Jüngste Enthüllungen zeigen, daß die Bevölkerung während der Corona-Zeit gezielt auf „Folgebereitschaft“ getrimmt wurde, schreibt Wolfgang Kaufmann bei der PAZ.

Am 14. Februar 2023 verkündete Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach: „Deutschland ist gut durch die Pandemie gekommen. Das verdanken wir nicht zuletzt einer konsequenten Corona-Politik. Eine der konsequentesten in Europa.“

Wie sich mittlerweile herausstellte, resultierte diese Politik oftmals aus Lügen und einer erschreckend hohen Bereitschaft sämtlicher Verantwortungsträger, den Wust an Unwahrheiten als Begründung für freiheitsbeschränkende Maßnahmen zu nutzen. Es war nichts anderes, als eine Übung‼️ „Die Vereinten Nationen (einschließlich der WHO) führen mindestens zwei systemweite Trainings- und Simulationsübungen durch, einschließlich einer zur Abdeckung der absichtlichen Freisetzung eines tödlichen respiratorischen Pathogens.“ Es kann sich ein jeder, auch auf Google, den Bericht downloaden. Auf die Such-Eingabe “GPMB Jahresbericht ‘A World at Risk’ 2019” ist das unter den ersten Ergebnissen abzurufen! Man muss sich die Perversität dahinter verinnerlichen: Da steht, die Länder sollen eine Pandemie-Übung durchführen, wo bewusst ein tödliches Pathogen freigesetzt wird – zu Übungszwecken! Das schlimme dabei, das interessiert niemanden! Quelle: Aus dem Buch: “Corona – die Wahrheit”.

Corona-Files – Das Kartenhaus wankt

Der breiten Öffentlichkeit wurde das jetzt durch die gerichtlich erzwungene Offenlegung der Sitzungsprotokolle des Corona-Krisenstabes im Robert-Koch-Institut bewusst. Diese decken den Zeitraum vom 14. Januar 2020 bis zum 30. April 2021 ab und zeigen trotz zahlreicher Schwärzungen, dass es hier zu einem regelrechten Komplott zulasten der Bevölkerung kam, nachdem auf Weisung einer bislang noch nicht identifizierten Person das Corona-Risiko von „mäßig“ auf „hoch“ heraufgesetzt worden war, ohne dass dafür sachliche Gründe vorgelegen hätten. Diese vom Online-Magazin „Multipolar“ freigeklagten 2500 Seiten der sogenannten „Corona-Files“ sind jedoch nicht der einzige Grund, warum das Corona-Kartenhaus der Bundesregierung nun einstürzt.

Unwahrheiten als Begründung

Da wären zum Beispiel auch die Geheimprotokolle des Corona-Expertenrates des Bundeskanzleramtes aus dem Zeitraum vom 14. Dezember 2021 bis zum 4. April 2023. Hier erfolgte die Offenlegung der Papiere ebenfalls aufgrund einer Klage – diesmal vonseiten des Arztes Christian Haffner. Aus den gleichermaßen teilgeschwärzten Mitschriften geht hervor, dass die „Experten“ einerseits fachlich überfordert waren und andererseits genau wie die Mitglieder des RKI-Krisenstabes als willfähriges Sprachrohr der Regierung fungierten, sofern sie nicht sogar Falschbehauptungen verbreiteten, um einen noch radikaleren Kurs zu erzwingen.

So wurde während der Diskussionen um die allgemeine Impfpflicht gegen Corona im Beisein von Bundesjustizminister Marco Buschmann wider besseres Wissen behauptet, die „Immunisierung“ gegen den SARS-CoV-2-Erreger verringere auch das Risiko der Übertragung von Mensch zu Mensch.

Darüber hinaus ergaben Indiskretionen des Soziologen Heinz Bude, einem früheren Mitglied der Corona-Task-Force des Bundesinnenministeriums, dass das im März 2020 erarbeitete Strategiepapier aus dem Hause Seehofer zur Einstimmung der Bevölkerung auf die Maßnahmen zur „Eindämmung des Virus“ ganz bewusst empfahl, die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, um eine maximale „Folgebereitschaft“ zu erzielen – was dann auch geschah.

Hierzu äußerte Bude im Fachjournal „Soziologie“: „Da die damalige Politik einer ‚starken Rechtfertigung’ bedurft hatte, galt es, Zwänge zu verordnen und Zustimmung zu gewinnen und dabei die Deutungshoheit in der Hand zu behalten.“ Diesem Zweck dienten unter anderem emsig verbreitete Falschmeldungen.

Weitere Missstände während der Corona-Zeit deckten die Zeitung „Die Welt“ und der Bundesrechnungshof auf. Das unabhängige Organ der Finanzkontrolle meldete unlängst, dass durch die Anschaffung der nachgewiesenermaßen nutzlosen oder sogar gesundheitsschädlichen FFP-2-„Schutzmasken“ durch den Bund Kosten in Milliardenhöhe entstanden seien. Und das Springer-Blatt berichtete über den systematischen Betrug in den Corona-Testzentren, der zu absurd hohen, aber staatlicherseits gerne aufgegriffenen „Infektionszahlen“ geführt habe.

Abwehr und Verdrängung

Ebenso aufschlussreich wie diese Enthüllungen sind die Reaktionen hierauf. So schwelgen der frühere RKI-Chef Lothar Wieler und Lauterbach weiter in ignorantem Selbstlob: Die Corona-Politik beziehungsweise die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus hätten trotz allem sehr vielen Menschen das Leben gerettet. Außerdem behaupten Lauterbach und Co., die Berichterstattung über den Inhalt der „Corona-Files“ sei die Folge der „Einmischung fremder Regierungen“ beziehungsweise der „Einflussnahme ausländischer Nachrichtendienste …, um unsere Gesellschaft vor dem Hintergrund von Russlands Krieg gegen die Ukraine weiter zu spalten“. Umfassende Klarheit könnte daher nur die Einsetzung einer Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags bringen, gegen die sich Lauterbach und die Grünen aber vehement sträuben.

Insofern wäre es nun Aufgabe der Medien, die nötige Aufarbeitung einzufordern, aber auch hier dominiert bis auf wenige Ausnahmen Abwehr und Verdrängung. Beispielsweise wird das „Multipolar“-Magazin in die rechtsextreme Ecke gerückt und der Umstand, dass nahezu jeder dritte Deutsche eine Bestrafung der Verantwortlichen für die Corona-Exzesse fordert, als „erschreckend“ hingestellt. Damit setzt sich das fast flächendeckende Medienversagen während der Corona-Pandemie nahtlos fort.

Von den Massenmedien der Bundesrepublik – von den Privaten bis zu den Öffentlich-Rechtlichen – wäre zumindest eine selbstkritische Aufarbeitung fällig: Tag für Tag haben sie ihre Konsumenten mit Seuchenzahlen malträtiert, obwohl es keine Seuche gab und die Zahlen von einem betrügerischen Institut per Manipulation angefertigt wurden. Eine dankbare Öffentlichkeit würde auch gern diesen oder jenen Suizid als Zeichen der Reue annehmen. Aber die Damen und Herren der Medien können nur die Hände aufhalten, so etwas wie Ehre kennt man dort nicht – hier weiterlesen.

Hier finden Sie alle kritischen Veröffentlichungen, über die Corona-Pandemie, die entweder bereits auf der Zensurliste stehen oder deren Verbreitung immer noch boykottiert wird: Corona_Wahrheit.

