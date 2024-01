Der Maxim-Gorki-Park für Kultur und Erholung ist in letzter Zeit in ganz Winnyzja in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Die Entscheidung des Stadtrats von Winnyzja, einen Zaun um den gesamten Park zu bauen, hat die Menschen empört. Im Stadthaushalt sind 3,1 Millionen Griwna für diesen Zweck vorgesehen, und das ist nicht die ganze Summe.

…

Im Park gibt es mindestens 21 Massengräber.

Winniza und Katyn – der Name Katyn ist zur Chiffre für eines der abscheulichsten Verbrechen des 20. Jahrhunderts geworden. Mehr als 20 000 polnische Offiziere, Beamte und Intellektuelle wurden im April 1940 von der sowjetischen Geheimpolizei NKWD kaltblütig erschossen. Erst fünfzig Jahre später räumte der Kreml die Täterschaft ein – hier weiter.



Die Leichen von fast 5.000 Opfern der stalinistischen Repression sind immer noch im Park von Winnyzja begraben.

Ursprünglich war geplant, den Park jeden Tag nach 23.00 Uhr zu schließen, damit niemand mehr dort spazieren gehen kann. Nach der Empörung der Einwohner von Winnyzja erklärten die örtlichen Behörden, dass sie die Eingänge zum Park nicht schließen, sondern nur einen Zaun errichten würden, der seit der Sowjetzeit dort steht, berichtet ein Korrespondent von Vlasno.info.

…

Die Menschen verstehen nicht, warum so viel Geld ausgegeben werden soll, wenn die Stadt und ihre Bürger viele Probleme haben, für deren Lösung die Behörden kein Geld haben. In den 1930er Jahren war der Park von einem Zaun umgeben und der Eintritt kostete 5 Kopeken. In den Jahren 1937-1938 war der Park für die Öffentlichkeit komplett gesperrt, weil der NKWD Menschen, die ermordet wurden, in ihren Tiefen vergrub. Serhii Svitko, ein Forscher über die Opfer von Stalins Repressionen in Winnyzja und ehemaliger Vorsitzender des Regionalrats von Winnyzja, erzählte uns, was tatsächlich auf dem Gelände des beliebtesten Erholungsorts der Einwohner von Winnyzja geschah.

…

Aus der ganzen Region Winnyzja und sogar aus Chmelnyzkyj kamen Menschen in den Park, um die Leichen zu identifizieren.

…

Der Winnyzja-Park wurde weltweit bekannt, als die deutschen Besatzungsbehörden 1943 damit begannen, Massengräber auszuheben, in denen vom NKWD ermordete Menschen begraben wurden. Eine internationale Kommission mit forensischen Experten aus 11 Ländern, die mit Deutschland verbündet waren, arbeitete daran. Die Ausgrabung der Massengräber dauerte vom 24. Mai bis zum 3. Oktober 1943, und in dieser Zeit wurden 95 Massengräber entdeckt. Insgesamt wurden 9.439 Leichen ausgegraben. 19 Beerdigungen wurden auf dem Friedhof von “Podlisne” in der Nähe der autokephalen Kirche abgehalten, wo die umgebetteten Leichen noch heute begraben sind. Jede Leiche wurde exhumiert und untersucht, um die Todesursache zu ermitteln.

…

Es stellte sich heraus, dass die große Mehrheit der Menschen, deren Leichen in den Massengräbern lagen, durch einen Schuss in den Hinterkopf aus nächster Nähe starben. Unter diesen 9.439 Opfern waren 169 Frauen. 40 der jüngeren Frauen waren nackt, was darauf hindeutet, dass man sie vor ihrem Tod verhöhnte. Den Männern waren die Hände gefesselt, den Frauen dagegen nicht. Mehr als hundert Menschen starben durch stumpfe Gewalteinwirkung, was an den gebrochenen Hinterköpfen zu erkennen ist.

…

Die Deutschen machten überall Durchsagen, damit die Leute kamen, um die Leichen zu identifizieren. Menschen aus der ganzen Oblast Winnyzja und sogar aus der Oblast Chmelnyzkyj kamen in unseren Park, um die Leichen zu identifizieren. Wir haben 862 Leichen identifiziert. In der Nähe der Leichen befanden sich Kirchenkreuze und Siegel, und einige von ihnen trugen bestickte Hemden. Unter den persönlichen Gegenständen wurden auch Pässe und Vorladungen zum NKWD gefunden.

…

Es gab drei Sondereinrichtungen des NKWD, in denen die Leichen der Betroffenen begraben wurden. Die erste Einrichtung befand sich in einem Obstgarten gegenüber der Schule Nr. 26, die damals vom NKWD besetzt war. Der Kinder- und Jugendpalast befindet sich auf dem Gelände des Obstgartens, in dem die Verfolgten begraben wurden. Die zweite Einrichtung beanspruchte das Gebiet des orthodoxen Friedhofs: vom heutigen Platz in der Nähe des Kaufhauses bis zur “Buchhandlung”. Der Zentralpark war die dritte besondere Einrichtung des NKWD.

…

Auf dem Territorium des Parks wurden insgesamt 35 Massengräber entdeckt. Davon wurden nur 14 ausgegraben, was bedeutet, dass sich noch 21 Massengräber im Zentralpark befinden. Der gesamte Park wurde von den Deutschen aufgrund der großen Fläche nicht erforscht, daher kann es noch mehr Gräber geben. Laut Wissenschaftlern gibt es noch zwischen 2.000 und 5.000 Opfer der Repression im Park, sagt Serhii Svitko.

…

Die Frauen, die die Leichen identifiziert hatten, wurden ebenfalls erschossen.

…

Nachdem die Rote Armee die Stadt von den Besatzern geräumt hatte, fand sie in der deutschen Kommandantur eine Liste von Frauen, die ihre Angehörigen identifiziert hatten. Der NKWD versammelte sie in einem Park und erschoss sie. Es ist unbekannt, wo diese Frauen begraben sind. Es wurde kein entsprechendes Material gefunden. Die Verhaftungen erfolgten erst später, weil sie alle Zeugen der Grabaushebungen suchten. Diese Menschen wurden wegen antisowjetischer Propaganda vor Gericht gestellt und nach Sibirien geschickt, von wo niemand zurückkehrte.

…

Millionen wurden bereitgestellt, um die Spuren zu “verwischen”.

…

Im Jahr 1946, als der Staat in Trümmern lag, wurde in Winnyzja der Zentrale Kultur- und Erholungspark angelegt. Dafür wurden mehrere Millionen Rubel bereitgestellt, was für die damalige Zeit eine riesige Summe war. Auf dem Gelände der Massengräber wurden Bäume gepflanzt und Attraktionen aufgestellt, um sie zu verbergen. Ab 1998 begannen wir, das Problem der Bestattungen im Park anzusprechen. Wir wandten uns an die Mitglieder der Werchowna Rada und an Premierminister Viktor Juschtschenko, der das Problem an die Behörden der Oblast Winnyzja weiterleitete. Die Region leitete die Angelegenheit an die Stadt weiter, und die Stadt sagte, dass es im Park keine Gräber gäbe.

…

Erst 58 Jahre später wurden Denkmäler für die Verfolgten errichtet.

…

Im Jahr 2001 fand die internationale Konferenz “Politische Unterdrückung in Podillia im zwanzigsten Jahrhundert” statt. Dort wurde die Frage des Zentralparks angesprochen und beschlossen, an die Behörden in Winnyzja zu appellieren, ihr Andenken zu ehren. Erst dann brachten die Behörden Gedenkschilder zu dieser Tragödie im Park an. Im Jahr 2014, als ich Vorsitzender des Regionalrats von Winnyzja war, erklärte ich öffentlich, dass es inakzeptabel sei, Massenfeiern in dem Park abzuhalten, in dem so viele Menschen begraben wurden. Damals hat man mir etwas zugehört und es wurden weniger Massenfeiern im Park abgehalten, aber Neujahr und Weihnachten wird immer noch im Zentralpark gefeiert, sagt Serhii Svitko. Kürzlich sagte der Historiker Oleksandr Fedoryshen aus Winnyzja, dass der Zaun so errichtet werden sollte, wie er in den 1930er Jahren existierte. Ihm zufolge wurden alle Gräber, die sich im Park befanden, vor langer Zeit verlegt und das Vorhandensein von Massengräbern ist heute nur noch theoretisch möglich.

…

Das ist eine zynische Lüge. Er bezieht sich auf die Grabungen (bei denen an mehreren Stellen Gruben angelegt und Bodenproben entnommen werden, um ihre Struktur zu untersuchen), die vor mehr als 10 Jahren durchgeführt wurden und bei denen keine Gräber gefunden wurden. Aber ich weiß, wer Mitglied der Kommission war, die überprüft hat, ob es Gräber im Park gibt oder nicht. Die Hälfte von ihnen waren Kommunisten”, fügte Serhii Svitko hinzu. Laut Serhii Mykhailovych sollte der Status des Parks geändert werden. Man kann keinen Spaß an einem Ort haben, an dem Tausende von Menschen begraben wurden.

…

Der Park darf nicht den Namen von Maxim Gorki tragen, der ein Vorkämpfer der Revolution war und alle Aktionen der Sowjetregierung unterstützte, die ihn später umbrachte. Insgesamt starben in der Region Winnyzja während der Repressionen von 1937-1938 etwa 20.000 Menschen. Damals musste jede Region ihre eigene “Hinrichtungsliste” zusammenstellen. Die Regionen wetteiferten sogar darum, wer die meisten Menschen erschießen würde. / Quelle aus 2016 und Fotos hier.

Quelle: https://archive.org/details/massenmord-von-winniza-ukraine – Hier gehts zur Archive.org-Seite der Verborgenen Helden>>>.

…

Hier findet man alle Zeitzeugen-Interviews der Verborgenen Helden>>>.

Der Name Katyn ist zur Chiffre für eines der abscheulichsten Verbrechen des 20. Jahrhunderts geworden. Mehr als 20 000 polnische Offiziere, Beamte und Intellektuelle wurden im April 1940 von der sowjetischen Geheimpolizei NKWD kaltblütig erschossen. Erst fünfzig Jahre später räumte der Kreml die Täterschaft ein – hier weiter.

Die Tatsache, dass die Rote Armee in den Jahren 1940/1941 durch Stalin für eine Offensive nach Deutschland bereitgestellt wurde und der Angriff der Wehrmacht ein Präventivschlag war, ist durch eine Vielzahl von Historikern, so auch durch den Verfasser der Studie „Deutschland im Visier Stalins“, beweiskräftig nachgewiesen. Vertreter der etablierten Geschichtsschreibung, die dem kaum noch sachliche Argumente entgegenzusetzen haben, behaupten, es könne ja gar kein Präventivschlag gewesen sein, da die deutsche Seite von diesen Vorbereitungen der Roten Armee keine Kenntnisse hatte. Benrd Schwipper beweist, dass die Führung des Deutschen Reiches, über die Vorbereitung des Angriffes der Roten Armee 1941, vollständig informiert waren – hier zu Band I und – Band II.

Hier werden die Erinnerungen zweier junger Männer wiedergegeben, die als 17-Jährige in die Wehrmacht beziehungsweise Waffen-SS eintraten – hier weiter.

