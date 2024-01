Entdecken Sie jetzt die revolutionäre Wirkung von Hibiskus – dem neuen Pflanzen-Botox für Ihre Haut.

…

Mit natürlichen Inhaltsstoffen und ohne schädliche Chemikalien können Sie Ihre Haut verjüngen und straffen.

…

Erfahren Sie mehr über die Kraft der Natur und lassen Sie sich von Pflanzen-Botox begeistern.

Hibiskus – das neue Pflanzen-Botox: Entdecken Sie die Kraft der Natur für Ihre Haut

Einleitung: Die natürliche Alternative zu Botox – Hibiskus Die Kraft der Natur für Ihre Haut: Warum Pflanzen-Botox? Hibiskus – Eine Wunderpflanze mit Anti-Aging-Effekt Anwendungsmöglichkeiten von Hibiskus als Pflanzen-Botox Rezeptur für selbstgemachtes Hibiskus-Gesichtsserum Erfahrungsberichte und Erfolgsgeschichten von Anwendern des Pflanzen-Botox Tipps zur optimalen Verwendung von Hibiskus-Produkten für die Hautpflege Fazit: Entdecken Sie die kraftvolle Schönheit der Natur mit Hibiskus

Hibiskus statt Botox: Das natürliche Anti-Aging-Wunder für eine glatte und straffe Haut.

Mit der Heilkraft von Mutter Natur – glättend, straffend, pflegend, Stärkung der Zellmembranen, beruhigend, zellschützend, unterstützt die Regeneration der Haut, Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Haut. Hier zum Angebot.

1. Einleitung: Die natürliche Alternative zu Botox – Hibiskus

Unsere Haut ist unser größtes Organ und muss täglich vielen Belastungen standhalten. Umso wichtiger ist es, sie gut zu pflegen. Dabei greifen viele Menschen auf chemische Produkte zurück, ohne sich über deren Auswirkungen auf ihre Gesundheit im Klaren zu sein. Doch es gibt eine natürliche Alternative: Hibiskus.

…

Diese Wunderpflanze enthält Stoffe, die ähnlich wie Botox wirken können – nur eben auf pflanzlicher Basis und ohne unerwünschte Nebenwirkungen. In diesem Blogartikel erfahren Sie alles über die Kraft der Natur für Ihre Haut und warum Hibiskus als Pflanzen-Botox so effektiv ist.

…

Wir stellen Ihnen Anwendungsmöglichkeiten vor und zeigen Ihnen, wie Sie ein selbstgemachtes Hibiskus-Gesichtsserum herstellen können. Außerdem lesen Sie Erfahrungsberichte von Anwendern des Pflanzen-Botox sowie Tipps zur optimalen Verwendung von Hibiskus-Produkten für Ihre Hautpflege. Entdecken Sie die kraftvolle Schönheit der Natur mit Hibiskus!

2. Die Kraft der Natur für Ihre Haut: Warum Pflanzen-Botox?

Pflanzen-Botox wird immer beliebter und das aus gutem Grund. Im Gegensatz zu herkömmlichem Botox, das oft chemische Inhaltsstoffe enthält, ist Pflanzen-Botox eine natürliche Alternative. Es wird aus pflanzlichen Extrakten gewonnen und hat ähnliche Wirkungen wie Botox, aber ohne die unerwünschten Nebenwirkungen.

…

Die Kraft der Natur für Ihre Haut liegt darin begründet, dass sie frei von schädlichen Chemikalien ist und stattdessen nährstoffreiche Inhaltsstoffe enthält, die Ihrer Haut helfen können, sich zu regenerieren und verjüngen. Wenn Sie also nach einer sanften Möglichkeit suchen, um Falten und feine Linien zu reduzieren oder Ihre Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, könnte Pflanzen-Botox die perfekte Lösung sein.

…

Probieren Sie es aus und entdecken Sie selbst die kraftvolle Schönheit der Natur mit Hibiskus!

3. Hibiskus – Eine Wunderpflanze mit Anti-Aging-Effekt

Hibiskus ist eine vielseitige Pflanze, die nicht nur schön anzusehen ist, sondern auch viele gesundheitsfördernde Eigenschaften hat. Besonders bemerkenswert ist der Anti-Aging-Effekt von Hibiskus auf die Haut.

…

Die enthaltenden Antioxidantien und Säuren können dazu beitragen, das Aussehen von Falten und feinen Linien zu reduzieren und gleichzeitig das Erscheinungsbild der Haut zu verbessern. Durch seine Wirkung als Pflanzen-Botox kann Hibiskus als natürliche Alternative zu chemischen Botox-Injektionen verwendet werden.

…

Der regelmäßige Gebrauch von Hibiskus-basierten Hautpflegeprodukten wie Gesichtscremes oder Seren kann Ihnen helfen, eine glattere und strahlendere Haut zu erreichen. Wenn Sie nach einer natürlichen Möglichkeit suchen, Ihre Haut jung aussehen zu lassen, sollte Hibiskus definitiv in Betracht gezogen werden.

…

Probieren Sie es aus und erleben Sie selbst die kraftvolle Schönheit der Natur!

4. Anwendungsmöglichkeiten von Hibiskus als Pflanzen-Botox

Hibiskus als Pflanzen-Botox hat viele Anwendungsmöglichkeiten, um die Haut zu straffen und Falten zu reduzieren. Die enthaltenen Antioxidantien, wie zum Beispiel Vitamin C, helfen dabei, die Kollagenproduktion anzuregen und somit den Alterungsprozess der Haut zu verlangsamen.

…

Hibiskus-Extrakt kann in verschiedenen Hautpflegeprodukten verwendet werden, wie zum Beispiel Gesichtsseren oder Anti-Aging-Cremes. Es ist auch möglich, Hibiskus-Tee zu trinken oder eine Maske aus getrocknetem Hibiskus-Pulver herzustellen und direkt auf die Haut aufzutragen.

…

Diese natürliche Alternative zu Botox ist nicht nur effektiv, sondern auch schonend für die Haut und ohne Nebenwirkungen.

…

Probieren Sie es aus und entdecken Sie selbst die kraftvolle Schönheit der Natur mit Hibiskus.

5. Rezeptur für selbstgemachtes Hibiskus-Gesichtsserum

Das selbstgemachte Hibiskus-Gesichtsserum ist eine hervorragende Möglichkeit, um von den Anti-Aging-Eigenschaften der Hibiskuspflanze zu profitieren. Mit dieser Rezeptur können Sie Ihr eigenes Gesichtsserum herstellen und somit die Kraft der Natur nutzen, um Ihre Haut zu pflegen und ihr ein jugendlicheres Aussehen zu verleihen.

…

Das Beste daran ist, dass es eine natürliche Alternative zum Botox ist und keine schädlichen Chemikalien enthält. Die Zutaten für diese Rezeptur sind einfach zu beschaffen und leicht zuzubereiten. Alles was Sie brauchen sind getrocknete Hibiskusblüten, Jojobaöl, Rosenwasser und ätherisches Lavendelöl.

…

Die Zubereitung dauert nur wenige Minuten und das Ergebnis wird Ihnen mit Sicherheit gefallen!

…

Probieren Sie es aus und entdecken Sie die kraftvolle Schönheit der Natur mit diesem Pflanzen-Botox!

6. Erfahrungsberichte und Erfolgsgeschichten von Anwendern des Pflanzen-Botox

Die Wirksamkeit von Hibiskus als Pflanzen-Botox ist mittlerweile bekannt und viele Anwender schwören auf die positive Wirkung auf ihre Haut. In zahlreichen Erfahrungsberichten und Erfolgsgeschichten wird berichtet, dass sich Falten sichtbar reduzieren und die Haut straffer sowie jünger aussieht. Einige Nutzerinnen bemerken bereits nach kurzer Zeit regelmäßiger Anwendung eine Verbesserung ihres Hautbildes.

…

Besonders positiv hervorgehoben werden auch die natürlichen Inhaltsstoffe des Hibiskus-Pflanzen-Botox im Vergleich zu herkömmlichem Botox, das oft synthetisch hergestellt wird. Die Tatsache, dass Hibiskus ein natürliches Produkt ist, ohne Nebenwirkungen wie bei der chemischen Variante, macht es auch für Menschen mit empfindlicher Haut attraktiv.

…

Durch die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten kann jeder individuell entscheiden, welche Methode am besten zu ihm passt – sei es in Form von selbstgemachten Gesichtsseren oder in Produkten von Kosmetikherstellern. Es ist kein Wunder, dass immer mehr Menschen auf den Zug des Pflanzen-Botox aufspringen und ihre Begeisterung darüber teilen.

7. Tipps zur optimalen Verwendung von Hibiskus-Produkten für die Hautpflege

Eine optimale Verwendung von Hibiskus-Produkten für die Hautpflege erfordert einige Tipps und Tricks, um das Beste aus dieser wunderbaren Pflanze herauszuholen. Hier sind sieben Expertentipps, um Ihre Hautpflege-Routine zu verbessern:

…

1. Wählen Sie hochwertige Produkte: Achten Sie darauf, dass die Hibiskus-Produkte aus natürlichen und biologischen Inhaltsstoffen hergestellt werden, um eine maximale Wirksamkeit zu gewährleisten.

…

2. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen: Da die meisten Hibiskus-Produkte Säuren enthalten können, ist es ratsam, den Kontakt mit den Augen zu vermeiden.

…

3. Nutzen Sie es als Peeling: Durch seine exfolierenden Eigenschaften kann Hibiskus helfen, abgestorbene Hautzellen zu entfernen und so ein glattes und strahlendes Aussehen der Haut fördern.

…

4. Fügen Sie es Ihrem Badewasser hinzu: Ein paar Tropfen von einem Hibiskus-basierten Öl in Ihrem Badewasser kann dazu beitragen, trockene oder schuppige Haut zu beruhigen und gleichzeitig einen angenehmen Duft zu erzeugen.

…

5. Kombinieren Sie es mit anderen Wirkstoffen: Um seine Anti-Aging-Wirkung zu verstärken, können Sie Hibiskus-Produkte mit anderen natürlichen Wirkstoffen wie Vitamin C oder Hyaluronsäure kombinieren.

…

6. Regelmäßigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg: Eine regelmäßige Anwendung von Hibiskus-Produkten kann dazu beitragen, sichtbare Ergebnisse bei der Verbesserung des Hautbildes zu erzielen.

…

7. Vermeiden Sie den Kontakt mit Sonnenlicht: Da Hibiskus-Produkte Säuren enthalten können, ist es ratsam, die Anwendung während der direkten Sonneneinstrahlung zu vermeiden, um eine Überempfindlichkeit oder Reizung der Haut zu verhindern.

8. Fazit: Entdecken Sie die kraftvolle Schönheit der Natur mit Hibiskus

Hibiskus ist eine wunderbare Pflanze, die uns nicht nur mit ihren schönen Blüten erfreut, sondern auch für unsere Hautpflege von unschätzbarem Wert ist. Als natürliche Alternative zu Botox kann Hibiskus unsere Haut auf schonende Weise straffen und glätten.

…

Die kraftvolle Schönheit der Natur zeigt sich in den Anti-Aging-Effekten dieser Wunderpflanze. Durch regelmäßige Anwendung von Hibiskus-Produkten können wir den Alterungsprozess unserer Haut verlangsamen und ein jugendlicheres Aussehen bewahren.

…

Egal ob als Gesichtsserum oder als Bestandteil von Cremes und Lotionen – Hibiskus hat das Potenzial, unsere Hautpflege auf ein neues Level zu bringen. Probieren Sie es aus und entdecken Sie die kraftvolle Schönheit der Natur mit Hibiskus!

…

Hier findest du Fragen aus den “Menschen fragen auch”-Fragen von Google.

Was ist pflanzliches Botox?

Pflanzliches Botox ist eine Bezeichnung für natürliche Substanzen, die eine ähnliche Wirkung wie das bekannte Botulinumtoxin haben sollen. Dabei handelt es sich um ein Toxin, das von Bakterien produziert wird und in der ästhetischen Medizin zur Reduktion von Falten eingesetzt wird. Im Gegensatz dazu sollen pflanzliche Botox-Substanzen auf natürliche Weise die Haut entspannen und glätten, ohne dabei unerwünschte Nebenwirkungen zu zeigen.

…

Zu den bekanntesten pflanzlichen Botox-Substanzen zählen Extrakte aus Hibiskusblüten, Acmella Oleracea oder Spilanthol. Diese sollen die Muskelkontraktionen reduzieren und dadurch Falten mindern. Außerdem enthalten sie Antioxidantien, die freie Radikale abfangen und somit vorzeitiger Hautalterung entgegenwirken können.

…

Pflanzliches Botox wird vor allem in der Naturkosmetik eingesetzt und als Alternative zu herkömmlichen Anti-Aging-Behandlungen angeboten. Es gilt als schonende Methode zur Erhaltung eines jugendlichen Aussehens ohne den Einsatz von chemischen Stoffen. Allerdings ist die wissenschaftliche Evidenz für die Wirksamkeit dieser Substanzen begrenzt und ihre Wirkung kann je nach Person unterschiedlich ausfallen.

Welche Pflanzen helfen gegen Falten?

Falten sind ein unvermeidlicher Teil des Alterungsprozesses, der mit der Zeit auftritt. Es gibt jedoch einige Pflanzen, die helfen können, das Auftreten von Falten zu reduzieren oder zu verlangsamen. Eine Pflanze, die oft zur Behandlung von Falten verwendet wird, ist Aloe Vera. Aloe Vera enthält Antioxidantien und Vitamin C, die dazu beitragen können, die Kollagenproduktion zu stimulieren und das Auftreten von Falten zu reduzieren.

…

Eine weitere Pflanze ist grüner Tee. Grüner Tee enthält Polyphenole und Antioxidantien, die dazu beitragen können, Schäden durch freie Radikale zu reduzieren und somit das Auftreten von Falten zu verlangsamen. Granatapfel ist eine weitere Pflanze mit starken antioxidativen Eigenschaften. Der Saft des Granatapfels kann dazu beitragen, den Feuchtigkeitsgehalt der Haut zu erhöhen und somit das Auftreten von Falten zu reduzieren.

…

Hyaluronsäure ist eine Substanz in vielen Pflanzen wie z.B. Cassia angustifolia oder Süßholzwurzel enthalten. Hyaluronsäure kann dazu beitragen, Feuchtigkeit in der Haut einzuschließen und somit das Auftreten von Falten zu minimieren. Insgesamt gibt es viele verschiedene Pflanzen mit antioxidativen Eigenschaften oder inhaltlichem hyaluronischen Säuregehalt welche gegen Falten helfen können.

…

Ein wahrer Genuss für alle, die ihrer Haut etwas Gutes tun möchten. Moossalbe verbessert die Widerstandsfähigkeit der Haut gegen äußere Einflüsse, beugt Faltenbildung und vorzeitiger Hautalterung vor und verlangsamt deren Prozess. Der Moos-Extrakt wirkt regenerierend auf die Haut, macht sie widerstandsfähiger, polstert kleine Fältchen auf und stärkt die Hautbarriere. Gleichermaßen für die junge und reifere Haut bestens geeignet. Hier zum Angebot.

Welche Alternative gibt es zu Botox?

Wenn Sie eine Alternative zu Botox suchen, gibt es mehrere Optionen zur Verfügung. Eine dieser Alternativen sind Filler, die dazu verwendet werden können, Falten und Linien im Gesicht zu füllen. Hyaluronsäure ist ein häufig verwendeter Filler, der in verschiedenen Konzentrationen erhältlich ist und eine sofortige Wirkung hat.

…

Ein weiteres Verfahren zur Reduzierung von Falten ist die Verwendung von Laserbehandlungen. Diese Methode kann helfen, feine Linien und Falten zu glätten und auch Pigmentierung oder ungleichmäßige Hauttöne zu behandeln. Eine weitere Option kann die Verwendung von Anti-Falten-Cremes sein. Diese Cremes enthalten Inhaltsstoffe wie Retinol oder Vitamin C, welche helfen können, das Erscheinungsbild von feinen Linien und Falten im Gesicht zu reduzieren.

…

Weitere Alternativen umfassen auch Akupunktur oder Gesichtsübungen als natürliche Mittel gegen Faltenbildung sowie chemische Peelings als weitere Methode zur Verbesserung des Erscheinungsbilds der Haut. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, um Falten ohne den Einsatz von Botox zu behandeln. Es hängt jedoch immer vom individuellen Bedarf ab, welches Verfahren am besten geeignet ist. Es empfiehlt sich daher stets eine Beratung durch einen Fachmann oder eine Fachfrau in Anspruch zu nehmen um das beste Ergebnis für sich selbst erzielen zu können.

Was ist ein Bio Botox?

Ein Bio Botox ist eine natürliche Alternative zum herkömmlichen Botox, das aus dem Bakterium Clostridium botulinum gewonnen wird. Im Gegensatz dazu wird Bio Botox aus pflanzlichen Wirkstoffen hergestellt und gilt daher als schonender für die Haut. Meist werden Extrakte aus der Parakresse oder der Acmella Oleracea Pflanze verwendet, die eine ähnliche Wirkung wie das herkömmliche Botox haben sollen.

…

Durch die Anwendung von Bio Botox soll die Muskulatur im Gesicht entspannt werden, wodurch Falten gemindert oder gar verhindert werden können. Eine weitere positive Eigenschaft von Bio Botox ist, dass es nicht wie das herkömmliche Botox in den Körper eingespritzt wird, sondern als Creme aufgetragen wird. Dadurch entstehen weniger Risiken und Nebenwirkungen.

…

Allerdings ist die Wirkung von Bio Botox nicht so stark wie bei herkömmlichem Botox und hält auch nicht so lange an. Dennoch erfreut sich Bio Botox aufgrund seiner natürlichen Herkunft einer immer größer werdenden Beliebtheit in der Beauty-Industrie.

…

Quelle: Heilpower.com

Das natürliche Anti-Aging-Wunder für eine glatte und straffe Haut. Mit der Heilkraft von Mutter Natur – glättend, straffend, pflegend, Stärkung der Zellmembranen, beruhigend, zellschützend, unterstützt die Regeneration der Haut, Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Haut. Hier zum Angebot.

Ein wahrer Genuss für alle, die ihrer Haut etwas Gutes tun möchten. Moossalbe verbessert die Widerstandsfähigkeit der Haut gegen äußere Einflüsse, beugt Faltenbildung und vorzeitiger Hautalterung vor und verlangsamt deren Prozess. Der Moos-Extrakt wirkt regenerierend auf die Haut, macht sie widerstandsfähiger, polstert kleine Fältchen auf und stärkt die Hautbarriere. Gleichermaßen für die junge und reifere Haut bestens geeignet. Hier zum Angebot.

Arnica-Salbe wird traditionell zur Linderung von Schmerzen, Entzündungen und zur Regeneration von Gewebe verwendet. Die Salbe wird aus der Arnica-Pflanze hergestellt und ist aufgrund ihrer entzündungs-hemmenden und schmerzlindernden Eigenschaften beliebt. Hier zum Angebot.

Eine Fichtenharz-Pechsalbe wird häufig als Naturheilmittel zur Behandlung von verschiedenen Hautproblemen eingesetzt. Insbesondere hat sie sich als wirksam bei der Behandlung von Nagelpilz erwiesen, wie die Erfolgsgeschichte einer Betroffenen zeigt. Hier weiterlesen.

Gesunde Zähne, Gesundes Zahnfleisch ohne giftiges, nervenschädigendes Fluorid! Für die Zahnpasten und – pulver werden unterschiedliche Inhaltstoffe natürlichen Ursprungs verwendet, wie: ultrafeine Mineralerde, Tonerde, superfeines Bentonit, grüne ultrafeine, französische Heilerde, Meersalz, Natron, Schlemmkreide, Steinsalz, Xylitol, Aktivkohle, Kokosöl, Moringa, Kurkuma, Salbei, Minze, Zimt, Nelken und reine ätherische Öle. Für die Mundspülung: Wasser (Osmose), Trägeröle, Salz, Xylitol und reine ätherische Öle. Hier zum Angebot.

Der “Nasefrei”-Pollenflug- und Erkältungs-Stift ist ein Inhalierstift der zur Verbesserung des Befindens bei Pollenflug und erkältungsbedingtem Schnupfen oder einer verstopften Nase beiträgt. Im vorteilhaften Doppelpack erhältlich: 10,- € inkl. Versand – hier zum Angebot.

Du kennst sicherlich das Gefühl, wenn du einen unangenehmen Ausschlag an den Lippen bekommst. Oftmals handelt es sich hierbei um Herpes – eine häufig vorkommende Erkrankung, die von Viren ausgelöst wird. Herpes kann aber nicht nur an den Lippen auftreten, er kann auch in anderen Körperregionen zu Entzündungen führen. Im folgenden Artikel, wird ein Geheimtipp gegen Herpes vorgestellt – sei gespannt! Hier zum Artikel.

Dieses altbekannte Hausmittel sollte in keinem Haushalt fehlen und wird insbesondere im Alpenraum schon seit vielen Generationen hergestellt und angewandt. Die Salbe ist im Handel selten zu finden. Als Salbe verarbeitet hilft das Harz der Fichte gegen viele Beschwerden wie Wunden, Muskelschmerzen und Gelenkentzündungen, Rheuma, Gicht u. als Zugsalbe. Zutaten: 50%Fichtenharz, Ringelblume, Lavendelöl, Olivenöl, Mandelöl, Bienenwachs, Vitamin E – hier zum Angebot.

Mit der Heilkraft von Mutter Natur: gewebsverdichtend, fördert die Wundheilung, Stärkung der Zellmembranen, entzündungshemmend, juckreizstillend, antibakteriell, beruhigend, antiseptisch, antibiotisch, wirkt zellschützend, unterstützt die Regeneration der Haut, Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Haut. Erhältlich in 30 ml und 60 ml – Hier zum Angebot.

HeilPower Basenbad mit Fichtennadel und Lavendel

Dieses Wald-Bad ist eine ideale Lösung für Menschen, die sich von den Belastungen des Alltags entgiften und erholen möchten. Entdecke die wohltuenden Kräfte der Natur mit unserem “HeilPower Basenbad”. Hier zum Angebot.

Unsere Lavendel-Salbe ist mehr als nur ein Anti-Stress-Mittel – sie bietet eine Vielzahl von Vorteilen für deine Haut und dein Wohlbefinden. Ob bei Hautirritationen, unreiner oder gereizter Haut, Akne, Juckreiz, Psoriasis, Abszessen, Insektenstichen – besonders bei Mückenstichen – oder Sonnenbrand, unsere Lavendel-Salbe kann helfen, deine Haut zu beruhigen und zu pflegen. Hier zum Angebot.

Verwendung bei rauer, rissiger Haut und trockenen Hautstellen. Ringelblumen-Salbe eignet sich hervorragend zur Narbenpflege, bei Brandwunden, Sonnenbrand, Schürfwunden, Ekzemen, Warzen, Schnittwunden, Blutergüssen, Gelenkbeschwerden, bei Schwellungen und bei wundem Baby-Popo.

Handgemachte Ringelblumen-Salbe aus reinsten Zutaten wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Hier zum Angebot.

Für eine schnelle Linderung: Kopfschmerz-Salbe nach Hildegard von Bingen, mehrmals täglich auf Kopf, Stirn, Nacken und Schläfen auftragen.

Kopfschmerz-Salbe nach Hildegard von Bingen. Erhältlich in 30 g und 60 g – hier zum Angebot.

Wald-Salbe wirkt schmerzlindernd, erwärmend, durchblutungsfördernd und entzündungshemmend bei chronischen Schmerzen in Gelenken und rheumatischen Beschwerden, Muskelkater, Muskelschmerzen oder Muskelzerrungen. Selbst bei Sportlern ist die Waldsalbe sehr beliebt und ein fast unentbehrlicher und wichtiger Bestandteil in der “Mitnahme-Apotheke” bei Läufern und Radfahrern. Unsere Wald-Salbe, überliefert und hergestellt nach einem alten Rezept – hier zum Angebot.

Zaubernuss-Salbe (Hamamelis) bietet schnelle und ideale Hilfe bei: lästiges Brennen und Jucken im Afterbereich, Hämorrhoiden, Schleimhautentzündungen, Venen- und Krampfaderleiden, leichteren Hautverletzungen, Neurodermitis, stillt Blutungen – hier zum Angebot.

Bärlauch-Salbe unterstützend bei Akne, Ekzemen und Geschwüren, bei trockenen Hautstellen, Neurodermitis und Schuppenflechte. Von Hand gemachte Bärlauch-Salbe aus reinsten Zutaten. Wirkt adstringierend, antibiotisch und entzündungshemmend – hier zum Angebot.

Dieses altbekannte Hausmittel sollte in keinem Haushalt fehlen und wird insbesondere im Alpenraum schon seit vielen Generationen hergestellt und angewandt. Die Salbe ist im Handel selten zu finden. Als Salbe verarbeitet hilft das Harz der Fichte gegen viele Beschwerden wie Wunden, Muskelschmerzen und Gelenkentzündungen, Rheuma, Gicht u. als Zugsalbe. Zutaten: 50%Fichtenharz, Ringelblume, Lavendelöl, Olivenöl, Mandelöl, Bienenwachs, Vitamin E – hier zum Angebot.

Lip Balm wurde aus natürlichen Bio Zutaten wie Kakaobutter, Mandelöl, Kakao, Bienenwachs und ätherischen Ölen hergestellt. Kakaobutter und Kakao sind reich an Antioxidantien – sie schützen und pflegen die Lippen, Bienenwachs bildet eine Barriere gegen Feuchtigkeitsverlust und Mandelöl ist reich an Vitamin E und pflegt zusätzlich die Lippen. Lip Balm pflegt und schützt die Lippen und sorgt für einen angenehmen sanften Glanz und Schimmer. Im vorteilhaften Doppelpack erhältlich – hier zum Angebot.

Tiger Balsam, auch bekannt als Tiger Balm, sollte ein Bestandteil in jeder natürlichen Hausapotheke sein. Er eignet sich zur äußerlichen Anwendung hervorragend als natürliches Hilfsmittel bei Erkältungen, um die Atemwege wieder frei zu bekommen ebenso als kühlender Balsam bei Verstauchungen, Kopfschmerzen, Muskel- und Gelenkprobleme und bei Insektenstichen. Auch als Mückenabwehr ist er ein idealer Begleiter, da die enthaltenen ätherischen Öle Insekten fern halten – hier zum Angebot.

Lip Balm Rosé ist ein natürlich hergestellter Lippenpflegebalsam, ohne Mineralöl, frei von schädlichen Chemikalien. Lip Balm wurde aus natürlichen Bio Zutaten wie Kakaobutter, Mandelöl, natürliches Himbeer-Pulver, Bienenwachs und ätherischen Ölen hergestellt – 2x Natürlicher Lippenpflegebalsam Rosé – hier zum Top-Angebot.

Ein wahrer Genuss für alle, die ihrer Haut etwas Gutes tun möchten. Moossalbe verbessert die Widerstandsfähigkeit der Haut gegen äußere Einflüsse, beugt Faltenbildung und vorzeitiger Hautalterung vor und verlangsamt deren Prozess. Der Moos-Extrakt wirkt regenerierend auf die Haut, macht sie widerstandsfähiger, polstert kleine Fältchen auf und stärkt die Hautbarriere. Gleichermaßen für die junge und reifere Haut bestens geeignet. Hier zum Angebot.

Wenn du dich für die alten Magien interessierst, die du für deine Gesundheit nutzen kannst, gibt es eine Fülle von Möglichkeiten.

Einige der bekanntesten alten Magien, die für die Gesundheit genutzt werden können, sind Kräuter- und Pflanzenmagie, Stein-Kristallheilung und Räucherungen.