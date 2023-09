Fichtenharz-Pechsalbe ist eine altbewährte Heilmethode, die bereits seit Jahrtausenden genutzt wird.

Trotz ihres Alters ist ihre Wirksamkeit immer noch unbestritten.

In diesem Blogbeitrag möchten wir Ihnen die erstaunliche Geschichte dieser Salbe näherbringen und aufzeigen, weshalb sie auch heute noch so beliebt ist.

Fichtenharz-Pechsalbe mit Ringelblume und Lavendelöl

Dieses altbekannte Hausmittel sollte in keinem Haushalt fehlen und wird insbesondere im Alpenraum schon seit vielen Generationen hergestellt und angewandt. Die Salbe ist im Handel selten zu finden. Als Salbe verarbeitet hilft das Harz der Fichte gegen viele Beschwerden wie Wunden, Muskelschmerzen und Gelenkentzündungen, Rheuma, Gicht u. als Zugsalbe. Zutaten: 50%Fichtenharz, Ringelblume, Lavendelöl, Olivenöl, Mandelöl, Bienenwachs, Vitamin E – hier zum Angebot.

Tausende Jahre alt, aber immer noch wirksam – Die erstaunliche Geschichte von Fichtenharz-Pechsalbe

Tausende Jahre alt, aber immer noch wirksam – Einleitung. Was ist Fichtenharz-Pechsalbe? Welche Vorteile bietet Fichtenharz-Pechsalbe? Wie wird Fichtenharz-Pechsalbe hergestellt? Wie wird Fichtenharz-Pechsalbe angewendet? Welche Krankheiten können mit Fichtenharz-Pechsalbe behandelt werden? Die Geschichte von Fichtenharz-Pechsalbe – Ein Blick in die Vergangenheit. Kann man Fichtenharz-Pechsalbe selbst herstellen? Das große Potenzial von Fichtenharz-Pechsalbe – Ein kurzer Ausblick in die Zukunft. Fazit: Tausende Jahre alt, aber immer noch wirksam – Die erstaunliche Geschichte von Fichtenharz-Pechsalbe.

1. Tausende Jahre alt, aber immer noch wirksam – Einleitung

Tausende Jahre alt, aber immer noch wirksam – das beschreibt den einzigartigen Charakter von Fichtenharz-Pechsalbe perfekt. Diese Salbe ist eine der ältesten Heilmittel der Welt und hat sich bis heute bewährt.

Die Wirkung von Fichtenharz-Pechsalbe ist unvergleichlich und bietet zahlreiche Vorteile für die Gesundheit. Besonders bemerkenswert ist, dass sie bei vielen verschiedenen Krankheiten eingesetzt werden kann und in der Lage ist, sowohl akute als auch chronische Beschwerden zu lindern.

Doch woher kommt diese Salbe und wie wird sie hergestellt? Wie wendet man sie richtig an und welche Krankheiten können damit behandelt werden? All diese Fragen beantworten wir in diesem Blogartikel.

Wir werfen auch einen Blick in die Vergangenheit und erfahren mehr über die Geschichte von Fichtenharz-Pechsalbe. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie die Salbe selbst herstellen können und geben einen Ausblick auf das große Potenzial dieser erstaunlichen Heilmethode. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren!

2. Was ist Fichtenharz-Pechsalbe?

Fichtenharz-Pechsalbe ist eine natürliche Salbe, die seit Tausenden von Jahren verwendet wird. Sie besteht aus Fichtenharz, Pech und Bienenwachs und hat viele positive Eigenschaften. Sie kann Schmerzen lindern, Entzündungen reduzieren und Wunden heilen.

Fichtenharz-Pechsalbe wird auch zur Behandlung von Hautkrankheiten wie Ekzemen, Psoriasis und Akne eingesetzt. Die Salbe wird durch Erhitzen der Zutaten hergestellt und dann auf die betroffene Stelle aufgetragen. Die Anwendung ist einfach und unkompliziert.

Die Geschichte von Fichtenharz-Pechsalbe reicht bis in die Antike zurück, wo sie bereits von den alten Griechen und Römern verwendet wurde. Heute gibt es zahlreiche Studien, die die Wirksamkeit der Salbe bestätigen.

Es ist sogar möglich, Fichtenharz-Pechsalbe selbst herzustellen, indem man das Harz direkt von den Bäumen sammelt. Diese natürliche Salbe hat ein großes Potenzial für die Zukunft und kann dazu beitragen, dass wir uns wieder mehr auf natürliche Heilmittel besinnen.

3. Welche Vorteile bietet Fichtenharz-Pechsalbe?

Fichtenharz-Pechsalbe ist eine natürliche Salbe, die seit Jahrhunderten zur Behandlung von verschiedenen Beschwerden eingesetzt wird. Die Salbe wird aus Fichtenharz, Bienenwachs und Öl hergestellt und besitzt eine entzündungshemmende, schmerzlindernde und antibakterielle Wirkung.

Dank ihrer natürlichen Inhaltsstoffe ist sie besonders gut verträglich und kann auch bei empfindlicher Haut angewendet werden. Eine weitere positive Eigenschaft der Fichtenharz-Pechsalbe ist ihre regenerierende Wirkung auf die Haut, wodurch sie auch bei der Behandlung von Wunden und Verletzungen eingesetzt werden kann.

Zudem wird sie auch zur Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen sowie bei Insektenstichen verwendet. Durch ihre vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten erfreut sich die Fichtenharz-Pechsalbe auch heute noch großer Beliebtheit und wird in vielen Haushalten als Hausmittel genutzt.

4. Wie wird Fichtenharz-Pechsalbe hergestellt?

Fichtenharz-Pechsalbe ist eine natürliche und wirksame Salbe, die bereits seit tausenden von Jahren verwendet wird. Die Herstellung der Salbe erfolgt aus Fichtenharz, Bienenwachs und Öl. Die Zutaten werden zunächst in einem Topf erhitzt, bis sie flüssig sind, und dann miteinander vermischt.

Anschließend wird die Mischung in ein Glas gegossen und abgekühlt. Die fertige Salbe hat eine dunkle Farbe und einen angenehmen Duft nach Harz. Die Herstellung von Fichtenharz-Pechsalbe erfordert keine besonderen Fähigkeiten oder Kenntnisse und kann leicht zu Hause durchgeführt werden.

Es ist jedoch wichtig, nur hochwertiges Fichtenharz zu verwenden, um die Wirksamkeit der Salbe sicherzustellen. Fichtenharz-Pechsalbe hat viele Vorteile für die Gesundheit, da sie entzündungshemmende und schmerzlindernde Eigenschaften besitzt.

Sie kann bei einer Vielzahl von Beschwerden wie Gelenkschmerzen, Muskelverspannungen oder Hautproblemen eingesetzt werden. Die Anwendung ist einfach: Die Salbe wird auf die betroffene Stelle aufgetragen und sanft eingerieben. Insgesamt ist Fichtenharz-Pechsalbe eine natürliche Alternative zu herkömmlichen Schmerzmitteln und Entzündungshemmern mit vielen positiven Eigenschaften für die Gesundheit.

5. Wie wird Fichtenharz-Pechsalbe angewendet?

Wie wird Fichtenharz-Pechsalbe angewendet? Die Anwendung von Fichtenharz-Pechsalbe ist denkbar einfach. Zunächst sollte die betroffene Stelle gründlich gereinigt werden. Anschließend wird eine kleine Menge der Salbe aufgetragen und sanft in die Haut einmassiert.

Je nach Bedarf kann dieser Vorgang mehrmals täglich wiederholt werden. Es ist jedoch wichtig, die Salbe nicht auf offenen Wunden oder Schleimhäuten anzuwenden. Besonders effektiv ist die Anwendung von Fichtenharz-Pechsalbe bei Insektenstichen, Schürfwunden oder Hautirritationen.

Die entzündungshemmenden und antibakteriellen Eigenschaften des Harzes können dazu beitragen, die Heilung zu beschleunigen und Schmerzen zu lindern. In der traditionellen Volksmedizin wurde Fichtenharz-Pechsalbe auch bei Atemwegserkrankungen eingesetzt.

Hierfür wurde die Salbe auf Brust und Rücken aufgetragen und sanft einmassiert. Diese Anwendung sollte jedoch nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Insgesamt bietet Fichtenharz-Pechsalbe eine natürliche Alternative zu synthetischen Medikamenten und kann bei einer Vielzahl von Beschwerden unterstützend wirken.

6. Welche Krankheiten können mit Fichtenharz-Pechsalbe behandelt werden?

Fichtenharz-Pechsalbe ist eine alte Heilmethode, die seit Jahrhunderten verwendet wird. Es wird aus dem Harz von Fichtenbäumen gewonnen und hat viele Vorteile für die Gesundheit. Eine der wichtigsten Anwendungen von Fichtenharz-Pechsalbe ist die Behandlung von Hauterkrankungen.

Es hat entzündungshemmende Eigenschaften und kann bei Schuppenflechte, Ekzemen und Akne helfen. Darüber hinaus kann es auch bei Insektenstichen und Wunden helfen, indem es Schmerzen lindert und Infektionen verhindert.

Fichtenharz-Pechsalbe kann auch bei Atemwegserkrankungen wie Bronchitis, Asthma oder Husten eingesetzt werden. Die Salbe kann auf Brust und Rücken aufgetragen werden, um die Linderung von Symptomen zu unterstützen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Fichtenharz-Pechsalbe keine vollständige Heilung bietet, sondern nur zur Linderung der Symptome beiträgt. Wenn Sie ernsthafte gesundheitliche Probleme haben, sollten Sie immer einen Arzt aufsuchen und sich nicht nur auf Hausmittel verlassen.

7. Die Geschichte von Fichtenharz-Pechsalbe – Ein Blick in die Vergangenheit

Die Geschichte von Fichtenharz-Pechsalbe reicht bis in die Antike zurück. Schon damals wurde das Harz der Fichte als Heilmittel eingesetzt. Die Germanen nutzten es zur Wundheilung und zur Behandlung von Atemwegserkrankungen.

Im Mittelalter war Fichtenharz-Pechsalbe ein wichtiger Bestandteil der Arzneimittelkunde und wurde bei vielen Beschwerden eingesetzt, wie zum Beispiel bei Gicht, Rheuma oder Hautproblemen. Auch heute noch wird Fichtenharz-Pechsalbe aufgrund seiner vielseitigen Wirkung geschätzt.

Sie wirkt entzündungshemmend, antibakteriell und schmerzlindernd. Besonders bei Muskel- und Gelenkschmerzen wird sie gerne angewendet. Doch nicht nur bei körperlichen Beschwerden kommt Fichtenharz-Pechsalbe zum Einsatz, auch bei Erkältungen oder Schnupfen kann sie helfen.

Die Geschichte von Fichtenharz-Pechsalbe zeigt, dass dieses natürliche Heilmittel seit Jahrtausenden erfolgreich eingesetzt wird und auch in Zukunft eine wichtige Rolle in der Naturheilkunde spielen wird.

8. Kann man Fichtenharz-Pechsalbe selbst herstellen?

Fichtenharz-Pechsalbe ist ein altbewährtes Naturheilmittel, das seit tausenden von Jahren von verschiedenen Kulturen verwendet wird. Die Salbe hat viele Vorteile und kann bei einer Vielzahl von Beschwerden eingesetzt werden. Doch wie wird Fichtenharz-Pechsalbe hergestellt?

Kann man sie selbst herstellen? Die Antwort lautet: Ja, es ist möglich! Die Herstellung erfordert jedoch Zeit und Geduld. Zunächst müssen die Harzstücke aus der Rinde der Fichte gesammelt werden. Anschließend wird das Harz in einem Topf erhitzt, bis es flüssig wird.

Dann wird Pech hinzugefügt und alles gut vermischt. Nachdem die Mischung abgekühlt ist, kann sie zu einer Salbe weiterverarbeitet werden. Es gibt viele verschiedene Rezepte und Methoden zur Herstellung von Fichtenharz-Pechsalbe, aber im Grunde genommen sind alle ähnlich aufgebaut.

Selbstgemachte Salben haben den Vorteil, dass man genau weiß, welche Inhaltsstoffe enthalten sind und woher diese stammen. Allerdings sollte man sich vorher gut informieren und darauf achten, dass nur hochwertige Zutaten verwendet werden.

9. Das große Potenzial von Fichtenharz-Pechsalbe – Ein kurzer Ausblick in die Zukunft

Fichtenharz-Pechsalbe ist ein bewährtes Naturheilmittel, das bereits seit Jahrtausenden zur Behandlung von verschiedenen Beschwerden eingesetzt wird. Doch auch in der modernen Medizin gewinnt das Harz der Fichte immer mehr an Bedeutung.

Durch seine entzündungshemmenden und antibakteriellen Eigenschaften kann es bei zahlreichen Erkrankungen wie beispielsweise Wunden, Entzündungen oder Schmerzen helfen. Auch in der Zukunft wird Fichtenharz-Pechsalbe weiterhin eine wichtige Rolle spielen, da immer mehr Menschen auf natürliche Heilmittel setzen und die Wirksamkeit von Fichtenharz-Pechsalbe schätzen lernen.

Mit einer selbst hergestellten Salbe aus Fichtenharz kann man zudem sicherstellen, dass nur hochwertige Inhaltsstoffe verwendet werden und somit eine optimale Wirkung erzielt wird. Die Zukunft von Fichtenharz-Pechsalbe ist vielversprechend und es bleibt abzuwarten, welche neuen Anwendungsgebiete für dieses altbewährte Heilmittel noch entdeckt werden.

10. Fazit: Tausende Jahre alt, aber immer noch wirksam – Die erstaunliche Geschichte von Fichtenharz-Pechsalbe

Fazit: Tausende Jahre alt, aber immer noch wirksam – Die erstaunliche Geschichte von Fichtenharz-Pechsalbe Die Geschichte von Fichtenharz-Pechsalbe reicht tausende von Jahren zurück. Schon in der Antike wusste man um die heilenden Kräfte des Fichtenharzes und setzte es zur Wundheilung ein.

Auch heute noch erfreut sich die Pechsalbe großer Beliebtheit und wird erfolgreich zur Behandlung von Hautproblemen eingesetzt. Die Salbe wirkt antibakteriell, entzündungshemmend und regenerierend auf die Haut. Sie kann bei Insektenstichen, kleinen Verletzungen oder auch bei Schuppenflechte angewendet werden.

Die Herstellung der Fichtenharz-Pechsalbe erfolgt nach einem einfachen Rezept. Das Harz wird in einem Topf erhitzt und mit Öl vermischt, bis eine homogene Masse entsteht. Anschließend wird das Pech hinzugefügt und alles gut durchgemischt. Die fertige Salbe kann dann in Dosen abgefüllt werden.

Ein weiterer Vorteil der Fichtenharz-Pechsalbe ist ihre lange Haltbarkeit. Bei richtiger Lagerung kann sie mehrere Jahre aufbewahrt werden, ohne dass ihre Wirkstoffe verloren gehen. Insgesamt hat die Fichtenharz-Pechsalbe also nicht nur eine lange Geschichte, sondern auch eine vielversprechende Zukunft.

Immer mehr Menschen setzen auf natürliche Heilmittel und die Pechsalbe bietet hier eine wirkungsvolle Alternative zu herkömmlichen Medikamenten.

Quelle: Heilpower.com

Eine Fichtenharz-Pechsalbe wird häufig als Naturheilmittel zur Behandlung von verschiedenen Hautproblemen eingesetzt. Insbesondere hat sie sich als wirksam bei der Behandlung von Nagelpilz erwiesen, wie die Erfolgsgeschichte einer Betroffenen zeigt. Hier weiterlesen.

Dieses altbekannte Hausmittel sollte in keinem Haushalt fehlen und wird insbesondere im Alpenraum schon seit vielen Generationen hergestellt und angewandt. Die Salbe ist im Handel selten zu finden. Als Salbe verarbeitet hilft das Harz der Fichte gegen viele Beschwerden wie Wunden, Muskelschmerzen und Gelenkentzündungen, Rheuma, Gicht u. als Zugsalbe. Zutaten: 50%Fichtenharz, Ringelblume, Lavendelöl, Olivenöl, Mandelöl, Bienenwachs, Vitamin E – hier zum Angebot.

Mit der Heilkraft von Mutter Natur: gewebsverdichtend, fördert die Wundheilung, Stärkung der Zellmembranen, entzündungshemmend, juckreizstillend, antibakteriell, beruhigend, antiseptisch, antibiotisch, wirkt zellschützend, unterstützt die Regeneration der Haut, Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Haut. Erhältlich in 30 ml und 60 ml – Hier zum Angebot.

Wald-Salbe wirkt schmerzlindernd, erwärmend, durchblutungsfördernd und entzündungshemmend bei chronischen Schmerzen in Gelenken und rheumatischen Beschwerden, Muskelkater, Muskelschmerzen oder Muskelzerrungen. Selbst bei Sportlern ist die Waldsalbe sehr beliebt und ein fast unentbehrlicher und wichtiger Bestandteil in der “Mitnahme-Apotheke” bei Läufern und Radfahrern. Unsere Wald-Salbe, überliefert und hergestellt nach einem alten Rezept – hier zum Angebot.

Zaubernuss-Salbe (Hamamelis) bietet schnelle und ideale Hilfe bei: lästiges Brennen und Jucken im Afterbereich, Hämorrhoiden, Schleimhautentzündungen, Venen- und Krampfaderleiden, leichteren Hautverletzungen, Neurodermitis, stillt Blutungen – hier zum Angebot.

Bärlauch-Salbe unterstützend bei Akne, Ekzemen und Geschwüren, bei trockenen Hautstellen, Neurodermitis und Schuppenflechte. Von Hand gemachte Bärlauch-Salbe aus reinsten Zutaten. Wirkt adstringierend, antibiotisch und entzündungshemmend – hier zum Angebot.

Unsere Lavendel-Salbe ist mehr als nur ein Anti-Stress-Mittel – sie bietet eine Vielzahl von Vorteilen für deine Haut und dein Wohlbefinden. Ob bei Hautirritationen, unreiner oder gereizter Haut, Akne, Juckreiz, Psoriasis, Abszessen, Insektenstichen – besonders bei Mückenstichen – oder Sonnenbrand, unsere Lavendel-Salbe kann helfen, deine Haut zu beruhigen und zu pflegen. Hier zum Angebot.

Bärlauch-Salbe ist ein traditionelles Heilmittel, das seit Jahrhunderten zur Behandlung von Hautkrankheiten verwendet wird. Es wird angenommen, dass die Wirkstoffe der Salbe die Symptome von Hautkrankheiten lindern und die Regeneration der Haut fördern, was zu einer schnelleren Heilung führt. In diesem Artikel werden wir uns die Wirkung von Bärlauch-Salbe auf Hautkrankheiten und die Möglichkeiten, wie sie helfen kann, genauer ansehen – hier weiterlesen.

Gesundheits-Box: Salben-Naturapotheke

Variante 1 : Tigerbalm weiß, Ringelblumen-, Lavendel-, Pech-, Wald-, Zaubernusssalbe.

Variante 2 : Tigerbalm weiß, Ringelblumen-, Lavendel-, Bärlauch-, Pech-, Zaubernusssalbe.

Variante 3 : Tigerbalm weiß, Ringelblumen-, Lavendel-, Wald-, Pech-, Kopfschmerzsalbe.

BONUS : sehr dekorative und praktische Aufbewahrungsbox aus Naturholz – für Sie gratis!

Hier können Sie Ihre Variante wählen.

Ein wahrer Genuss für alle, die ihrer Haut etwas Gutes tun möchten. Moossalbe verbessert die Widerstandsfähigkeit der Haut gegen äußere Einflüsse, beugt Faltenbildung und vorzeitiger Hautalterung vor und verlangsamt deren Prozess. Der Moos-Extrakt wirkt regenerierend auf die Haut, macht sie widerstandsfähiger, polstert kleine Fältchen auf und stärkt die Hautbarriere. Gleichermaßen für die junge und reifere Haut bestens geeignet. Hier zum Angebot.

Wenn du dich für die alten Magien interessierst, die du für deine Gesundheit nutzen kannst, gibt es eine Fülle von Möglichkeiten.

Einige der bekanntesten alten Magien, die für die Gesundheit genutzt werden können, sind Kräuter- und Pflanzenmagie, Stein-Kristallheilung und Räucherungen.

Gesunde Zähne, Gesundes Zahnfleisch ohne giftiges, nervenschädigendes Fluorid! Für die Zahnpasten und – pulver werden unterschiedliche Inhaltstoffe natürlichen Ursprungs verwendet, wie: ultrafeine Mineralerde, Tonerde, superfeines Bentonit, grüne ultrafeine, französische Heilerde, Meersalz, Natron, Schlemmkreide, Steinsalz, Xylitol, Aktivkohle, Kokosöl, Moringa, Kurkuma, Salbei, Minze, Zimt, Nelken und reine ätherische Öle. Für die Mundspülung: Wasser (Osmose), Trägeröle, Salz, Xylitol und reine ätherische Öle. Hier zum Angebot.

Unser HeilPower Basenbad ist frei von chemischen Zusätzen und wird unter Einfluss von Merkaba und Heilfrequenz-Musik bei 528 Hertz hergestellt. Dieses Basenbad ist eine perfekte Wahl für Menschen, die eine gesunde und natürliche Art der Entspannung suchen. Es ist einfach zu verwenden und kann als Fuss- oder Vollbad genossen werden.

HeilPower Basenbad mit Fichtennadel und Lavendel – hier zum Angebot.

Tiger Balsam, auch bekannt als Tiger Balm, sollte ein Bestandteil in jeder natürlichen Hausapotheke sein. Er eignet sich zur äußerlichen Anwendung hervorragend als natürliches Hilfsmittel bei Erkältungen, um die Atemwege wieder frei zu bekommen ebenso als kühlender Balsam bei Verstauchungen, Kopfschmerzen, Muskel- und Gelenkprobleme und bei Insektenstichen. Auch als Mückenabwehr ist er ein idealer Begleiter, da die enthaltenen ätherischen Öle Insekten fern halten – hier zum Angebot.

Der “Nasefrei”-Pollenflug- und Erkältungs-Stift ist ein Inhalierstift der zur Verbesserung des Befindens bei Pollenflug und erkältungsbedingtem Schnupfen oder einer verstopften Nase beiträgt.

Im vorteilhaften Doppelpack erhältlich: 10,- € inkl. Versand – hier zum Angebot.

Du kennst sicherlich das Gefühl, wenn du einen unangenehmen Ausschlag an den Lippen bekommst. Oftmals handelt es sich hierbei um Herpes – eine häufig vorkommende Erkrankung, die von Viren ausgelöst wird. Herpes kann aber nicht nur an den Lippen auftreten, er kann auch in anderen Körperregionen zu Entzündungen führen. Im folgenden Artikel, wird ein Geheimtipp gegen Herpes vorgestellt – sei gespannt! Hier zum Artikel.

Verwendung bei rauer, rissiger Haut und trockenen Hautstellen. Ringelblumen-Salbe eignet sich hervorragend zur Narbenpflege, bei Brandwunden, Sonnenbrand, Schürfwunden, Ekzemen, Warzen, Schnittwunden, Blutergüssen, Gelenkbeschwerden, bei Schwellungen und bei wundem Baby-Popo.

Handgemachte Ringelblumen-Salbe aus reinsten Zutaten wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Hier zum Angebot.

Für eine schnelle Linderung: Kopfschmerz-Salbe nach Hildegard von Bingen, mehrmals täglich auf Kopf, Stirn, Nacken und Schläfen auftragen.

Kopfschmerz-Salbe nach Hildegard von Bingen. Erhältlich in 30 g und 60 g – hier zum Angebot.

Lip Balm wurde aus natürlichen Bio Zutaten wie Kakaobutter, Mandelöl, Kakao, Bienenwachs und ätherischen Ölen hergestellt. Kakaobutter und Kakao sind reich an Antioxidantien – sie schützen und pflegen die Lippen, Bienenwachs bildet eine Barriere gegen Feuchtigkeitsverlust und Mandelöl ist reich an Vitamin E und pflegt zusätzlich die Lippen. Lip Balm pflegt und schützt die Lippen und sorgt für einen angenehmen sanften Glanz und Schimmer. Im vorteilhaften Doppelpack erhältlich – hier zum Angebot.

Tiger Balsam, auch bekannt als Tiger Balm, sollte ein Bestandteil in jeder natürlichen Hausapotheke sein. Er eignet sich zur äußerlichen Anwendung hervorragend als natürliches Hilfsmittel bei Erkältungen, um die Atemwege wieder frei zu bekommen ebenso als kühlender Balsam bei Verstauchungen, Kopfschmerzen, Muskel- und Gelenkprobleme und bei Insektenstichen. Auch als Mückenabwehr ist er ein idealer Begleiter, da die enthaltenen ätherischen Öle Insekten fern halten – hier zum Angebot.