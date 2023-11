Etwa vierzehn Tage nach meiner Ankunft in Deutschland hatte ich die Gelegenheit, zwei lohnenswerte Interviews außerhalb von Berlin zu führen.

…

Das erste war mit General Loehr, dem Oberbefehlshaber der Luftstreitkräfte in Wien. Das zweite war mit Vater Joseph Tiso, dem neu gewählten Präsidenten der ebenfalls neuen Slowakischen Republik, in seiner Hauptstadt Bratislava. Beide waren noch nicht von einem amerikanischen Journalisten interviewt worden.

…

Da J. Gast des Luftfahrtministeriums sein sollte, hatte man mir ein Transportflugzeug der Armee zur Verfügung gestellt. Dementsprechend machte ich mich in Begleitung eines Majors der Luftwaffe, der mich auf der Reise begleiten sollte, auf den Weg zum Berliner Hauptflughafen. Er war ein sympathischer Hannoveraner Mitte vierzig und erwies sich als angenehmer Begleiter.

Into The Darkness – Ein unzensierter Bericht aus dem Inneren des Dritten Reiches im Krieg – Kapitel 6, WIEN UND BRATISLAVA

Das dreimotorige, schiefergraue Flugzeug hob pünktlich ab, und schon bald erhoben wir uns aus dem Bodendunst in die klare Luft eines frischen Herbstmorgens. Wir flogen in einer Höhe von etwa 600 Meter und glitten schnell über die flachen Ebenen Norddeutschlands – ein endloser Flickenteppich aus Wald und Ackerland, durchsetzt mit Seen und vereinzelten Dörfern oder Städten. Der Himmel war wolkenlos, bis wir uns den böhmischen Bergen näherten, als wir auf eine wogende weiße Welle trafen, die sich wie ein riesiger Katarakt über die sächsische Ebene ergoss. Da wir steil über diesem Wolkenmeer aufstiegen, verloren wir die Erde während des größten Teils unseres Fluges über Böhmen aus den Augen. Nur ab und zu erhaschte ich einen Blick auf das Protektorat durch einen Riss im weißen Schleier. Ich hatte einen kurzen Blick auf Prag. Die Palast-Zitadelle sah aus wie eine Spielzeugburg. Die Moldau schlängelte sich wie ein silbernes Band durch die Landschaft.

…

Als wir uns der hügeligen Grenze zwischen Böhmen und Österreich näherten, war der Wolkengürtel unter uns wieder ungebrochen, obwohl sich ein paar Berggipfel wie dunkle Inseln über einem weißen Meer erhoben. Am Stadtrand von Wien lichteten sich die Wolken und der Pilot konnte den Weg zu einer sanften Landung sehen. Der Major und ich wurden von den Flughafenbeamten herzlich begrüßt und fuhren zu unserem Hotel, einem malerischen Gasthaus namens Erzherzog Karl in der Kärntner Straße. Wir befanden uns im Herzen des alten Wiens, einer Stadt, die ich immer gerne sehe. Ich kannte sie in ihrer Pracht vor dem Ersten Weltkrieg, als sie die Hauptstadt des untergegangenen Habsburgerreiches war. Ich kannte es auch in den dunklen Nachkriegstagen, als Hunger und Verzweiflung durch die schäbigen Straßen schlichen. Nun sollte ich sie in einem neuen Gewand sehen – zu einem Provinzzentrum des Dritten Reiches degradiert.

…

Neugierig, wie sich der Ort anfühlt, schlenderte ich den ganzen Nachmittag und Abend durch die Stadt, schätzte die Menschenmengen auf den Straßen ein, besuchte alte Treffpunkte und kehrte gelegentlich in ein Café ein. In ihrem allgemeinen Erscheinungsbild ähnelten die Menschen denen in Berlin. Ich sah keine zerlumpten oder hungernden Menschen, und ich wurde auch nicht von Bettlern belästigt. Aber der alte Wiener Geist war verschwunden. Es herrschte eine Atmosphäre der müden Resignation gegenüber allem, was kommen mochte.

…

Allerdings hatten die Wiener nicht die steife Sturheit der Berliner. Sie lächelten immer noch leicht und kamen schnell in ein freundliches Gespräch. Am auffälligsten war der Unterschied bei den Frauen, die sich trotz der Einschränkungen durch harte Zeiten und Kleiderkarten etwas von ihrem früheren Chic bewahrt haben. Meine größte Überraschung war, als ich sah, wie völlig respektable Frauen und Mädchen in einem führenden Café lässig ihre Lippenstifte zückten und ihr Make-up auffrischten.

…

Am nächsten Morgen gingen der Major und ich in aller Frühe zum Hauptkommando, einem riesigen, schmuddeligen alten Gebäude, das sieben Stockwerke hoch ist. Hier traf ich den Militärzensor, der meine Interviews weiterleiten und mir die Erlaubnis erteilen sollte, sie per Funk nach Amerika zu senden. Er war ein großer, schlanker Mann, offensichtlich Österreicher, wie auch die anderen Offiziere, denen ich vorgestellt wurde. Nachdem die notwendigen Formalitäten erledigt waren, fuhr ich mit dem Auto zum nicht weit entfernten Hauptquartier der Luftwaffe, wo mich General Loehr erwartete.

…

Der General empfing mich in einem großen Büro, das mit einem sehr langen Konferenztisch ausgestattet war. Dieser war sehr praktisch für eine Serie von Panoramafotos, die sich über seine gesamte Länge erstreckte. Mit ihnen illustrierte der General seine Geschichte über den großen Luftangriff, den er während des Polenfeldzugs befehligt hatte. Er ist ein kräftiger Mann in der Mitte des Lebens, mit grauem Haar und einer angenehmen Stimme, typisch österreichisch in Aussehen und Auftreten. Er ist seit seiner Jugend Flieger und seine jüngsten Heldentaten in Polen sind der Höhepunkt einer brillanten beruflichen Laufbahn.

…

Mit soldatischer Schnelligkeit begann General Loehr das Gespräch. Sein dynamischer Zeigefinger strich über das fotografische Panorama, das auf dem Konferenztisch lag. “Stellen Sie sich vor”, sagte er, “tausend Truppenzüge, die sich auf einer sechzig Kilometer langen Eisenbahnstrecke stauen und von Bombenflugzeugen angegriffen werden.” Aus großer Höhe aufgenommen, waren die Fotos nur im Miniaturformat, aber mit einer Lupe konnte ich die Züge erkennen, die einzeln oder in Trauben entlang der Bahnstrecke fuhren oder Abstellgleise und Güterbahnhöfe füllten. Hin und wieder bemerkte ich Bomberstaffeln, die sich in geringerer Höhe als das fotografierende Flugzeug befanden, und konnte ihre Arbeit an den Rauchwolken erkennen, wo die Bomben mit tödlicher Präzision über der zweigleisigen Bahnlinie explodierten.

…

Der General fuhr fort, die schreckliche Desorganisation zu beschreiben, die dieser Massenangriff aus der Luft auf die polnische Armee verursachte, die sich von der Posener Front zurückzog, um eine neue Linie vor Warschau zu bilden – Soldaten, die von den Truppenzügen auf die Gleise sprangen und ihre Formationen verloren; Pferde und Geschütze, die aus den Güterwaggons gezwungen wurden, weil es keine Entladeplattform gab. Diese bedrängte Armee war immer noch kampfeslustig und versuchte anzugreifen, aber es fehlte ihr so sehr an Koordination, dass die mutigsten Bemühungen vergeblich waren. Zu allem Übel wurden auch noch die Telefon- und Telegrafenleitungen, die in Polen eher den Eisenbahnlinien als den Autobahnen folgen, durch die Bombardierung zerstört, so dass die Kommunikation zusammenbrach. Loehr zeigte mir auch Luftaufnahmen von der Landschaft, die mit polnischen Soldaten übersät war, die sich in kleine Gruppen aufteilten.

…

Auf die Frage nach den Gründen für den schnellen Sieg über die polnische Luftwaffe, der dem soeben geschilderten Bombenangriff auf die Armee vorausging, antwortete Loehr im Wesentlichen wie folgt: Die deutsche Luftwaffe hatte als primäres Ziel die Vernichtung der polnischen Luftstreitkräfte – wenn möglich am Boden. So wurden gleich am ersten Tag des Krieges alle brauchbaren Flugplätze angegriffen. An diesem schicksalhaften ersten September war das Wetter sehr schlecht zum Fliegen. Das machte die Aufgabe schwierig, aber die Polen hatten nicht mit einem allgemeinen Luftangriff bei diesem Wetter gerechnet und waren daher unvorbereitet. Loehr schrieb einen Großteil seines Erfolges den hervorragenden Blindflügen zu, die er als deutsche Spezialität bezeichnete.

…

Die unvorbereiteten polnischen Flugplätze wurden furchtbar in Mitleidenschaft gezogen. So wurden zum Beispiel fünfundzwanzig Flugzeuge in einem Hangar in Krakau durch eine einzige Bombe zerstört. Auf diesen ersten Angriff folgte noch am selben Tag ein zweiter. Wieder waren die Polen unvorbereitet, weil sie nicht glaubten, dass die deutschen Bomber so schnell nachladen und auftanken konnten. So waren sie damit beschäftigt, ihre beschädigten Flugzeuge zu bergen und Brände auf dem Flugplatz zu bekämpfen.

…

Dieser anfängliche deutsche Erfolg war nicht ohne Preis. Loehr gab offen zu, dass es bei diesen ersten Angriffen zu schweren Verlusten gekommen war – Verluste, die bei einer Fortsetzung der Angriffe hätten unangenehm werden können. Aber der enorme Schaden, den die Deutschen anrichteten, hatte die polnische Luftwaffe so geschwächt, dass sie nur zwei Tage nach Kriegsausbruch zu weiteren konzertierten Aktionen nicht mehr in der Lage war und Deutschland die Luftherrschaft erlangt hatte. Danach beschränkte sich die polnische Luftaktivität auf sporadische Gegenangriffe durch kleine Geschwader oder einzelne Flugzeuge. Erst nachdem die polnische Luftmacht auf diese Weise gebrochen war, wandte sich die deutsche Luftwaffe den Eisenbahnen und den Bodentruppen zu.

…

Löhr stellte fest, dass Deutschlands anfängliches Luftübergewicht in diesem Feldzug nicht so groß war, wie man sich im Ausland gemeinhin vorstellt. Zu Beginn hatte Deutschland nur einen zahlenmäßigen Vorsprung von etwa einem Drittel. Das war weniger als der Vorsprung der Alliierten gegenüber den Deutschen an der Westfront während des Weltkriegs, wo die Alliierten nie eine wirkliche Luftherrschaft erlangten. Der General beendete das Gespräch mit dem höflichen Ausdruck seines Bedauerns, dass er mich nicht zu dem Mittagessen einladen konnte, das er für mich geplant hatte, weil er plötzlich zu einer Konferenz nach Berlin fliegen musste.

…

Ich verbrachte den Nachmittag damit, mein Interview abzuschreiben und es in Halbcode für den Funk zu transkribieren – eine technische Arbeit, die immer einige Zeit in Anspruch nimmt. Der zuvorkommende Zensor genehmigte es mit ein paar geringfügigen Änderungen, und ich sah zu, dass das Interview sicher über den Ozean kam und kehrte gerade rechtzeitig in mein Hotel zurück, um Freunde zu treffen, mit denen ich den Abend verbringen wollte. Wir speisten im Die drei Husaren, einem gemütlichen kleinen Restaurant, das schon lange für seine Speisen und Weine bekannt ist. Die Weine waren immer noch gut, aber das Essen hatte sich im Vergleich zu den alten Zeiten leider verschlechtert. Im fettarmen Deutschland der Kriegszeit ist eine wirklich gute Küche so unwahrscheinlich wie Ziegelsteine, die ohne Stroh hergestellt wurden.

…

Während des Essens sprachen wir über die lokale Situation. Sowohl mein Gastgeber als auch seine Frau waren Mitglieder der Partei und damit enthusiastische Befürworter des Anschlusses. Sie gaben jedoch zu, dass die Eingliederung Österreichs in das Dritte Reich viele wirtschaftliche Schwierigkeiten mit sich gebracht hatte. Ein Großteil der Wiener Industrie bestand aus Luxusgütern für ausländische Märkte. Diese hatte seit dem Anschluss stark gelitten, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen war, wie z.B. die schwierige Beschaffung von Rohstoffen aufgrund von Devisenmangel, konkurrierende deutsche Linien und den Boykott deutscher Waren (der nun auch auf österreichische Waren ausgedehnt wurde) im Ausland, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Er selbst hatte unter der Schließung einer Fabrik gelitten, deren Leiter er gewesen war.

…

Die von deutschen Interessen kontrollierte Fabrik war nach dem Anschluss als unwirtschaftlich geschlossen worden. Die Lage war bis zum Ausbruch des Krieges ziemlich schlecht gewesen, als die Zunahme der Beschäftigung bei der Kriegsarbeit in Verbindung mit der Mobilisierung der Armee die Arbeitssituation entspannt hatte. Er glaubte, dass Österreich auf lange Sicht wirtschaftlich vom Anschluss profitieren würde, aber es befand sich in einer schwierigen Übergangsphase.

…

An diesem Abend gingen wir in einen der bekanntesten Musiksäle, wo wir ein typisches Wiener Programm sahen, voller Sketche und Witze – viele davon scharfe Seitenhiebe auf die aktuellen Verhältnisse. Ich drückte meine Überraschung aus und sagte, ich hätte nicht gedacht, dass eine solche Freizügigkeit in Berlin toleriert würde. Meine Gastgeberin versicherte mir lachend, dass die Wiener ihre satirischen Witze haben müssen. Das sei eine historische Tradition, und man habe die deutschen Behörden davon überzeugt, dass sie auf diesem typischen österreichischen Sicherheitsventil besser nicht herumreiten sollten.

…

Eine weitere Überraschung war die Anzahl der Offiziere und Soldaten, die in fröhlichen Runden im Publikum saßen. Das hatte ich schon in Norddeutschland beobachtet, aber nicht in demselben Ausmaß. Da ich mich an die starren Kastengrenzen sowohl in der alten kaiserlichen Armee als auch in der kleinen, nach dem Weltkrieg gegründeten professionellen Reichswehr erinnerte, brauchte ich einige Zeit, um mich an diese Anzeichen für soziale Verbrüderung zu gewöhnen. Der neue Trend hat zwei Ursachen. Erstens ist es Teil der nationalsozialistischen Philosophie, Klassen- und Kastenunterschiede zu überwinden und die ganze Nation zu einer bewussten Gemeinschaft zusammenzuschweißen – einer fast mystischen Gemeinschaft, die sich vom Rest der Welt unterscheidet.

…

In einer solchen vergesellschafteten Nation sind die traditionellen Kastenschranken, erstens zwischen Offizieren und Soldaten und zweitens zwischen Armee und Zivilisten, offensichtlich nicht mehr zeitgemäß. Die heutige deutsche Armee ist zweifellos mehr ein Volksheer, als sie es jemals zuvor war. Diese neue Tendenz wird auch durch die Tatsache begünstigt, dass Offiziere und Männer durch die bessere Ausbildung, Spezialisierung und technische Schulung des Fußvolks fast auf einer Ebene stehen. Die alte kaiserliche Armee, die nicht mechanisiert war und größtenteils aus Bauernjungen bestand, die von Junkern kommandiert wurden, war eine ganz andere Institution.

…

Doch trotz aller gesellschaftlichen Veränderungen scheinen militärische Disziplin und Autorität nicht gelitten zu haben. Ganz gleich, wie freundlich Männer und Offiziere außerhalb des Dienstes sein mögen, im Dienst wird genauso pünktlich wie in den alten Tagen mit den Absätzen geklickt und steif salutiert.

…

Am nächsten Morgen fuhren der Major und ich mit dem Militärfahrzeug los, um mein Interview mit dem neuen slowakischen Präsidenten zu bekommen. Die kleine Republik Slowakei, die erst kürzlich aus der ehemaligen Tschechoslowakei hervorgegangen ist, ist technisch gesehen ein unabhängiger Staat, obwohl sie eigentlich ein deutsches Protektorat ist. Die Fiktion der Souveränität wird bis ins kleinste Detail aufrechterhalten. Der Major und ich hatten beide unsere Pässe an das slowakische Konsulat in Wien geschickt, um Visa für unseren eintägigen Ausflug in ein “fremdes” Land zu erhalten.

…

Das schöne Wetter der vergangenen zwei Tage war schweren Wolken und strömendem Regen gewichen. Sobald wir Wien verlassen hatten, gab es außer Sumpf und aufgeweichten Feldern wenig zu sehen, während wir das Donautal hinunterfuhren. Um mir die Zeit zu vertreiben, unterhielt ich mich mit unserem Militärchauffeur, der ein ungewöhnlicher Typ war – ein Mann, der mit seinen schlanken Händen und den dunklen, gut geschnittenen Gesichtszügen einen Hauch von guter Erziehung verströmte.

…

Zu meiner Überraschung erfuhr ich, dass er ein Deutscher aus dem Kaukasus war, einer der wenigen Überlebenden einer blühenden Kolonie, die dort vor langer Zeit unter den Zaren gegründet, aber von den Bolschewiken in der russischen Revolution ausgelöscht worden war. Nachdem er als Junge geflohen war, war er in vielen Ländern umhergezogen und kehrte schließlich in das Land seiner Vorfahren zurück, das er nie zuvor gesehen hatte. Es ist übrigens merkwürdig, wie oft man in Deutschland auf solche Personen trifft, die aus der teutonischen Diaspora nach Hause kommen. Neben dem Österreicher Adolf Hitler wurden vier der hochrangigen Naziführer im Ausland geboren – Wilhelm Bohle in Großbritannien, Alfred Rosenberg in Russland, Rudolf Hess in Ägypten und Walther Darre in Argentinien.

…

Von Wien nach Bratislava ist es nur eine Stunde Fahrt mit dem Auto. Für eine nationale Hauptstadt ist Bratislava äußerst ungünstig gelegen. Sie liegt am Nordufer der Donau. Am Südufer erstreckt sich das Deutsche Reich, während ein paar Kilometer flussabwärts die ungarische Grenze verläuft. Bratislava ist also eng zwischen zwei fremden Nationen eingekeilt. Dennoch ist es die einzige Stadt in der Slowakei, so dass es keine zweite Wahl gibt. Der Rest des kleinen Landes ist ein Wirrwarr von Bergen, bewohnt von einer primitiven und frommen Bauernschaft. Als ich am selben Nachmittag den Außenminister besuchte, blickten seine Bürofenster über den Fluss hinweg direkt auf fremden Boden. Sicherlich eine einzigartige Situation.

…

Wir kamen gegen Mittag an der internationalen Brücke an. Auf der deutschen Seite wurden die üblichen Formalitäten wie Pass- und Zollkontrolle sowie eine Geldkontrolle durchgeführt. Obwohl wir nur ein paar Stunden außerhalb des Reiches sein sollten, mussten wir unsere Marken zurücklassen und verließen den deutschen Boden ohne Geld außer ein wenig Kleingeld. Glücklicherweise waren wir die Gäste des deutschen Ministers, so dass wir uns nicht die Mühe machen mussten, slowakische Währung zu besorgen. Übrigens war es ein Glück, dass wir die Reise zum richtigen Zeitpunkt angetreten hatten. In dieser Nacht entkam Adolf Hitler nur knapp der Bombenexplosion in München, bei der so viele seiner alten Mitstreiter getötet oder verwundet wurden. Danach war, soweit ich weiß, für einige Tage jede Grenze des Reiches nahezu hermetisch abgeriegelt.

…

Als wir die massive Brücke über die schlammige Donau überquerten, kam unser Auto bei der slowakischen Zollkontrolle zum Stehen. Es dauerte nicht lange, und schon bald fuhren wir durch die Stadt auf dem Weg zur deutschen Militärmission, wo wir einchecken sollten. Die Menschen auf den Straßen von Bratislava waren eindeutig slawisch geprägt, mit breiten Gesichtern und hohen Wangenknochen. Die Slowakei hat eine eigene kleine Armee, so dass ich ein paar Soldaten sah. Sie trugen immer noch die vorgeschriebene tschechoslowakische Uniform, die der amerikanischen so sehr ähnelt, dass sie unseren eigenen Knetmännchen seltsam ähnlich sahen. Alle Geschäftsschilder waren auf Slowakisch. Die Straßenschilder waren sowohl auf Slowakisch als auch auf Deutsch.

…

Die Deutschen wollten offenbar vermeiden, die slowakischen Empfindlichkeiten öffentlich zu verletzen. Die eiserne Hand scheint von einem gut gepolsterten Handschuh bedeckt zu sein. Ihre Militärmission ist unauffällig in einer bescheidenen Villa in einer Seitenstraße untergebracht, ebenso wie die Gesandtschaft, zu der wir bald fuhren, um den diplomatischen Vertreter des Reiches zu treffen. Tatsächlich ist sie zu klein, um den Minister und seine zahlreiche Familie unterzubringen. Er ist daher gezwungen, in einem einzigen Hotel in Bratislava zu wohnen.

…

Der Minister ist ein kluger Mann, was er auch sein muss, um einen so verantwortungsvollen Posten zu bekleiden. Er ist auch eine heitere Seele, wie ich bald feststellte, als wir anfingen, Witze auszutauschen. Es dauerte nicht lange, bis wir uns zum Mittagessen ins Hotel zurückzogen. Dieses Essen hat mir die Augen geöffnet. Die Slowakei ist ein neutrales Land, in dem ein Überschuss an Lebensmitteln wächst, so dass Rationierungen unbekannt sind. Was für eine Freude war es, ein Wiener Schnitzel mit Sauerrahmsoße zu essen, dazu Gemüse mit einer guten Buttergrundlage! Einen kleinen Wermutstropfen gab es, als die Nachricht an unseren Tisch gebracht wurde, dass Präsident Tiso mich nicht wie verabredet empfangen könne, weil er mit den führenden Vertretern des Parlaments zusammen sei, um dem neuen slowakischen Gesetzbuch den letzten Schliff zu geben.

…

Mein Gesicht muss etwas Bestürzung gezeigt haben, aber der Minister legte mir beruhigend die Hand auf den Arm. “Keine Sorge”, lächelte er, “ich werde gleich zum Telefon greifen und ihn überreden.” Bald war er zurück. Als er sich setzte, bemerkte er mit einem verschmitzten Augenzwinkern: “Er ist überredet.”

…

Dementsprechend eilte ich am späten Nachmittag von einem Telefonat mit dem Außenminister zu meinem Rendezvous mit dem klerikalen Präsidenten der Slowakei. Die Zeitungsleute in Berlin hatten mir bereits erzählt, dass der hochwürdige Herr ein ziemlich harter politischer Akteur sei – mehr heilig als rechtschaffen, wie es heißt. Ich war also neugierig.

…

Das Interview fand unter den typischen Bedingungen dieser Alfresko-Republik statt. Da die offizielle Residenz des Präsidenten noch nicht fertig ist, befindet sich sein provisorisches Büro im zweiten Stock eines Wohnhauses. Allein zwei sture slowakische Wachposten am Hauseingang grenzen es von den anderen Gebäuden des Blocks ab. Auf unsere Aufforderung hin öffnete ein kleiner Junge die Haustür. Ich stieg eine Steintreppe hinauf, läutete eine Glocke und wurde prompt in seine Gegenwart geführt.

…

Der Präsident war ebenso ungezwungen, aber keineswegs so unscheinbar. Vater Tiso ist ein großer Mann – großer Kopf, breites Gesicht, breite Schultern, massiver Körper und Beine wie Baumstämme. Selbst in seinem schwarzen klerikalen Gewand ist er ein typischer Bauer, der sichtlich mit dem Boden verwurzelt ist.

…

Ich musste natürlich an die vielen slowakischstämmigen Menschen in meiner Heimat denken, und so war meine erste Frage, welche Botschaft er für sie hatte. Die Antwort kam schnell und mit tiefer, fülliger Stimme: “Sagen Sie meinen slowakischen Brüdern in den Vereinigten Staaten, dass hier alles gut läuft, dass wir jetzt, wo der Polnische Krieg vorbei ist, wieder Frieden haben, dass die Ordnung herrscht und dass unser neuer Staat seine nationale Entwicklung aus eigener Kraft vollziehen wird. Ich bitte die Slowaken in Amerika, den vielen Gerüchten über unsere Situation nicht zu glauben, von denen ich weiß, dass sie dort kursieren. Sie sind einfach nicht wahr.”

…

“Sie meinen, Herr Präsident”, fragte ich, “Berichte, dass die Slowakei lediglich ein Marionettenstaat des Reiches ist?”

…

Vater Tiso lächelte ruhig. “Wie lange sind Sie schon in diesem Land?”, fragte er seinerseits.

…

“Etwa sechs Stunden”, gab ich etwas reumütig zu.

…

“In Ordnung”, schoss er schnell zurück. “Bleiben Sie eine Woche hier und reisen Sie durch die Slowakei. Dann werden Sie die Antwort selbst herausfinden.”

…

Damit schien die Sache erledigt zu sein, also versuchte ich einen neuen Anlauf. “Wie unterscheiden sich die Ziele und Ideale der Slowakei von denen der ehemaligen Tschechoslowakei, zu der sie gehörte?”

…

“Unser Ziel”, begann Präsident Tiso mit Bedacht, “ist die Vervollkommnung der slowakischen Nationalität. Die Tschechoslowakei wurde auf der Fiktion einer tschechoslowakischen Nation ohne Bindestrich gegründet – jenem kostbaren Bindestrich, der uns von Anfang an als gleichberechtigtes Mitglied einer Doppelnation versprochen wurde. Die Tschechen ließen uns nicht zu Wort kommen. Sie behaupteten, wir seien lediglich rückständige Tschechen, während es zwischen uns tiefe kulturelle Unterschiede gibt. Wir haben unsere eigene Geschichte, Sprache, Kunst, Musik und Volkslieder. Jahrhundertelang haben wir dieses kulturelle Erbe gegen fremde Herrscher verteidigt. Und auf diesem Fundament wollen wir unser eigenes nationales Leben aufbauen.”

…

“Was für ein Leben?” konterte ich. “Betrachten wir es von der praktischen Seite. Wird Ihre wirtschaftliche Entwicklung ein individualistisches Geschäft, bäuerliche Gleichheit oder nationaler Sozialismus sein?”

…

Wieder antwortete der Präsident langsam. “Es stimmt, dass wir heute hauptsächlich ein Land der Bauern sind. Aber das schnelle Wachstum unserer Bevölkerung macht die Entwicklung der Industrie zu einer dringenden Notwendigkeit. Wir beabsichtigen jedoch, dass die Industrie dem Wohl der ganzen Nation dient – nicht nur ihrem eigenen Wohl. Ich darf also sagen, dass unser wirtschaftliches Ziel unsere besondere Art des nationalen Sozialismus ist, der auf christlichen Prinzipien und Praktiken beruht. Wir wissen, dass das Kapital eine angemessene Rendite erwirtschaften muss. Aber wir wollen, dass der Arbeiter einen angemessenen Lebensunterhalt hat, mit Sicherheit gegen Arbeitslosigkeit und unverdiente Armut. Die Regierung wird sich in die Industrie einmischen, um zu korrigieren – aber nicht um zu lenken.”

…

Ich wandte mich der Politik zu. “Stimmt es nicht”, fragte ich, “dass Sie einige nicht-slowakische nationale Minderheiten haben, insbesondere Ungarn und Deutsche? Wie werden Sie mit ihnen umgehen?”

…

“Wir sichern ihnen die kulturelle Freiheit zu”, sagte der Präsident. “Sie haben das Recht auf eine eigene Sprache, auf Bildung und auf eine parlamentarische Vertretung im Verhältnis zu ihrer Wahlbeteiligung.”

…

“Und was ist mit der slowakischen Mehrheit?” fragte ich. “Wie sieht es politisch aus?”

…

“Es gibt nur eine slowakische Partei im Parlament”, antwortete Präsident Tiso. “Das ist die Nationale Partei, die bis vor kurzem von unserem verehrten Führer, dem verstorbenen Vater Hlinka, geführt wurde. Bei den letzten Wahlen haben die Slowaken einstimmig gewählt, und die nächsten Wahlen werden in fünf Jahren stattfinden. In der Verfassung steht nichts gegen die Bildung neuer Parteien. Aber im Moment gibt es keine anderen.”

…

Mit diesen Worten erhob sich der klerikale Präsident und wies darauf hin, dass er sich wieder seiner Aufgabe widmen müsse, eine Nation aufzubauen. “Ein kluger Mann”, dachte ich bei mir. “Er kennt alle Worte.”

…

Als ich die Wohnung des Präsidenten verließ, war die Nacht hereingebrochen. Aber im neutralen Bratislava war die Nacht normal. Es gab keine Verdunkelung. Wie wohl ich mich fühlte, als ich trotz des kalten Regens durch die gut beleuchteten Straßen mit den heiteren Auslagen in den Schaufenstern ging und einen Blick auf Menschen erhaschte, die in Restaurants und Cafés gemütlich aßen oder tranken! Man lernt die einfachsten Annehmlichkeiten der Friedenszeit zu schätzen, wenn man sie für eine Weile verloren hat, auch wenn sich hinter dem scheinbaren Frieden eine eiserne Unterdrückung verbirgt.

…

Fortsetzung folgt …

