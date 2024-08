Eine Operation unter falscher Flagge wird allgemein definiert als “eine Handlung, die mit der Absicht begangen wird, die tatsächliche Quelle der Verantwortung zu verschleiern und die Schuld einer anderen Partei zuzuschieben“.

…

Der Begriff hat seinen Ursprung in der Seekriegsführung, als Schiffe buchstäblich unter der Flagge einer anderen Nation fuhren.

…

Historisch gesehen handelt es sich um verdeckte Militäroperationen, die mit dem Ziel durchgeführt werden, einen cassus belli zu schaffen, um einen Krieg entweder zu beginnen, zu rechtfertigen oder fortzusetzen.

…

Der Angriff ist sehr real, nur die Flagge ist falsch.

“Die dunkle Seite des Amerikanischen Imperiums” zeichnet den Weg des Amerikanischen Imperiums von seiner Gründung bis zum Ende des 20. Jahrhunderts nach und zeigt die Falschheit der Amerikanischen Einzigartigkeit auf eine säkulare Version der alten Idee, dass Amerika göttlich gegründet und geführt wurde – hier weiter.

Das Aufkommen der FALSCHEN Falschmeldung

Ein Beitrag von Kit Knightly bei off-guardian.org/

…

In den letzten Jahren hat sich jedoch eine neue Idee durchgesetzt: die falsche Flagge. Das heißt, völlig gefälschte “Ereignisse”, die nur den geringsten Bezug zur objektiven Realität haben. Blindgänger und Krisendarsteller, falsche Opfer und falsche Schützen.

…

Dieses Konzept war in letzter Zeit Gegenstand von Diskussionen, z. B. im Zusammenhang mit der Zivilklage gegen Alex Jones, der Sandy Hook als “Hoax” bezeichnet hatte, und dem laufenden Prozess gegen den Journalisten Richard D. Hall im Vereinigten Königreich, der behauptet hatte, der Bombenanschlag in der Manchester Arena sei fingiert gewesen. Ähnliche Behauptungen wurden auch in Bezug auf den Bombenanschlag in Boston im Jahr 2013 aufgestellt. Andere, darunter Riley Waggaman, haben auch Fragen zu dem jüngsten “Terroranschlag” in Moskau aufgeworfen.

…

Ich behaupte nicht, dass irgendeines oder alle diese Ereignisse gefälscht waren – obwohl sie es natürlich gewesen sein könnten. Worauf ich hinweise, ist die Verschiebung der Diskussion.

…

Aber wir müssen nicht lange nach dem größten nachweislich gefälschten Ereignis der letzten Zeit suchen: “Covid”, ein reines Konstrukt aus Medienhype und korrupter Wissenschaft, das eine völlig falsche Pandemie geschaffen hat.

…

Wenn man sich mit allen Fakten des Falles befasst, ist das die einzige Interpretation, die einer Überprüfung standhält.

…

Tatsächlich war die Pandemie eine so große Durchseuchung mit Vortäuschungen, dass es zu Mini-Fälschungen kam. Es handelte sich weniger um ein gefälschtes Ereignis als um einen Schwarm von Fälschungen unterschiedlicher Größe.

…

Covid allein beweist, dass die Machthaber durchaus inszenierte oder gefälschte Veranstaltungen durchführen. Und wie im ersten Teil dieser Serie hervorgehoben wurde, ist es seit Jahrzehnten bekannt, dass Nachrichten regelmäßig gefälscht werden, sowohl im kleinen als auch im großen Maßstab.

…

Dennoch wird jedes Mal, wenn die Möglichkeit von Fälschungen ins Spiel gebracht wird, die Frage nach dem “Warum” gestellt.

…

Warum sollte ein Staatsapparat, der die Macht hat, etwas wirklich zu tun, sich dafür entscheiden, nur so zu tun, als ob er es täte?

…

Dies ist ein Standardargument, das gegen die Idee staatlich geförderter Fälschungen vorgebracht wird, und obwohl es logisch fehlerhaft ist, da es sich um ein reines Unglaubwürdigkeitsargument handelt, ist es eine Frage, die zu beantworten wir versuchen können und wahrscheinlich auch sollten.

…

Warum also sollten der Staat oder mächtige Akteure innerhalb des Staates etwas fälschen, anstatt es einfach zu tun?

…

Moralische oder ethische Erwägungen können wir natürlich ausschließen. Das sollte keiner weiteren Erklärung bedürfen. Der Staat hat nichts dagegen, Leid zu verursachen, das hat sich immer wieder gezeigt. Er würde nicht davor zurückschrecken, ein echtes Terrorereignis zu sponsern, nur weil dabei echte Menschen ums Leben kommen würden.

…

In der Tat schließt ein “gefälschtes Ereignis” nicht einmal zwangsläufig echte Tote aus – wie uns (wieder einmal) “covid” gezeigt hat.

…

Die “Pandemie” war zwar nur vorgetäuscht, aber die Menschen, die durch Untätigkeit sterben durften oder direkt durch Patientenverfügungen, Verweigerung der Pflege oder Beatmungsgeräte-Missbrauch getötet wurden, waren real.

…

Das gilt auch für die sehr realen und oft tödlichen Folgen der Lockdowns und anderer “Anti-Covid”-Maßnahmen.

…

Aber wenn es keine moralischen Einwände dagegen gibt, echten Tod und/oder echtes Leiden zu verursachen, warum sollte dann ein vorgetäuschtes Ereignis als bessere Option angesehen werden? Welche Vorteile hat die Fälschung gegenüber der Realität?

…

Nun, hier sind einige Möglichkeiten zum Nachdenken:

…

1. Ein Negativ kann man nicht beweisen. Ein gefälschtes Ereignis ist merkwürdigerweise schwieriger zu widerlegen als ein echtes. Es ist ziemlich einfach zu zeigen, dass die offizielle Erklärung für ein echtes Ereignis falsch ist (siehe 9/11). Aber wenn es kein echtes Ereignis gibt, sondern nur eine Geschichte, dann gibt es keine unbequemen Fakten, die Sie anfechten könnten. Und natürlich ist es praktisch unmöglich, ein Negativ zu beweisen – die Abwesenheit der Existenz.

…

2. Mangel an physischen Beweisen. Eine Erweiterung von Punkt 1, aber ein gefälschtes Ereignis kann forensisch nicht zu echten Tätern zurückverfolgt werden. Echtes Schießpulver und Sprengstoff sind rückverfolgbar und hinterlassen echte chemische Rückstände. Bei gefälschten Ereignissen ist das nicht der Fall.

…

3. Hält Ihre Optionen offen. Ein echtes Ereignis ist an die physischen Gegebenheiten der Situation gebunden. Ihre Geschichte muss zu diesen Fakten passen. Ein fingiertes Ereignis hat ein offenes Ende und kann sich fließend verändern, wenn sich die Bedürfnisse der Geschichte ändern. Auch dies haben wir bei Covid gesehen.

…

4. Keine echten Opfer. Eine echte Schießerei oder ein echter Bombenanschlag bringt echte Opfer hervor und hinterlässt echte trauernde Familien, die Untersuchungen fordern und unangenehme Fragen stellen könnten (siehe die Familien der Opfer von 9/11). Bei einem vorgetäuschten Ereignis gibt es nur vorgetäuschte Opfer, die auf Ihrer Gehaltsliste stehen und nicht nur keine unangenehmen Fragen stellen, sondern auch einen Anreiz haben, die Wahrheit zu verbergen.

…

5. Weniger Schuldgefühle oder Bedauern. Institutionen und Behörden haben kein Gewissen, aber Einzelpersonen schon. Es ist in der Regel einfacher, “Fußsoldaten” (im wörtlichen und übertragenen Sinne) davon zu überzeugen, so zu tun, als ob sie Menschen verletzen, als sie tatsächlich zu verletzen. Es ist eine Erweiterung des einzelnen Platzhalters im Erschießungskommando.

…

6. Leichter zu kontrollieren. Ein vollständig inszeniertes Ereignis ist leichter zu kontrollieren als ein echtes Ereignis. Eine echte Pandemie könnte zum Beispiel zu schnell abklingen oder nicht tödlich genug sein. Schlimmer noch, sie könnte die falschen Menschen töten – Sie oder Ihre Familie. Eine gefälschte Krankheit tötet genau die Personen, die sie angeblich tötet, und niemanden sonst, und sie kann je nach Bedarf wieder verschwinden oder zurückkehren.

…

Das sind natürlich alles nur praktische Überlegungen. Wir haben uns noch nicht einmal mit der unbekannteren Welt befasst, mit den möglichen psychosozialen Beweggründen dessen, was wir den globalen tiefen Staat nennen.

…

Was könnten die Siegbedingungen dieses psychologischen Krieges sein, den “die Elite” gegen die Menschen auf der Welt führt?

…

Wie ich in meinem Artikel “The Perfidious Unreality of the New Normal” (Die perfide Unwirklichkeit der neuen Normalität) feststellte, würde eine Beobachtung darauf hindeuten, dass die Idee der objektiven Realität absichtlich untergraben wird. Ein Schachzug unserer Kontrolleure, die sich als Filter zwischen jeden Menschen auf dem Planeten und die Welt, die er erlebt, schieben.

…

Das Endziel ist, dass alles – alles – die gesamte Struktur unserer gemeinsamen Realität – erfunden ist?

…

Weil das die ultimative Demonstration der totalen Kontrolle ist?

…

Hier kommen wir zu dem Punkt, an dem wir den entscheidenden Unterschied zwischen einem inszenierten und einem echten Ereignis ansprechen sollten – das Ziel.

…

Wenn man einen Präsidenten tot sehen will, kann man nicht so tun, als würde man ihn erschießen. Wenn man eine Terroristenversicherung in Anspruch nehmen will, kann man nicht so tun, als ob die Gebäude eingestürzt wären.

…

Ein vorgetäuschtes Ereignis kann nur dann eine bevorzugte Möglichkeit sein, wenn das Ziel rein optischer Natur ist.

…

Mit anderen Worten: Das eigentliche Ziel eines fingierten Ereignisses ist immer das Publikum.

…

Es handelt sich immer um einen psychologischen Angriff, der auf unsere Wahrnehmung der Welt oder bestimmter Gruppen von Menschen oder bestimmter angeblicher Gefahren abzielt.

…

Mit dem Aufkommen generativer KI-Technologien, Deep Fakes, Sprachsynthesizern und ähnlichem können wir wahrscheinlich mit einer großen Flut von “Fake News” rechnen, die uns als echt verkauft werden – denn warum nicht? Warum sollte diese Möglichkeit nicht zumindest manchmal genutzt werden?

…

Die Fragen, die sich stellen, sind: Wie weit ist es bereits gegangen oder wird es noch gehen? Und sind wir psychologisch so vorbereitet, dass wir den Unterschied erkennen können?

zeichnet den Weg des Amerikanischen Imperiums von seiner Gründung bis zum Ende des 20. Jahrhunderts nach und zeigt die Falschheit der Amerikanischen Einzigartigkeit auf eine säkulare Version der alten Idee, dass Amerika göttlich gegründet und geführt wurde – hier weiter.

Im globalen Spiel der Mächte seit 1945 war der Nahe Osten eines der Hauptfelder der amerikanischen Politik. Die USA waren von Anfang an die entscheidende Macht in dieser Region, die von strategischer Bedeutung war: Dort gab es Öl, das für den Westen gesichert werden musste. In den Jahren des Kalten Krieges bis 1990/91 hieß der Gegner Sowjetunion. Und es gab den neuen Staat Israel, den die arabischen Staaten vernichten wollten. Ein Krieg folgte dem anderen – hier weiter.

Seit Jahrtausenden wird von einer kleinen Elite ein weltumspannender Krieg geführt – ein Krieg gegen den Verstand, mit dem Ziel der Herrschaft über den Geist der Menschen. Zur Versklavung der Menschheit bedienen sich die Illuminaten uralter Techniken >>> hier weiter >>>.

Oft heißt es, wir stünden auf den Schultern von Riesen, wenn es um unsere Freiheitsrechte geht. Wo wären wir, wenn es keine Ketzer und Aufrührer keinen Galileo Galilei, Giordano Bruno oder Rosa Luxemburg gegeben hätte? Es reicht aber nicht aus, sich darauf zu verlassen, dass uns unsere Freiheiten für immer geschenkt wurden. Freiheitsrechte müssen wieder verteidigt und mitunter zurückerobert werden – hier weiter.

Auf mysteriöse Weise, scheint die Zahl „10“ mit der Diabetes-Erkrankung verwoben.

Jeder zehnte Mensch hat Diabetes, alle 10 Sekunden kommen zwei neue hinzu.

Alle 10 Sekunden wird ein Bein aufgrund von Diabetes amputiert.

Alle 10 Sekunden verstirbt ein Mensch an den Folgen von Diabetes!

Weitere, nicht selten unterdrückte Fakten, erfahren Sie hier.

Lernen Sie die wahre Historie der Familie Rothschild kennen, welche Rolle die Pyramide der Macht spielt und warum der Tiefe Staat seine Operationen gegen die Menschheit ausführt – hier weiter.

Entwickelt von einem finnischen Ranger, um den harten klimatischen Bedingungen des hohen Nordens zu widerstehen, steht das M95 – so wie alle Peltonen-Messer – in der weltweit angesehenen Messermachertradition Finnlands. Angefangen hatte alles 1995 mit der von J. P. Peltonen erfundenen Messerscheide (»EasyLock«), die ein sicheres Tragen sowie schnelles Ziehen der Klinge erlaubt. Seitdem wird das Messer von Spezialeinheiten der Armee, Grenzpolizei und Armeen unterschiedlicher Nationen genutzt. Das Ranger Puukko M95 ist unverwüstlich und hat für die Finnen dieselbe Bedeutung wie das Samurai-Schwert für die Japaner.

Das finnische Armee-Messer – hier weiter.

Hier weiter.

Es ging und geht in der Ukraine-Krise, nur um geopolitische Machtinteressen. Was mit den Menschen und dem Land passiert, ist den amerikanischen Imperialisten und ihren europäischen Lakaien völlig egal. Dabei erwähne ich nur am Rande, dass von Washington nach dem Putsch 2014 sofort das ganze Gold der Ukraine gestohlen wurde. Man spricht von 42,3 Tonnen die auf Anweisung der „neuen Führung“ in die USA geschafft wurden – hier weiter.

In den Jahren 2006 bis 2010 haben wir vier Bände des Großen Wendig Richtigstellungen zur Zeitgeschichte mit einem gesonderten Registerband herausgebracht. Darin wurden knapp 1000 Richtigstellungen zur Zeitgeschichte seit 1870 auf rund 3600 Seiten vorgenommen. Wir sahen damit die von uns selbst gestellte Aufgabe als erfüllt an, ein Nachschlagewerk gegen die zahlreichen in der Öffentlichkeit verbreiteten Fälschungen und Lügen zur Zeitgeschichten anzubieten. Wenn wir uns dann nach Jahren nun doch veranlaßt sahen, noch einen Band 5 nachzuschieben, so hatte das mehrere Gründe – hier weiter.

Jens Berger wirft einen schonungslosen Blick hinter die Statistiken, erklärt die Zusammenhänge und zeigt Lösungen, die unumgänglich sind, wenn wir den gesellschaftlichen Frieden im 21. Jahrhundert erhalten wollen – hier weiter.

Seit Beginn der Menschheitsgeschichte üben mysteriöse Flugscheiben einen fast unsichtbaren Einfluss auf unsere Zivilisation aus. Besonders die Verbindung des Deutschen Reiches und einer deutschen Absetzbewegung, die ein geheimes Weltraumprogramm erschaffen hat, hängt womöglich mit dem Wissen außerirdischer Besucher zusammen – hier weiter.

Wie der Staat die Deutschen arm macht – und bald sogar völlig ruinieren wird – hier weiter.

Bei den Recherchen war erschreckend zu erkennen, wie weit das Berliner Regierungsviertel bereits von der globalen Elite fremdgesteuert wird – hier weiter.

Kranke Menschen, mehr Profit! Wie die Superreichen ein Monster namens Big Pharma erschufen – hier weiter.

Wussten Sie, dass der Verzehr von Maca in den peruanischen Andendörfern nur verheirateten Paaren gestattet ist? Bis heute! Und das aus gutem Grund – hier weiter.

Der speziell entwickelte fermentierte Maca-»Schwarz-Rot-Gold«-Komplex enthält gleich drei Maca-Sorten: schwarze, rote und gelbe Maca – hier weiter.

Auch nach dem Ende ihrer sechzehnjährigen Kanzlerschaft und mehr als drei Jahrzehnte nach ihrem Eintritt in die Politik bleibt Angela Merkel ein Rätsel. Kein bundesdeutscher Kanzler vor ihr hat so abrupt und vollständig politische Grundsätze, Positionen und Werte aufgegeben oder gar ins Gegenteil verkehrt wie Angela Merkel. Und doch verbinden viele Menschen in Deutschland und der Welt noch immer Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit, Sicherheit und Wohlstand mit ihr. Die Kanzlerin, die aus der Kälte kam ist die Biographie, die nach jahrelanger Recherche viele bisher unbekannte Fakten über Merkel zu Tage fördert – hier weiter.

Zaubernuss-Salbe (Hamamelis) bietet schnelle und ideale Hilfe bei: lästiges Brennen und Jucken im Afterbereich, Hämorrhoiden, Schleimhautentzündungen, Venen- und Krampfaderleiden, leichteren Hautverletzungen, Neurodermitis, stillt Blutungen – hier zum Angebot.

Bärlauch-Salbe unterstützend bei Akne, Ekzemen und Geschwüren, bei trockenen Hautstellen, Neurodermitis und Schuppenflechte. Von Hand gemachte Bärlauch-Salbe aus reinsten Zutaten. Wirkt adstringierend, antibiotisch und entzündungshemmend – hier zum Angebot.

Jens Fischer Rodrian zählt zu den wenigen Künstlern, die angesichts des globalen Unrechts weder ihren Kompass noch ihre Stimme verloren haben. Ungebrochen setzt er sich für Freiheit, Würde und Menschlichkeit ein und weist damit den Weg, wie Kunst diese dunkle Zeit nicht nur zu überstehen, sondern unseren Herzen und Seelen genug Mut und Hoffnung zu schenken vermag, gemeinsam den Aufbruch zu wagen: in eine neue, menschlichere Epoche – hier weiter.

Das natürliche Anti-Aging-Wunder für eine glatte und straffe Haut. Mit der Heilkraft von Mutter Natur – glättend, straffend, pflegend, Stärkung der Zellmembranen, beruhigend, zellschützend, unterstützt die Regeneration der Haut, Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Haut. Hier zum Angebot.

Arnica-Salbe wird traditionell zur Linderung von Schmerzen, Entzündungen und zur Regeneration von Gewebe verwendet. Die Salbe wird aus der Arnica-Pflanze hergestellt und ist aufgrund ihrer entzündungs-hemmenden und schmerzlindernden Eigenschaften beliebt. Hier zum Angebot.

Eine Fichtenharz-Pechsalbe wird häufig als Naturheilmittel zur Behandlung von verschiedenen Hautproblemen eingesetzt. Insbesondere hat sie sich als wirksam bei der Behandlung von Nagelpilz erwiesen, wie die Erfolgsgeschichte einer Betroffenen zeigt. Hier weiterlesen.