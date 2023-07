Ungarns Justizministerin Judit Varga:

…

“Die EU wird von NGOs geführt.”

…

Aus Budapest kommt immer wieder Kritik an der systemischen Korruption in Brüssel. Diesmal geißelt die Justizministerin Judit Varga den überbordenden Einfluss der NGOs der Milliardäre und der Finanzelite auf die Brüsseler Institutionen und auf Medien.

…

Jüngstes unglaubliches Beispiel dieser systemischen Korruption ist die Abstimmung im EU-Parlament, dass Leyen ihre SMS geheim halten darf mit denen sie bei Pfizer Impfstoff für etwa 36 Milliarden Euro gekauft hat.

Ursula von der Leyen hat das Kriegsfieber gepackt, ein bösartiges Symptom der russophoben Hirnhautreizung. Zur Begrenzung der Ansteckungsgefahr durch diese US-affine Kommissionspräsidentin wären Amtsenthebung und strikte Quarantäne erforderlich. Das ginge aber nur, könnte Westeuropas Bevölkerung direkt wählen – hier weiterlesen.

Ein Beitrag von Dr. Peter F. Mayer bei tkp.at.

…

„In Brüssel wurde die Demokratie einfach gestohlen und die EU wird von NGOs geführt. Große international finanzierte NGOs halten auch Politiker als Geiseln. Und ob man nun die Medien oder die NGO-Funktionäre betrachtet, man sieht keinen Unterschied.“, sagte Judit Varga gegenüber Demokrata. Die scheidende Justizministerin wird die Liste der Regierungsparteien für die EP-Wahlen 2024 anführen.

…

Wir müssen das in Europa loswerden, so die Politikerin weiter. „Der ungarische Mut, sie zu entlarven, kann dazu beitragen. Nehmen wir an, Sie sind eine NGO, Sie bekommen viel Geld für eine bedeutende Medienpräsenz, Sie bezahlen Abgeordnete des Europäischen Parlaments dafür, dass sie Ihre Botschaften in den sozialen Medien posten, denn auf diese Weise können Sie eine Art von Illusion schaffen. Aber das macht es nicht wahr.”

…

Der Kampf gegen NGOs wird in Zukunft besonders wichtig sein, und die NGO-Welt muss entlarvt werden, betonte Judit Varga, die glaubt, dass dies auch zum Wahlkampfthema gemacht werden muss. Nur weil jemand sagt, er sei eine NGO, heißt das noch lange nicht, dass er die Gesellschaft vertritt, erklärte sie. Nach den Regeln der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit „wird die Gesellschaft in politischen Foren von denjenigen vertreten, die sich nach parteipolitischen Regeln zur Wahl stellen, sich messen lassen und eine bestimmte Anzahl von Unterstützern erreichen.“

…

Und natürlich diejenigen, die sich an die Regeln der Transparenz und der Parteienfinanzierung halten und nicht nur deshalb eine große Stimme haben, weil sie kontinuierlich bezahlt werden, zum Beispiel durch das Netzwerk der Open Society Foundations.

…

Varga bezieht sich dabei auf die Open Society Foundations (OSF), eine Gruppe von Stiftungen des amerikanischen Milliardärs George Soros, die intensiven Einfluss auf Politik via Staatsstreichen, Farbrevolutionen, Kriege und zuletzt auch auf die Vorbereitung der Corona Krise genommen haben. Soros und seine NGO betrieben in Budapest eine Universität zur Beeinflussung junger Menschen im Sinne der US- und EU-Politik und wurden des Landes verwiesen, nur um sich dann in Wien niederzulassen.

…

Auf die Frage, wie sich das Europäische Parlament im nächsten Sommer zusammensetzen wird, sagte die Ministerin:

…

“Ich würde eher von dem Standpunkt ausgehen, was wir tun sollten, um sicherzustellen, dass das Kräfteverhältnis bei der Abstimmung im nächsten Sommer zu unseren Gunsten ausfällt. Sicher ist, dass „die Umfragen, egal ob wir die Ausländer oder die Ungarn betrachten, auf eine Verschiebung in die konservativ-souveräne Richtung hindeuten.”

…

Dies bedeute noch keine absolute Mehrheit, aber das Kräfteverhältnis lasse darauf schließen, dass es viele Abgeordnete geben könnte, die überwiegend aus der konservativen, souveränen Seite des politischen Spektrums kämen, aber keiner der klassischen Parteienfamilien angehörten, fügte sie hinzu. Aus persönlichen Begegnungen, aber auch aus der Lektüre von Kommentaren im Internet wird deutlich, dass es in Europa viele Wähler gibt, die sich weder von den Parteien des linken Spektrums noch von den allzu liberalen Populisten angesprochen fühlen, weil diese nicht die Antworten geben, die die schweigende Mehrheit wünscht, zum Beispiel in Bezug auf Migration, Geschlechterfragen und andere wichtige soziale Fragen, führte Judit Varga aus.

…

„Hier in Ungarn ist die Situation anders. Fidesz-KDNP hat Antworten auf die wichtigsten Fragen, denen die große Mehrheit der Gesellschaft, weit über die Unterstützung des Parteienbündnisses hinaus, zustimmt. Sei es die Bedeutung der Heimat, der Nation, familienpolitische Fragen, der Schutz der Kinder, die Migration und so weiter,” erinnerte die Ministerin.

…

In der NGO-Zentrale in Brüssel scheint man derweil nicht zu wissen, worum es in Europa eigentlich geht. Da ist die Frage des Migrationspakets. Quoten, Migrantenghettos, ein Sanktionsmechanismus für Länder, die keine Neuankömmlinge aufnehmen, während es in Frankreich so aussieht, als würde eine düstere Prophezeiung bereits wahr werden – schloss sie.

