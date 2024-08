Öffentlich-Rechtliche verschweigen Grünen-Skandal und Filz-Affäre.

…

Aus zynischer Sicht könnte man es so formulieren: Auf der Bühne des Berliner Polit-Theaters läuft derzeit ein Stück unter dem Namen „Das laute Schweigen der leisen Anderen“.

…

Das Auswärtige Amt unter Führung der Grünen-Politikerin Annalena Baerbock, die in diesem besagten Theaterstück die Hauptrolle übernommen hat, befindet sich mitten in einem veritablen wie hausgemachten Skandal.



Auch nach dem Ende ihrer sechzehnjährigen Kanzlerschaft und mehr als drei Jahrzehnte nach ihrem Eintritt in die Politik bleibt Angela Merkel ein Rätsel. Kein bundesdeutscher Kanzler vor ihr hat so abrupt und vollständig politische Grundsätze, Positionen und Werte aufgegeben oder gar ins Gegenteil verkehrt wie Angela Merkel. Und doch verbinden viele Menschen in Deutschland und der Welt noch immer Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit, Sicherheit und Wohlstand mit ihr. Die Kanzlerin, die aus der Kälte kam ist die Biographie, die nach jahrelanger Recherche viele bisher unbekannte Fakten über Merkel zu Tage fördert – hier weiter.

Machenschaften – Baerbocks brenzlige Visa-Affäre

ÖRR schweigt oder verschweigt

…

Bekannte deutsche Nachrichtenmagazine berichten, ausländische Medien ebenfalls. Nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk schweigt lieber. Gibt man den Begriff „Baerbock Visa-Affäre” in den Suchleisten der Portale tageschau.de und heute.de ein, dann werden keine Ergebnisse angezeigt. Das ist umso erstaunlicher, als zur gleichen Zeit die Tageszeitung „Die Welt” von der „Ideologie einer Welt ohne Grenzen, in der gefälschte Pässe egal sind”, titelt. „Wir werden bürokratische Hürden abbauen, um die Aufnahme und die Einreise nach Deutschland für besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen zu erleichtern”, hatte Außenministerin Baerbock im Dezember 2021 bei ihrem Amtsantritt angekündigt. Und man muss mit Fug und Recht sagen: Sie hat in dieser Angelegenheit wirklich Wort gehalten.

…

Doch die Dinge sind anders gelaufen, als es gedacht war. Die Magazine „Cicero” und „Focus” hatten zuerst darüber berichtet, dass massenhaft Visa mehr oder weniger ungeprüft ausgestellt worden sind, um Menschen die Einreise nach Deutschland zu ermöglichen. Die Ausreisen betreffen vor allem, aber nicht ausschließlich, Afghanistan. Denn mit den dubiosen Dokumenten sollen neben besagten Afghanen des Weiteren Syrer und Türken eingereist sein. Aber auch Menschen aus Pakistan sollen von dem überaus laxen Umgang mit den Papieren profitiert haben. Besonders heikel dabei: In einem Fall hat angeblich sogar die Familie eines pakistanischen Geheimdienstmitarbeiters von der Vergabe profitiert. Die Staatsanwaltschaften Berlin und Cottbus beschäftigen sich mittlerweile mit 20 Einreisegenehmigungen, die trotz gefälschter oder ungültiger Pässe und trotz erheblicher Bedenken ausgestellt wurden. Andere Medien berichten sogar von mehreren hundert Fällen.

…

Anweisung zum Rechtsverstoß

…

Überaus brisant erscheint in diesem Zusammenhang die Formulierung „alternative Glaubhaftmachung”, die den faden Beigeschmack von Lüge, Betrug und Fälschung in sich trägt. Wobei in einer Verwaltungsvorschrift für die deutschen Botschaften immerhin Mitarbeiter angewiesen wurden, die Visa-Vergabe nicht allein von amtlichen Dokumenten abhängig zu machen, und dies speziell in Ländern mit ohnehin unzuverlässigem Dokumentenwesen. Teilweise soll ein Schüler-Ausweis ausgereicht haben, um eine Einreisegenehmigung zu erhalten.

…

Die Opposition im Deutschen Bundestag, allen voran die AfD-Fraktion, hält das für einen riesigen Skandal und fordert die Einberufung eines Untersuchungsausschusses. Im grünen Außenministerium heißt es dagegen lapidar: „Grundsätzlich werden bei jedem Visumantrag alle Voraussetzungen geprüft. Dazu gehört selbstverständlich auch die Identitätsprüfung. Erst wenn die Identität geklärt und alle weiteren Voraussetzungen erfüllt sind, kann ein Visum erteilt werden.”

…

Die Recherche-Ergebnisse der Medien sprechen eine andere Sprache. Am Flughafen Hannover wurden zu Jahresbeginn gleich mehrere Personen bei der Einreise aus Afghanistan auffällig. Sie hatten zwar gültige Visa, aber keine entsprechenden Ausweise, sondern lediglich Alternativ-Dokumente vorgelegt. Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Streit zwischen Innen- und Außenministerium. Das Innenressort hatte zusätzliche „Sicherheitsinterviews” bei ungeklärten Identitäten gefordert, das Auswärtige Amt wollte dies aber nicht umsetzen. Baerbock soll in einem handschriftlichen Vermerk erklärt haben, in der Sache hart zu bleiben: „ggf. weiter bis zu Ebene Bundesministerin eskalieren, ggf. öffentlich.”

…

Unappetitliche Vetternwirtschaft

…

Unlängst war die Angelegenheit erstmals Thema während der Bundespressekonferenz in Berlin. Anwesend waren auch Vertreter der beiden Hauptstadtstudios. Die hielten die Aussage eines Regierungsvertreters offenbar für so glaubhaft, dass sie nichts berichteten. „Man kann hier aber nicht von einem Visa-Skandal sprechen. Wir sind bei der Visa-Vergabe an Recht und Gesetz und an Regeln gebunden, und die werden auch eingehalten”, hatte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärt.

…

In der vergangenen Woche wurde die bisherige Visa-Affäre dann um eine Unappetitlichkeit reicher. Mehrere Medien berichteten, dass eine Juristin, die dort sowohl die Visa beantragenden Afghanen vertritt als auch die zuständigen Botschaftsmitarbeiter berät, die Frau des ehemaligen Vize-Referatsleiters für Visumrecht im Auswärtigen Amt sei. Vetternwirtschaft ist wohl noch ein harmloser Begriff. „Baerbocks Ministerium” ist außer Kontrolle geraten, schrieb die „Neue Zürcher Zeitung” als Fazit. In der vergangenen Woche gab es erstmals Rücktrittsforderungen gegenüber der Außenministerin. Doch zumindest bis zum Wochenanfang schwiegen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auch weiterhin vor sich hin – wie Baerbock natürlich auch.

…

Quelle: Ein Beitrag von Peter Entinger bei der PAZ.

Auch nach dem Ende ihrer sechzehnjährigen Kanzlerschaft und mehr als drei Jahrzehnte nach ihrem Eintritt in die Politik bleibt Angela Merkel ein Rätsel. Kein bundesdeutscher Kanzler vor ihr hat so abrupt und vollständig politische Grundsätze, Positionen und Werte aufgegeben oder gar ins Gegenteil verkehrt wie Angela Merkel. Und doch verbinden viele Menschen in Deutschland und der Welt noch immer Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit, Sicherheit und Wohlstand mit ihr. Die Kanzlerin, die aus der Kälte kam ist die Biographie, die nach jahrelanger Recherche viele bisher unbekannte Fakten über Merkel zu Tage fördert – hier weiter.

Mit dem Titel „Ausverkauf vom Traum Neuseeland“ spannt Geese den Bogen von Neuseeland zu Deutschland. Seine messerscharfen Analysen zeigen auf, wie die Bürger weltweit von den immer gleichen Akteuren mit den immer gleichen Methoden unterdrückt und ausgebeutet, ja zu Sklaven gemacht werden. Täuschen Sie sich nicht. Was Geese in Neuseeland wie unter dem Brennglas aufzeigt, findet auch in Deutschland statt. Es ist nur nicht so leicht zu erkennen – hier weiter.

vermittelt uns Peter Haisenko ein Bild der Geschichte, das völlig anders aussieht als dasjenige, welches die Schulen und die Medien uns vorgaukeln – hier zum Buch >>>.

Die Globalisten haben unsere Zukunft bereits durchgeplant. Sie wollen sie so gestalten, dass wir von ihren giftigen Chemikalien, Medikamenten und Impfstoffen krank werden. Sie stellen sich eine dystopische Welt der Zensur, der Sozialkredit-Ratings und der digitalen Währungen vor, eine Zukunft aus winzigen Häusern und fleischlosen Mahlzeiten, eine Zukunft, in der die »nutzlosen Esser« an die virtuelle Realität angeschlossen sind und in der man ihnen Halluzinogene verabreicht, sodass sie sich nicht mehr gegen ihre politischen Herren auflehnen – hier weiter.

Die wirkliche Wahrheit über die Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie. Alles eine einzige Verschwörungslüge, von der Politik organisiert, um die Corona-Kritiker unglaubwürdig zu machen. Beelzebub gegen Teufel! Wie die Politik jede Corona-Kritik durch gedungene Verschwörungstheoretiker unwirksam macht, können Sie hier nachlesen.

Man muss einem Menschen die Wahrheit hinhalten, dass er wie in einen offenen Mantel hineinschlüpfen kann, und nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen. Wie weit Sie in besagten Mantel der Wahrheit hineinschlüpfen werden, hängt in hohem Maße davon ab, wie sehr Ihre Seele friert. Nur derjenige wird die absolute Wahrheit bewusst erfassen, dessen Seele voller Sehnsucht ist und der im Grunde nichts mehr von dieser Erde wissen will – hier weiter.

Die Zusammenarbeit dieser fünf Staaten wird mit dem Akronym BRICS zusammengefasst. Aus diesem strategischen Konstrukt hat sich im Laufe der Zeit auf Initiative der einzelnen Mitgliedstaaten ein tief verwurzeltes und stetig wachsendes Netzwerk entwickelt. Bei der BRICS handelt es sich um eine atypische und daher kaum vergleichbare Form der Kooperation. Es kann zu Recht behauptet werden, dass der Zusammenhalt zwischen den fünf Staaten dazu beigetragen hat, das Format der Partnerschaft schrittweise weiterzuentwickeln. Der Rechtsstatus der BRICS aus russischer Perspektive, ist hier nachzulesen.

Seit der Gründung des FED hat der Dollar über 95 Prozent seines Wertes verloren! Sitzen dort also nur Versager, oder hat das FED im Verborgenen vielleicht eine ganz andere Aufgabe und einen ganz anderen Sinn? G. Edward Griffin enthüllt die wahren Hintergründe – hier weiter.

Gesunde Zähne, Gesundes Zahnfleisch ohne giftiges, nervenschädigendes Fluorid! Für die Zahnpasten und – pulver werden unterschiedliche Inhaltstoffe natürlichen Ursprungs verwendet, wie: ultrafeine Mineralerde, Tonerde, superfeines Bentonit, grüne ultrafeine, französische Heilerde, Meersalz, Natron, Schlemmkreide, Steinsalz, Xylitol, Aktivkohle, Kokosöl, Moringa, Kurkuma, Salbei, Minze, Zimt, Nelken und reine ätherische Öle. Für die Mundspülung: Wasser (Osmose), Trägeröle, Salz, Xylitol und reine ätherische Öle. Hier zum Angebot.

Schneller und effektiver Kampf gegen Herpes. Das Anti-Herpes-Heil-Set besteht aus drei Komponenten: hochwirksames Konzentrat, Roll-on und Sprühflasche – hier zum Angebot.

Zaubernuss-Salbe (Hamamelis) bietet schnelle und ideale Hilfe bei: lästiges Brennen und Jucken im Afterbereich, Hämorrhoiden, Schleimhautentzündungen, Venen- und Krampfaderleiden, leichteren Hautverletzungen, Neurodermitis, stillt Blutungen – hier zum Angebot.

Bärlauch-Salbe unterstützend bei Akne, Ekzemen und Geschwüren, bei trockenen Hautstellen, Neurodermitis und Schuppenflechte. Von Hand gemachte Bärlauch-Salbe aus reinsten Zutaten. Wirkt adstringierend, antibiotisch und entzündungshemmend – hier zum Angebot.

Eine Fichtenharz-Pechsalbe wird häufig als Naturheilmittel zur Behandlung von verschiedenen Hautproblemen eingesetzt. Insbesondere hat sie sich als wirksam bei der Behandlung von Nagelpilz erwiesen, wie die Erfolgsgeschichte einer Betroffenen zeigt. Hier weiterlesen.

Wir müssen aufhören zu glauben, dass es bei Julian Assange wirklich um eine Strafuntersuchung wegen Sexualdelikten, Spionage und Hacking geht. Was WikiLeaks getan hat, bedroht die politischen und wirtschaftlichen Eliten weltweit gleichermaßen. Der Fall Assange zeigt, dass es den Regierungen heute nicht mehr um legitime Vertraulichkeit geht, sondern um die Unterdrückung der Wahrheit zum Schutz von unkontrollierter Macht, Korruption und Straflosigkeit – hier weiter.

Wie Sie verheimlichte Studien und das INSIDER-WISSEN der erfolgreichsten Herz-Therapeuten der Welt erfolgreich zur Stärkung Ihres Herzens und Vermeidung von Herzinfarkt nutzen können – erfahren Sie hier.

Ein Blick hinter die Kulissen von manipulierten Medien und gekauften Journalisten. Ein aufklärendes, aufrüttelndes Plädoyer wider dem Abgesang auf die Wahrheit – hier weiter.

Dieses Gel mit 97,5 Prozent reinem Bio-Aloe-vera-Saft, Hyaluronsäure und 1200 mg/l Aloverose wirkt erfrischend, kühlend und pflegend – ohne zu beschweren. Die überdurchschnittlich hohe Aloverose-Konzentration befähigt dieses Aloe-vera-Gel dazu, Ihre Haut nachhaltig zu pflegen. Verfeinert mit angenehmem Jasmin-Duft, der Ihre Sinne belebt – hier weiter.

Dieses Erste-Hilfe-OP-Instrumenten-Set enthält ein komplettes OP-Instrumenten-Set aus Edelstahl und wiegt gerade einmal 300 g. Das komplette OP-Instrumenten-Set ist in einem Nylonetui untergebracht, das mit einem praktischen Gurt schnell an Gürtel oder Rucksack befestigt werden kann – hier weiter.

Dieser ABC-Schutzanzug wird von vielen Armeen weltweit benutzt, ebenso von Einsatzorganisationen und Zivilschutzeinrichtungen. Unter den leichten Schutzanzügen zählt der Eurolite zu jenen mit der höchsten Qualität am Markt und um militärischen Anforderungen zu genügen, muss das Material eine Reihe besonderer Merkmale aufweisen. Besonders wichtig sind hierbei Reiß- und Abriebfestigkeit sowie eine geringe Größe und Gewicht – hier weiter.

Die Zahl der Überfälle steigt und daher wird ein effektiver Selbstschutz immer wichtiger. Dieses Gerät schützt Sie in Notfällen – hier weiter.

Im Zentrum unseres Gehirns existiert ein kleines und zunächst unscheinbares Organ, durch das die Seele ihre Bestimmung ausübt. Aus alten Überlieferungen können wir erfahren, dass dieses besondere Organ eine Verbindung zwischen unserem irdischen Dasein und unserem unsterblichen Wesenskern darstellt. Aus diesen Überlieferungen können wir auch erfahren, dass uns dieses besondere Organ die Möglichkeit bietet, unsere Welt unverfälscht wahrzunehmen und somit jede Art von Manipulation und Lüge zu erkennen – hier weiter.