Das gesamte Wirtschaftsleben des Dritten Reiches ist das, was die Nazis offen als Wehrwirtschaft bezeichnen – eine Wirtschaft, die nach militärischen Gesichtspunkten geführt wird.

Deshalb verwenden sie auch militärische Begriffe, um ihre verschiedenen Aktivitäten zu beschreiben. Nachdem wir die Landschlacht beobachtet haben, wollen wir nun den industriellen Sektor, die so genannte Arbeitsfront, untersuchen.

Into The Darkness – Ein unzensierter Bericht aus dem Inneren des Dritten Reiches im Krieg – Kapitel 10, DIE ARBEITSFRONT

Bevor wir diesen Überblick beginnen, sollte jedoch ein Punkt betont werden, der nicht nur hier, sondern auch in den folgenden Kapiteln, die sich mit den institutionellen Aspekten des Dritten Reiches befassen, gilt. In jedem einzelnen Fall hätte eine umfassende Darstellung langwierige Nachforschungen aus erster Hand und umfangreiche Recherchen erfordert. Das war während eines dreimonatigen Aufenthalts in Deutschland natürlich unmöglich.

Das Beste, was ich tun konnte, war ein begrenztes Maß an persönlicher Beobachtung sowie Gespräche mit Beamten und ein Studium der verfügbaren Daten. Diese wurden so weit wie möglich mit qualifizierten ausländischen Studenten und Beobachtern überprüft, aber ich bin mir bewusst, dass die Ergebnisse nicht schlüssig sind. Die Sprecher der Nazis präsentieren den offiziellen Fall, ohne ihn ausreichend zu widerlegen oder die andere Seite der Geschichte vollständig offenzulegen. Das Ergebnis ist eine mehr oder weniger unausgewogene Behandlung, die zu Recht kritisiert werden kann.

All dies ist mir bekannt und ich bedaure es. Aber ich konnte keine praktische Alternative sehen. Hätte ich mich nur auf meine eigenen Beobachtungen und Eindrücke beschränkt, wäre dies eine Reihe fragmentarischer Skizzen gewesen, die nur für Leser verständlich gewesen wären, die bereits über ein beträchtliches Wissen über die angesprochenen Themen verfügen. Diese Themen sind der breiten Öffentlichkeit in Amerika so wenig bekannt, dass die meisten Leser vermutlich weder ein zusammenhängendes Bild vom Deutschland der Kriegszeit noch einen Hintergrund erhalten hätten, vor dem die speziell behandelten Themen betrachtet werden könnten.

Eine der ersten Amtshandlungen des Nazi-Regimes war die Auflösung der alten Gewerkschaften und ihre Zusammenlegung zu einer einzigen Organisation unter staatlicher Kontrolle. Dabei handelte sich jedoch nicht bloß um diese “Eine große Gewerkschaft” der Nazis. Genau wie die Nazis es in der Landwirtschaft taten, so koordinierten sie auch hier alle, die mit der Industrie zu tun hatten, in einem riesigen vertikalen Verband. Der niedrigste Arbeiter und der größte Fabrikant wurden (zumindest technisch) zu Mitgliedern der neuen Arbeitsfront. Und die Angestellten saßen ebenfalls im selben Boot.

Hier, wie auch anderswo, erkennen wir das Grundprinzip des Dritten Reiches – der klassenlose Staat, der für kollektive Ziele mobilisiert wurde, gemäß der Parole: Gemeinnutz vor Eigennutz. Kurz gesagt, alles und jeder wird dem Fortschritt eines Regimes untergeordnet, das in gewisser Hinsicht eine Kreuzung aus dem modernen Zunftsozialismus und den Handwerkszünften des Mittelalters ist. Die feudale Note ist deutlich. Die Arbeitgeber werden als “Führer” bezeichnet, die Arbeitnehmer werden zu “Anhängern” oder “Gefolgsleuten”. Beide werden zu gegenseitiger Loyalität und Pflichtbewusstsein angehalten. Ihre persönliche Würde wird durch “Ehrengerichte” hervorgehoben. Streiks, Aussperrungen und willkürliches “Anheuern und Entlassen” sind gleichermaßen verboten. Die letzte Instanz in diesem merkwürdigen System sind die “Treuhänder der Arbeit”, die jeden disziplinieren oder entlassen können, sogar die “Führer”. Natürlich sind diese Treuhänder Parteimitglieder. Sie sorgen dafür, dass die gesamte Arbeitsfront effizient und in voller Übereinstimmung mit der von der Nazi-Regierung festgelegten allgemeinen Politik funktioniert.

Das ist die Theorie. Wie hat sie sich in der Praxis bewährt?

Lassen Sie uns zunächst versuchen, uns die Arbeitsfront vorzustellen. Diese riesige Organisation, die die gesamte Struktur der deutschen Industrie umfasst, hat fast 30.000.000 Mitglieder. Die Mitgliedschaft ist obligatorisch. Das gilt auch für die Beiträge, die im Einzelnen moderat sind, aber insgesamt einen riesigen Fonds bilden, der nach dem Ermessen der Führung verwendet wird. Der Anführer ist natürlich Dr. Robert Ley, den wir bei der Ansprache der Düsseldorfer Arbeiter gesehen haben. Er ist ein blühender, dynamischer Mann mit eindringlichen grauen Augen, der seine Stimme offenbar nicht modulieren kann, denn nach einem langen Gespräch mit ihm taten mir buchstäblich die Trommelfelle weh.

Im Großen und Ganzen können wir über die Arbeitsfront sagen, was wir über den Nahrungsmittelsektor sagten – sie hat sich in den ersten Jahren des Nazi-Regimes für ihre Mitglieder als äußerst vorteilhaft erwiesen. Ihr herausragender Erfolg war der Triumph über die Massenarbeitslosigkeit. Als die Nazis 1933 an die Macht kamen, gab es in Deutschland 7.000.000 Arbeitslose. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung war das schlimmer als in der tiefsten Depression, die wir etwa zur gleichen Zeit hatten.

Die drastischen Maßnahmen des Naziregimes, so abstoßend sie auch für unsere Ideale sind, haben nicht nur die Arbeitslosigkeit schnell beseitigt, sondern auch zu einem wachsenden Arbeitskräftemangel geführt. In Deutschland herrschte Vollbeschäftigung. Die Reallöhne sahen nicht so gut aus. Sie waren nur geringfügig gestiegen, so dass der einzelne Arbeiter finanziell nicht viel besser gestellt war als 1933 – wenn er denn eine Arbeit hatte. Allerdings hatten alle ehemaligen Arbeitslosen jetzt Arbeit. Außerdem, darauf wiesen mich die Nazi-Apologeten sorgfältig hin, hatten die Arbeiter gewisse Vorteile erlangt, wie z.B. die Vorteile von “Kraft durch Freude”, die wir später noch untersuchen werden.

Das Jahr 1937 stellt einen Wendepunkt in der Situation der deutschen Arbeiter dar. Zu diesem Zeitpunkt war der berühmte Vierjahresplan bereits in vollem Gange. Das Dritte Reich hatte eine aggressive Außenpolitik eingeschlagen, die einen Krieg zumindest wahrscheinlich, wenn nicht sogar sicher machte. Die Wehrwirtschaft wurde damit zu einer echten Kriegswirtschaft. Um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, wurden Arbeit und Kapital ebenso rücksichtslos reglementiert wie die Landwirtschaft.

Die Ergebnisse waren ebenso düster wie unvermeidlich. Im Sommer 1938 verpflichtete ein Regierungserlass alle arbeitsfähigen Männer und Frauen zum kurzfristigen Dienst, um “national dringende Aufgaben” zu erfüllen. Fast gleichzeitig wurden in einem weiteren Erlass Höchstlöhne und -gehälter festgelegt. Die Arbeitskräfte waren nicht nur an ihre bisherige Arbeit gebunden, sondern konnten von dort weggeholt und dorthin geschickt werden, wo die Regierung es für richtig hielt. Das Prinzip des Achtstundentags wurde zugunsten eines Zehnstundentags aufgegeben, der in Ausnahmefällen bis zu vierzehn Stunden dauern konnte. Auch die Beschränkungen für die Arbeit von Frauen und Kindern wurden gelockert.

Als der Krieg ein Jahr später tatsächlich ausbrach, wurde dieses drakonische Programm zu seinem logischen Ende getrieben. Im Deutschland der Kriegszeit wird heute überall an der Grenze der Belastbarkeit gearbeitet. In der Tat scheint die Grenze des menschlichen Durchhaltevermögens überschritten worden zu sein. Obwohl solche Dinge nicht in der Presse diskutiert werden können, gibt es in Deutschland viele Gerüchte über einen Rückgang der Produktion in vielen Bereichen. Der Hauptgrund scheint die schiere Überlastung zu sein, aber es gibt zweifellos auch eine beträchtliche Menge an kalkuliertem “Bummelstreik”.

Hier kommen wir zu dem sehr kontroversen Thema der Unzufriedenheit der Bevölkerung mit dem Nazi-Regime. Selbst das Drückebergertum von Arbeitern wird als “Sabotage” behandelt und kann mit dem Tod bestraft werden. Kein Deutscher gibt also zu, dass er gegen etwas ist, es sei denn, er hat volles Vertrauen in denjenigen, mit dem er spricht. Einheimische Journalisten haben manchmal gute Informationen, aber selbst sie werden selten konkret, aus Angst, deutsche Informanten an ein Konzentrationslager oder Schlimmeres zu verraten. Für einen vorübergehenden Beobachter ist es daher sehr schwierig, das Ausmaß des Widerstands, der heute besteht, genau einzuschätzen.

Am nächsten kam ich den militanten Unruhen, als mich ein Journalistenkollege eines Abends in eine Bierhalle in einem Armenviertel östlich des Alexanderplatzes mitnahm. Die Kundschaft sah schäbig und halbkriminell aus. Mein Kollege stellte mich einem hart aussehenden Bürger vor, der auf die Frage, wie er politisch stehe, säuerlich antwortete: “Klar bin ich ein Nazi – oh, ja? Phuuugh!” Diese letzte Bemerkung machte er, indem er mit dem Handrücken, den er an die Lippen presste, schwer atmete, was zu einem lauten “Bronx-Jubel” führte. Er machte auch keine Anstalten, seine Stimme zu senken, so dass seine Worte von den Gästen an den Nachbartischen mitgehört wurden, die anerkennend grinsten.

Ich zögere jedoch, aus diesem Vorfall und einigen anderen Vorfällen dieser Art eine Verallgemeinerung abzuleiten, genauso wenig wie ich aus dem Besuch harter Kneipen am Union Square in New York auf eine bevorstehende Revolution in Amerika schließen würde. Ich glaube, dass es heute in Deutschland echte Unruhen gibt – weit mehr, als irgendein Nazi-Sprecher zugeben möchte. Aber ich glaube nicht, dass sie so weit verbreitet oder so tief verwurzelt sind, wie man uns in Amerika glauben machen will. Viele der älteren Gewerkschafter haben sich vermutlich nie mit der neuen Ordnung der Dinge abgefunden, aber ich habe kaum Anzeichen dafür gefunden, dass die jüngere Generation ihre idealistische Haltung teilt.

Der Grund für diesen Mangel an idealistischen Wurzeln für die militante Opposition, die es gibt, ist, dass der Nazismus den Arbeitern bestimmte populäre Anreize geboten hat – einige psychologische, andere greifbare, wieder andere hervorgerufen durch die alte Verlockung von “Brot und Spiele”.

In erster Linie versprach die Arbeitsfront den Arbeitern mehr Sicherheit und Selbstachtung. Sowohl im Kaiserreich als auch in der Weimarer Republik neigten die Arbeitgeber dazu, arrogante, hartgesottene Plutokraten zu sein. Ein Statut, das die Würde der Arbeit betonte, Ehrengerichte einrichtete und von staatlichen Treuhändern verwaltet wurde, die oft gegen Großindustrielle vorgingen, konnte dem durchschnittlichen Arbeiter einen emotionalen Glanz verleihen, der die niedrigen Löhne und die strenge Reglementierung teilweise ausglich. Das galt vor allem für die ersten Jahre des Nazi-Regimes.

Darüber hinaus hat die Arbeitsfront etwas getan, um die Arbeitsbedingungen auf fortschrittlichste Weise zu verbessern. Diese Phase ihrer Aktivitäten ist unter dem Namen “Schönheit der Arbeit” bekannt. Eine Minderheit von Arbeitgebern hatte bereits in der Weimarer Republik und sogar im Kaiserreich freiwillig damit begonnen, hässliche, triste Fabriken durch eine fröhlichere und gesündere Umgebung zu ersetzen. Es gab jedoch noch zu viele Fabriken des alten Typs, die die Arbeiter durch Schmutz, Rauch, schlechte Beleuchtung, schlechte Sanitäranlagen und keinen geeigneten Platz für die Mittagspause oder Ruhezeiten deprimierten. Nur wenige Besitzer solcher Fabriken scheinen den Weitblick oder das Geld gehabt zu haben, um zu erkennen, dass die Effizienz der Arbeiter durch eine sauberere und freundlichere Umgebung deutlich gesteigert werden könnte.

Die Arbeitsfront räumte mit vielen dieser Missstände auf. Die Arbeitgeber wurden gezwungen, ihr Haus zu säubern, und bekamen einen Teil der dafür erforderlichen Mittel geliehen. Fabriken wurden entweder umgebaut oder verschrottet, während man neue Fabriken errichtete, die nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten gebaut wurden, um den Arbeitern ein Maximum an Licht und Luft zu bieten. Diese neuen Fabriken lagen in einem parkähnlichen Gelände, in dem die Arbeiterinnen und Arbeiter ihre Ruhezeiten verbrachten oder in das sie während der Arbeit schauen konnten, anstatt auf eine leere Wand oder einen schmutzigen Schuppen zu starren. Geschmackvolle Ruheräume, Mittagsräume, in denen warme Mahlzeiten serviert werden, moderne Sanitäranlagen – das ist das neue Gebot der Stunde.

Ich kann das bestätigen, denn ich habe während meines Aufenthalts in Deutschland in mehreren Fabriken gute (wenn auch einfache) Mahlzeiten gegessen und die anderen Verbesserungen besichtigt. Insbesondere wurden mir die Umkleideräume, Schwimmbäder, Duschen und Toiletten genauestens gezeigt. Da ich aus dem sanitärbewussten Amerika stamme, fand ich nur wenige Neuerungen. Aber ihr eifriger Stolz auf diese Dinge machte mir klar, wie neu sie gewesen sein müssen. Natürlich wurde mir das Beste gezeigt. Ich kenne ihren Anteil an der Gesamtzahl der Fabriken nicht.

Ein interessantes Merkmal waren die Wettbewerbe zwischen den Fabriken um die Modellmeisterschaften. Ich erinnere mich an eine Fabrik, der diese Ehre im Sommer zuvor zuteil geworden war. Ein spezielles Hakenkreuzbanner symbolisierte den Triumph – und der muss jedes Jahr neu errungen werden, wenn er nicht woanders hingehen soll. Man zeigte mir Fotos von den Verleihungszeremonien und von der anschließenden Freude, als alle Mitarbeiter, von den Führungskräften abwärts, in gemieteten Bussen zu einem Picknick auf einem nahe gelegenen Vergnügungsplatz fuhren.

Eine noch wichtigere und sicherlich öffentlichkeitswirksamere Methode, um die Massen für den Nationalsozialismus zu gewinnen, ist die sogenannte “Kraft durch Freude”. Dies ist das gigantischste Programm organisierter, staatlich gelenkter Unterhaltung, das die Welt je gesehen hat. Es umfasst eine breite Palette von Aktivitäten, von “anspruchsvoller” Kunst und Musik bis hin zu Volksbelustigung, Reisen und Sport. Jedes Mitglied der Arbeitsfront kann daran teilnehmen, von hochbezahlten Führungskräften bis zu Tagelöhnern, von Sekretärinnen bis zu Dienstmädchen. Umgekehrt kann niemand außerhalb der Arbeitsfront an den Vorteilen teilhaben.

Die Theorie hinter dem Experiment wird von Dr. Ley so erklärt: “Die Arbeit bringt körperliche und nervliche Belastungen mit sich, die ein Gefühl der körperlichen und geistigen Erschöpfung hinterlassen können, das sich nicht einfach durch Ausruhen beseitigen lässt. Geist und Körper brauchen neue Nahrung. Da dem Arbeiter während der Arbeitszeit ein Höchstmaß an Anstrengung und Aufmerksamkeit abverlangt wird, ist es unerlässlich, dass ihm in der Freizeit das Beste von allem in Form von geistiger, intellektueller und körperlicher Erholung geboten wird, um die Freude am Leben und an der Arbeit zu erhalten oder, wenn nötig, wiederherzustellen.” Wie er es mir gegenüber ausdrückte: “Je mehr Arbeit wir den Menschen geben, desto mehr Vergnügen müssen wir ihnen auch bieten.”

Mit typisch deutscher Gründlichkeit wurde jede Form der Freizeitgestaltung organisiert. Wenn wir von palastartigen “KdF”-Schiffen lesen, die durch die norwegischen Fjorde gleiten, oder von Sonderzügen, die Tausende von Urlaubern an den Stränden des Meeres oder an schönen Orten im Landesinneren absetzen, sind wir geneigt, die KdF als eine glorifizierte Tourismusagentur zu betrachten. Diese langen Urlaube sind jedoch nur Höhepunkte für eine relativ kleine Anzahl von Arbeitnehmern in einem Programm, das das ganze Jahr über in jedem Industriestandort stattfindet. In der kleinsten Stadt gibt es ein kleines KdF-Amateurorchester, eine Turnhalle, einen Sportplatz und einen Wanderverein.

Für den individualistischen Angelsachsen mag all diese reglementierte “Freizeit auf Bestellung” nicht besonders attraktiv klingen. “Auf Befehl” ist es auf jeden Fall, und die Nazis machen keinen Hehl daraus. KdF ist nicht nur ein Privileg, es ist auch eine Pflicht. Sagt Dr. Ley: “Wir haben nicht die Absicht, es dem Einzelnen zu überlassen, ob er einen Urlaub wünscht oder nicht. Er ist zur Pflicht geworden.”

Auch hier erkennen wir wieder die militärische Note. Eine der bekanntesten Veröffentlichungen von Dr. Ley ist ein Pamphlet mit dem Titel: “Ein Volk erobert die Freude.” Diese Aspekte sind jedoch nicht spezifisch nationalsozialistisch; sie spiegeln den Glauben des Durchschnittsdeutschen an die Organisation und sein Einverständnis mit staatlicher Leitung und Kontrolle wider. Es scheint kein Zweifel daran zu bestehen, dass Kraft durch Freude allgemein populär ist und als der herausragende Vorteil gewertet wird, den die industriellen Massen aus dem Nazi-Regime gezogen haben.

Fortsetzung folgt …

