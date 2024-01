Die Tragödie von Winniza

…

9439 Leichen in 95 Gräbern wurden in Winniza bei Ausgrabungen gefunden, die von den deutschen Besatzungsbehörden vom 24. Mai bis zum 3. Oktober 1943 organisiert wurden. In den Jahren 1937-1938 begrub der örtliche NKWD die Hingerichteten im Zentralpark der Stadt, im Obstgarten an der ehemaligen Podlesnaja-Straße und auf dem Friedhof nahe der Chmelnizkij-Straße.

…

Urteile wurden auf dem Gefängnishof vollstreckt.

Lügen durch Halbwahrheiten und Verschweigen. Wie wir manipuliert, getäuscht und belogen werden. So deutlich hat bislang noch keiner Tabus der öffentlich-rechtlichen Medien auf die Hörner genommen, wie der Jurist Klaus Kunze – hier weiter.

Massenmord von Winniza durch den NKWD, Ukraine

Im Herbst 1937 verbreiteten sich in ganz Winniza Gerüchte über Massenhinrichtungen. In der Region verhaftete der NKWD zwischen 1937 und 1938 40.000 Menschen. Fast 60% von ihnen wurden zur Todesstrafe verurteilt. Die Listen der Unterdrückten wurden entsprechend der oben genannten „Grenze“ genehmigt und die Fälle wurden von außergerichtlichen Gremien – „Troikas“ – geprüft. Zu ihnen gehörten der Sekretär des Regionalkomitees, der Leiter der Regionalabteilung des NKWD und der Regionalstaatsanwalt.

…

Zur Hinrichtung im NKWD-Hof wurden Gefangene unter dem Vorwand, an einen Verbannungsort transportiert zu werden, zusammen mit ihren Habseligkeiten (um beim Gefängnispersonal keinen Verdacht zu erregen) aus dem Stadtgefängnis abgeliefert. Sie schossen mit Pistolen. Anschließend wurden die Leichen herausgeholt und heimlich in der Stadt begraben. Bei Bestattungen wurden die Habseligkeiten der Hingerichteten in eine Grube auf die Leichen geworfen. Flächen für Massengräber zwischen Friedhofsdenkmälern, Bäumen und Büschen wurden mit hohen und dichten Holzzäunen abgedeckt.

…

Schon in den ersten Tagen der deutschen Besetzung Winnizas wurden die Bürger auf die Massenhinrichtungen aufmerksam, die 1941 während des Rückzugs der sowjetischen Truppen im Stadtgefängnis durchgeführt wurden (die Opfer waren hauptsächlich NKWD-Häftlinge – sowohl einheimische als auch aus der Westukraine importierte). Da die Menschen dies wussten, wandten sie sich an die neuen Behörden mit der Bitte, sich über die Situation in der Stadt bezüglich der geheimen Bestattungen des NKWD zu informieren.

…

Im April 1943 untersuchten internationale Expertenkommissionen die Stätten der Massengräber polnischer Kriegsgefangener, die vom NKWD der UdSSR im Katyn-Wald bei Smolensk hingerichtet wurden. Auch in Winniza begannen Ausgrabungen. Der Chef der Reichssicherheit des Dritten Reiches, Ernst Kaltenbrunner, genehmigte sofort die Bildung und Entsendung einer Gruppe von Kriminologen nach Winniza. Vom 24. Mai bis 3. Oktober 1943 waren in der Stadt drei deutsche und eine internationale Kommission tätig (darunter die besten Gerichtsmediziner und Pathologen aus Belgien, Bulgarien, Finnland, Frankreich, Italien, Kroatien, Holland, Rumänien, Schweden, der Slowakei, Ungarn). ) zur Besichtigung von Massengrabstätten.

…

Die erste Untersuchungskommission unter dem Vorsitz des deutschen Professors Gerhard Schrader bestand hauptsächlich aus deutschen Pathologen und Ärzten, aber auch zwei Ärzte aus der UdSSR nahmen daran teil – Doktor Doroschenko und Professor für forensische Medizin an der Universität Krasnodar Malinin. Diese Kommission war für die Exhumierung der Leichen verantwortlich, die bis Mitte Juni durchgeführt wurde. Später ermittelte und beschrieb diese Kommission unter der Leitung von Gerhards Stellvertreter, Professor Carmer, auch den Zustand der in den Gräbern gefundenen Leichen und materiellen Beweise. Die vorläufigen Ergebnisse der Kommission gaben Anlass, eine internationale Kommission einzuberufen, der forensische Experten aus 11 europäischen Ländern angehörten.

…

Darüber hinaus traf neben internationalen Experten auch eine weitere deutsche Kommission in Winniza ein, die aus 13 forensischen Experten verschiedener deutscher Universitäten bestand. Diese Kommissionen führten ihre eigenen Untersuchungen auf der Grundlage physischer Beweise und exhumierter Leichen durch. Die internationale Kommission veröffentlichte ihre Ergebnisse am 15. Juli 1943, die deutsche am 29. Juli. Beide Kommissionen kamen hinsichtlich der medizinischen Fakten und Umstände der Hinrichtungen im Wesentlichen zu den gleichen Schlussfolgerungen. Aufgrund der Berichte medizinischer Kommissionen leiteten die Deutschen auch strafrechtliche Ermittlungen ein. Es wurden zwei Kriminalkommissionen gebildet, die mit der Befragung von Zeugen aus der örtlichen Bevölkerung begannen. Zeugenaussagen wurden von Angehörigen der Opfer, Sekretären und Reinigungskräften im NKWD-Gebäude sowie von Personen gemacht, die Bestattungen in der Stadt gesehen oder einige Fakten darüber wussten.

…

Im Frühjahr und Sommer 1943 wurden in Winniza unter der Aufsicht einer internationalen Kommission an verschiedenen Orten der Stadt (Gorki-Park, am Litinsky-Weg, auf dem alten Friedhof) Gräber von Opfern des Winniza-NKWD ausgegraben.

…

Es wurden 95 Gräber mit den Überresten von 9.439 als „Volksfeinde“ erschossenen Menschen geöffnet. Der Boden erwies sich überall als trocken, sodass die Leichen relativ gut erhalten waren. Die Mehrzahl der Getöteten trug nur Hemd und Hose, die Hände waren in der Regel auf dem Rücken gefesselt und die meisten von ihnen trugen Knebel im Mund. Die Leichen vieler Getöteter weisen Spuren von Folter auf. Ihre Gesichter waren durch den Druck (die Leichen lagen auf einem Haufen) entstellt. Einige der Opfer wurden noch zu Lebzeiten ins Grab geworfen und starben eingeklemmt zwischen den Toten an Erstickung. Unter den Getöteten waren 169 Frauen. Experten haben den Zeitpunkt der Bestattung eindeutig ermittelt – 1937-1939 und teilweise spätere Jahre.

…

Eine der Veröffentlichungen enthält ein Foto: „Das Schrecklichste: die nackten Leichen vergewaltigter Frauen.“ Im deutschen „Forensic Report“ heißt es politisch korrekt:

…

„Mir ist aufgefallen, dass viele der Frauenkörper aus allen drei Bereichen völlig nackt waren. 49 der 169 weiblichen Leichen wurden in dieser Form gefunden. Dabei handelt es sich der Studie zufolge überwiegend um Frauen im jungen oder mittleren Alter, während alle bekleideten weiblichen Leichen älter waren.“

…

Die Toten ruhten in tiefen Gräben, meist willkürlich miteinander verflochten, teilweise beschädigt durch Kalk und chemische Prozesse in den Gräbern. Eine Untersuchung der Leichen ergab zudem, dass einige von ihnen Folterspuren aufwiesen – ausgeschlagene Zähne, gebrochene Knochen.

…

Darauf stapelten sich Kleidung, Töpfe, Geschirr, Tüten mit Essensresten und andere persönliche Gegenstände in einem ungeordneten Haufen. In den Taschen der Kleidung der meisten Getöteten wurden verschiedene Gegenstände und Dokumente gefunden (Durchsuchungsberichte, Ausweise, Fotos, Brieftaschen, Brillen usw.), die eine Identifizierung vieler Opfer ermöglichten.

…

Die Beseitigung der Leichen war mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden. In zahlreichen Gräbern, meist im Garten, befand sich außerdem eine Schicht Branntkalk zwischen den Kleidungs- und Leichenschichten. Es wurde während der Beerdigung auf Leichen gestreut, um den Gestank der Leichen zu beseitigen, wenn die Leichen zu verwesen begannen. Nach mehreren Jahren im Boden vermischten sich der Kalk und die oberen Leichen zu einer zusammenhängenden Masse. Aber in anderen Gräbern, die nicht mit Kalk bedeckt waren, war das Ausgraben von Leichen nicht einfach. In den meisten Fällen wurden die Leichen Hals über Kopf in die Gruben geworfen und lagen dort in großer Unordnung, miteinander verflochten. Darüber hinaus wurden sie unter ihrem eigenen Gewicht und unter der Last einer zwei Meter dicken Erdschicht zusammengepresst. Sie konnten nur sehr vorsichtig entfernt werden, um ihnen keinen künstlichen Schaden zuzufügen. Nur in einem großen Grab an der ersten Ausgrabungsstätte im Garten lagen die Leichen in großer Ordnung nebeneinander gestapelt. Es war schwer zu erraten, was die Henker zu diesem Befehl zwang. Es ist möglich, dass dies das erste Grab war – und dann hatte man das Umwälz-„System“ noch nicht genutzt.

…

An den Grabstätten wurde niemand erschossen, mit Ausnahme einiger Menschen, die vermutlich damit beschäftigt waren, die Leichengruben mit Erde zu füllen. Diese Annahme entstand aufgrund der Tatsache, dass einige Leichen in einer viel geringeren Tiefe lagen als der Großteil der Bestatteten und leere Patronen bei Ausgrabungen selten anzutreffen waren.

…

Albtraum für Angehörige

…

Die Bevölkerung Winnyzjas und der gesamten Ukraine wurde umfassend über die Ausgrabungen informiert. Angehörige wurden aufgefordert, „Volksfeinde“ zu identifizieren, die Berichten zufolge einst zu zehn Jahren Haft „ohne Korrespondenzrecht“ verurteilt worden waren. Die Menschen kamen von überall her, standen bei der Öffnung der Massengräber in der Nähe der Massengräber und erkannten mit Schrecken anhand der gefundenen Gegenstände und Dokumente ihre vom NKWD getöteten Ehemänner, Eltern und Kinder.

…

Ein Augenzeuge der Ereignisse, der Kiewer N. Pushkarsky, sagt: „An der Ausgrabungsstätte und an den Ausstellungsfenstern spielten sich herzzerreißende Szenen ab, als eine Frau, die in der Leiche ihren „verbannten“ Ehemann erkannte, laut zu schluchzen begann. Ihr Schrei wurde an Dutzende anderer, ebenso unglücklicher, trauernder Menschen übermittelt, die sofort anwesend waren. Heutzutage wurde ständig über die Territorien „Militärbau“ und „Park für Kultur und Erholung“ geschrien.

…

In der Nähe der ausgehobenen Gräber wurde an den Bäumen ein Draht gespannt, an dem die persönlichen Gegenstände der Toten aufgehängt wurden.

…

Neben den Überresten wurden häufig NKWD-Dokumente gefunden. Fotos und Dokumente wurden im Stadtzentrum ausgestellt (wie Augenzeugen sagen, in den Fenstern von Hotels, in der Untersuchungskommission selbst, d. h. im Gebäude der Gestapo, dem heutigen SBU, sowie in der Redaktion der Zeitung „Vinnytsky News“). ).

…

Anhand charakteristischer Kleidungsstücke identifizierten einheimische Frauen 468 Leichen ihrer Ehemänner und Söhne. Ein weiteres Drittel der Opfer – 202 Leichen – konnte dank der bei ihnen gefundenen Dokumente identifiziert werden.

…

Augenzeugen erinnern sich noch an den Gestank, der über diesem Stadtteil hing. Schluchzende Verwandte, die ihre Lieben als vermisst betrachteten, schlenderten unter Überwindung der Übelkeit durch diese schreckliche Ausstellung und versuchten, wenigstens jemanden zu finden, der Zeichen benutzte, die nur ihnen vertraut waren.

…

„Ich war schon zweimal dort“, erinnert sich die 83-jährige Maria Schewtschenko aus dem Dorf Sobolivka im Bezirk Teplitsky. „Das erste Mal war im Juni, gleich zu Beginn der Ausgrabungen, das zweite Mal Anfang Oktober, als sie zu ihren Verwandten nach Winniza floh, um nicht zur Arbeit nach Deutschland gebracht zu werden. Ich war zum ersten Mal mit meiner Freundin Galya Golovko dort – sie ist vor vier Jahren verstorben. Ich war damals 18 und Gala 17. Sie suchten nach ihrem Vater. Er war Mechaniker in einer Zuckerfabrik. In den Jahren 1937 und 1938 wurden 57 Menschen aus der Zuckerfabrik erschossen, insgesamt fast 100 aus dem Dorf.

…

„Was wir gesehen haben, ist schrecklich“, hält Maria Schewtschenko nicht zurück. – Die ausgehobenen Gräber sind groß und quadratisch. Unsere Kriegsgefangenen zogen die Leichen aus ihnen heraus und stapelten sie auf Stapel. In einer Grube befanden sich 150–200 Menschen. Die Körper werden oben mit Limette bestreut. Und auf den Gräbern stand eine Schaukel, und Gras wuchs. Im Park wurden Seile zwischen den Bäumen gespannt und Kleidung aufgehängt. Frauen gingen zwischen den Reihen umher und erkannten Kleidung und Leichen. Schreie, Seufzer, Weinen. In den Gräbern gefundene Dokumente wurden in den Fenstern ausgestellt, in denen sich heute das Ticketbüro des Flughafens befindet.

…

Galina Golovko fand die Leiche ihres Vaters nicht. Ich habe nur die Decke identifiziert, die ihm seine Mutter gegeben hatte, als er verhaftet wurde.

…

„Wir haben die Hebamme aus unserem Dorf an ihren Haaren erkannt“, fügt Maria Schewtschenko hinzu. „Sie hatte zwei lange, sehr schöne Zöpfe. Sie war etwa 40 Jahre alt. Warum wurde sie getötet? Vielleicht, weil sie Polin war. Ein Korrespondent von Vinnytsia News kam auf Galya und mich zu und stellte sich als Apollo Trembovetsky vor. Aber wir hatten Angst, den Zug zu verpassen und sprachen nicht mit ihm. Und diejenigen, mit denen er sprach und deren Namen veröffentlicht wurden, wurden dann erschossen.

…

Unter den identifizierten 679 Leichen (darunter 20 Frauen) befanden sich 490 Ukrainer, 28 Polen, bei 161 konnte die Nationalität nicht ermittelt werden.

…

N. Pushkarsky fragt: „Wer waren diese Opfer? Vertreter der vorrevolutionären privilegierten Klassen? Grundbesitzer? Generäle? Hersteller? Kapitalisten?

…

Die Antwort auf diese Frage liefern die Protokolle zur Identifizierung der ersten identifizierten Leichen. Hier ist das Ergebnis: Bauern – 212, Arbeiter – 62, Angestellte – 51, intellektuelle Spezialisten – 26, Militärs – 16, Priester – 4.

…

Sie alle sind Einwohner von Winnyzja, was Anlass zu der Annahme gibt, dass in jedem regionalen Zentrum (und davon gibt es in der UdSSR mehr als hundert) die gleichen Gräber zu finden sind.“

…

Georgi Alexandrow schrieb 1948 in seinem Essay „Ich war in Winniza“: „Selbst deutsche Schulterhandwerker waren schockiert über die Bitte einer ukrainischen Bäuerin, ihr den Schaffellmantel ihres Mannes zurückzugeben – einen Schaffellmantel, der sechs Jahre lang mit einer Leiche im Grab gelegen hatte, um daraus warme Kleidung für Barfußgänger zu nähen.“ und entkleidete Kinder, als die Sowjetregierung sie zurückließ, nachdem sie ihren Vater getötet und die Kinder der Willkür der Deutschen überlassen hatte. – Zukünftige Historiker der großen Stalin-Ära! Tragen Sie diese schreckliche Petition einer einfachen Ukrainerin in Ihre Chronik ein!“

…

Schlussfolgerungen der Kommission

…

Am 16. November 1943 schickte die deutsche Kommission den abschließenden „Bericht über die Ergebnisse der forensischen Untersuchung der Massaker von Winniza“ nach Berlin. Es beschreibt detailliert die Bestattung und die Anzahl der gefundenen Überreste. Im Abschnitt „Ergebnisse der Leichenuntersuchung“ wird vermerkt:

„Alle männlichen Leichen waren bekleidet; Qualität und Zustand der Kleidung lassen darauf schließen, dass es sich um die Landbevölkerung handelte. Allerdings waren von den 169 weiblichen Leichen 49 völlig unbekleidet, andere trugen nur Unterhemden. Laut forensischer Untersuchung nackt.“ und halbnackt.

…

Die weiblichen Leichen gehörten der jüngeren und mittleren Altersgruppe an. Die meisten männlichen waren zwischen 30 und 40 Jahre alt. Mit einer Ausnahme waren allen männlichen Leichen die Hände mit grobem Doppelhanfseil auf dem Rücken gefesselt. 24 Leichen hatten auch Ketten an den Beinen; sieben waren an den Unterarmen gefesselt. Zwei der Körper hatten Schlingen um den Hals und an mehreren anderen waren Schlaufen aus gedrehten Schals oder Tüchern. Drei der Körper hatten auch Knebel im Mund. Allerdings waren die Weibliche Körper, mit seltenen Ausnahmen, nicht gebunden.

…

Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung wurden bei den meisten Leichen Schusswunden im Nacken festgestellt. Am häufigsten kam es zu Doppelverletzungen, es gab jedoch auch Fälle von drei und vier Schüssen pro Opfer.

…

Medienreaktion

…

Zeitungen in der Ukraine und vielen europäischen Ländern berichteten über dieses Ereignis. Eine der Mailänder Zeitungen schrieb beispielsweise: „Die Massengräber in der Nähe von Winniza sind ein schreckliches Bild der bolschewistischen Unmenschlichkeit. Dort fielen mehr als 10.000 Ukrainer dem bolschewistischen Terror zum Opfer, die den Henkern der OGPU-NKWD nicht rot genug waren. Der Höhepunkt der raffinierten bestialischen Grausamkeit der Bolschewiki bestand darin, dass über den Gräbern der Gefolterten Unterhaltungsbauten errichtet wurden. Und die Kinder vergnügten sich, ohne es zu wissen, mit den Leichen ihrer Väter.“

…

Die „Deutsche Ukraine Zeitung“ schreibt in einem Artikel mit dem Titel „Entdeckte Massenmorde des NKWD in Winniza – neue Beweise für Stalins blutige Herrschaft“:

…

„Die Ermordung des eigenen Volkes ist ein wesentlicher Bestandteil des bolschewistischen Systems – und dabei ging es nicht um die Entdeckung eines Geheimnisses, sondern nur um die Einzelheiten der Methoden und Ziele eines unkultivierten und nihilistischen Systems, dessen Existenz Voraussetzung ist.“ Terror und die Zerstörung der Bevölkerung. Die Ereignisse in Winniza sind ein Beispiel dafür, wozu ein unmenschliches Regime fähig ist, vor dem alle europäischen Völker geschützt werden müssen.“

…

Eine andere Einschätzung kam aus Moskau. Am 12. August 1943 veröffentlichten die bolschewistischen Zeitungen Prawda und Iswestija eine Mitteilung des Sowinformbüros: „Berliner Provokateure verkünden nun vermeintlich „zufällige“ Entdeckungen von Massengräbern und versuchen, ihre ungeheuerlichen Gräueltaten den sowjetischen Behörden zuzuschreiben. Die Nazis spielen eine abscheuliche und unverschämte Komödie über die Leichen ihrer Opfer in Winniza. Mörder, deren Hände mit unschuldigem Blut befleckt sind, graben die Leichen der von ihnen getöteten Menschen aus und inszenieren an ihren Gräbern skurrile Aufführungen. Die Welt hat noch nie eine solche Abscheulichkeit und Heuchelei gesehen.“

…

Abschied von den Opfern des Bolschewismus

…

Zu Beginn des Sommers 1943 begann die Umbettung der entdeckten Überreste in der Stadt. Fast alle aus den Massengräbern Auferstandenen wurden nach und nach nach christlichem Ritus in sieben große Massengräber umgebettet. Der Dichter und Journalist Leonid Liman erinnerte sich unmittelbar nach dem Krieg:

…

„Christliche Beerdigungen fanden bis zum Herbst [vom 12. Juni bis 3. Oktober 1943] statt. An der Beerdigung nahmen die lokale Bevölkerung, Menschen aus der ganzen Ukraine sowie Delegierte aus europäischen Ländern maßgeblich teil. Die Leichen wurden sorgfältig in frisch ausgehobene Gräber gelegt. Auf ihrer letzten Reise wurden sie vom unbeschreiblichen Weinen ihrer Angehörigen begleitet; es verschmolz mit dem Weinen derer, die vor einem solchen Bild ihr Herz nicht zurückhalten konnten. Das Weinen vermischte sich mit dem betenden Gesang des Chores und strömte in den blauen Himmel zum ewigen Gott, damit er die Klage der beleidigten Menschen hören würde. Die reifen Früchte des Gemüsegartens fallen auf die Reihen schwarzer Leichen. Als letzte Ehre werfen die Menschen Blumen, Kränze und Erde ins Grab. wirft das aus seiner Heimat mitgebrachte Land weg, ein Vertreter des kleinen griechischen Volkes. […] So wurde in Winniza ein neuer christlicher Friedhof gegründet. Die Gräber wurden mit Kränzen geschmückt, die von Vertretern vieler europäischer Nationen niedergelegt wurden.”

…

Am 12. Juni 1943 sagte der orthodoxe Bischof Evlogy bei der ersten Beerdigung folgende Worte: „Heute richteten wir unsere Gebete an den Thron des Allerhöchsten für diejenigen, die vom Leben getrennt und des Gebets Gottes beraubt wurden, die Qualen erlitten und in schreckliche Gräber geworfen wurden. Diese Opfer wurden auf geheime Weise getötet. Die Henker dachten, dass ihre Gräueltaten für immer ein Geheimnis bleiben würden. Diese Märtyrer liegen hier schweigend mit ihren Körpern im Grab, aber sie haben eine unsterbliche Seele. Ihre Erinnerung wird immer in unseren Herzen weiterleben.“ Mit den gesammelten Geldern wurde ein provisorischer Obelisk mit der Aufschrift „Hier sind Opfer des Stalinismus begraben“ errichtet.

…

Die Opfer des NKWD wurden als „Opfer des Faschismus“ bezeichnet.

…

Die Rote Armee marschierte am 20. März 1944 in Winniza ein. Auf den Obelisken schrieben sie sofort: „Hier sind Opfer des Faschismus begraben.“ Unmittelbar nach der Befreiung der Stadt begann das NKWD mit der Suche und Festnahme von Personen, die der deutschen Kriminalpolizei als Zeugen der Ausgrabungen aussagten, während der Besatzungszeit in Zeitungen sprachen oder einfach Nachbarn davon erzählten. Ende März wurden auf Anweisung von Kommissar Rappoport fast hundert Menschen im Central Park erschossen und begraben. Meistens Frauen, die die Leichen ihrer Angehörigen sechs Monate zuvor erkannt hatten.

…

Bei den Nürnberger Prozessen taten sowjetische Vertreter alles, um die Verbreitung von Informationen über die Ereignisse zu verhindern.

…

Während des Kalten Krieges erschienen in der ukrainischen Emigrantenpresse zahlreiche Veröffentlichungen zur Winnyzja-Tragödie. Die Diaspora bewahrte die Erinnerung an die Tragödie und sprach vom Völkermord an der ukrainischen Nation. In der Ukraine selbst erschienen die ersten Veröffentlichungen über die Massaker von 1937-1938 erschien 1988 (!) in Winniza. Sie nannten die Tragödie „Winniza Kuropaty“ (an diesem Ort in der Nähe von Minsk in Weißrussland wurden Massengräber von Menschen entdeckt, die vom NKWD ausgerottet wurden).

…

Einige Jahre zuvor, in den frühen 1980er Jahren, beschlossen die Behörden von Winniza, ein Gebäude für Bestattungsdienste zu errichten, das sich direkt über den erwähnten sieben Massengräbern befand, in denen die umgebetteten Überreste ruhten. Während des Baus wurden zahlreiche menschliche Schädel und Knochen von Baggern aufgesammelt und mit Muldenkippern abtransportiert. Jetzt wird das Gebäude für Trauerfeiern von der Ukrainischen Autokephalen Orthodoxen Kirche gemietet. In der Nähe des Gebäudes wurde ein Gedenkschild für die Opfer des bolschewistischen Terrors aufgestellt.

…

Anfang der 2000er Jahre wurden in Winniza an allen NKWD-Grabstätten Denkmäler errichtet. Nach den Ergebnissen moderner Forschung wird angenommen, dass die Gesamtzahl der Unterdrückten im Zeitraum 1937–1941. In Winniza und der Region leben etwa 20.000 Menschen.

…

Um das berühmte Sprichwort „Der Krieg ist nicht vorbei, bis der letzte getötete Soldat begraben ist“ zu paraphrasieren, können wir sagen: „Bis das letzte Opfer des totalitären Regimes begraben und erwähnt ist, ist der Krieg gegen es nicht vorbei.“ Die Pflicht zur Erinnerung verpflichtet uns dazu, sonst werden wir noch lange in der sowjetischen Vergangenheit leben und uns aufrichtig fragen, warum wir „sowjetisch“ bleiben. Welchen Unterschied macht es am Ende, ob es sich um eine „Sowjetdemokratie“ oder nur um eine Demokratie handelt, wenn die Regierung nur ihren eigenen Interessen dient, sich nicht um ihre Bürger kümmert und historischen Gedächtnisverlust pflegt?

…

Es ist gefährlich, die Vergangenheit zu vergessen, denn – entschuldigen Sie die Banalität – ohne die Vergangenheit gibt es keine Zukunft. Welche Zukunft haben die Menschen, die auf den Überresten ihrer Vorfahren tanzen? / Quelle und Fotos hier.

Quelle: https://archive.org/details/massenmord-von-winniza-ukraine – Hier gehts zur Archive.org-Seite der Verborgenen Helden>>>.

…

Hier findet man alle Zeitzeugen-Interviews der Verborgenen Helden>>>.

Monte Cassino – Ein Rückblick. Die 44. Infanterie-Division “Hoch- und Deutschmeister” im Abwehrkampf – hier weiter.

Das perfekte Spannbetttuch für all diejenigen, die nachts nicht länger »unter Strom stehen« wollen und das einzigartige Erlebnis des geerdeten Schlafens hautnah erleben möchten – hier weiter.

Die Odal-Rune, Symbol der 7. SS-Freiwilligen-Gebirgsdivision Prinz Eugen, steht für das Erbe der Vorfahren, Tradition und Beständigkeit. Nachdem im Frühjahr 1942 die Aufstellung einer neuen SS-Division aus Angehörigen der deutschen Volksgruppen im Banat, Siebenbürgen und Ungarn genehmigt worden war, begannen die Rekrutierungsmaßnahmen für die Division Prinz Eugen. Bis Februar 1944 meldeten sich mehr als 22.000 Freiwillige über 90 Prozent davon Volksdeutsche , die ausschließlich im Raum Serbien, Bosnien, Montenegro und Kroatien gegen Partisanen eingesetzt wurden – hier weiter.

Zwischen März und November 1945 folgte George Orwell, als Kriegsberichterstatter den alliierten Streitkräften durch Deutschland und Österreich. Seine Reportagen schildern frei von Triumph oder Hass, welche Zerstörung der Krieg über Städte, Länder und Menschen gebracht hat. Orwell, 1945: »Die Leute zu Hause haben keine Ahnung, wie das hier aussieht« Erstmals geschlossen in deutscher Übersetzung verfügbar – hier weiter.

Seit Jahrzehnten stehen sich etablierte Geschichtsschreibung und moderne Zeitgeschichtsforschung in der Frage »Überfall« oder »Präventivschlag« unversöhnlich gegenüber. Dr. Bernd Schwipper, Generalmajor a. D. hat viele Jahre zu diesem Thema geforscht. Dank seiner intimen Kenntnisse der russischen Archive, der russischen Sprache sowie der militärischen Strukturen der Roten Armee, konnte er das 1939 beginnende Vorrücken der Sowjetunion nach Westen explizit nachvollziehen – Ein Knüller der Zeitgeschichtsforschung – hier weiter.

Helferinnen im Einsatz bei der Wehrmacht: Stabs- und Nachrichtenhelferinnen halfen im Büro und am Klappenschrank bei der Verwaltung der besetzten Gebiete, Flakhelferinnen kämpften an der Luftkriegsfront im Deutschen Reich. Ihr Einsatz unterscheidet sich von den Bildern, die das kollektive Gedächtnis über die Frauengeschichte des Nationalsozialismus gespeichert hat – hier mehr dazu.

Weit über 1 Million Frauen taten während des Zweiten Weltkriegs Dienst in der Deutschen Wehrmacht: Als »Blitzmädel« verniedlicht, waren sie aber unentbehrlich als Nachrichten- und Flakhelferinnen, in den Lazaretten, in der Luftwaffe und bei der Marine. Dieser Band beleuchtet Hintergründe und Einsätze dieser fast vergessenen Hilfstruppe in der Wehrmacht und vergleicht diese mit der Rolle der Soldatinnen in den Streitkräften der Alliierten – von russischen Scharfschützinnen und den berühmten »Nachthexen« der sowjetischen Luftwaffe über die britischen Soldatinnen der WAAF bis hin zum letzten Aufgebot der kaiserlichen japanischen Armee – hier weiter.

Für die Verteidigung des Murübergangs wurde Albert Stenwedel, kurz vor der bedingungslosen Kapitulation am 3. Mai 1945, als einer der Letzten mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges Vorsitzender des Kameradschaftskreises der Waffen-SS, pflegte der Zeit seines Lebens den Kontakt zu ehemaligen Kameraden und anderen hochdekorierten Angehörigen der Waffen-SS und Wehrmacht. Albert Stenwedel verstarb am 29. Juli 1997 im Alter von 89 Jahren in seiner Heimatstadt Hamburg. Hier seine Geschichte…

Einzelheiten aus der Kriegszeit, wie die zahlreichen deutschen Friedensinitiativen, die deutschen Konzentrationslager, die unberechtigten Vorwürfe gegen die deutsche Wehrmacht sowie die Kriegsverbrechen der Alliierten, werden hier aufgedeckt>>>.

Die Tyler-Kent-Affäre entlarvte F.D. Roosevelt und W. Churchill als Kriegstreiber – hier zum Artikel>>>. Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.

Die Tatsache, dass die Rote Armee in den Jahren 1940/1941 durch Stalin für eine Offensive nach Deutschland bereitgestellt wurde und der Angriff der Wehrmacht ein Präventivschlag war, ist durch eine Vielzahl von Historikern, so auch durch den Verfasser der Studie „Deutschland im Visier Stalins“, beweiskräftig nachgewiesen. Vertreter der etablierten Geschichtsschreibung, die dem kaum noch sachliche Argumente entgegenzusetzen haben, behaupten, es könne ja gar kein Präventivschlag gewesen sein, da die deutsche Seite von diesen Vorbereitungen der Roten Armee keine Kenntnisse hatte. Benrd Schwipper beweist, dass die Führung des Deutschen Reiches, über die Vorbereitung des Angriffes der Roten Armee 1941, vollständig informiert waren – hier zu Band I und – Band II.

Hier werden die Erinnerungen zweier junger Männer wiedergegeben, die als 17-Jährige in die Wehrmacht beziehungsweise Waffen-SS eintraten – hier weiter.

2016 erschien der Bestseller Beuteland, der in der Zwischenzeit den Status eines unerreichten Standardwerks erlangt hat. Zeit also für Bruno Bandulet, seinen Bestseller fortzuschreiben. Er widerlegt gängige Legenden und Märchen mit Zahlen, Daten und Fakten. So zum Beispiel, dass Deutschland ein reiches Land sei. Während das Pro-Kopf-Vermögen in Deutschland bei umgerechnet 60.600 Dollar liegt, kommen die vermeintlich armen Italiener auf 112.000 Dollar, die Schweizer sogar auf 168.000 Dollar. Über allem liegt der Schleier einer ideologiegeladenen Propaganda, die den Erhalt von Macht und Pfründen absichert, die falsches Bewusstsein schafft und deren Methoden in diesem Buch akribisch aufgedeckt werden – hier weiter.

Der Alleskönner – stabil verarbeitet und vielseitig einsetzbar! Feste und doch flexible Gewebeplanen gehören seit Langem zur Grundausstattung von Bushcraftern und Expeditionsteams. Tarps garantieren ein naturnahes Erlebnis und bieten doch guten Schutz. Im Vergleich zu einem Zelt sind sie deutlich vielseitiger – hier weiter.

Die BioMat der Firma Richway gehört zu den innovativsten Produkten im Bereich der Stabilisierung und Restauration von gesunder Vitalität. Sie erzeugt Wärme sowie eine völlig natürliche Heilenergetik in jeder Zelle des Körpers – hier weiter.

Verwendung bei rauer, rissiger Haut und trockenen Hautstellen. Ringelblumen-Salbe eignet sich hervorragend zur Narbenpflege, bei Brandwunden, Sonnenbrand, Schürfwunden, Ekzemen, Warzen, Schnittwunden, Blutergüssen, Gelenkbeschwerden, bei Schwellungen und bei wundem Baby-Popo.

Handgemachte Ringelblumen-Salbe aus reinsten Zutaten wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Hier zum Angebot.

Dieses altbekannte Hausmittel sollte in keinem Haushalt fehlen und wird insbesondere im Alpenraum schon seit vielen Generationen hergestellt und angewandt. Die Salbe ist im Handel selten zu finden. Als Salbe verarbeitet hilft das Harz der Fichte gegen viele Beschwerden wie Wunden, Muskelschmerzen und Gelenkentzündungen, Rheuma, Gicht u. als Zugsalbe. Zutaten: 50%Fichtenharz, Ringelblume, Lavendelöl, Olivenöl, Mandelöl, Bienenwachs, Vitamin E – hier zum Angebot.

Unsere Lavendel-Salbe ist mehr als nur ein Anti-Stress-Mittel – sie bietet eine Vielzahl von Vorteilen für deine Haut und dein Wohlbefinden. Ob bei Hautirritationen, unreiner oder gereizter Haut, Akne, Juckreiz, Psoriasis, Abszessen, Insektenstichen – besonders bei Mückenstichen – oder Sonnenbrand, unsere Lavendel-Salbe kann helfen, deine Haut zu beruhigen und zu pflegen. Hier zum Angebot.

2023 besaß Deutschland, größte Volkswirtschaft Europas und viertgrößte der Welt, mehr denn je einen unvergleichlich hohen Beutewert: als Hauptfinanzier der EU und ihrer monströsen Bürokratie und Umverteilung. Als Kreditgeber der letzten Instanz und Garant der nur notdürftig zusammengehaltenen Eurozone. Als verlockendes Fluchtziel für Migranten aus aller Welt. Als unentbehrliche logistische Drehscheibe für die Kriege der USA. Als Absatzmarkt für das teuerste Erdgas, das die Bundesrepublik je bezog. Als Geldquelle für die Profiteure der Energiewende und ihrer Lobby. Und nicht zuletzt als Verfügungsmasse einer links-grünen politischen Klasse, die sich den Staat zur Beute gemacht hat – hier mehr dazu.

Bis zu 2 Millionen Tote und der Untergang bedeutender deutscher Kulturlandschaften, das ist und bleibt die Bilanz der Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg! Ein trauriges Kapitel in dieser gewaltigen Tragödie ist der komplette Untergang Tausender Dörfer in Schlesien, Pommern und Ostpreußen. Allein im Sudetenland sind 2400 einst deutsche Orte von der Landkarte verschwunden. In etwas geringerem Umfang sind auch in den heute polnischen Teilen Pommerns, Brandenburgs, Schlesiens und Ostpreußens ehemals deutsche Dörfer untergegangen. Aber das ist heute tabu, niemand soll an solche Abgründe erinnern – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier.