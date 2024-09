Nach 10 Monaten des Schweigens und der Beschönigung kommen Medienmacher nun „plötzlich“ auf die Idee, mit dem Völkermord in Gaza könne etwas nicht stimmen.

…

Flächenbombardements, zehntausende Tote, Verhungernde und Vertriebene, bei vollem Bewusstsein amputierte Gliedmaßen, Verzweiflung und Todesangst.

…

Gaza ist seit Monaten eine Hölle auf Erden. Es gibt dafür klar benennbare Schuldige, und es gibt genügend Informationen, um sich über die furchtbare Lage dort ein Bild zu machen.

…

Die Zeit seit Oktober 2023 wird — neben anderen Fehlleistungen — auch als eine Epoche völligen Versagens der deutschen Medien beim Thema Gaza in Erinnerung bleiben. Journalisten schwiegen und beschönigten nicht nur, sie stellten sich auch auf der Basis verdrehter Narrative offen auf die Seite der Täter, lullten ihr Publikum mit wohlfeilem Gerede von „Solidarität mit Israel“ ein.

…

Nun erhebt sich in manchen Publikationen zaghafte Kritik — spät, allzu spät, nachdem etwa 40.000 Menschen tot sind. Die Schande für die deutsche Medienlandschaft wird durch dieses verspätete und nur partielle Erwachen jedoch nicht ausgelöscht werden können.

Im globalen Spiel der Mächte seit 1945 war der Nahe Osten eines der Hauptfelder der amerikanischen Politik. Die USA waren von Anfang an die entscheidende Macht in dieser Region, die von strategischer Bedeutung war: Dort gab es Öl, das für den Westen gesichert werden musste. In den Jahren des Kalten Krieges bis 1990/91 hieß der Gegner Sowjetunion. Und es gab den neuen Staat Israel, den die arabischen Staaten vernichten wollten. Ein Krieg folgte dem anderen – hier weiter.

Verspätete Empörung

Liebe Journalisten, Redakteure und sonstige Medienmacher der sogenannten Mainstreampresse, schreibt Gabriele Herb.

…

JETZT empört ihr euch? Nach 10 Monaten Völkermord und Vertreibung empfindet ihr einen leisen Anflug von Empörung? Weil Smotrich es bedauert, dass die Weltgemeinschaft ihm nicht erlaubt, zwei Millionen Palästinenser zum Verhungern zu zwingen?

…

JETZT empört ihr euch?

…

Warum habt ihr euch nicht empört, als Joav Gallant letzten Oktober äußerte: „Es wird keinen Strom, keine Lebensmittel und keinen Treibstoff geben“ und dies umgehend in die Tat umsetzte?

…

Warum habt ihr euch nicht empört, als er sagte: „Wir kämpfen gegen menschliche Tiere, und wir handeln dementsprechend“?

…

Warum habt ihr euch nicht empört, als Itamar ben-Gvir vorschlug, die Todesstrafe für palästinensische Inhaftierte einzuführen, um so der Überfüllung der Gefängnisse mit zumeist ohne Gerichtsverfahren festgehaltenen Paläsinensern entgegenzuwirken?

…

Warum habt ihr euch nicht empört, als zuerst 50 Kinder, dann 100, dann 1.000, 2.000, 3.000 und bis heute über 15.000 Kinder im Rahmen dieses israelischen Rachefeldzuges ermordet wurden?

…

Warum habt ihr euch nicht empört, als bekannt wurde, dass Operationen, ja sogar Amputationen und auch Geburten ohne jede Anästhesie vorgenommen werden mussten, weil Israel auch die medizinischen Hilfslieferungen nicht ins Land ließ?

…

Warum habt ihr euch nicht empört, als eine Schule nach der anderen, ein Krankenhaus nach dem anderen, eine Wasserentsalzungs- oder -aufbereitungsanlage nach der anderen mutwillig von Israel zerstört wurden?

…

Warum habt ihr euch nicht empört, als auch Deutschland dem Hilfswerk für palästinensische Geflüchtete, dem UNRWA, die finanzielle Unterstützung entzog, weil Israel behauptete, ein Teil der UNRWA-Mitarbeiter arbeite mit der Hamas zusammen? Eine Behauptung, die übrigens bis heute weder durch Fakten noch durch Beweise verifiziert wurde.

…

Warum habt ihr euch nicht empört?

…

Ihr habt euch aber nicht nur nicht empört, sondern all diese Verbrechen mitunterstützt, weil ihr wie Schoßhündchen der regierenden Klasse das geltende Narrativ nicht hinterfragt und stattdessen eifrig und gehorsam weiterverbreitet habt.

…

Ihr habt all diese Verbrechen mitunterstützt, weil ihr euch gemein gemacht habt mit der „deutschen Staatsräson“, mit Waffenlieferungen, mit Rüstungsgewinnen in Milliardenhöhe, mit Völkermord, anstatt die Entscheidungen der Regierung zu hinterfragen — was eigentlich euer Job gewesen wäre — und gegebenenfalls zu kritisieren und öffentlich anzuprangern.

…

Ihr habt all diese Verbrechen mitunterstützt, weil ihr all jene, die für Palästina auf die Straße gegangen sind, diffamiert habt — als Antisemiten, Rassisten, Nazis. Ihr habt geklatscht, als sie abgeführt und misshandelt wurden. Ihr habt der Spaltung der Gesellschaft Vorschub geleistet, weil ihr in Schwarz-Weiß geschrieben habt, nicht differenziert habt, weil ihr euch habt vorschreiben lassen, wer in diesem Konflikt „die Guten“ und wer „die Bösen“ sind. Und wer vom Narrativ abwich, gehörte automatisch auch zu „den Bösen“.

…

Ihr seid in Deutschland bei den von der Regierung ausgerufenen Demos „Laut gegen rechts“ mitgelaufen, habt durch eure Berichte ihren Sinn und Zweck bestätigt und gar bewundert, ohne gleichzeitig eine der rechtsextremsten und rassistischsten Regierungen anzuprangern — die Regierung Israels.

…

Smotrich sagte, es sei moralisch und gerechtfertigt, zwei Millionen Palästinenser zum Hungertod zu zwingen, aber die Weltgemeinschaft ließe das nicht zu. Wirklich nicht? So wie ihr bisher gehandelt und geschrieben habt, bin ich mir da gar nicht so sicher.

…

Oder wird aus eurem Anflug der Empörung nun endlich eine Flut des Verständnisses für das unvorstellbare Leid der Palästinenser? Werdet ihr nun endlich eurem journalistischen Auftrag gerecht und berichtet neutral und unabhängig — der Wahrheit mehr verpflichtet als der „deutschen Staatsräson“ und einem sicheren Platz an den journalistischen Fleischtrögen ?

…

Bis jetzt habt ihr auf der ganzen Linie versagt. Zeigt uns nun, ob auch Anstand, Mitgefühl und ein Sinn für Gerechtigkeit in euch stecken.

Im globalen Spiel der Mächte seit 1945 war der Nahe Osten eines der Hauptfelder der amerikanischen Politik. Die USA waren von Anfang an die entscheidende Macht in dieser Region, die von strategischer Bedeutung war: Dort gab es Öl, das für den Westen gesichert werden musste. In den Jahren des Kalten Krieges bis 1990/91 hieß der Gegner Sowjetunion. Und es gab den neuen Staat Israel, den die arabischen Staaten vernichten wollten. Ein Krieg folgte dem anderen – hier weiter.

Seit Jahrtausenden wird von einer kleinen Elite ein weltumspannender Krieg geführt – ein Krieg gegen den Verstand, mit dem Ziel der Herrschaft über den Geist der Menschen. Zur Versklavung der Menschheit bedienen sich die Illuminaten uralter Techniken >>> hier weiter >>>.

Oft heißt es, wir stünden auf den Schultern von Riesen, wenn es um unsere Freiheitsrechte geht. Wo wären wir, wenn es keine Ketzer und Aufrührer keinen Galileo Galilei, Giordano Bruno oder Rosa Luxemburg gegeben hätte? Es reicht aber nicht aus, sich darauf zu verlassen, dass uns unsere Freiheiten für immer geschenkt wurden. Freiheitsrechte müssen wieder verteidigt und mitunter zurückerobert werden – hier weiter.

Auf mysteriöse Weise, scheint die Zahl „10“ mit der Diabetes-Erkrankung verwoben.

Jeder zehnte Mensch hat Diabetes, alle 10 Sekunden kommen zwei neue hinzu.

Alle 10 Sekunden wird ein Bein aufgrund von Diabetes amputiert.

Alle 10 Sekunden verstirbt ein Mensch an den Folgen von Diabetes!

Weitere, nicht selten unterdrückte Fakten, erfahren Sie hier.

Lernen Sie die wahre Historie der Familie Rothschild kennen, welche Rolle die Pyramide der Macht spielt und warum der Tiefe Staat seine Operationen gegen die Menschheit ausführt – hier weiter.

Entwickelt von einem finnischen Ranger, um den harten klimatischen Bedingungen des hohen Nordens zu widerstehen, steht das M95 – so wie alle Peltonen-Messer – in der weltweit angesehenen Messermachertradition Finnlands. Angefangen hatte alles 1995 mit der von J. P. Peltonen erfundenen Messerscheide (»EasyLock«), die ein sicheres Tragen sowie schnelles Ziehen der Klinge erlaubt. Seitdem wird das Messer von Spezialeinheiten der Armee, Grenzpolizei und Armeen unterschiedlicher Nationen genutzt. Das Ranger Puukko M95 ist unverwüstlich und hat für die Finnen dieselbe Bedeutung wie das Samurai-Schwert für die Japaner.

Das finnische Armee-Messer – hier weiter.

Hier weiter.

Es ging und geht in der Ukraine-Krise, nur um geopolitische Machtinteressen. Was mit den Menschen und dem Land passiert, ist den amerikanischen Imperialisten und ihren europäischen Lakaien völlig egal. Dabei erwähne ich nur am Rande, dass von Washington nach dem Putsch 2014 sofort das ganze Gold der Ukraine gestohlen wurde. Man spricht von 42,3 Tonnen die auf Anweisung der „neuen Führung“ in die USA geschafft wurden – hier weiter.

In den Jahren 2006 bis 2010 haben wir vier Bände des Großen Wendig Richtigstellungen zur Zeitgeschichte mit einem gesonderten Registerband herausgebracht. Darin wurden knapp 1000 Richtigstellungen zur Zeitgeschichte seit 1870 auf rund 3600 Seiten vorgenommen. Wir sahen damit die von uns selbst gestellte Aufgabe als erfüllt an, ein Nachschlagewerk gegen die zahlreichen in der Öffentlichkeit verbreiteten Fälschungen und Lügen zur Zeitgeschichten anzubieten. Wenn wir uns dann nach Jahren nun doch veranlaßt sahen, noch einen Band 5 nachzuschieben, so hatte das mehrere Gründe – hier weiter.

Jens Berger wirft einen schonungslosen Blick hinter die Statistiken, erklärt die Zusammenhänge und zeigt Lösungen, die unumgänglich sind, wenn wir den gesellschaftlichen Frieden im 21. Jahrhundert erhalten wollen – hier weiter.

Seit Beginn der Menschheitsgeschichte üben mysteriöse Flugscheiben einen fast unsichtbaren Einfluss auf unsere Zivilisation aus. Besonders die Verbindung des Deutschen Reiches und einer deutschen Absetzbewegung, die ein geheimes Weltraumprogramm erschaffen hat, hängt womöglich mit dem Wissen außerirdischer Besucher zusammen – hier weiter.

Wie der Staat die Deutschen arm macht – und bald sogar völlig ruinieren wird – hier weiter.

Bei den Recherchen war erschreckend zu erkennen, wie weit das Berliner Regierungsviertel bereits von der globalen Elite fremdgesteuert wird – hier weiter.

Kranke Menschen, mehr Profit! Wie die Superreichen ein Monster namens Big Pharma erschufen – hier weiter.

Wussten Sie, dass der Verzehr von Maca in den peruanischen Andendörfern nur verheirateten Paaren gestattet ist? Bis heute! Und das aus gutem Grund – hier weiter.

Der speziell entwickelte fermentierte Maca-»Schwarz-Rot-Gold«-Komplex enthält gleich drei Maca-Sorten: schwarze, rote und gelbe Maca – hier weiter.

Auch nach dem Ende ihrer sechzehnjährigen Kanzlerschaft und mehr als drei Jahrzehnte nach ihrem Eintritt in die Politik bleibt Angela Merkel ein Rätsel. Kein bundesdeutscher Kanzler vor ihr hat so abrupt und vollständig politische Grundsätze, Positionen und Werte aufgegeben oder gar ins Gegenteil verkehrt wie Angela Merkel. Und doch verbinden viele Menschen in Deutschland und der Welt noch immer Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit, Sicherheit und Wohlstand mit ihr. Die Kanzlerin, die aus der Kälte kam ist die Biographie, die nach jahrelanger Recherche viele bisher unbekannte Fakten über Merkel zu Tage fördert – hier weiter.

Zaubernuss-Salbe (Hamamelis) bietet schnelle und ideale Hilfe bei: lästiges Brennen und Jucken im Afterbereich, Hämorrhoiden, Schleimhautentzündungen, Venen- und Krampfaderleiden, leichteren Hautverletzungen, Neurodermitis, stillt Blutungen – hier zum Angebot.

Bärlauch-Salbe unterstützend bei Akne, Ekzemen und Geschwüren, bei trockenen Hautstellen, Neurodermitis und Schuppenflechte. Von Hand gemachte Bärlauch-Salbe aus reinsten Zutaten. Wirkt adstringierend, antibiotisch und entzündungshemmend – hier zum Angebot.

Jens Fischer Rodrian zählt zu den wenigen Künstlern, die angesichts des globalen Unrechts weder ihren Kompass noch ihre Stimme verloren haben. Ungebrochen setzt er sich für Freiheit, Würde und Menschlichkeit ein und weist damit den Weg, wie Kunst diese dunkle Zeit nicht nur zu überstehen, sondern unseren Herzen und Seelen genug Mut und Hoffnung zu schenken vermag, gemeinsam den Aufbruch zu wagen: in eine neue, menschlichere Epoche – hier weiter.

Das natürliche Anti-Aging-Wunder für eine glatte und straffe Haut. Mit der Heilkraft von Mutter Natur – glättend, straffend, pflegend, Stärkung der Zellmembranen, beruhigend, zellschützend, unterstützt die Regeneration der Haut, Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Haut. Hier zum Angebot.

Arnica-Salbe wird traditionell zur Linderung von Schmerzen, Entzündungen und zur Regeneration von Gewebe verwendet. Die Salbe wird aus der Arnica-Pflanze hergestellt und ist aufgrund ihrer entzündungs-hemmenden und schmerzlindernden Eigenschaften beliebt. Hier zum Angebot.

Eine Fichtenharz-Pechsalbe wird häufig als Naturheilmittel zur Behandlung von verschiedenen Hautproblemen eingesetzt. Insbesondere hat sie sich als wirksam bei der Behandlung von Nagelpilz erwiesen, wie die Erfolgsgeschichte einer Betroffenen zeigt. Hier weiterlesen.