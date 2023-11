Während der Herbst- und Wintermonate, die ich in Berlin verbrachte, sah ich gelegentlich Gruppen von Jungen in einfachen blauen Uniformen auf den Straßen. Ein oder zwei Mal hatten sie ihre Arme mit alten Zeitungen gefüllt – eine patriotische Aufgabe, zu der sie eingeteilt wurden.

Häufiger sah ich sie beim Einsammeln von Spenden für die Winterhilfe, eine wohltätige Sammelaktion, die ich später beschreibe.

Into The Darkness – Ein unzensierter Bericht aus dem Inneren des Dritten Reiches im Krieg – Kapitel 12, HITLERJUGEND

Das sind vielleicht die einzigen Einblicke, die der zufällige ausländische Besucher in das außergewöhnliche System erhält, mit dem der Nationalsozialismus die heranwachsende Generation nach seinem herrischen Willen formt. Wie bei vielen anderen Dingen im Dritten Reich ist das, was Sie an der Oberfläche sehen, nur ein kleiner Teil dessen, was dahinter liegt. Äußerlich unterscheidet sich das nationalsozialistische Deutschland selbst in Kriegszeiten nicht verblüffend von dem Deutschland früherer Tage. Es herrscht dieselbe geordnete Ordnung und Sauberkeit, und Sie können dort lange Zeit leben, ohne dass sich ein einziger dramatischer Zwischenfall ereignet. All dies kann Sie täuschen, bis Sie unter der makellosen Oberfläche graben. Dann beginnen Sie zu lernen und den radikalen Wandel des Lebens und des Denkens zu verstehen, der sich hier vollzieht.

Diese blau gekleideten Jungen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren sind das erste Glied in einer Kette der Evolution, die mit dem ungeformten Kind beginnt und mit dem uniformierten Mann endet, der unauslöschlich mit dem Brandzeichen der Nazis versehen ist. Ihr offizieller Titel ist Jungvolk – am besten zu übersetzen mit Hitlerjungen. Wie alles andere im Dritten Reich sind auch sie von einfachen Zehnergruppen bis hinauf zur Nationalen Zentrale organisiert. Ihre Aufgaben und ihre Ausbildung sind jedoch elementar, wie es sich für ihr zartes Alter gehört. Das System kommt erst dann richtig in Schwung, wenn diese Jungen in die Hitlerjugend eintreten, wo sie bis zu ihrem neunzehnten Lebensjahr bleiben. Danach treten sie in den Nationalen Arbeitsdienst ein, den wir bereits beschrieben haben. Danach folgt der Militärdienst, der mindestens zwei weitere Jahre dauert. Das ist die mühsame Ausbildung, die der männliche Deutsche durchlaufen muss.

Das deutsche Mädchen durchläuft eine ähnlich geartete und etwa gleich lange Ausbildungszeit. Von 10 bis 14 ist sie ein Jungmädchen; danach ist sie ein Hitler-Mädchen, bis sie 21 ist. In den letzten Jahren ihrer Dienstmädchenzeit wird sie in der Regel in die Abteilung für junge Frauen des Arbeitsdienstes aufgenommen, aber natürlich muss sie keinen Militärdienst ableisten.

Die Gesamtheit der männlichen und weiblichen Mitglieder der Hitlerjugend in all ihren Phasen beläuft sich auf weit über 7.000.000, die in jeder Hinsicht gut organisiert sind. Das ist, so vermute ich, die größte einzelne Jugendorganisation der Welt.

Adolf Hitler hat immer betont, dass jede Bekehrungsbewegung die heranwachsende Generation fest im Griff haben und behalten muss. Gleich zu Beginn seiner Bewegung organisierte er eine kleine Jugendgruppe, die jedoch wie jede andere Phase seiner ersten Bemühungen nach dem katastrophalen Bierhallenputsch von 1923 zerschlagen wurde. Mit der Neugründung der Partei zwei Jahre später wurde jedoch umgehend eine Jugendsektion ins Leben gerufen, die unter einer Reihe fähiger Führer, von denen Baldur von Schirach der berühmteste ist, rasch Fortschritte machte. Bevor ein Interview für mich arrangiert werden konnte, hatte sich der Führer der Hitlerjugend mit einer dramatischen Geste freiwillig zum Wehrdienst gemeldet und war prompt an die Westfront abgereist.

Um die Jugend an sich zu binden, hat das Nazi-Regime ein System entwickelt, das das Interesse und die Loyalität der heranwachsenden Generation weckt. Sein Herzstück ist das örtliche Heim – ein gut ausgestattetes Jungenklubhaus, in dem die Jugendlichen ihre Kameraden in einer Atmosphäre der Kameradschaft treffen, die von sorgfältig ausgewählten Führern überwacht wird. Jeden Mittwoch treffen sich die Jungen und Mädchen in ihren jeweiligen Heimen zu ihrem regelmäßigen Heimabend. Der Leiter leitet das Treffen nach einem Programm, das im Voraus im nationalen Hauptquartier vorbereitet wurde. In ganz Deutschland werden die gleichen Lieder gesungen und die gleichen Themen besprochen.

Dann wird das Radio eingeschaltet und alle hören sich die Sendung “Die Stunde des jungen Deutschlands” an, die um 20.15 Uhr beginnt und von allen Sendern ausgestrahlt wird. An einem anderen Wochentag versammeln sich die Jugendlichen ein zweites Mal zu einem Programm, das sich mit Spielen und Sport beschäftigt. Interessanterweise gibt es bei diesen körperlichen Übungen keinen militärischen Drill oder Waffengebrauch. Anders als bei der Balilla und den Söhnen des Wolfes, den entsprechenden Jugendeinheiten des faschistischen Italiens, gibt es keine Miniaturgewehre oder andere kriegerische Utensilien. Die Nazis glauben, dass eine militärische Ausbildung in diesem frühen Alter ein psychologischer Fehler wäre.

Um Loyalität zu entwickeln und das Interesse an ihrer Organisation aufrechtzuerhalten, haben sie sich eine ganze Reihe von Aktivitäten und besonderen Veranstaltungen ausgedacht. Am Neujahrstag hält der Oberste Jugendführer über das Radio eine Ansprache an alle seine Anhänger. Ende Januar gedenkt das Junge Deutschland seines symbolischen Märtyrers, eines fünfzehnjährigen Hitlerjungen namens Herbert Norkus, der in den Jahren der Kämpfe vor der Machtergreifung der Nazis von Kommunisten ermordet wurde. Von Februar bis April finden eine Reihe von Wettbewerben statt, bei denen ermittelt wird, wer von ihnen über die Führungsqualitäten verfügt, die sie für die Übernahme kleinerer Ämter in der Organisation qualifizieren. Der Geburtstag des Führers, der 20. April, ist ein großes Fest, an dem die Hitlerjungen, die ihr vierzehntes Lebensjahr vollendet haben, in die Reihen der Hitlerjugend aufgenommen werden.

Am 1. Mai werden die Gewinner von besonderen Wettbewerben in ganz Deutschland vom Führer persönlich empfangen. Von Juni bis August machen Millionen von Hitlerjungen und -mädchen Urlaub in ihren Jugendlagern oder auf Wandertouren, und es finden landesweite Sportwettbewerbe statt. Der Höhepunkt dieser Zeit ist der jährliche Parteitag in Nürnberg, zu dem ausgewählte Abordnungen der Hitlerjugend beiderlei Geschlechts aus den entlegensten Teilen des Reiches anreisen, um stolz vor dem Führer zu paradieren und den Beifall des versammelten Nazidoms entgegenzunehmen. Dies ist auch der Tag, an dem die Jugendlichen, die ihr achtzehntes Lebensjahr vollendet haben, formell in die Reihen der Erwachsenen in der Partei aufgenommen werden. Die Herbstmonate werden durch verschiedene Aktivitäten belebt, insbesondere durch die Teilnahme an den Wohltätigkeitsaktionen der Winterhilfe. Es ist leicht zu erkennen, wie diese kontinuierliche Runde anregender, angenehmer Aktivitäten dazu führt, dass sich das Interesse und die Loyalität auf das Organisationsheim und alles, was es bedeutet, konzentriert.

Wie hat all dies die Beziehungen der einzelnen Jungen und Mädchen zu den anderen Aspekten des Lebens – Familie, Kirche und Schule – verändert? Komplexe Anpassungen sind unvermeidlich, denn wir dürfen nicht vergessen, dass die Aktivitäten der Hitlerjugend, so vergnüglich sie auch sein mögen, Pflichten sind, die erfüllt werden müssen und in die sich niemand einmischen darf. In den ersten Jahren des Naziregimes soll dieser plötzliche Wechsel der jugendlichen Loyalitäten zu häufigen häuslichen Konflikten und vielen persönlichen Tragödien geführt haben. Viele Eltern, die keine Nazis waren, sahen ihre Kinder ungern in einer Atmosphäre, die ihre Autorität untergrub und dazu führte, dass Jungen und Mädchen die Lehren der Älteren missachteten. Die traditionelle deutsche Familie ist patriarchalisch, und viele Väter lehnten die Forderungen des Jugendheims aus persönlichen Gründen ab, auch wenn sie keine starken Einwände gegen das Nazi-Regime als solches hatten. In vielen Fällen ging dieser Loyalitätskonflikt so weit, dass Jungen und Mädchen ihre eigenen Eltern bei den Behörden für das anzeigten, was den Kindern als unpatriotische Rede oder Verhalten beigebracht worden war.

Heute verstehe ich, dass solche extremen Konflikte selten sind. Das Naziregime hat den elterlichen Widerstand ebenso systematisch gebrochen wie jede Art von Opposition; die rebellischsten Väter und Mütter wurden also durch Konzentrationslager oder geringere Strafen ausgemerzt. Der Durchschnittselternteil akzeptiert nun die Situation als unvermeidlich, auch wenn er oder sie sie im Herzen nicht ganz billigt. In der Tat wurde mir von ausländischen Beobachtern berichtet, dass ein großer Teil der deutschen Eltern, darunter natürlich auch alle Parteimitglieder, jetzt bereitwillig einer Einrichtung zustimmen, die ihren Kindern gute persönliche Gewohnheiten beibringt, ihre Gesundheit fördert und ihr junges Leben in vielerlei Hinsicht aufhellt.

Weitaus schwerwiegender war der Konflikt mit den Kirchen. Sowohl die protestantische als auch die römisch-katholische Konfession verfügten über starke Jugendorganisationen. Die nationalsozialistische Regierung bestand im Einklang mit ihrer Politik der allseitigen Koordinierung darauf, dass diese konfessionellen Gruppen in der Hitlerjugend zusammengeführt werden sollten. Dies rief einen Sturm des Protests seitens frommer Kirchenleute hervor, die die Jugendheime, in denen es keine konfessionelle Lehre gab, für gottlos hielten, während Priester und Pastoren die Proteste ihrer Gemeindemitglieder ermutigten und unterstützten. Auch hier kam es zu sehr vielen erschütternden Vorfällen. Der protestantische Widerstand hat mit den Jahren offenbar nachgelassen, obwohl es immer noch eine widerspenstige Minderheit gibt. Die römische Kirche hat jedoch ihre traditionelle Ablehnung der Mitgliedschaft ihrer Jugendlichen in nichtkatholischen Organisationen beibehalten.

Dies ist einer der Hauptgründe für den tiefgreifenden Konflikt zwischen der römischen Kirche und dem NS-Staat, der von Anfang an bestand und der keineswegs beigelegt ist. Die kompromisslose Haltung der Nazis wird in der folgenden offiziellen Erklärung dargelegt: “Die sozialistische Konzeption des Dritten Reiches verlangt von jedem Einzelnen die bedingungslose Unterordnung seines individuellen Wesens unter den sozialistischen Ausdruck seines Volkes. Dieses sozialistische Dasein hat, was die Jugend Deutschlands betrifft, eine Ausdrucksform: die Hitlerjugend. Jeder Jugendverband außerhalb der Hitlerjugend verstößt gegen den Geist der Gemeinschaft, der der Geist des Staates ist.”

Diese Politik wurde durch eine Kombination aus rechtlichen Maßnahmen und offiziellem Druck umgesetzt, dem die meisten römisch-katholischen Eltern nicht widerstehen konnten. Das Ergebnis war die Liquidierung nicht nur der katholischen Jugendorganisationen, sondern auch der meisten kirchlichen Schulen. Aber man hat mir gesagt, dass es nach wie vor eine Menge unterdrücktes Sodbrennen gibt.

Die Nazifizierung der öffentlichen Schulen bereitete keine solchen Schwierigkeiten, weil sie Teil des Staates selbst waren. Die Nazis haben nur wenige formale Änderungen an dem Bildungssystem vorgenommen, das sie vom vorherigen Regime geerbt haben, aber sein Geist und seine Schwerpunkte wurden tiefgreifend verändert.

Bernhard Rust, Reichserziehungsminister, charakterisiert das frühere System so: “Obwohl die intellektuellen Fähigkeiten der jungen Menschen hervorragend ausgebildet waren und obwohl sie für ihre späteren Berufe gut qualifiziert waren, wurde die Bedeutung des Wissens um des Wissens willen überschätzt, während die körperliche Erziehung und die Schulung des Willens vernachlässigt wurden… Außerdem hatte man dem Individuum als solchem eine übermäßige Bedeutung beigemessen. Man hatte fast vergessen, dass jeder Einzelne zugleich ein Mitglied einer Rassengemeinschaft ist und dass er nur in dieser Eigenschaft seine Kräfte in vollem Umfang vervollkommnen kann, während es seine Pflicht ist, für das Wohl der Gemeinschaft zu arbeiten.”

Dr. Rust fährt dann mit seiner Argumentation für die nationalsozialistische Idee der Erziehung fort, indem er behauptet: “Alle Formen der Erziehung haben ein Ziel – die Formung des nationalsozialistischen Menschen. Aber jede Form hat ihre besonderen Aufgaben. Die Schule ist in erster Linie dadurch bestimmt, dass sie durch Unterricht erzieht… In der Vergangenheit gab es die Tendenz, den Schülern alles Neue in die Köpfe zu pauken, aber dieser Tendenz werden jetzt Grenzen gesetzt. Es ist nicht notwendig, alles zu lehren, was interessant oder sonstwie wissenswert ist.”

Dr. Rusts etwas restriktive Sichtweise der formalen Bildung entspricht genau dem Diktum Adolf Hitlers, der in Mein Kampf schrieb, man solle “das Gehirn nicht mit einer Menge nutzlosen Wissens belasten, für das es zu fünfundneunzig Prozent keine Verwendung hat und das es deshalb wegwirft.” Im gleichen Band schlug Hitler vor, “den Unterricht so zu kürzen, dass er sich nur auf das Wesentliche beschränkt“.

Zu diesen wesentlichen Dingen gehören im Dritten Reich die nationalsozialistischen Ideen und die körperliche Entwicklung durch Sport. Wir haben bereits gesehen, dass diese Ziele auf verschiedene Weise gefördert werden, aber selbst in der begrenzten Sphäre der Schule nehmen sie einen wichtigen Platz im Lehrplan ein. Die Zeit, die dort dem Erwerb dessen gewidmet wird, was wir als Buchwissen bezeichnen können, ist relativ geringer als in früheren Tagen.

Die Betonung der körperlichen Entwicklung hat zweifelsohne zu guten Ergebnissen geführt. Kein ausländischer Besucher des Dritten Reiches kann übersehen, dass die heranwachsende Generation im Durchschnitt sehr gesund und kräftig ist. Zugleich haben einige ausländische Forscher das neue System als unausgewogen kritisiert.

Eine der interessantesten dieser Kritiken findet sich im Bericht einer britischen Bildungsmission, die Deutschland 1937 besuchte. In diesem Bericht wird die Frage aufgeworfen, ob die Förderung der Sportlichkeit nicht auf Kosten der geistigen Entwicklung geht. Die britischen Pädagogen stellten Anzeichen von nervlicher Belastung bei deutschen Schulkindern und Mitgliedern der Hitlerjugend fest, denen beigebracht wurde, den Körper als Maschine zu betrachten, die auf höchstem Niveau leistungsfähig gehalten werden muss, während der Geist gleichzeitig auf maximale Empfänglichkeit für die Ideen der Nazis eingestellt werden muss, und fragten sich, ob das Endergebnis nicht “Ein verrückter Geist in einem gesunden Körper“ ist.

Diese gemeinsame Betonung von Sport und nationalsozialistischer Ideologie erreicht ihren Höhepunkt in einigen besonderen Einrichtungen, die das Dritte Reich dem regulären Bildungssystem hinzugefügt hat. Das sind die Adolf-Hitler-Schulen und die nationalsozialistischen Ordensburgen.

Die Hitler-Schulen dienen der Ausbildung einer, wie die Nazis es nennen, “neuen Aristokratie”, aus deren Reihen die zukünftigen Führer des Dritten Reiches kommen sollen. Bei ihrer Auswahl sollen der Wohlstand oder die soziale Stellung der Eltern keine Rolle spielen. Die Kandidaten werden aus zwölfjährigen Jungen ausgewählt, die körperlich perfekt und von gesunder germanischer Abstammung sind und in der Schule und in der Hitlerjugend besondere Begabung gezeigt haben. Es versteht sich von selbst, dass die einzige unabdingbare Eignung der Nachweis eines unermüdlichen Eifers für die nationalsozialistischen Ideen ist.

Diese ausgewählten jungen Leute sind eine bevorzugte Gruppe. Der Plan sieht vor, dass sie sechs Jahre in guten Bildungseinrichtungen verbringen, wo sie alle Vorteile erhalten, und zwar vollständig auf Kosten der Regierung. Danach sollen sie in den regulären Arbeitsdienst übergehen und ihren Militärdienst ableisten. Danach folgen drei Jahre des zivilen Lebens, in denen sie ihren Lebensunterhalt verdienen oder einen normalen Beruf ergreifen.

Dann, im Alter von fünfundzwanzig Jahren, werden sie wieder eingezogen. In einem zweiten Auswahlverfahren werden die (aus Sicht der Partei) geeignetsten Tausend für den Nazi-Ritterorden ausgewählt – die postgraduale Führungsschule. In prächtigen Schlössern, die an die mittelalterlichen Festungen des Deutschen Ordens erinnern, werden sie vier Jahre lang intensiv geschult, wobei ihre körperlichen und ideologischen Fähigkeiten auf den höchsten Stand der Perfektion gebracht werden. Diese tausend Elitesoldaten werden dann ihren Abschluss machen, um ihr Lebenswerk, die Führung und Leitung des Dritten Reiches, anzutreten.

Der Leser wird bemerken, dass ich von diesem grandiosen Konzept in der Zukunftsform gesprochen habe. Das liegt daran, dass es erst zwei Jahre vor dem Krieg begonnen wurde, der das kühne Experiment zumindest vorübergehend auf Eis gelegt hat. Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, sind die Hitler-Schulen geschlossen. Ich habe eine im Norden Oldenburgs besucht. Sie war architektonisch beeindruckend – aber sie war von Soldaten besetzt. Die Schlösser sind ebenfalls leer, da die Ritter alle zum Militärdienst gegangen sind.

Wie so ziemlich alles im Dritten Reich hängt auch das Jugendsystem vom Ausgang des Kampfes auf Leben und Tod ab, in dem es sich befindet.

