Edgar Mayer und Thomas Mehner beleuchten mit neuen Fakten, Dokumenten und Zeugenaussagen, was Mainstream-Historiker Ihnen bis heute verschweigen.

…

Hier wird von Vorgängen der Zeitzeugen bzw. deren Nachkommen berichtet.

Die neuen Belege lassen keinen Zweifel zu: Das Dritte Reich hatte Atomwaffen – hier weiter.

Ein kleiner Auszug aus: Edgar Mayer & Thomas Mehner – Und sie hatten sie doch!

Bei den Aussagen beziehungsweise dem Sprechenlassen der Zeitzeugen ging es uns, und damit werden wir wieder etwas allgemeiner, in erster Linie darum, die geäußerten Informationen zusammenzutragen, um danach die in ihnen vorhandene rote Linie herauszuschälen. Dass es nach Jahrzehnten Erinnerungslücken, Erinnerungen an falsche Daten etc. geben konnte, war dabei einkalkuliert. Manche Zeitzeugen verfügten allerdings über Aufzeichnungen, die sie zu Rate zogen, wenn das Gedächtnis einmal hakte. Leider wurden uns diese schriftlichen Darlegungen nicht überlassen; etwaige Anfragen unsererseits wurden stets freundlich, aber bestimmt abgelehnt. Wir können nur hoffen, dass diese Unterlagen nach dem Tod der betreffenden Personen in zuverlässige Hände geraten, denn ansonsten stünde zu befürchten, dass wichtige Elemente der deutschen Geschichte auf ewig verloren sind.

…

Einige der informationsgebenden Personen gehörten bestimmten privat organisierten Strukturen an. Es existierte (und existiert) beispielsweise ein Kreis von wissenden Personen – von denen in der ersten Generation, den Beteiligten also, gegenwärtig nur noch wenige leben -, der sich über viele Jahre hinweg zu bestimmten Veranstaltungen in Thüringen, die jährlich stattfanden, traf und Informationen austauschte. Eine dieser Personen war eng mit der Finanzbranche verbunden (in führender Position) und – was nicht einmal seine besten Freunde wussten – ein früherer SD-Offizier, der zuständig war für die Sicherung von (in Thüringen gelegenen) Anlagen und Einlagerungen, die im Zuge der Konferenz von Straßburg im August 1944 beschlossen worden war. Eine Aufgabe, die er bis zu seinem plötzlichen Ableben wahrnahm. Wenn man so will, handelte es sich bei ihm um einen direkt Ausführenden Kammlerscher Befehle. In dieser Funktion leitete er andere Personen an, die bestimmte Aufgaben auszuführen hatten. Die finanziellen Mittel, die dafür vonnöten waren, wurden – so viel können wir sagen, ohne eine Indiskretion zu begehen – von ausländischen Konten bezogen. Als der Mann starb, entstand eine gewisse Konfusion unter den Zurückbleibenden, weil plötzlich der Finanzstrom unterbrochen war.

…

Übrigens, und das ist Punkt 4: Wer glaubt, dass die »Bewegung« tot sei, mag das weiterhin tun – das deutsche Grundgesetz garantiert ja jedem Menschen hierzulande Glaubens- und Religionsfreiheit. Die Tatsachen sind indes andere; es gibt zwei sehr aktive Generationen von Nachfolgern, die ernst zu nehmen sind, deren momentane und künftige Ziele aber im Dunkeln bleiben. Diese Strukturen haben im Übrigen nichts mit denen zu tun, die heute hierzulande schwarz gekleidet und irgendwie martialisch aussehend auftreten. Verständlich, denn das, was aktuell dem deutschen Bürger als »Bedrohung von ganz rechts« verkauft wird, ist allzu oft im Auftrag staatlicher Dienststellen unterwegs. Im Übrigen – und das soll nicht verheimlicht werden – ist das Bild, das in der deutschen Gesellschaft gezeichnet wird und die zumindest bis vor ein paar Jahren noch anzutreffenden »Glatzen« und »Stiefelträger« betrifft (die heute oft weniger auffällig durch die Gegend laufen), irgendwie seltsam, denn die »Ehemaligen« (zumindest die in einst höheren Positionen) hatten dazu eine ganz spezielle Einstellung: Ein einstiger SS-Standartenführer, der zu diesen Personen befragt wurde, meinte sinngemäß, dass, wenn man wieder an die Macht käme, diese Leute die ersten seien, die in die Lager gingen … Otto Normalverbraucher wird diese Aussage kaum begreifen, oder?

…

Er wird natürlich genauso wenig die Existenz von Nachfolgestrukturen akzeptieren, was uns aber nicht interessieren muss. Dass es sie nach dem Krieg gab, war eine allgemein anerkannte, bekannte Tatsache. Mittlerweile jedoch ist man eifrig bemüht, alles Dahingehende in Abrede zu stellen. In einem Bericht in Die Welt, der sich mit der Fluchthilfeorganisation »Odessa« befasste, wurde diese als nicht existent, sondern als Hirngespinst abgetan. Im selben Atemzug wurde behauptet, dass es auch die Konferenz von Straßburg, die das Überleben der nationalsozialistischen Bewegung sicherstellen sollte, niemals gegeben habe. Nun, wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, dass seit einigen Jahren krampfhaft versucht wird, bestimmte Fakten aus der Welt zu schaffen, um neugierige Fragestellungen zu vermeiden. Nebelkerzen allerorten, die jedoch nichts daran ändern können, dass es eine Wahrheit gibt, die sich nicht allen erschließt. Man sollte nun wissen, dass beispielsweise die Alliierten sehr wohl von der Realität dieser Konferenz überzeugt waren, denn sie griffen, wenn auch mit einem Tag Verspätung und deshalb erfolglos, die Innenstadt von Straßburg an, um die Konferenzteilnehmer, die aus hochrangigen Industrie-, NSDAPund SS-Vertretern bestanden, zu eliminieren.

…

Im Zusammenhang mit dieser elitären Veranstaltung, aber auch unabhängig davon wurden durch SS-Obergruppenführer Dr. Ing. Hans Kammler Maßnahmen realisiert, die sicherstellen sollten, dass insbesondere die NSDAP als politische Einheit überlebte und für künftige Vorhaben wichtige Dinge (Technologien, Akten, Wertsachen, Kunstschätze usw.) unter die Erde verschwanden – in sichere Verstecke, die die Alliierten nicht erreichen konnten. Diese Verstecke werden bis heute durch Personen, die sogenannten Gralshüter (die jetzt in zweiter beziehungsweise dritter Generation tätig sind), wie sie in Ermangelung eines besseren Begriffes genannt werden, observiert und bewacht. Thüringen war, da im Zentrum des Reiches gelegen und als Geburtsort des Vierten Reiches ausersehen, ein Schwerpunkt dieser Maßnahmen. Gewiss: Für viele mag das unglaubwürdig erscheinen, aber nichtsdestotrotz sind die Nachfolger aktiv – mitunter unangenehm aktiv.

…

Es gab übrigens, was die Konferenz von Straßburg und damit zusammenhängende Punkte betrifft, dazu vor Jahren im Internet eine ausführliche Darstellung, die jemand online gestellt hatte, der damit eine gezielte Indiskretion begehen wollte. Am Ende des betreffenden Textes waren zudem die Kontaktdaten einer Rechtsanwaltskanzlei angegeben, die die Nachkommen Beteiligter und deren Interessen vertrat und die von uns angesprochen wurde. Der mit einem von uns telefonierende Anwalt, sichtlich erschrocken ob des von uns erwähnten Online-Beitrages, veranlasste innerhalb kürzester Zeit eine Löschung des Artikels, den wir – selbstverständlich – schon gesichert hatten und bei passender Gelegenheit einmal vorstellen werden.

…

Punkt 5: Eine weitere, mit dem SD-Offizier verbundene Quelle stammte aus dem europäischen Hochadel, ihr Vater hatte dereinst guten Kontakt zu einem der deutschen Widerständler, die 1944 Hitler in der »Wolfsschanze« in die Luft zu sprengen versuchten. Diese Person trat in die Fußstapfen des Vaters und übernahm eine Materialsammlung, die ihresgleichen sucht. Würde die Öffentlichkeit erfahren, wer diese Person war, würden viele die Welt nicht mehr verstehen, andere aber endlich begreifen lernen, dass Otto Normalverbraucher vieles vorenthalten wird und dass hinter der Bühne offizieller Politik eine weitere existiert, auf der nach wie vor Strippen gezogen werden und von der es offiziell heißt, dass sie unmöglich (noch) existieren kann. Doch wie man weiß, leben Totgesagte länger …

…

Bemerkenswert ist, dass diese hinter der Bühne arbeitenden Personen aber mitunter auch im politischen Tagesgeschäft Deutschlands anzutreffen waren, ja, man den Eindruck haben konnte, dass sie das System unterwandert hatten. Wir würden – ohne das nun hier herbeireden zu wollen – gern einmal einen schweren Krisenfall in diesem Land erleben wollen, in dem es um Sein oder Nichtsein des politischen Systems geht. Dann würde sich nämlich eventuell zeigen, wer zur Spreu und wer zum Weizen gehört.

…

Quelle: Edgar Mayer & Thomas Mehner – Und sie hatten sie doch (2016) S. 98-102

