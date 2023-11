“Die Behandlung eines Tuberkulosepatienten wird teilweise durch seinen sozialen Wert bestimmt. Wenn er ein wertvoller Bürger ist und sein Fall heilbar ist, werden keine Kosten gescheut. Wenn er als unheilbar eingestuft wird, wird er natürlich komfortabel gehalten, aber es werden keine besonderen Anstrengungen unternommen, um eine Existenz etwas zu verlängern, die weder der Gemeinschaft noch ihm selbst nützt. Deutschland kann nur eine bestimmte Menge an menschlichem Leben zu einem bestimmten Zeitpunkt ernähren. Wir Nationalsozialisten sind verpflichtet, Menschen von sozialem und biologischem Wert zu fördern.“

Es war der Leiter der Tuberkuloseabteilung des Hauptquartiers des öffentlichen Gesundheitsdienstes, der sprach. Er war ein ernster junger Mann mit nachdenklichen Augen und einer präzisen Art zu sprechen. Seine Abteilung war nur eine von vielen, die sich mit der Bekämpfung jeder nennenswerten germanischen Krankheit befasste, von Krebs bis Plattfuß. Hier laufen die unzähligen Fäden einer landesweiten Organisation in einem großen Gebäude in der Nähe des Nollendorfplatzes zusammen.

Into The Darkness – Ein unzensierter Bericht aus dem Inneren des Dritten Reiches im Krieg – Kapitel 15, SOZIALISIERTE GESUNDHEIT

Ich hatte mich an die ausgeklügelten Werbemethoden in allen nationalen Hauptquartieren von Regierungs- oder Parteieinrichtungen gewöhnt, aber ich denke, dieses hier verdient den Preis. Das ganze Gebäude war eine einzige Reihe von Exponaten, und die ausführliche Aufklärungsliteratur war allumfassend. Wie üblich erhielt ich eine großzügige Auswahl, die mir am nächsten Tag in mein Hotel geschickt wurde. Sie schwollen zu einer Sammlung von Daten an, die einen Handkoffer füllte, als ich Deutschland verließ.

Während ich schreibe, habe ich diese Literatur zum öffentlichen Gesundheitswesen vor mir ausgebreitet. Es gibt etwa zwanzig Broschüren, die sich mit allgemeinen oder speziellen Themen befassen, einschließlich einer detaillierten Bibliographie der besten Bücher, die auf dem gesamten Gebiet verfügbar sind. Einige der Broschüren sind mit Schnitten und Diagrammen illustriert. Besonders hervorzuheben ist die Broschüre über Fußbeschwerden, die eine ganze Reihe von Übungen enthält. Dann gibt es mehrere Einblatt-“Ausreißer”. Hier ist eines mit dem Titel: Ratschläge für schwangere Frauen. Er besteht aus einer Reihe von Holzschnitten. Zuerst die Dinge, die sie tun sollte: Nehmen Sie nach dem Aufstehen ein Schwammbad; machen Sie einen ruhigen Spaziergang; tragen Sie angemessene Kleidung – wie angegeben; putzen Sie sich vor dem Schlafengehen die Zähne; schlafen Sie gut in einem bequemen Bett.

Und nun zu den Dingen, die man nicht tun sollte: schweres Heben, hoch greifen, sich lange über den Waschzuber beugen, sich tief bücken, um an die unterste Schublade zu kommen, zu lange stehen, trinken und rauchen, hochhackige Schuhe tragen, sich durchschütteln lassen – wie auf einem Motorrad – und schließlich die Beherrschung verlieren. Am unteren Rand des Blattes sind die richtigen Nahrungsmittel abgebildet. Andere Broschüren aus dieser Serie behandeln Themen wie die Vorbereitung auf die Mutterschaft und die Pflege des Babys.

Die Broschüren befassen sich mit allen möglichen Dingen. Es gibt mehrere zu bestimmten Krankheiten – Tuberkulose, Krebs, Fußleiden, Kinderlähmung, Geschlechtskrankheiten und so weiter. Es gibt noch einige mehr zum Thema Sex – das beste Alter für die Zeugung von Kindern; Ratschläge für Eltern zum Umgang mit Kindern in der Pubertät; Ratschläge für Jugendliche und Jungfrauen – letztere predigen strenge Moral, wenn auch eher auf patriotischer als auf religiöser Grundlage. Schließlich gibt es noch ein paar verschiedene Themen, darunter Ernährung, Bewegung und der Verzicht auf Alkohol und Tabak. All diese Themen sind kostengünstig für den Massenvertrieb aufbereitet.

Bevor ich meine Erkundungstour begann, hatte mir der Generaldirektor, Dr. Eckhard, ein allgemeines Hintergrundgespräch gegeben, wie es Deutsche immer tun. Er erklärte, dass die allgemeine Theorie und Struktur des deutschen öffentlichen Gesundheitswesens auf die Zeit Bismarcks zurückgeht. Die herausragende Entwicklung unter dem Dritten Reich ist die gründliche Koordinierung der verschiedenen Abteilungen und Organisationen. Strukturell haben sich also keine großen Veränderungen ergeben, abgesehen von der Einrichtung eines flächendeckenden Systems von Krebszentren in Deutschland seit 1933. Im Geist und im Tempo des Öffentlichen Gesundheitsdienstes entdecken wir den entscheidenden Unterschied zwischen der Gegenwart und früher. Die Haltung der Nazis, die das Individuum dem kollektiven Wohl unterordneten, kommt in den Bemerkungen von Dr. Eckhards Untergebenem, mit denen dieses Kapitel begann, gut zum Ausdruck.

Dr. Schramm, der bedeutende Chirurg, den ich bei meiner ersten Dinnerparty in Berlin kennenlernte, verpflichtete sich, meine Ausbildung in Public Health fortzusetzen. Einer der Punkte, die er hervorhob, war das gute allgemeine Gesundheitsniveau, das größtenteils auf das Krankenversicherungsgesetz zurückzuführen ist, das selbst den Ärmsten eine umfassende medizinische Behandlung garantiert. Die Menschen werden dazu angehalten, regelmäßig oder bei jedem besorgniserregenden Symptom einen Arzt aufzusuchen, und da es sie persönlich nichts kostet, tun sie es gerne. Alle Mediziner sind gesetzlich verpflichtet, einen bestimmten Teil ihrer Zeit für versicherte Patienten aufzuwenden. Die Patienten haben das Recht, sich den Arzt oder Chirurgen auszusuchen, den sie konsultieren möchten, und sie haben sogar das Recht, in die Privatkliniken eines solchen Mediziners geschickt zu werden, wenn dieser seine Patienten üblicherweise in diese Einrichtungen schickt.

Dr. Schramm nahm mich in das Krankenhaus mit, dessen Chefarzt er war. Es war eine ziemlich große private Einrichtung mit etwa 150 Betten. Einige Abteilungen waren für versicherte Patienten. Ich habe mit mehreren von ihnen gesprochen. Sie waren alle berufstätig. Ihre Krankenversicherung erlaubte ihnen einen Krankenhausaufenthalt von bis zu einem Jahr, mit Taschengeld. Danach, so sagte man mir, würden sie, wenn sie nicht geheilt würden, auf unbestimmte Zeit aus den öffentlichen Krankenkassen versorgt werden. Dr. Schramm teilte mir übrigens mit, dass in Deutschland im Krieg so wenig Baumwolle vorhanden ist, dass saugfähige Baumwolle knapp geworden ist. Sie wird jetzt für lebenswichtige Zwecke aufgespart. Gewöhnliche Verbände werden aus Papier hergestellt und scheinen ganz gut zu funktionieren.

Ein weiterer interessanter Punkt, den ich erfuhr, waren die Fortschritte bei der Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten. Jeder, der sich infiziert, muss sofort einen Arzt aufsuchen, was mit hohen Strafen geahndet wird. Da er oder sie eine kostenlose Behandlung erhält und sich den Arzt aussuchen kann, kommen sie dem gerne nach. Der Schutz der Privatsphäre wird dadurch gewährleistet, dass der Arzt einen Bericht an die Gesundheitsbehörde schickt, der mit einer Nummer versehen ist, wobei der Name und die Adresse des Patienten in seinen Akten verbleiben. Wenn der Patient jedoch nicht regelmäßig kommt oder sich nicht an die Anweisungen hält, gibt der Arzt die Identität des Patienten preis und es werden Zwangsmaßnahmen ergriffen.

Jeder, der eine Infektion verbreitet, wird mit einer Gefängnisstrafe von mindestens sechs Monaten bestraft. Diese Strafe ist obligatorisch. Reichtum und soziale Stellung spielen dabei keine Rolle. Das Ergebnis von all dem ist ein starker Rückgang der sozialen Krankheitsraten. Neue syphilitische Infektionen sind selten geworden. Es gibt immer noch eine beträchtliche Anzahl von Gonorrhoe, aber man erhofft sich viel von der neuen Behandlung mit Sulfanilamid. Der Krieg hat die Situation bisher nicht nennenswert beeinträchtigt. Die Soldaten sind so gut in der Prophylaxe geschult und werden für Nachlässigkeit so hart bestraft, dass sie kaum Geschlechtskrankheiten verbreiten.

Ich habe einen lehrreichen Vormittag damit verbracht, eine Unfallklinik und eine Ambulanz zu besuchen, um zu sehen, wie dieser Aspekt der öffentlichen Gesundheit gehandhabt wird. Diese Klinik wurde für berufstätige Männer unterhalten, die natürlich alle versichert waren. Der Zugang war nicht sehr einladend. Sie befand sich im vierten Stock eines schmuddeligen lagerähnlichen Gebäudes und war über einen Lastenaufzug zu erreichen. Sobald ich jedoch drinnen war, war ich über die Vollständigkeit und Modernität der Ausstattung erstaunt. Röntgen- und Röntgengeräte, Sonnen- und Violettstrahler, mechanische und manuelle Massage, ein moderner Operationssaal – alles schien vorhanden zu sein.

Eine Amerikanerin, die Frau eines Knochenspezialisten, die mich begleitete, war offen gesagt erstaunt über das, was wir sahen. Sie kannte sich mit solchen Dingen aus und sagte mir, dass sie zu Hause noch nie etwas fachlich Besseres gesehen hatte. Der vielleicht wichtigste Punkt war die Billigkeit, mit der die Klinik betrieben wurde. Man zeigte mir die Kostenaufstellungen und stellte fest, dass die durchschnittliche Gebühr, die die Patienten ihren Verbänden in Rechnung stellten, weniger als einen Dollar pro Tag betrug.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der öffentlichen Gesundheit ist die Unterbringung. Die mit dieser Phase befassten Beamten zeigten mir mehrere Neubauten, von preiswerten Arbeiterwohnungen über Ein- und Zweifamilienhaussiedlungen bis hin zu “Musterdörfern” der gehobenen Mittelschicht, alle am Stadtrand von Berlin. Ich war jedoch nicht zufrieden mit dem, was mir offiziell gezeigt wurde, da ich davon ausging, dass alles das Beste seiner Art sein würde. Also holte ich mir einen ausländischen Journalisten, der sich mit solchen Dingen auskannte, um mich durch die ärmsten Viertel zu lotsen. Ich war auf der Suche nach den Slums.

Mein Kollege sagte mir, dass ich nichts besonders Schlimmes finden würde, weil es in Berlin keine echten Slums gäbe, wie sie in den meisten Ländern gelten.

Aber er versprach mir, mir die schlimmsten zu zeigen, und wir verbrachten den größten Teil des Tages damit, dort herumzustöbern. Unser Ausgangspunkt war der Alexanderplatz, früher ein sehr hartes Viertel und eine kommunistische Hochburg. Heute ist er ein eintöniges Verkehrs- und Einkaufszentrum. Der schlimmste Teil in der Nähe wurde fast vollständig mit kommunalen Wohnhäusern für Arbeiter neu bebaut. Sie sind schlicht und einfach gebaut, und die Mieten sind sehr günstig. Das Herzstück dieser umfangreichen Bebauung ist der Horst Wessel Platz, benannt nach dem berühmten Nazi-Helden und Märtyrer, der von Kommunisten in einem alten Mietshaus (das jetzt abgerissen wurde) ermordet wurde, das dem heutigen Platz gegenüber lag.

Danach gingen wir in östlichen Abschnitten weiter. Einige der ältesten Mietskasernen waren düster und trostlos, besonders im grauen Licht eines bewölkten Herbsttages. Aber keiner von ihnen war heruntergekommen, und es war kein Schmutz oder Müll zu sehen. Mein Kollege informierte mich, dass die Nazi-Regierung die Grundeigentümer gezwungen hat, auch die ältesten Mietshäuser zu säubern und zu reparieren. Dies war ursprünglich als Teil eines obligatorischen “Arbeitsbeschaffungsprogramms” in den frühen Jahren des Nazi-Regimes eingeführt worden.

In einigen Mietskasernenhöfen sah ich kleine, schuppenartige Gebäude (ähnlich den “Alley Dwellings” in Washington, D. C.), die offensichtlich einmal bewohnt waren. Diese Strukturen wurden jedoch alle als Wohnräume eingestuft. Das gilt auch für alle Kellerwohnungen. Der allgemeine Eindruck, den ich von diesen Arbeitervierteln gewann, war der eines eher niedrigen durchschnittlichen Lebensstandards, der jedoch über der Grenze zum Elend lag.

Slumähnliche Zustände fand ich am ehesten in und um die Grenadierstraße. Dort lebt die ärmste Klasse, darunter viele Ausländer und eine beträchtliche Anzahl von Juden. Die Mietskasernen sehen schäbig aus, mit wenigen sauberen Vorhängen oder Blumen in den Fenstern, wie es fast überall der Fall war. Viele der Passanten sahen genauso schäbig aus wie ihre Behausungen.

Die Juden hatten verständlicherweise eine ängstliche, mürrische Ausstrahlung. Ich versuchte herauszufinden, ob es Ghettobedingungen in dem Sinne gab, dass die Juden in bestimmten Mietshäusern konzentriert waren. Offenbar ist dies nicht der Fall. In einem Mietshaus, in dem ich nur Juden sah, fragte ich eine Postbotin, die gerade die Post ausliefern wollte, ob dies ein rein jüdischer Ort sei. Mit der offenen Herzlosigkeit, die man so oft antrifft, antwortete sie verächtlich: “Ach, nein. Hier leben Juden, Zigeuner und allerlei anderes Gesindel!”

Die wissenschaftlich bemerkenswerte sanitäre Arbeit, die Deutschland in Polen geleistet hat, ist ein eindrucksvoller Beweis für die kalte Effizienz des deutschen Gesundheitswesens. Obwohl keiner von uns ausländischen Journalisten die polnische Zone besuchen durfte, hatte ich das Glück, ein langes Gespräch mit fast dem einzigen Ausländer zu führen, der dorthin gehen durfte. Dieser Mann war Dr. Junod, ein Schweizer und hoher Beamter des Internationalen Roten Kreuzes. Dr. Junod ist ein Experte für die Beurteilung der sanitären Bedingungen, der seit vielen Jahren im Roten Kreuz tätig ist und über langjährige Erfahrung im äthiopischen und spanischen Bürgerkrieg verfügt. Er besuchte Warschau, Polens zerstörte Hauptstadt, etwa Mitte November.

Er sagte mir, dass das, was die deutschen Gesundheitsbehörden seit der Einnahme Warschaus Ende September getan hatten, ein Wunder an wissenschaftlicher Effizienz war. Obwohl die Häuser immer noch größtenteils in Trümmern lagen, waren die Straßen tadellos – er sah nicht einmal Altpapier herumfliegen. Das Wasser- und Beleuchtungssystem war wiederhergestellt und die Bevölkerung allgemein gegen Typhus geimpft worden. Die Prostituierten waren aufgelistet und wurden in regelmäßigen Abständen sorgfältig untersucht.

Am auffälligsten war, dass die städtischen Massen, die gewöhnlich schmutzig und voller Ungeziefer waren, in großem Umfang entlaust worden waren. Die Entlausungsstationen trennten einen Mann von seiner Kleidung, wobei beide verschiedene Reinigungsprozesse durchliefen. Diese waren so gut aufeinander abgestimmt, dass der nackte Mensch am anderen Ende in der Regel auf seine Kleidung traf – beide sauber und von den Bewohnern befreit. Die Kleidung war trocken, da sie einem heißen Luftstrom ausgesetzt war, der sie fast sofort austrocknete.

Über die wichtigeren Aspekte des Lebens der Menschen, durch deren Stadt diese unbeleuchteten Straßen führten, konnte ich wenig in Erfahrung bringen.

Dennoch war das Ergebnis dieser intensiven Gesundheitskampagne eine völlige Veränderung der öffentlichen Hygiene in der kurzen Zeit von zwei Monaten. Dadurch war eine große Gefahr abgewendet worden. Unmittelbar nach der deutschen Eroberung waren die hygienischen Verhältnisse so schlecht, dass, wenn nicht rasch heldenhafte Maßnahmen ergriffen worden wären, Massenepidemien unvermeidlich gewesen wären. Dies hätte nicht nur das von Deutschland besetzte Polen, sondern auch Deutschland selbst gefährdet.

Hätten solche Epidemien auf das Reich übergegriffen, wären die Folgen möglicherweise katastrophal gewesen, denn die gewöhnlich sauberen Deutschen haben keine solche partielle Immunität gegen Schmutzkrankheiten wie Typhus, wie sie die Polen durch ihre chronische Exposition erworben haben. Es war also eindeutig nicht für die Polen, sondern für die Invasoren, dass dieses Wunder der sanitären Wissenschaft beschworen wurde.

…

