falsch beraten worden zu sein. Die Wissenschaft sagt, nur beraten, nicht aber entschieden zu haben. Erste Leitmedien fungieren als Aufklärer und Ankläger, obwohl sie selbst auf die Anklagebank gehören. Ich beobachte das große Fressen mit einem Gefühl der Genugtuung. Amnestie durch Amnesie? Hoffen die Täter tatsächlich mit dieser Strategie durchzukommen? Das wird nicht gelingen.

…

Ein Lauterbach tingelt über Jahre als warnender Nostradamus durch deutsche Talkshows und versucht nun den schwarzen Peter der Schuld an die Wissenschaft zu übergeben. Jener Wissenschaft, die er vorgab zu verkörpern. Wie erbärmlich. Erste Medien klagen an, dass Andersdenkende ignoriert, diffamiert und ausgegrenzt wurden. Nur waren es die Medien selbst, die das taten. Wie erbärmlich. Ein Lothar Wieler verlässt das RKI durch die Hintertür und landet sanft im Schoß des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam. Dabei schämt sich der Maßnahmen-Guru nicht, seinen Abgang mit Hybris und Selbstbeweihräucherung zu vollziehen. Wie erbärmlich. Darf Wielers Rolle wie seine Maßnahmen niemals hinterfragt werden? Sie werden garantiert hinterfragt, Herr Wieler. Egal, wo sie untertauchen.

…

Heerscharen von Tätern schlüpfen in die Rolle der unwissenden Opfer. Die lautesten Marktschreier der Impfpflicht wie der Grüne Janosch Dahmen fordern plötzlich einen Neubeginn, einen Mantel des Schweigens über das Geschehene. Ihr Ernst, Herr Dahmen? Die Vorsitzende des Ethikrats Alena Buyx stellt weinerlich fest „Das konnte doch keiner ahnen“. Das ist jene Frau Buyx, die staatliche Maßnahmen gegen Ungeimpfte langsam hocheskalieren wollte. Ich empfehle Frau Buyx einen Grundkurs in Geschichte und Ethik. Der Satz „Das konnte doch keiner ahnen“ hat nämlich wie das Ausgrenzen von Minderheiten traurige Tradition in Deutschland. Was ist eigentlich mit einem gewissen Christian Drosten? Die Politik habe bei Schulschließungen und anderen Fragen in einer Eigendynamik falsche Schlüsse gezogen. Immer dann, wenn er den Beratungsraum verließ. Damit werden Sie nicht durchkommen, Herr Drosten. Das wird Ihnen nicht gelingen.

…

Politik, Medien, Wissenschaft, Justiz. Das große Fressen hat begonnen. Die Phase der gegenseitigen Schuldzuweisung. Ich gestehe, dass ich eine tiefe Genugtuung empfinde. Ist es nicht das, was ich und was sich viele andere sich seit langem gewünscht haben? Die Lüge soll sich offenbaren. Der Wind soll sich drehen. Die Täter sollen hinterfragt werden. Wenn nicht juristisch, dann zumindest als ersten Schritt moralisch und politisch. Ich empfinde Genugtuung, wenn Menschen, die mich noch vor einem Jahr verspottet haben, nun schamhaft meinem Blick ausweichen. Ich empfinde Genugtuung, wenn ich beobachte, wie die Menschen ihr blindes Vertrauen gegenüber Politik, Medien wie Wissenschaft bereuen.

…

Doch genau das macht mir Angst. Das wachsende gesellschaftliche Misstrauen macht mir Angst. Die Dinge vom Ende her denken! Es ist einer der wenigen Sätze der ehemaligen Bundeskanzlerin, die ich so unterschreiben würde. Was ist eine Gesellschaft ohne jegliches Vertrauen in seine Institutionen?

…

Es wurde in der Tagesschau gesagt. Das behauptet ein angesehener Politiker. Das ist die Meinung eines renommierten Wissenschaftlers und Experten. Das Bundesverfassungsgericht hat so entschieden.

…

Was bedeutet es zu Ende gedacht, wenn all diese Sätze nichts mehr zählen? Wenn ein tiefes gesellschaftliches Misstrauen herrscht und kaum noch Autoritäten glaubwürdig erscheinen? Der Gedanke macht mir Angst.

…

Wem kann ich überhaupt noch glauben und vertrauen?

…

Ein geschätzter Leser dieses Forums stellte in einem Kommentar diese rhetorische Frage. Vor langer Zeit. Mehr an sich selbst gerichtet als zur Diskussion gestellt. Ob Gottvertrauen, Selbstvertrauen oder Vertrauen in Ihrem Partner. Egal, wem Sie vertrauen. Nur vertrauen Sie. Denn ohne geht es nicht.

…

Vielleicht gehört auch Verzeihen zum Vertrauen. Als Klassendieb meiner Schulzeit entpuppte sich der Sohn eines reichen Unternehmers. Jemand, der es am wenigsten nötigt hatte. Als er unter Schimpf und Schande die Schule wechselte, herrschte wieder Vertrauen in der Klasse. Und doch tat mir mein Mitschüler leid. Ich konnte ihm verzeihen, weil ich den Grund wusste. Es war ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Die Gründe bei den Tätern heute wollen sich mir nicht erschließen.

Vertrauen ist in aller Munde. Es spielt für das Miteinander der Menschen eine wichtige Rolle. Gleichzeitig wird allenthalben ein Vertrauensverlust beklagt. Es stellt sich jedoch die Frage, was Vertrauen überhaupt ist. Worin genau liegt seine Bedeutung? Hat Vertrauen gar eine therapeutische Kraft? Wo hat das Vertrauen seinen Platz?

