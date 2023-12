Wir haben uns gerade einen Überblick über die Partei verschafft. Im Lichte dessen, was wir dort gesehen haben, können wir nun auf intelligentere Weise ihre Beziehung zum Staat untersuchen. Außerdem können wir die Beziehungen von Staat und Partei zu bestimmten Aspekten des deutschen Lebens betrachten, die bisher noch nicht erörtert wurden, wie Recht, Kriminalität, Finanzen, Wirtschaft und Religion.

…

Bevor ich dies tue, möchte ich jedoch ein paar Worte der Warnung aussprechen. Vieles von dem, was ich sagen werde, ist so seltsam und so abstoßend für unsere Denkweise, dass der Leser sich sehr wahrscheinlich in einer Art Alice-im-Wunderland-Ideenwelt wiederfinden wird, in der fast alles aus seiner Sicht auf dem Kopf zu stehen scheint. Er wird daher versucht sein, die ganze Angelegenheit entweder als heuchlerische Tarnung oder als völligen Unsinn abzutun.

…

Das wäre jedoch eine kurzsichtige Haltung. Nach monatelangem intensivem Studium und unzähligen Gesprächen mit repräsentativen Nazis, hoch und niedrig in der Parteiskala, bin ich überzeugt, dass die “Alte Garde” jedenfalls zum größten Teil fanatische Eiferer sind.

Janosch Steuwer, Historiker an der Universität Zürich, hat insgesamt 140 Tagebücher aus den Jahren 1933 bis 1939 untersucht und zeigt daran, wie Durchschnittsbürger auf die Herausforderungen des Nationalsozialismus reagierten – hier weiter.

Into The Darkness – Ein unzensierter Bericht aus dem Inneren des Dritten Reiches im Krieg – Kapitel 21, DER TOTALITÄRE STAAT

Wäre die Nazi-These eine dialektische Maske, hinter der sich bloße Macht- und Geldgier verbergen würde, hätte sie niemals einen so großen Teil des traditionell ehrlichen, idealistischen deutschen Volkes bekehrt. Wären die Naziführer nur eine Bande von zynischen Abenteurern, die mit der Zunge schnalzen und ganz und gar “auf Draht” sind, wäre es viel einfacher, mit ihnen umzugehen.

…

Doch was auch immer ihre Ziele sein mögen, sie sind skrupellos in ihren Methoden. Hitler hat unzählige Male verkündet, dass der Zweck die Mittel heiligt, und seine Jünger folgen konsequent diesem offenen Evangelium. Die Nazis sind durch und durch Propagandisten – die cleversten, denen ich je begegnet bin. Sie haben ein Propagandasystem entwickelt, das alles durchdringt, und an seiner Spitze steht Dr. Goebbels, der allgemein als der größte Meister dieser subtilen Kunst anerkannt wird, den unsere Epoche hervorgebracht hat. Die Sprecher der Nazis werden Ihnen verbale Bilder malen, die verlockend klingen mögen. Als ich ihnen zuhörte, behielt ich den Gedanken fest im Hinterkopf, dass ich nichts für selbstverständlich halten darf. Ich wusste im Voraus, dass die Sprecher nicht zögern würden, zu viel zu betonen oder zu unterdrücken, und dass das Ergebnis etwas sein könnte, das zwar wortwörtlich wahr, aber unvollständig und verzerrt sein würde.

…

Aber nur weil sie nicht zögern, die Dinge auf propagandistische Weise darzustellen, sollten wir nicht vorschnell zu dem Schluss kommen, dass hinter der Darstellung nichts Handfestes steht. Die Partei verfügt über eine kluge Intelligenz, und es wurde viel Zeit darauf verwendet, ihr Programm auszuarbeiten und die Ideen, auf denen das Programm beruht, zu perfektionieren. Der Nationalsozialismus ist kein bloßes Sammelsurium von Unsinn; irgendwie passt er zusammen – vorausgesetzt, Sie akzeptieren seine Prämissen. Das ist das Problem mit den meisten Argumenten. Die Leute ignorieren die Prämissen oder schieben sie beiseite und streiten sich dann erbittert über die Schlussfolgerungen.

…

Lassen Sie uns mit dieser kleinen Warnung oder Ermahnung fortfahren.

…

Die politische Theorie der Nazis beruht auf einer engen Verbindung von vier verschiedenen Elementen, von denen jedes von ihnen in einem besonderen (und für uns höchst ungewohnten) Sinne verstanden wird. Sie sind: Volk, Staat, Partei und Führer. Zwei dieser grundlegenden Faktoren haben wir bereits erwähnt: die Gemeinschaft, die organische Einheit eines Volkes, die auf der Blutsgemeinschaft beruht, und das Führerprinzip, das in Adolf Hitler verkörpert ist.

…

In den Augen der Nazis wird das Konzept der Gemeinschaft am besten durch das Wort Volksgemeinschaft ausgedrückt. Beachten Sie den Unterschied zwischen diesem Begriff und unserer Vorstellung von einer Nation. Für uns ist eine Nation die Gesamtheit aller Menschen, die heute auf dem Gebiet eines souveränen Staates leben und diesem Staat die Treue halten. Das Nazi-Volk unterscheidet sich von der traditionellen Nation sowohl zeitlich als auch räumlich. Seine lebenden Mitglieder haben eine rassische Grundlage und sind Glieder einer vitalen Kette, die sowohl die Toten als auch die Ungeborenen umfasst. Außerdem sind alle Blutsbrüder organische Mitglieder, auch wenn sie weit entfernt vom politischen Zentrum des Volkes leben. So wird davon ausgegangen, dass Personen mit deutschem Blut in der ganzen Welt eine Art mystische Verbindung zum Dritten Reich haben, unabhängig von ihrer technischen Staatsangehörigkeit. Andererseits sind die ansässigen Juden keine vollwertigen Reichsbürger und können es auch nicht werden. Sie sind lediglich Reichsuntertanen.

…

Was die Partei betrifft, so wird sie offiziell definiert als “die Verkörperung der deutschen Staatsauffassung und untrennbar mit dem Staat verbunden.” Aber beachten Sie auch dies: “Die Partei verdankt ihre Stellung nicht dem Staat; sie existiert aus eigenem Recht. Tatsächlich existierte der heutige Staat ideell in der Partei, bevor er faktisch gegründet wurde.” Und schließlich ist die Partei selbst in der Person ihres obersten Führers verkörpert und sublimiert.

…

Für Amerikaner sind dies natürlich seltsame Konzepte. Um zu zeigen, wie sehr sich das Denken der Nazis von unserem unterscheidet, nehmen Sie den Titel, den ich diesem Kapitel gegeben habe. Meiner Meinung nach ist “Der totalitäre Staat” der beste Weg, um für amerikanische Leser ein Regime zu charakterisieren, das jeden und alles kontrolliert, befiehlt und leitet, was seiner obersten Autorität untersteht. Aber die Nazis mögen den Begriff nicht, und Dr. Erich Schinnerer, ein Spezialist für die Rechtsprechung der Nazis, formuliert seinen Einwand wie folgt: “Das Verhältnis zwischen Volk und Staat zeigt, wie falsch es ist, den nationalsozialistischen Staat als totalitären Staat zu charakterisieren. Ein Staat, der selbst für einen Zweck arbeitet und kein Selbstzweck ist, kann in keiner Weise als totalitärer Staat bezeichnet werden, in dem der Schwerpunkt zum Nachteil des Individuums verlagert wurde. In einem solchen Fall steht dem wehrlosen Individuum ein allmächtiger Staat gegenüber. Aber der nationalsozialistische Staat existiert, um dem Volk und damit jedem einzelnen Mitglied zu dienen. Jeder Deutsche ist ein Teil des Ganzen und damit aufgerufen, am Leben des Staates mitzuwirken. Der Begriff der Totalität trifft genau auf die nationalsozialistische Weltanschauung zu, die im ganzen Volk verkörpert ist und jeden Zweig der nationalen Existenz aktiviert.”

…

Wie sollen wir solche Behauptungen mit den selbstverständlichen Tatsachen in Einklang bringen? Für mich ist das nur ein weiteres Beispiel für das, worauf ich auf diesen Seiten wiederholt hingewiesen habe: die große Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis im Dritten Reich. Und der Grund dafür ist klar. Der Nationalsozialismus ist eine Revolution, die sich noch im Ausnahmezustand befindet. Auch wenn diese Notlage weitgehend selbst verschuldet ist, so ist sie doch vorhanden. Wenn die Bedingungen nicht besser werden, können wir mit einem fortgesetzten Regime des praktischen Kriegsrechts rechnen, wobei die meisten der schönen Theorien in Mottenkugeln gesteckt werden.

…

Auf jeden Fall ist das Dritte Reich ein vollständig koordinierter und völlig vereinheitlichter Staat, in dem jede Spur des alten Föderalismus, der unter dem Kaiserreich existierte und in abgewandelter Form unter der Weimarer Republik fortbestand, beseitigt wurde. Die Bundesländer sind abgeschafft worden. An ihre Stelle sind Gauen oder Provinzen getreten, die absichtlich die Staatsgrenzen überschreiten, in der erklärten Absicht, die Einwohner ihre historischen lokalen Bindungen vergessen zu lassen.

…

Das taten auch die französischen Revolutionäre, als sie die Provinzen des königlichen Frankreichs abschafften und das Land in Departements aufteilten. Dies geschah so willkürlich, dass die französischen Departements nie viel Vitalität entwickelt haben. Die Nazis behaupten, dass sie diesen Fehler vermieden haben, indem sie jede Provinz als logische Region auf der Grundlage einer Kombination aus Geschichte, Geographie, Wirtschaft, Kultur und gesundem Menschenverstand angelegt haben.

…

Dr. Wilhelm Frick, der Innenminister, ist verantwortlich für die Umgestaltung der inneren Verwaltung Deutschlands unter dem Nazi-Regime. Dr. Frick ist viel älter als seine Kollegen, obwohl man ihm seine 63 Jahre nicht ansieht, mit seinem geschmeidigen, schlanken Körper und seiner wachen Haltung. Außerdem hat er eine lange Karriere im Staatsdienst hinter sich, die bis ins Kaiserreich zurückreicht. Die administrative Neugestaltung Deutschlands liegt also in erfahrenen Händen. Sein Motto ist das aller Nazis: Ein Volk, ein Reich, ein Führer!

…

Die logische Anwendung der soeben erörterten Grundprinzipien zeigt sich vielleicht am deutlichsten auf dem Gebiet der Rechtsprechung, insbesondere auf der strafrechtlichen Seite. Alle rechtlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen Teilen Deutschlands wurden umgehend abgeschafft und ein einheitliches Verfahren eingeführt. Weitaus wichtiger war die Veränderung des Geistes und des Charakters des Gesetzes selbst. Dieser tiefgreifende Wandel wird von seinem Autor, dem Justizminister Dr. Franz Guertner, gut erklärt, der sagt:

…

“Der Nationalsozialismus sieht die Gemeinschaft der Nation als eine Organisation an, die ihre eigenen Rechte und Pflichten hat und deren Interessen vor denen des Einzelnen stehen. Wenn wir von der Nation sprechen, beschränken wir uns nicht auf die Generation, der wir zufällig angehören, sondern dehnen diesen Begriff so aus, dass er die Gesamtheit der Generationen umfasst, die uns vorausgegangen sind und die nach uns kommen werden. Diese Auffassung hat ihren Ausdruck in der nationalsozialistischen Doktrin gefunden: Gemeinnutz vor Eigennutz – das Gemeinwohl vor dem individuellen Vorteil. Sie dominiert die nationalsozialistische Politik, und ihre natürliche Konsequenz ist, dass die Rechte des Einzelnen denen der Gemeinschaft untergeordnet werden müssen. Der Schutz, den der Einzelne genießt, beruht nicht auf der Annahme, dass seine besonderen Rechte unantastbar und unverletzlich sind, sondern auf der Tatsache, dass alle als wertvolle Mitglieder der nationalen Gemeinschaft angesehen werden und daher Schutz verdienen… Die nationalsozialistischen Gerechtigkeitsvorstellungen unterscheiden sich also grundlegend von denen, die unter dem vorangegangenen Regime vorherrschten.”

…

Einige nationalsozialistische Gerechtigkeitsvorstellungen scheinen sich in der Tat “grundlegend zu unterscheiden”, nicht nur von denen in Deutschland unter der Weimarer Republik, sondern auch von denen, die heute anderswo in Kraft sind. In der ganzen Welt herrscht die Vorstellung vor, dass die Rechtsordnungen zwei grundlegende Funktionen haben: die Regelung der zwischenmenschlichen Beziehungen und den Schutz des einzelnen Bürgers vor behördlicher Willkür. Die erste Funktion ist im Zivil- und Strafrecht verankert, die zweite in den Grundrechten. Beides wirft die nationalsozialistische Rechtsprechung in den Papierkorb.

…

Jede Handlung, die als strafwürdig erachtet wird, kann nach dem “ungeschriebenen Gesetz” behandelt werden, das als “gesunder Gerechtigkeitssinn des deutschen Volkes” bezeichnet wird. Die Strafe wird “in Analogie” zu den im bestehenden Gesetzbuch vorgesehenen Strafen verhängt. Das Ziel ist es, das frühere Konzept zu ersetzen: “Keine Strafe außer durch das Gesetz”, durch das neue Diktum: “Kein Verbrechen ohne seine Strafe”. Außerdem kann die Bestrafung rückwirkend erfolgen. Dies war besonders in politischen Fällen üblich, in denen Personen von NS-Gerichten für Taten verurteilt wurden, die in der Weimarer Republik begangen wurden und damals nicht illegal waren. Ebenso wurde die Definition von Hochverrat stark ausgeweitet, und solche Fälle werden von dem gefürchteten “Volksgerichtshof” behandelt, dessen Verfahren geheim sind und dessen Urteile in der Regel die Todesstrafe bedeuten. Im Dritten Reich gelten politische Vergehen als die größten Verbrechen und werden am strengsten geahndet. Für den einzelnen Bürger gibt es in solchen Fällen keine Garantien. Das Konzept der Nazis, dass das Kollektiv um jeden Preis geschützt werden muss, erreicht hier seine logische Schlussfolgerung.

…

Im Bereich des allgemeinen Strafrechts hat die NS-Justiz, so hart sie auch sein mag, zweifelsohne bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. In der Weimarer Republik war die Kriminalität weit verbreitet. Alte amerikanische Einwohner Berlins haben mir von den damaligen Zuständen erzählt. Einbrüche, Raubüberfälle und kleine Diebstähle waren an der Tagesordnung. Die ärmeren Viertel Berlins waren für gut gekleidete Fußgänger bei Nacht unsicher.

…

Heute ist Berlin eine der sichersten Städte der Welt, selbst für die wohlhabendste Person. Die allgemeine Verdunkelung macht keinen Unterschied. Ich weiß noch, wie Dr. Froelich lachte, als ich ihn danach fragte.

…

“Sie können darauf wetten, dass unsere Straßen sicher sind”, sagte er. “Und ich sage Ihnen auch warum. Jeder Überfall oder Raubüberfall während der Verdunkelungszeiten wird mit dem Tod bestraft. Der Fall kommt vor ein Sondergericht, und zwei Stunden nach dem Schuldspruch wird der Kopf des Täters auf der Guillotine abgeschlagen!”

…

Als ich während meines Aufenthalts in Berlin die Zeitungen nach lokalen Artikeln durchsuchte, stellte ich fest, dass diese Aussage keine Übertreibung war. Während meines gesamten Aufenthalts habe ich nur wenige Fälle von Raubüberfällen mitbekommen, meist Taschenraub an U-Bahn-Eingängen durch junge Ganoven, die bis auf einen Fall immer gefasst wurden. Raubüberfälle scheinen ein faires Verfahren zu erhalten, wenn man von einem Fall ausgeht, über den ich gelesen habe. Es ging um einen betrunkenen Mann, der Passanten ansprach und sie aufforderte, ihr Geld herauszugeben. Das erste “Opfer” schob den schwankenden Betrunkenen lachend beiseite, weil es das für einen schlechten Scherz hielt. Die zweite angepöbelte Person, eine Frau, schrie auf und rief sofort einen Polizisten auf den Plan. Bei der Verhandlung berichtete ein Spezialist für Alkoholismus, dass der Täter zu betrunken war, um zu erkennen, was er tat. Also kam er mit einer Gefängnisstrafe davon, anstatt seinen Kopf zu verlieren.

…

Ein Grund, warum es so wenig Kriegsverbrechen gibt, ist, dass die Regierung gleich am ersten Tag des Krieges eine allgemeine Razzia gegen alle Personen mit nennenswerten Vorstrafen durchführte, die daraufhin in Konzentrationslagern für die Dauer des Krieges aus dem Verkehr gezogen wurden. Dies war lediglich eine Erweiterung der unbefristeten Inhaftierung von Gewohnheitsverbrechern, auf die Himmler sich bezog, als ich ihn befragte. Die Nazis sehen keinen Grund, warum die Gesellschaft von Personen geplagt werden sollte, die ihre chronische Unfähigkeit, Straftaten zu vermeiden, unter Beweis gestellt haben. Und sie bleiben lebenslang in den Konzentrationslagern, es sei denn, die Lagerbehörden sind davon überzeugt, dass sie sich bessern werden. Die Nazis sind robuste Pragmatiker.

…

Die Errungenschaften der Nazis im Finanzwesen und in der Industrie werden im Ausland allgemein als tiefe, dunkle Geheimnisse betrachtet. Für mich ist die Antwort sehr einfach: Eine absolute Diktatur über ein fleißiges, einfallsreiches Volk. Das ist die Grundlage für alles, was geschehen ist. Schauen wir uns an, wie es im Einzelnen abgelaufen ist.

…

Erstens: Woher hatten sie das Geld für ein kolossales Aufrüstungsprogramm, gekoppelt mit anderen Ausgaben in ebenso üppigem Ausmaß? Das ist ganz einfach. “Geld” im Sinne einer nationalen Währung, die sich von Gold und Silber unterscheidet, ist alles, was eine Regierung sagt – solange das Volk es als solches akzeptiert. Die Nazi-Regierung sagte, die Reichsmark sei das einzige gesetzliche Zahlungsmittel, und der Polizist an der Ecke war bereit, dieses Dekret in jedem Fall durchzusetzen. Es gab keine Alternative, denn kein Deutscher konnte seine Mark legal exportieren und in ausländische Währungen umtauschen. Er konnte auch keine Dollar oder Pfund Sterling horten, denn jede ausländische Währung, die er besaß, musste er unverzüglich zum offiziellen Kurs in Mark umtauschen. Wer versuchte, diese Regeln zu umgehen, dem drohte die Todesstrafe.

…

Die einzige Möglichkeit, die Regeln außer Kraft zu setzen, wäre eine allgemeine Weigerung der Bevölkerung gewesen, die offiziellen Münzen bei gewöhnlichen Transaktionen zu akzeptieren. Das hätte eine Rebellion zur Folge gehabt, die wiederum nur durch einen allgemeinen Vertrauensverlust hätte ausgelöst werden können, nicht nur in den Wert der Währung, sondern auch in das gesamte NS-Regime.

…

Ein wichtiger Faktor, der die Deutschen dazu veranlasst hat, das Vertrauen in die Reichsmark beizubehalten, ist ihre allgemeine Einstellung zur Währung. Die schreckliche Inflation von 1923, die den Wert der alten Mark auf Null reduzierte, zerstörte in den Köpfen der Deutschen den Glauben an das Geld. Von nun an betrachteten sie die Währung als ein Zeichen von Wert – das, was Ökonomen als “Handlungsrecht” bezeichnen, mit dem man begehrtes Eigentum aller Art erwerben kann.

…

All dies war den Nazi-Machthabern sehr wohl bewusst. Sie wussten, dass das einzige, was das Vertrauen der Öffentlichkeit sofort erschüttern würde, darin bestünde, die Druckerpressen anzuwerfen und eine Flut von Geld zu produzieren, was eine ähnliche Währungsinflation wie die von 1923 auslösen würde, die in den Köpfen der Deutschen ein Schrecken blieb.

…

Die Nazis sahen eine weitere Gefahr voraus, sobald ihr riesiges Ausgabenprogramm so richtig in Gang kam. Dies war eine Kreditinflation. Wenn man dem ökonomischen Gesetz von Angebot und Nachfrage freien Lauf ließe, würden die Preise in die Höhe schießen und die Kaufkraft der Reichsmark würde drastisch sinken. Also wurde ein komplettes Preissystem eingeführt. In den vorangegangenen Kapiteln haben wir gesehen, wie Löhne, Gehälter, Waren und Materialien im Einklang gehalten werden und wie jeder im Voraus genau weiß, wie viel er einnehmen und ausgeben wird. Geld und Preise wurden also beide im Verhältnis zueinander stabil gehalten.

…

Wie haben die Nazis ihre ehrgeizigen Projekte finanziert, ohne dass es zu einer Geld- oder Preisinflation kam? Sie taten es auf verschiedene Weise. Flüssiges Kapital wurde reglementiert und entweder auftragsgemäß investiert oder in staatliche Kredite umgeleitet. Die Gewinne wurden durch drastische Besteuerung abgeschöpft. Vor allem aber wurde der Konsum gedrosselt und der Lebensstandard durch einen Prozess gesenkt, den ich als umgekehrte Inflation bezeichnet habe. Ich habe die Art und Weise beschrieben, wie die Deutschen mit ihrem Geld immer weniger wünschenswerte Dinge kaufen können, außer dem Lebensnotwendigen.

…

Das Ergebnis ist, dass das deutsche Volk selbst erstaunliche Ausgaben finanziert hat, indem es sich buchstäblich aus der eigenen Tasche bedient hat. Aber natürlich musste dafür ein hoher Preis gezahlt werden, und dieser Preis ist vor allem in den letzten beiden Jahren rapide gestiegen. Ab 1938 häuften sich die Anzeichen dafür, dass das rasante Tempo der nationalsozialistischen Wehrwirtschaft gegen das ökonomische Gesetz des abnehmenden Ertrags stieß und in allen Gesellschaftsschichten ebenfalls zu ernsthaften physischen und psychischen Überlastungen führte. Das haben wir bei unseren Umfragen unter den Bauern, den Industriearbeitern, den Frauen und der Jugend gesehen. Die gleichen Symptome können wir bei einer anderen wichtigen Figur beobachten, dem Geschäftsmann.

…

Wie die Nazis die Wirtschaft betrachten und sie in ihr koordiniertes Schema eingepasst haben, wird von Dr. Wilhelm Bauer, einem der leitenden Beamten auf diesem Gebiet, eindrucksvoll dargelegt. Er sagt:

…

“Die Grundlage für alle staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft in Deutschland liegt in der nationalsozialistischen Auffassung von der Beziehung zwischen Wirtschaft und Staat. Nach unserer Theorie ist die Wirtschaft dem Staat untergeordnet. Früher glaubte man, das Schicksal des Staates und der Nation liege in der Wirtschaft, denn es hieß, die Wirtschaft sei von so großer Bedeutung und so mächtig, dass sie den Staat kontrolliere und die staatliche Politik bestimme. Im nationalsozialistischen Staat ist die Beziehung zwischen Wirtschaft und Staat genau das Gegenteil. Heute kontrolliert oder bestimmt der Staat oder die staatliche Politik die Wirtschaft… Das bedeutet, dass sich der Staat nicht um die wirtschaftlichen Bedingungen kümmert, solange sie nicht mit dem Wohl der Nation kollidieren. Das Prinzip der Privatinitiative wurde beibehalten. Wenn es jedoch notwendig erscheint, die Wirtschaft mit dem Wohl der Nation in Einklang zu bringen, wird der Staat nicht zögern, einzugreifen und die Wirtschaft in die gewünschten Bahnen zu lenken. Entgegen der landläufigen Meinung haben wir in Deutschland keine ‘Planwirtschaft’, sondern eher eine ‘gelenkte’ Wirtschaft, wenn ich diesen Ausdruck verwenden darf.”

…

Eine “gelenkte Wirtschaft” scheint mir ein guter Ausdruck zu sein, der die Art und Weise, wie sich die Wirtschaft im Dritten Reich entwickelt hat, gut beschreibt. Im Gegensatz zu den Kommunisten sind die Nazis nicht von Dogmen besessen, und sie sind auch nicht in die Logik verliebt. Ihr Ziel ist maximale Effizienz für ihre Sache, und sie werden nicht zögern, scheinbar widersprüchliche Dinge zu tun, wenn sie glauben, dass dies am besten geeignet ist, um das zu erreichen, was sie wollen. Sie haben keine theoretischen Einwände gegen die Privatwirtschaft, und sie wissen, dass diese ohne Gewinne nicht funktionieren wird. Aber nur solche Geschäfte, die dem Staat nützen, weil sie privat geführt werden, dürfen in privater Hand bleiben. Was die Dividenden betrifft, so sind sie auf etwa 6 Prozent begrenzt. Die Besteuerung und die Preiskontrolle machen es jedem Unternehmen schwer, mehr als das zu zahlen. Wenn es einem Unternehmen dennoch gelingt, diese Hürden zu überwinden, werden die überschüssigen Gewinne entweder in staatliche Kredite umgewandelt oder auf Anweisung der Behörden reinvestiert. In der Zwischenzeit ist der durchschnittliche Geschäftsmann so stark reglementiert und so sehr in winzige Vorschriften und allgemeine Bürokratie verstrickt, dass er sich praktisch als Rädchen in einer Maschine fühlt. Dieser Trend hat sich seit dem Beginn des Krieges noch verstärkt. Wie jeder andere auch, ist der Geschäftsmann jetzt “in der Armee”.

…

Den Geschäftsleuten gefällt natürlich weder ihr derzeitiger Status noch der wirtschaftliche Trend, der zu einer immer stärkeren Vergesellschaftung führt. Aber sie fühlen sich hilflos und sind zurückhaltend, wenn es darum geht, sich zu äußern. Keiner von denen, mit denen ich gesprochen habe, wollte viel sagen. Hier ist eine Art zusammengefasster Bericht über diese Gespräche: “Die deutsche Wirtschaft ist zwar streng kontrolliert, lässt aber immer noch Raum für Privatinitiative und Gewinnstreben. Der kontrollierte Kapitalismus drückt am besten aus, was jetzt im Dritten Reich existiert. Das ist aber wahrscheinlich nur ein fortgeschrittenes Stadium eines weltweiten Trends, denn der orthodoxe Kapitalismus scheint überall im Niedergang begriffen zu sein. Ein gutes Merkmal in Deutschland ist, dass der Klassenantagonismus stark reduziert wurde; sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer haben ihre Rechte und werden an ihre jeweiligen Pflichten und Verantwortlichkeiten gehalten. Der Krieg ist vor allem aus wirtschaftlicher Sicht bedauerlich. Wenn er lange andauert, muss er zu einem raschen Absinken des Lebensstandards führen, was schwerwiegende wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen wird. Ein völliger Zusammenbruch der Wirtschaftsstruktur ist jedoch unwahrscheinlich, denn in Deutschland ist heute alles sehr gut koordiniert. Die Aussichten für die Privatwirtschaft sind also nicht rosig.”

…

Es ist bemerkenswert, dass ich in Wirtschaftskreisen viel mehr latente Unzufriedenheit wahrgenommen habe als bei den Arbeitern und Bauern. Fritz Thyssens Flucht aus dem Reich und sein offener Bruch mit dem Naziregime mögen symptomatisch für das sein, was andere große Wirtschaftsführer innerlich empfinden. Ich halte es jedoch für unwahrscheinlich, dass sie dem Beispiel von Thyssen folgen werden. Die meisten Geschäftsleute teilen vermutlich die heute in Deutschland weit verbreitete Überzeugung, dass eine Niederlage in diesem Krieg die Unterwerfung und den Ruin ihres Landes bedeuten würde. Außerdem glauben sie, dass auf eine Niederlage entweder der Kommunismus oder das Chaos folgen würde; und bei beiden Möglichkeiten haben sie alles zu verlieren.

…

Die ausweglose Situation zwischen der Regierung und der Kirche ist die schwerwiegendste im deutschen Leben heute. Sie geht sehr tief, denn es handelt sich um einen Zusammenstoß zwischen zwei scharf gegensätzlichen Idealen. Sie geht weit über die normale Politik hinaus. Bei den Extremisten in beiden Lagern weckt er heftige Emotionen und provoziert Einstellungen, die scheinbar nicht miteinander in Einklang zu bringen sind.

…

Leider kann ich zu diesem wichtigen Thema nur wenig sagen, da ich weder die Zeit noch die Gelegenheit hatte, es gründlich zu untersuchen. Ich habe zwar Hintergrundliteratur gelesen, aber eine Diskussion des Problems allein auf dieser Grundlage zu versuchen, würde den Rahmen dieses Buches sprengen.

…

Es gibt jedoch ein paar Schlaglichter auf den Kampf zwischen der Regierung und der Kirche, die ich erwähnen möchte. Zunächst einmal ist von diesem Kampf, wie auch von anderen Aspekten des Dritten Reiches, an der Oberfläche wenig zu sehen. Die Kirchen sind offen und gut gefüllt, ohne dass der Besuch oder die Gottesdienste offen behindert werden. Die offizielle Haltung ist diejenige, die Herr Himmler in dem Interview, das er mir gewährte, kurz und bündig zum Ausdruck brachte: “Wir mischen uns niemals in Fragen des religiösen Dogmas ein.” Wenn Sie versuchen, die religiöse Frage mit den Nazis zu diskutieren, neigen sie dazu, sie als lästiges Problem abzutun, das von ein paar unverständlichen Fanatikern ausgelöst wurde. Der durchschnittliche Nazi scheint weder antireligiös noch antiklerikal zu sein; er ist der Meinung, dass die Kirche ihren Platz in seinem Schema der Dinge hat. Aber sie sollte, wie alles andere auch, in das koordinierte Muster des Dritten Reiches passen. Wer davon abweicht oder sich dem widersetzt, muss gebrochen werden!

…

Das erklärt die heftige Wut der meisten Nazis auf Pastor Niemöller. Er wandte sich direkt gegen das gesamte Naziregime, einschließlich des Führers selbst; und als man ihn zunächst leichtfertig behandelte, wurde er noch vehementer, anstatt zu schweigen. Der Kelch seiner Beleidigungen lief über, als er in vielen fremden Ländern breite Unterstützung von erbitterten Gegnern des Dritten Reiches erhielt.

…

So weit kommt man mit Nazis in der Kirchenfrage. Und Nicht-Nazis sprechen in der Regel nicht gerne über dieses Thema. Wenn sie nicht religiös sind, ärgert es sie fast genauso sehr wie die Mitglieder der Partei. Wenn sie starke religiöse Überzeugungen haben, ist es für sie ein Thema, das sowohl persönlich schmerzhaft als auch möglicherweise riskant ist, mit einem Fremden darüber zu sprechen.

