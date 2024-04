Die 8. Infanterie-Division, später umbenannt in 8. leichte Infanterie-Division und 8. Jäger-Division war ein Großverband des Heeres der Wehrmacht.

…

Die 8. Infanterie-Division wurde am 1. Oktober 1934 unter der Tarnbezeichnung Artillerieführer III im Wehrkreis III (Berlin) in Oppeln aus dem 7. (Preußischen) Infanterie-Regiment der 3. Division der Reichswehr aufgestellt. Nach der Erklärung der Wehrhoheit im März 1935 und der Einführung der Wehrpflicht wurde der Stab am 15. Oktober 1935 offiziell zum Stab 8. Infanterie-Division. Bei der Mobilisierung am 1. August 1939 war die Division in Schlesien stationiert.

…

Beim Angriff auf die Sowjetunion 1941 kämpfte die 8. Infanterie-Division unter dem Kommando der 9. Armee im Rahmen der Heeresgruppe Mitte im Raum Brjansk und Wjasma und stieß weiter Richtung Moskau vor. Die 97. Jägerdivision, die sogenannte Spielhahnjäger-Division, stieß im Rahmen der Heeresgruppe A im Frühjahr 1942 vom Donez zum Kaukasus vor. Dabei prallte die Einheit auf starke gegnerische Stellungen und geriet in einen zermürbenden Hochgebirgskampf. Major von Ernsthausen, Kommandeur einer Abteilung des Artillerieregiments 81, schildert überzeugt und mitreißend das Erleben auf dem Vormarsch, den Gebirgskampf von Infanteristen, Artillerie, Pionieren, Sanitätern und Hiwis, die Jagd auf ausweichende Sowjettruppen sowie den Rückzug in den Kuban-Brückenkopf. Die 97. Jägerdivision war einer der meistausgezeichneten Wehrmachtsverbände. Und so leuchtet in diesem Bericht das innere Leben dieser Truppe mit Kameradschaft, Heroismus, Schnoddrigkeit und allen Unwägbarkeiten soldatischen Daseins auf – hier weiter.

Interview mit dem Träger des Deutschen Kreuzes in Gold, Stabsfeldwebel Ludwig Machek, der in der 5. Kompanie, I. Bataillon, Jäger-Regiment 28, 8. Jäger-Division diente.

Germania Club, 1985. Ich habe gehört, dass Sie während des Krieges in der Wehrmacht waren und an der Ostfront gekämpft haben?

…

Ludwig: Ja, ja, ich war mittendrin, was möchten Sie wissen?

…

Wie sind Sie in die Armee gekommen?

…

Ludwig: Nun, es herrschte Krieg, und man meldete sich entweder freiwillig und suchte sich eine Abteilung aus, oder der Staat wählte eine für sie. Ich wurde in die Armee aufgenommen und sollte zunächst Gebirgsjäger werden, da ich Ski fahren konnte. Sie versuchten immer, Sie auszutricksen, indem sie die Männer fragten, was sie gut konnten. Wenn Sie sagten, Sie könnten fliegen, zack, gingen Sie zur Luftwaffe, wenn Sie an Motoren arbeiten konnten, gingen Sie zur Mechanikerschule, wenn Sie gerne Ski fuhren, wurden Sie natürlich Gebirgssoldat. Natürlich scherze ich, denn Sie mussten auch Tests bestehen, um sicherzugehen, dass Sie die Fähigkeit dazu hatten, aber Sie verstehen, was ich meine. Ich wurde schließlich zur Infanterie versetzt und in den Osten geschickt, um gegen die Sowjetunion zu kämpfen. Wir hatten das Pech, an der Nordfront zu sein, wo es sehr kalt, nass und schlammig war.

…

Welche Waffen wurden Ihnen zur Verfügung gestellt?

…

Ludwig: Ich bekam das Gewehr K98, oder Karabiner 98. Ich hatte ein paar davon, denn im Kampf konnten sie fallen gelassen, beschädigt oder abgenutzt werden. Die deutsche Armee war bei der Ausgabe so streng, dass sie die Seriennummern in unsere Soldbücher eintrugen, die der Spiess [Kompaniefeldwebel] durchsehen und überprüfen sollte, ob sie wählerisch waren. Sie mussten begründen, warum Sie nicht die gleiche Seriennummer hatten wie bei der ersten Ausgabe. Den Männern und Offizieren an der Front war das natürlich egal und sie warfen die Vorschriften aus dem Fenster, aber hinter den Linien mussten Sie eine Begründung parat haben. Die Strengen unter ihnen kontrollierten sogar Ihr Bajonett. Ein Soldat zu sein bedeutete, dass alles jederzeit in Ordnung sein musste. Ich war auch dumm genug, mir in Wien eine Pistole zu kaufen, um sie bei mir zu tragen, denn ich dachte, ich würde dann gleich wie ein Frontkämpfer aussehen. Ich hatte keine Ahnung, dass die Schlachtfelder mit Hunderten von Pistolen übersät waren, die ich hätte mitnehmen können.

…

Ich benutzte auch eine PPSHMaschinenpistole [PPSh-41 war eine sowjetische Maschinenpistole] für eine kurze Zeit, bis es schwierig wurde, die Munition dafür zu bekommen. Es hieß auch, dass die Sowjets jeden Soldaten erschossen, der beim Tragen einer erbeuteten Waffe oder Ausrüstung erwischt wurde. Viele von uns behielten später im Krieg ihre eigenen Ausgaben, ich habe Beweise dafür gesehen, dass dies so war. Ich beobachtete durch einen Feldstecher, wie drei Soldaten von den Sowjets hingerichtet wurden. Sie hatten alle PPSHs und die Sowjets rissen sie ihnen weg und schossen ihnen dann in den Kopf. Ich informierte meinen Feldwebel, der es weitergab, aber man konnte nichts tun, um sie zurückzuholen. Das brachte uns dazu, sowjetische Gefangene erschießen zu wollen, aber es herrschte ein kühlerer Kopf.

…

Wie haben Sie die sowjetischen Soldaten gesehen?

…

Ludwig: Ich sah sie als dreckige Tiere; sie waren ungebildet, genau wie es das sowjetische System wollte. Sie rochen schlecht und hatten einen Hass in ihren Augen, den wir nicht verstehen konnten. Wir kamen 1941 nach Russland, um ein böses System zu zerstören, das schon damals die Welt bedrohte. Wir erwarteten, dass der Kampfeswille nicht groß sein würde. Sie waren entweder arme, ungebildete Faultiere, oder sie waren in der sowjetischen Denkweise erzogen und fanatische Kommunisten. Das waren diejenigen, die uns als faschistische Eindringlinge betrachteten, die es zu vernichten galt. Wir hatten keine Liebe für sie und sie hatten keine für uns; die Kämpfe waren sehr hart. Oft stellten sie sich tot und schossen uns in den Rücken, wenn wir vorbei waren.

…

Ich wurde auf diese Weise verwundet. Wir kamen an einem Zug vorbei, von dem wir dachten, er sei abgeschossen worden, und sie erhoben sich und eröffneten das Feuer. Einer meiner Freunde wurde getroffen und verlor seinen Arm, ich wurde in den Rücken getroffen, aber der Schuss ging glatt durch, ohne etwas zu verletzen. Auf diese hinterhältigen Bastarde musste man immer aufpassen. Ich hatte gehört, dass sie, selbst wenn sie gefangen genommen wurden, Messer zogen oder versuchten, mit Gewalt zu entkommen. Man kann wohl sagen, dass wir sie als Kämpfer respektierten, aber sie waren wirklich ein lausiger Haufen. Sie neigten dazu, Verbrechen zu begehen; das zeigte sich in den ersten Tagen des Krieges. Sie erschossen eine Luftwaffenbesatzung, die mit dem Fallschirm abgesprungen war, und sich ergebende Soldaten. Sie verhielten sich schlecht gegenüber jedem, den sie als Feind ansahen, sogar gegenüber ihren eigenen Leuten. Sie verhielten sich so, weil ihre politischen Offiziere, von denen viele Juden waren, diesen Krieg zu einem Vernichtungskrieg machten. Wir sind nach Russland gekommen, um Europa zu schützen und die Menschen vom Kommunismus zu befreien. Die Kommunisten konnten die Menschen davon überzeugen, dass wir gekommen waren, um sie zu töten oder zu versklaven, und sie kämpften mit Hass, weil man ihnen das sagte.

…

Welche Auszeichnungen haben Sie erhalten?

…

Ludwig: Nun, ich bekam zunächst das Eiserne Kreuz 2. Klasse und wurde dann mit der 1. Klasse, dem Sturmabzeichen, dem Verwundetenabzeichen und dem Deutschen Kreuz in Gold ausgezeichnet. Ich habe gehört, dass das eine sehr hohe Auszeichnung war, wie haben Sie das bekommen? Ludwig: Ja, es war gleich unter dem Ritterkreuz, das ich nie erhalten habe, aber mein Freund schon. Es wurde normalerweise vom Divisions- oder Regimentskommandeur verliehen. Als ich es erhielt, war es schon spät im Krieg, aber es wurde immer noch mit militärischer Fanfare eine Formation abgehalten. Nachdem die Schlachten geschlagen waren und eine Pause eintrat, wurden die Medaillen verliehen. Der Kommandeur rief eine Formation aus und ein Quadrat wurde gebildet. Diejenigen, die eine Auszeichnung erhielten, traten vor und wurden herausgehoben. Es wurde eine kurze Rede gehalten und es wurde erwähnt, für welche Tat man die Auszeichnung erhalten hatte. Nach der Verleihung wurden alle entlassen und wenn Getränke vorhanden waren, wurde ein kleiner Toast ausgesprochen. Oft folgte auf eine Auszeichnung ein Urlaub, aber am Ende war es meist unmöglich. Die meisten Soldaten, die eine Auszeichnung erhielten, wurden auch befördert. Ich war Stabsfeldwebel und hatte Männer unter meinem Kommando.

…

Was haben Sie getan, um die Auszeichnung zu erhalten?

…

Ludwig: Sie wurde mir verliehen, weil ich an Angriffen teilgenommen hatte, um verlorene Dörfer zurückzuerobern. Unsere Führer waren der Meinung, dass ein verlorenes Gebiet zurückerobert werden musste, wenn es eine gute Ausgangsposition für zukünftige Angriffe bot. Die Sowjets eroberten ein Gebiet, ruhten sich aus, und wir griffen so schnell wie möglich an. Obwohl sich der Krieg in seinen letzten Monaten befand, glaubten wir immer noch, dass wir irgendwie siegen würden. Es kursierten immer wieder Gerüchte über neue Verbündete, Waffen oder Verhandlungen. Sie wissen, dass wir auch sehr hart gekämpft haben, weil wir unsere Grenzen gegen diese Bestien verteidigt haben. Die Verbrechen, die wir im Osten sahen, härteten uns ab, bis zum Letzten alles zu geben. Wir wussten, was passiert, wenn wir versagen würden, also entwickelten wir übermenschliche Anstrengungen, um die roten Horden aufzuhalten. Es gab viele Eiserne Kreuze, Deutsche Kreuze und Ritterkreuze, die in diesen letzten Monaten verliehen wurden. Wir mussten ohne Schlaf auskommen, wenn wir die Sowjets in Schach halten wollten. Mein Kreuz erhielt ich in dieser Zeit; wir wurden eingesetzt, um Lücken in den Fronten zu schließen und verlorenes Gebiet zurückzuerobern. Wir nahmen ein Dorf zurück, das die Sowjets geplündert hatten. Eine Familie, die sich geweigert hatte, sich mit der Armee zurückzuziehen, weil sie vielleicht dachte, der Feind sei nicht so schlimm, wurde tot aufgefunden. Sie waren erschossen worden, das Kind hatte einen Schuss in den Hinterkopf bekommen. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen und es hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt.

…

Was dachte der durchschnittliche Soldat über Hitler und die NSDAP?

…

Ludwig: Das wurde ich von meinem Sohn gefragt, und Sie erinnern mich an ihn, das ist interessant. Heute ist das eine problematische Frage, auf die Sie vielleicht keine ehrliche Antwort erhalten. Ich bin Österreicher und fühlte mich immer mit Deutschland verbunden. Viele waren der Meinung, dass die Nationen vereint werden sollten. Hitler hat das ermöglicht, und die Mehrheit der Österreicher war ihm dankbar. Ich hielt ihn für einen großen Führer und war Zeuge der großen Dinge, die er erreicht hat. Natürlich dürfen wir ihn heute nicht loben, aber damals wurde er geliebt. Er war unser Führer und der Führer des Militärs. Als Oberbefehlshaber hatten wir alles zu befolgen, was er befahl. Wir haben vielleicht nicht alles verstanden, aber wir taten unsere Pflicht gegenüber dem Eid, den wir geleistet hatten.

…

Der Soldat an der Front hat immer eine gewisse Verachtung für diejenigen, die hinter den Linien stehen, aber so tun, als wären sie Frontsoldaten. Einige aus der Gruppe taten, wann immer sie konnten, so, als ob sie mit uns an der Front wären. Das brachte uns innerlich zum Lachen, denn viele waren fett und alt und nicht in der Verfassung zu kämpfen. Natürlich waren das nicht alle; ich habe viele gesehen, die anders waren und keine Großmäuler. Am Ende bestand der Volkssturm aus vielen alten Menschen, die an den Sieg glaubten. Wir konnten nicht anders, als Mitleid mit ihnen zu haben, denn sie zogen mit Armbinden und in Zivilkleidung in die Schlacht. Die Sowjets schossen diese Männer aus Verachtung nieder und nahmen sie nur selten gefangen. Ich hatte weder Liebe noch Hass für die Partei, sie war nicht Teil dessen, was wir waren. Hitler hingegen war unser Befehlshaber und Führer und genoss bei fast allen großen Respekt.

Hier das Interview als Pdf downloaden und sichern – Hier gehts zum Telegram-Kanal: Verborgene Helden>>>.

…

Hier findet man alle Zeitzeugen-Interviews der Verborgenen Helden>>>.

Waffen SS an der Ostfront 1943-1945 – hier weiter.

mit Dokumenten, Karten und Fotos reich illustriert. Die Darstellung besticht außerdem durch zahlreiche Erlebnisschilderungen ihrer Soldaten, die die Dramatik und Schrecken der Kämpfe authentisch wiedergeben – hier weiter zur einzigartigen Chronik.

“Bernard Baruch war auch der Hauptsponsor des Dritten Reiches und unterstützte Adolf Hitler auf jede erdenkliche Weise bei dem Versuch, das russische Volk vollständig auszurotten.” Das sagte, die ehemalige US-Präsidenten-Gattin, Eleanor Roosevelt – hier zum Artikel.

Seit Jahresbeginn 1933 haben unzählige ranghohe jüdische Zionisten mit Deklarationen gegen Deutschland und seine Regierung von sich reden gemacht. Rabbi Stephen Wise, eifernder Zionist, Vorsitzender des ‘American Jewish Congress’ und Mitglied des “brain trust” (Beratergremium) von Präsident F.D. Roosevelt , proklamierte am 8. Mai 1933: “Ich unterstütze den heiligen Krieg gegen Hitler. Ich will Krieg!” Hier zum Artikel.

Dieser Bildband mit mehr als 1.100 Fotos dokumentiert den Kampf der 2. SS-Panzerdivision “Das Reich”. Dieser Band schließt die Divisionsgeschichte ab und überantwortet sie der Geschichte, die einst ihr gerechtes Urteil sprechen wird – hier weiter.

Ein kompaktes und übersichtliches Werk, das Historiker und Sammler gleichermaßen ansprechen wird – hier weiter.

Michael Lüders warnt vor transatlantischen Illusionen und zeigt, warum Europa aus dem Schatten Washingtons heraustreten muss – hier weiter>>>.

Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier.

Zeolith ist ein Meister der Entgiftung. Die fein vermahlene Mineralerde verfügt gleich über mehrere Mechanismen, mit denen sie den menschlichen Körper von Giften befreien kann. Ähnlich wie ein Schwamm bindet Zeolith Giftstoffe an sich: Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte, Schimmelpilzgifte und viele mehr. Zeolith – Der Meister der Entgiftung zur Darmsanierung, zur Reinigung des Blutes, Regeneration der Darmschleimhaut, Aktivierung des Immunsystems, Entsäuerung, Bekämpfung von Pilzinfektionen, Hemmung von Entzündungen uvm. – hier weiter.

Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, einige der größten Geheimnisse der Welt zu enthüllen. Insider und Whistleblower offenbaren unglaubliche und schockierende Informationen über das verborgene aktuelle Weltgeschehen. Im Zentrum dieser jahrtausendealten Verschwörung dreht sich alles um den Kampf zwischen Gut und Böse und das zukünftige Schicksal der Menschheit – hier weiter.

Lernen Sie die wahre Historie der Familie Rothschild kennen, welche Rolle die Pyramide der Macht spielt und warum der Tiefe Staat seine Operationen gegen die Menschheit ausführt – hier weiter.

Es ging und geht in der Ukraine-Krise, nur um geopolitische Machtinteressen. Was mit den Menschen und dem Land passiert, ist den amerikanischen Imperialisten und ihren europäischen Lakaien völlig egal. Dabei erwähne ich nur am Rande, dass von Washington nach dem Putsch 2014 sofort das ganze Gold der Ukraine gestohlen wurde. Man spricht von 42,3 Tonnen die auf Anweisung der „neuen Führung“ in die USA geschafft wurden – hier weiter.

2023 besaß Deutschland, größte Volkswirtschaft Europas und viertgrößte der Welt, mehr denn je einen unvergleichlich hohen Beutewert: als Hauptfinanzier der EU und ihrer monströsen Bürokratie und Umverteilung. Als Kreditgeber der letzten Instanz und Garant der nur notdürftig zusammengehaltenen Eurozone. Als verlockendes Fluchtziel für Migranten aus aller Welt. Als unentbehrliche logistische Drehscheibe für die Kriege der USA. Als Absatzmarkt für das teuerste Erdgas, das die Bundesrepublik je bezog. Als Geldquelle für die Profiteure der Energiewende und ihrer Lobby. Und nicht zuletzt als Verfügungsmasse einer links-grünen politischen Klasse, die sich den Staat zur Beute gemacht hat – hier mehr dazu.

Bis zu 2 Millionen Tote und der Untergang bedeutender deutscher Kulturlandschaften, das ist und bleibt die Bilanz der Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg! Ein trauriges Kapitel in dieser gewaltigen Tragödie ist der komplette Untergang Tausender Dörfer in Schlesien, Pommern und Ostpreußen. Allein im Sudetenland sind 2400 einst deutsche Orte von der Landkarte verschwunden. In etwas geringerem Umfang sind auch in den heute polnischen Teilen Pommerns, Brandenburgs, Schlesiens und Ostpreußens ehemals deutsche Dörfer untergegangen. Aber das ist heute tabu, niemand soll an solche Abgründe erinnern – hier weiter.

Viele Vertriebene wünschen es sich, aber nur wenigen ist es vergönnt: Enkelkinder zu haben, die genau wissen wollen, wie es in der alten Heimat war und wie es nach dem Krieg zum Verlust des Landes gekommen ist, das bei einem normalen Gang der Geschichte ja auch ihre Heimat wäre – hier weiter.

»Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, das seine Geschichte zu seinen Ungunsten fälscht!« Die Geschehnisse zwischen 1914 und 1945 haben sich nicht so ereignet, wie man sie Ihnen »verkaufen« und durch Strafgesetze aufzwingen will. Bestsellerautor Michael Grandt agiert als »Enthüllungsjournalist der Vergangenheit«, stellt Gewissheiten infrage und bewertet das Agieren von Adolf Hitler aus einer objektiven und neutralen Perspektive, die nichts mit Revisionismus zu tun hat. Lesen Sie, was Sie NICHT in den Geschichts- und Schulbüchern finden – hier weiter.

Zwischen März und November 1945 folgte George Orwell, als Kriegsberichterstatter den alliierten Streitkräften durch Deutschland und Österreich. Seine Reportagen schildern frei von Triumph oder Hass, welche Zerstörung der Krieg über Städte, Länder und Menschen gebracht hat. Orwell, 1945: »Die Leute zu Hause haben keine Ahnung, wie das hier aussieht« Erstmals geschlossen in deutscher Übersetzung verfügbar – hier weiter.

Seit Jahrzehnten stehen sich etablierte Geschichtsschreibung und moderne Zeitgeschichtsforschung in der Frage »Überfall« oder »Präventivschlag« unversöhnlich gegenüber. Dr. Bernd Schwipper, Generalmajor a. D. hat viele Jahre zu diesem Thema geforscht. Dank seiner intimen Kenntnisse der russischen Archive, der russischen Sprache sowie der militärischen Strukturen der Roten Armee, konnte er das 1939 beginnende Vorrücken der Sowjetunion nach Westen explizit nachvollziehen – Ein Knüller der Zeitgeschichtsforschung – hier weiter.

Einzelheiten aus der Kriegszeit, wie die zahlreichen deutschen Friedensinitiativen, die deutschen Konzentrationslager, die unberechtigten Vorwürfe gegen die deutsche Wehrmacht sowie die Kriegsverbrechen der Alliierten, werden hier aufgedeckt>>>.

Die Tyler-Kent-Affäre entlarvte F.D. Roosevelt und W. Churchill als Kriegstreiber – hier zum Artikel>>>. Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.

Die Tatsache, dass die Rote Armee in den Jahren 1940/1941 durch Stalin für eine Offensive nach Deutschland bereitgestellt wurde und der Angriff der Wehrmacht ein Präventivschlag war, ist durch eine Vielzahl von Historikern, so auch durch den Verfasser der Studie „Deutschland im Visier Stalins“, beweiskräftig nachgewiesen. Vertreter der etablierten Geschichtsschreibung, die dem kaum noch sachliche Argumente entgegenzusetzen haben, behaupten, es könne ja gar kein Präventivschlag gewesen sein, da die deutsche Seite von diesen Vorbereitungen der Roten Armee keine Kenntnisse hatte. Benrd Schwipper beweist, dass die Führung des Deutschen Reiches, über die Vorbereitung des Angriffes der Roten Armee 1941, vollständig informiert waren – hier zu Band I und – Band II.

Hier werden die Erinnerungen zweier junger Männer wiedergegeben, die als 17-Jährige in die Wehrmacht beziehungsweise Waffen-SS eintraten – hier weiter.

Diese alte Weisheit galt auch für Deutschland nach der Kapitulation der Wehrmacht und der vollkommenen Besetzung des Reiches ab Mai 1945. Eine gegen grundlegende Rechtsgrundsätze verstoßende Rachejustiz schrieb mit gefälschten ‘Schlüsseldokumenten’ die Geschichte um, und die Sieger konnten über die von ihnen lizenzierten Medien ihre Kriegspropaganda und die Umerziehung der Deutschen fortführen. Die historische Wahrheit blieb dabei vielfach auf der Strecke. Das vorliegende Werk zeigt wie es wirklich war – hier weiter.

2016 erschien der Bestseller Beuteland, der in der Zwischenzeit den Status eines unerreichten Standardwerks erlangt hat. Zeit also für Bruno Bandulet, seinen Bestseller fortzuschreiben. Er widerlegt gängige Legenden und Märchen mit Zahlen, Daten und Fakten. So zum Beispiel, dass Deutschland ein reiches Land sei. Während das Pro-Kopf-Vermögen in Deutschland bei umgerechnet 60.600 Dollar liegt, kommen die vermeintlich armen Italiener auf 112.000 Dollar, die Schweizer sogar auf 168.000 Dollar. Über allem liegt der Schleier einer ideologiegeladenen Propaganda, die den Erhalt von Macht und Pfründen absichert, die falsches Bewusstsein schafft und deren Methoden in diesem Buch akribisch aufgedeckt werden – hier weiter.

Der Alleskönner – stabil verarbeitet und vielseitig einsetzbar! Feste und doch flexible Gewebeplanen gehören seit Langem zur Grundausstattung von Bushcraftern und Expeditionsteams. Tarps garantieren ein naturnahes Erlebnis und bieten doch guten Schutz. Im Vergleich zu einem Zelt sind sie deutlich vielseitiger – hier weiter.

Die BioMat der Firma Richway gehört zu den innovativsten Produkten im Bereich der Stabilisierung und Restauration von gesunder Vitalität. Sie erzeugt Wärme sowie eine völlig natürliche Heilenergetik in jeder Zelle des Körpers – hier weiter.

Verwendung bei rauer, rissiger Haut und trockenen Hautstellen. Ringelblumen-Salbe eignet sich hervorragend zur Narbenpflege, bei Brandwunden, Sonnenbrand, Schürfwunden, Ekzemen, Warzen, Schnittwunden, Blutergüssen, Gelenkbeschwerden, bei Schwellungen und bei wundem Baby-Popo.

Handgemachte Ringelblumen-Salbe aus reinsten Zutaten wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Hier zum Angebot.

Dieses altbekannte Hausmittel sollte in keinem Haushalt fehlen und wird insbesondere im Alpenraum schon seit vielen Generationen hergestellt und angewandt. Die Salbe ist im Handel selten zu finden. Als Salbe verarbeitet hilft das Harz der Fichte gegen viele Beschwerden wie Wunden, Muskelschmerzen und Gelenkentzündungen, Rheuma, Gicht u. als Zugsalbe. Zutaten: 50%Fichtenharz, Ringelblume, Lavendelöl, Olivenöl, Mandelöl, Bienenwachs, Vitamin E – hier zum Angebot.

Unsere Lavendel-Salbe ist mehr als nur ein Anti-Stress-Mittel – sie bietet eine Vielzahl von Vorteilen für deine Haut und dein Wohlbefinden. Ob bei Hautirritationen, unreiner oder gereizter Haut, Akne, Juckreiz, Psoriasis, Abszessen, Insektenstichen – besonders bei Mückenstichen – oder Sonnenbrand, unsere Lavendel-Salbe kann helfen, deine Haut zu beruhigen und zu pflegen. Hier zum Angebot.