Ein Sammelband realer Liebesgeschichten aus Deutschland lenkt den Fokus von der Medienrealität auf das Wesentliche im Leben.

…

Einen Sammelband mit den Liebesgeschichten unbekannter Otto Normalbürger zu veröffentlichen, offenbart den mangelnden Geschäftssinn der Herausgeberin. Während die Medien über die immer realistischer scheinende Katastrophe berichten, die Deutschland droht, beschließt Doreen Mechsner, Menschen unterschiedlichster Couleur zu fragen, wie sie sich kennenlernten, und ein Buch daraus zu machen. Profitdenken scheint dieser Frau fremd.

…

Welch eine Erholung für jeden, der sich gerade jetzt nach Menschlichkeit und einer Auszeit für das geplagte Gemüt sehnt.

…

Eine Rezension.

Wenn Paare erzählen, wie sie einander kennengelernt haben, wie sie einander vielleicht (nicht) gesucht und (trotzdem) gefunden haben, leuchten ihre Augen und ihre Gesichter strahlen. Es ist, als würden sie ihre mitunter vom Alltag vernachlässigte Liebe mit dem Erinnern an diese Zeit übergroßer Schmetterlinge im Bauch neu beleben. Auch den Zuhörenden erreicht diese Liebe, erwärmt ihn und weckt eigene Erinnerungen. „Winterschmetterlinge“ sind eine Sammlung wunderschöner Liebesgeschichten und eine Einladung, diese Liebe miteinander zu teilen – hier weiter.

„Als der Krieg begann, waren Alma und Mathis noch Kinder.“ „Was fängt man mit einem Mann an, den man eigentlich gar nicht treffen will?“ „Luise hatte keine Chance, an mir vorbeizukommen. Ich bin ihr förmlich vor die Füße gefallen. Mitten ins Gestrüpp, im tiefsten Osten.“

…

So fangen sie an, die verschiedenen Geschichten, die das Leben schrieb. Sie sind alltäglich und großes Kino zugleich. Die älteste Erzählung von Alma und Mathis ereignete sich vor mehr als einhundert Jahren, die jüngste vor knapp zwei Jahren. Mitten in der Coronazeit verlieben sich Tim und Lizzi, beide schon jenseits der fünfzig, ineinander, und dass die Liebe auch vor dem hohen Alter nicht Halt macht, erzählt Ida im Kapitel „Winterschmetterlinge“, das dem Buch seinen Namen gab:

…

„Es war der 4. Januar 2006, als mir in unserer Gartenkolonie in der Kurve ein Mann entgegenkam. Was heißt entgegenkam? Es war Blitzeis und der Mann hing festgekrallt im Gartenzaun und hangelte sich Stück für Stück vorwärts. ‚Wo wollen Sie denn hin?‘, fragte ich ihn besorgt. ‚In meinen Garten, antwortete er.‘“

…

So unverfänglich trifft ein Witwer im Alter von fünfundachtzig Jahren auf die Frau, die er sechs Jahre später heiratet.

…

„Als ich im Standesamt anrief, warnte mich die Beamtin, als sie hörte, dass Erwin schon neunzig sei: ‚Wir sitzen im zweiten Stock, wir haben keinen Fahrstuhl. Wie will Ihr Mann hier hochkommen?‘ Wir sind gelaufen. Erwin freihändig, ich mit Stock.“

…

Während Erwin seine erste Frau nach sechzig Ehejahren verloren hatte, erlitten Anna und Paul schon in jungen Jahren den Verlust ihrer großen Liebe und blieben jeweils allein mit Kind zurück.

…

„Ich erkannte Paul schon von Weitem. Er schob einen Buggy vor sich her, in dem dick eingemummelt die kleine Emilia saß. Neben ihm lief ein großer Hund. Kurzum: Paul war das männliche Pendant zu mir. (…) Es war alles andere als eine leichte und unbeschwerte Verliebtheit. Es schwang viel Schmerz mit. (…) Paul trägt mich auf Händen. Ich denke, das hätte Freddy für mich gewollt.“

…

Von Hollywood erzählte Liebesgeschichten wecken die Sehnsucht nach der großen Liebe und schenken Pseudoerholung in einer Traumwelt. In der Uckermark erlebte Liebesgeschichten erfüllen die Sehnsucht nach Geborgenheit und zeigen, wie schön die reale Welt sein kann, auch wenn Kriege und Krisen wüten. Eintauchen, Aufatmen, Innehalten. Medien sind allgegenwärtig und lenken viele Menschen vom Wesentlichen ab: vom Leben selbst. Die meiste Zeit zieht der Alltag im Automatikmodus an ihnen vorbei, während sie die kleinen magischen Augenblicke des Lebens verpassen.

…

„Was nützt der schönste Ausblick, wenn du nicht aus dem Fenster schaust“, lautet ein Buchtitel von John Strelecky. Was nützt all die Liebe, wenn wir sie nicht wahrnehmen?

…

„Winterschmetterlinge“ ist mehr als eine schöne Auszeit. Doreen Mechsner hat den Mut, nicht in den Krisenkanon einzustimmen, sondern den Fokus auf echte Geschichten aus dem realen Umfeld zu lenken. Egal, ob die Katastrophe eintritt oder nicht, das Leben nimmt seinen Gang. Menschen werden geboren, Menschen sterben. Menschen erfahren Glück, Menschen leiden. All dies geschieht gleichzeitig und fortwährend.

…

So unscheinbar das Cover anmutet, so beachtenswert ist der Inhalt — trotz oder gerade wegen der alltäglichen Kulissen, nostalgisch und wärmend, mit einer leichten, schlichten Sprache, die nichts beschönigt, und dennoch anrührt, ohne kitschig zu sein.

Wenn Paare erzählen, wie sie einander kennengelernt haben, wie sie einander vielleicht (nicht) gesucht und (trotzdem) gefunden haben, leuchten ihre Augen und ihre Gesichter strahlen. Es ist, als würden sie ihre mitunter vom Alltag vernachlässigte Liebe mit dem Erinnern an diese Zeit übergroßer Schmetterlinge im Bauch neu beleben. Auch den Zuhörenden erreicht diese Liebe, erwärmt ihn und weckt eigene Erinnerungen. „Winterschmetterlinge“ sind eine Sammlung wunderschöner Liebesgeschichten und eine Einladung, diese Liebe miteinander zu teilen – hier weiter.

Auf seinen Reisen, bei seinen Vorträgen, im Alltag: Stets hat John Strelecky ein kleines Buch dabei, in dem er seine Eingebungen und Erkenntnisse notiert. Seine inspirierenden Betrachtungen, Lebensweisheiten und Ideen können uns helfen, Antworten auf die großen Fragen des Lebens zu finden, und unser Leben auf eine positive Weise verändern – hier weiter.

Die BioMat der Firma Richway gehört zu den innovativsten Produkten im Bereich der Stabilisierung und Restauration von gesunder Vitalität. Sie erzeugt Wärme sowie eine völlig natürliche Heilenergetik in jeder Zelle des Körpers – hier weiter.



Power Orgonit Hand mit Blume des Lebens – für Kerzen, Räucherstäbchen und Edelstein-Ladeschale – hier weiter.

Der Aventurin soll eine beruhigende Wirkung auf den Körper und Geist haben. Er soll helfen, innere Ruhe und Gelassenheit zu finden und Ängste und Sorgen zu lindern – hier weiter.

Man sagt, unsere Sprache sei der »Spiegel der Seele« und sie reflektiere nicht nur unsere Gedanken, sondern auch unser Herz. Wenn wir mit unserer Sprache also Freiheit, Weisheit und Liebe ausdrücken möchten, dann gilt es, unsere Worte mit Bedacht zu wählen und eine positiv-affirmative Ausdrucksweise zu finden. Verwenden wir hingegen oft negativ besetzte Worte und Formulierungen, dann schaffen wir eine Realität, die uns und alle jene, mit denen wir sprechen, einschränkt – hier weiter.

Spätestens seit September 2021 löschten die Sozialen Netzwerke um Facebook & Co. jede Meinung zu Corona, die nicht auf offizieller Regierungslinie war. Es scheint klar, warum: Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll es einen Geheim-Gipfel zwischen der Bundesregierung und den Social-Media-Bossen gegeben haben. Seitdem wurden Beiträge von besorgten Bürgern, aber auch von seriösen Wissenschaftlern reihenweise als “Fake News” eingestuft und einfach gelöscht. Was im Klartext nichts anderes bedeutete, als dass die deutsche Regierung bestimmt hat, was ihr in den Sozialen Medien als genehm erschien und was sie aus ihrer Sicht für falsch erachtete. Wieder zerbricht eine „Verschwörungstheorie“ der Mainstream-Medien. Man darf gespannt sein, wie die Fakten-Checker reagieren? Weitere Fakten zur Plandemie gibt es hier.

Sind Sie auf der Suche nach einem natürlichen Lippenpflegebalsam, der frei von Mineralöl ist? Dann sind Sie bei uns genau richtig – hier weiter.

Zeolith ist ein natürliches Mineral vulkanischen Ursprungs. Unser Naturzeolith enthält mehr als 86 Prozent Klinoptilolith in höchster Qualität, 100 Prozent natürlich – hier weiter.

Dieses Gel mit 97,5 Prozent reinem Bio-Aloe-vera-Saft, Hyaluronsäure und 1200 mg/l Aloverose wirkt erfrischend, kühlend und pflegend – ohne zu beschweren. Die überdurchschnittlich hohe Aloverose-Konzentration befähigt dieses Aloe-vera-Gel dazu, Ihre Haut nachhaltig zu pflegen. Verfeinert mit angenehmem Jasmin-Duft, der Ihre Sinne belebt – hier weiter.

Dieses Erste-Hilfe-OP-Instrumenten-Set enthält ein komplettes OP-Instrumenten-Set aus Edelstahl und wiegt gerade einmal 300 g. Das komplette OP-Instrumenten-Set ist in einem Nylonetui untergebracht, das mit einem praktischen Gurt schnell an Gürtel oder Rucksack befestigt werden kann – hier weiter.

Dieser ABC-Schutzanzug wird von vielen Armeen weltweit benutzt, ebenso von Einsatzorganisationen und Zivilschutzeinrichtungen. Unter den leichten Schutzanzügen zählt der Eurolite zu jenen mit der höchsten Qualität am Markt und um militärischen Anforderungen zu genügen, muss das Material eine Reihe besonderer Merkmale aufweisen. Besonders wichtig sind hierbei Reiß- und Abriebfestigkeit sowie eine geringe Größe und Gewicht – hier weiter.

Die Zahl der Überfälle steigt und daher wird ein effektiver Selbstschutz immer wichtiger. Dieses Gerät schützt Sie in Notfällen – hier weiter.

Im Zentrum unseres Gehirns existiert ein kleines und zunächst unscheinbares Organ, durch das die Seele ihre Bestimmung ausübt. Aus alten Überlieferungen können wir erfahren, dass dieses besondere Organ eine Verbindung zwischen unserem irdischen Dasein und unserem unsterblichen Wesenskern darstellt. Aus diesen Überlieferungen können wir auch erfahren, dass uns dieses besondere Organ die Möglichkeit bietet, unsere Welt unverfälscht wahrzunehmen und somit jede Art von Manipulation und Lüge zu erkennen – hier weiter.