Ronald Dion „Ron“ DeSantis, ist ein US-amerikanischer Politiker der Republikanischen Partei. Seit dem 8. Januar 2019 ist er Gouverneur Floridas. Er gilt als möglicher Kandidat für die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2024.

Ich habe den Gouverneur von Florida vor Jahren in Guantanamo getroffen, schreibt Mansur Adayfi Schriftsteller, Künstler, Aktivist und ehemaliger Guantánamo-Gefangener, der über 14 Jahre ohne Anklage festgehalten wurde.

Mansur Adayfi wurde 2016 nach Serbien entlassen, wo er darum kämpft, sich ein neues Leben aufzubauen und die Bezeichnung als mutmaßlicher Terrorist loszuwerden. 2019 gewann Adayfi den Richard J. Margolis Award für Sachbuchautoren des Journalismus für soziale Gerechtigkeit. Seine Memoiren: “Don’t Forget Us Here, Lost and Found at Guantánamo“ – wurden im August 2021 veröffentlicht.

Diese bewegenden, augenöffnenden Memoiren eines unschuldigen Mannes, der über vierzehn Jahre lang in Guantánamo Bay festgehalten wurde, erzählen eine Geschichte der Menschheit an den unwahrscheinlichsten Orten und einen beispiellosen Einblick in das Leben in Guantánamo – dem Folterlager der Demokratie – hier weiter.

Amerikaner, hütet Euch vor dem Lächeln von Ron DeSantis

Während meiner 14-jährigen Haft passierten so viele Militärangehörige und Wachen Guantanamo, dass ich mich nur an die freundlichsten und die grausamsten erinnere – diejenigen, die sich an unserem Elend zu erfreuen schienen.

Im Jahr 2021, gerade als meine Memoiren – Vergiss uns nicht hier, verloren und gefunden in Guantánamo – veröffentlicht werden sollten, war ich auf Twitter und sah ein Foto eines gutaussehenden Mannes in einer weißen Marineuniform. Es war Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida. Ich erinnere mich nicht, worum es in dem Beitrag ging – wahrscheinlich etwas darüber, dass er mit Präsident Joe Biden über die COVID-Politik zusammenstieß. Aber ich erinnerte mich an sein Gesicht. Es war ein Gesicht, das ich nie vergessen konnte. Ich hatte dieses Gesicht 2006 zum ersten Mal in Guantanamo gesehen – einem der dunkelsten Jahre des Lagers, als die Behörden begannen, Hungerstreiks gewaltsam zu brechen und drei meiner Brüder tot in ihren Käfigen aufgefunden wurden.

Nachdem ich einen Artikel im Miami Herald gefunden hatte, in dem DeSantis mit seinem Dienst in Guantánamo prahlte und bestätigte, dass ich mich richtig erinnere, schickte ich sein Foto an einen Gruppenchat ehemaliger Häftlinge. Mehrere antworteten, dass sie sich auch an sein Gesicht aus Guantanamo erinnern würden. Einige sagten, das Wiedersehen mit seinem Gesicht habe schmerzhafte Erinnerungen an das Trauma ausgelöst, das sie während ihrer Gefangenschaft erlitten hätten. Ich habe verstanden. Selbst nachdem ich die letzten Jahre damit verbracht hatte, an meinen Memoiren zu arbeiten, was bedeutete, alles, was ich in Guantanamo durchgemacht hatte, noch einmal zu durchleben, löste es auch in mir großen Schmerz aus, sein Gesicht wiederzusehen.

Als ich DeSantis zum ersten Mal sah, war ich im Hungerstreik.

Im Jahr 2005 begannen fast alle Gefangenen im Lager mit der Teilnahme an einem Hungerstreik, um gegen Folter, unmenschliche Behandlung und unbefristete Haft zu protestieren, ohne auch nur eines Verbrechens angeklagt zu werden. 2006 verbreiteten sich endlich Nachrichten über unseren Hungerstreik. Wir fühlten uns hoffnungsvoll.

Eines Tages, als wir unseren Streik in der Hoffnung fortsetzten, dass Veränderungen gleich um die Ecke stehen, ging ein Justizminister der Marine (JAG), den ich später als DeSantis erfuhr, mit anderen Neuankömmlingen durch die Häuserblocks. Er hielt an und sprach mit uns, wobei er erklärte, dass seine Aufgabe darin bestehe sicherzustellen, dass das Lager die Genfer Konventionen einhalte und dass wir menschlich behandelt würden.

Ich erinnere mich, dass er fragte, warum wir immer noch im Hungerstreik seien. Wir sagten ihm, er solle sich umsehen. Camp Delta wurde aus Metallschiffscontainern gebaut, die in Käfige mit Drahtgeflecht unterteilt waren. Im Sommer waren die Käfige wie Öfen. Im Winter waren sie kalt und nass. Sie waren laut mit riesigen Fans und dem Echo aller Männerstimmen. Hinzu kamen die anhaltende Belästigung durch Wachen, Koranschändungen, fehlende medizinische Versorgung, systematische Folter und die völlige Abschottung von der Außenwelt.

Wir sagten DeSantis, dass wir im Hungerstreik seien, weil wir wissen wollten, warum wir eingesperrt sind. Weil wir ein faires Gerichtsverfahren wollten, um unsere Unschuld zu beweisen. Er machte sich Notizen. Er versprach, unsere Beschwerden zu registrieren.

Ein paar Tage später holten mich Wärter aus dem Käfig, in dem ich war, und brachten mich zum Erholungshof des Novemberblocks. Dort wurden wir von einer Gruppe von Krankenschwestern und Sanitätern begrüßt, die neben einem metallenen Haltestuhl und mehreren Kisten mit Flüssignahrung „Ensure“ standen. Eine Gruppe von JAG-Offizieren und anderen Beobachtern, darunter Zak, der Kulturberater des Lagers, beobachtete die Szene durch den Maschendrahtzaun des Hofes.

Mir wurde mitgeteilt, dass die US-Regierung entschlossen sei, den Hungerstreik zu brechen. Der zuständige Arzt, ein Oberst, sagte mir, es sei ihm egal, ob ich sagte, ich sei unschuldig, oder gegen Misshandlungen protestiere. Er war nur für eine Sache da: um mich zum Essen zu bringen. Ich weigerte mich und wurde sofort und gewaltsam so fest auf den Stuhl geschnallt, dass ich mich nicht bewegen konnte. Eine Krankenschwester führte mir einen dicken Schlauch in meine Nase und meinen Hals hinunter. Meine Nase blutete und der Schmerz war so groß, dass ich dachte, mein Kopf würde explodieren. Die Krankenschwester hörte nicht auf. Stattdessen fing er an, Certain in einen Futterbeutel zu gießen, der an der Röhre befestigt war.

“Essen!” schrie die Krankenschwester. “Essen!” Sie schütteten Dose um Dose in den Futterbeutel, bis mein Magen und Rachen so voll waren, dass sich Sicher wieder aus Mund und Nase ergoss. Ich dachte, ich würde ertrinken. “Wenn Sie sich übergeben”, sagte ein Sanitäter, “fangen wir mit einem neuen Koffer von vorne an und füllen Sie wieder voll.”

Als ich versuchte, mich zu befreien, bemerkte ich DeSantis’ hübsches Gesicht in der Menge auf der anderen Seite des Kettenglieds. Er beobachtete mich kämpfen. Er lächelte und lachte mit anderen Beamten, während ich vor Schmerz schrie.

Ich übergab mich in ihre Richtung. Sie sprangen angewidert zurück. Es hat mich nicht gekümmert. Ich war der einzige dort, der das Recht hatte, angewidert zu sein. Diese Zwangsernährung war unmenschlich. Es sollte mich brechen und mir eine Lektion erteilen. Es sollte mir zeigen, dass ich nur ein Tier ohne Menschenrechte bin. Man kann es nicht anders nennen, es war Folter.

Weil ich mich übergeben hatte, fütterten sie mir eine weitere Kiste. Diesmal mischten sie Abführmittel in die Tüte. Nachdem ich mehr als neun Monate lang keine feste Nahrung zu mir genommen hatte, zerstörte die Mischung aus Certain und Abführmitteln meinen Darm komplett. Sie ließen mich die ganze Nacht in diesem Stuhl gefesselt, beschmutzt mit meinen eigenen Ausscheidungen und Erbrochenem.

Am nächsten Tag fingen sie wieder an. Die Botschaft war klar: Sie würden nicht aufhören, mich auf diese Weise zwangsernähren und foltern, bis ich meinen Hungerstreik beendet hätte. Also beendete ich meinen Hungerstreik. Alle bis auf ein paar von uns taten es. Ein Bruder, der sah, wie ich in meinen Käfig zurückgebracht wurde, sagte, ich sei so angeschwollen wie eine Leiche, die im Wasser gefunden wurde.

Trotzdem protestierten wir weiter, besonders gegen Wachen, die den Koran entweihten. Wir fingen an, einen weiteren Hungerstreik zu planen. Im Juni wurden drei Männer in meinem Block, Yassir, Mana’a und Ali, erhängt in ihren Käfigen aufgefunden, an Händen und Füßen gefesselt, Stofffetzen in den Hals geschoben. Die Lagerverwaltung nannte die Todesfälle „Selbstmorde“ und „asymmetrische Kriegsführung“. Niemand hat es geglaubt.

Schließlich wurde ich in Einzelhaft geschickt, durfte nur Shorts oder einen Selbstmordkittel tragen – ein schweres, ekelhaft riechendes Stück Stoff, das zu dick ist, um es in eine Schlinge zu rollen. Zusammen mit den anderen in der Einzelzelle wurde ich regelmäßig mit Pfefferspray besprüht, bei Zellendurchsuchungen geschlagen und einer Höhlendurchsuchung unterzogen, die schlimmer war als eine Vergewaltigung.

All das habe ich in meinen Memoiren niedergeschrieben. Ich habe nicht erwähnt, dass DeSantis dort war und Zeuge der Folter war, weil ich nicht wusste, wer er war, als ich schrieb. Soweit ich weiß, hat DeSantis nicht angeordnet, dass mein Hungerstreik gewaltsam beendet wird, oder die Richtlinien geschrieben, die dies ermöglichten. Er war nur ein Typ, der behauptete, er sei da, um uns zu helfen, und dann einfach zusah, wie wir gefoltert wurden. Er hat mich nicht gefoltert, aber es schien ihm sicher Freude zu bereiten.

Heute sind die Gewalt, die meine Brüder und ich im Jahr 2006 erlitten haben, und ihre Verbindung zu DeSantis wieder in den Nachrichten, nicht weil der Gouverneur von Florida verspätet entschieden hat, das Richtige zu tun und dagegen zu sprechen, sondern weil er 2024 für das Präsidentenamt kandidieren könnte.

„Terror-Haftanstalt“

Tatsächlich nennt DeSantis Guantánamo immer noch eine „Terror-Haftanstalt“, obwohl eine Analyse offizieller Dokumente im Jahr 2006, in dem er dort war, ergab, dass die große Mehrheit der Gefangenen in Guantanamo unschuldige Männer waren, die nur wegen falscher Identität inhaftiert waren oder weil sie für ein Kopfgeld in die USA verkauft worden waren. Ungeachtet dieser Tatsachen befürwortete DeSantis in seiner Aussage vor dem Unterausschuss für nationale Sicherheit im Jahr 2016, Guantanamo offen zu halten, in der er behauptete, dass alle Inhaftierten „abgehärtete und reuelose Terroristen“ seien, deren Freilassung „der nationalen Sicherheit Amerikas schaden könnte“.

Zum Zeitpunkt der Rede von DeSantis befanden sich noch 80 Gefangene in Guantanamo. Ich war einer von ihnen. Von den 779 Männern, die seit der Eröffnung im Jahr 2002 in Guantánamo festgehalten werden, wurden nur 12 wegen Verbrechen angeklagt. Nur zwei wurden verurteilt. Ich frage mich, von wem DeSantis gesprochen hat. Er war dort. Er hat gesehen, wer wir sind.

Ich bin im Jemen geboren. In meiner Kultur ist ein Mann nur so gut wie sein Wort. DeSantis verbiegt eindeutig die Wahrheit, um sie seiner bevorzugten Erzählung anzupassen. Vielleicht ist er kein Mann, der es wert ist, Florida zu führen, geschweige denn die Vereinigten Staaten.

Mein Rat an die Amerikaner: Watch out. Wollen Sie als Präsident jemanden, der versucht, seine Macht zu festigen, indem er ein Umfeld der Angst schafft? Jemand, der vom Elend und Schmerz anderer profitiert? Jemand, der nicht zögert, sich der Wahrheit zu beugen, um seine politischen Ziele voranzutreiben?

Amerikaner hütet Euch vor DeSantis und dem, was sein hübsches Lächeln widerlegt.

