Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -154

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die beste Analyse zum Thema, die man jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, findet man hier >>>.

Die Analyse bislang unberücksichtigter, brisanter historischer Dokumente, findet man hier >>>.

Die neueste Analyse der Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg, findet man hier >>>.

…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Sechzehntes Kapitel

BRITISCHE POLITIK UND ANTIDEUTSCHE ZWISCHENFÄLLE IN POLEN

Die terrorisierten Deutschen in Polen

Die Führung der deutschen Minderheit in Polen appellierte in dieser Zeit wiederholt an die polnische Regierung, Milde zu üben. So richtete Senator Hasbach, der Vorsitzende der konservativen Minderheitenpartei, im März 1939 zwei Appelle an die polnische Öffentlichkeit, in denen um Mäßigung seitens der Polen gebeten wurde. Dabei betonte er, eine bessere Behandlung der Minderheit werde Polens politische Stellung und kulturelle Mission im Osten erheblich stärken.

Ferner appellierte Rudolf Wiesner, Leiter der gegnerischen Jungdeutschen Partei, am 25. Mai 1939 aus Bielitz in Ostoberschlesien an den Premier Slawoj-Skladkowski. Er beklagte sich über die gegenwärtige Massen-Verhaftungswelle unter den Mitgliedern seiner Organisation und legte eine lange Liste von Personen vor, die aus keinem ersichtlichen Grunde verhaftet worden waren. Dazu teilte er dem Premier mit, auf Grund der loyalen Haltung seiner Gruppe möchte er um Schutz bitten.

Die Zentralstelle für die deutschen Volkstumsgruppen setzte Ribbentrop am 30. Juni 1939 in Berlin auseinander, die meisten Verhaftungen beruhten auf angeblichen Beschimpfungen des polnischen Staates. Dafür wurden ein paar Beispiele angeführt. So wurde Georg Walter in Thorn zu sieben Monaten Gefängnis verurteilt, weil er einen Freund angeblich mit „Heil Hitler!” begrüßt hatte. Der Bauer Kasimir Behrend erhielt sechs Monate Haft in Könitz, weil er angeblich gesagt hätte, Hitler müßte Danzig und Westpreußen ohne Krieg bekommen. In der gleichen Stadt wurde beschlossen, die Danzigstraße in Roman Dmowski-Straße umzubenennen.

Der Arbeiter Erich Schiewe wurde in Czarnikau zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt, weil er angeblich die Wirtschaftsdepression in Polen kritisiert hatte. In Neustadt wurde Heinrich Mroczkowski schwer mißhandelt, weil man ihn öffentlich hatte Deutsch sprechen hören. Die Lage hatte sich so zugespitzt, dass kein Deutscher vor Denunziation und Verhaftung sicher sein konnte. Gegen eine aufsässige Minderheit hätte man diese Maßnahmen noch einigermaßen entschuldigen können, aber gegen die fügsame und bis ins Innerste verängstigte deutsche Minderheit in Polen waren sie sinnlos.

Der polnische Premier Slawoj-Skladkowski war zugleich Innenminister. Die unmittelbare Verantwortung für angebliche Sicherheitsmaßnahmen gegen die Volksdeutschen lag in den Händen des Ministerialdirektors Waclan Zyborski. Er erklärte sich bereit, mit Dr. Hans Kuhnert, einem der deutschen Minderheitenführer, um 23. Juni 1939 in Bromberg die Situation zu besprechen. In dieser Unterredung gab er zu, die Lage der Deutschen in Polen sei kaum zu beneiden, doch trage daran Adolf Hitler die Schuld. Mit der Kündigung des Paktes von 1934 habe er ihre Aussichten weiterhin verschlechtert. Dann übte er Kritik an Hitlers Vorschlägen hinsichtlich Danzigs und des Durchgangs nach Ostpreußen als angebliche „Forderungen, die jeglicher Grundlage entbehrten.

Zyborski führte an, die Polen in Deutschland würden schlecht behandelt und die Deutschen in Polen verhielten sich nicht loyal. Beide Anschuldigungen bestritt Kohnert heftig. Er vermutete, was später auch bestätigt wurde, dass die deutschen Spitzel in Polen fast ausschließlich Juden und Männer polnischer Abstammung seien. So wies er darauf hin, dass keiner von denen, die in der polnischen Presse als Spione erwähnt würden, Volksdeutschen Ursprungs sei. Es sei zu hoffen, dass man die Polen im Reich weitgehend von polnischer Spionagetätigkeit ausgeschlossen habe. Wie er wusste, ging es den Polen in Deutschland gut, und sie jetzt heranzuziehen, war nur eine kümmerliche Entschuldigung für die gnadenlosen Verfolgungen der Deutschen in Polen.

Zyborski warf Kohnert vor, er und seine Freunde stünden unter dem Einfluss des deutschen Nationalsozialismus, und meinte dann: „Sie wissen es ebenso gut wie ich, dass der Nationalsozialismus keine Weltanschauung, sondern eine staatspolitische Konzeption ist”. Nach einem polnischen Sprichwort klagte er die deutsche Minderheit an, „sie zünde eine Kerze für den Herrgott an (d. h. Polen), aber gleichzeitig bekäme der Satan auch eine (d. h. Deutschland)”. Das hieß mit anderen Worten, dass es sich bei ihrer Treue zu Polen nur um Verstellung handle.

Zyborski setzte hinzu, der Kampf, den man seit langem habe kommen sehen, sei nun da, und ihm sage dieser Kampf zu. Er beendete das ausgedehnte Gespräch mit der offenherzigen Erklärung, seine politische Zielsetzung erfordere eine strenge Behandlung der deutschen Minderheit. Deutlich kam in seinen Worten zum Ausdruck: Es gab keinen Weg für die Deutschen in Polen, sich ihr hartes Schicksal zu erleichtern. Sie waren hilflose Geiseln ihrer polnischen Umgebung und der polnischen Staatsgewalt.

Am 6, Juli 1939 wandte sich Rudolf Wiesner erneut vergeblich an Ministerpräsidenten Slawoj-Skladkowski. Er wies auf die Welle öffentlicher Gewalttätigkeiten gegen Deutsche in Tomaszow bei Lodz vom 13. bis 15. Mai, am 21. und 22. Mai in Knnstantynow, am 22 und 23. Juni 1919 in Pabianice hin, und protestierte gegen die Beschlagnahme der Sporthalle des deutschen Turnvereins in Pabianice am 23. Juni. Polnischer Pöbel hatte das Gebäude am vorhergehenden Abend gestürmt und einen großen Teil der Einrichtungen zerstört. Auf dem Dach hisste man die polnische Flagge und in der Halle hielten ortsansässige Beamte patriotische Reden an die Menge. Die Klubbücherei wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Ein Überfall auf das deutsche Gymnasium in Pabianice richtete viel Schaden an, dabei wurden zahlreiche Bücher vernichtet. Das örtliche Parteibüro der Jungdeutschen wurde attackiert und demoliert. Ähnliche Überfälle wurden auf die Gebäude des Kirchenchorvereins, des Hospizes der Baptistengemeinde und der christlichen Gewerkschaft unternommen. Man drang in die Buchhandlung Keil ein und vernichtete den gesamten Bestand an deutschen Büchern. Wiesner vermerkte, das sei die dritte größere Gewalttat innerhalb weniger Wochen im Kreise Lodz, und er habe vergeblich auf ein disziplinarisches Vorgehen gegen die Übeltäter gewartet.

Wiesner richtete seine Beschwerde über die Vorgänge in Pabianice an die höchste Autorität in Polen in der Hoffnung, man werde ihm versichern, gegen künftige ähnliche Vorkommnisse einzuschreiten. Doch hoffte er umsonst. Wiesners Appell führte zu keinem Ergebnis. Die Leiter der deutschen Organisationen in Polen mussten erkennen, dass sie trotz ihrer Loyalität bei den Verantwortlichen nichts auszurichten vermochten. Man lebte in einer vom polnischen Staat genehmigten „Abschußzeit” auf Deutsche in Polen.

ln dieser Zeit ließen die polnischen Behörden in den Städten deutsche Geschäftsuntemehmen schließen und eine große Zahl von deutscheigenen Gemeinschaftsgebäuden beschlagnahmen. Darum kam auch das Thema Grundbesitz so häufig im Austausch diplomatischer Bemühungen zur Sprache, die aus fruchtlosen deutschen Protesten und ihrer Zurückweisung durch Polen bestanden. Das änderte nichts an der Tatsache, dass vor allem Menschen die Leidtragenden dieser Situation waren.

Man braucht sich nur einmal das Bild am 22. Juni 1939 in Pabianice vorzustellen, als der polnische Mob über die deutschen Bibeln und Bücher mit den alten Kirchengesängen der Brüdergemeinde herfiel und sie zerriss. Deutschland hatte keine Möglichkeit zum Einschreiten. Eine Mob-Aktion gegen die polnische Minderheit in Deutschland war aus Gründen der öffentlichen Rechtsordnung unmöglich. Die einzige Demonstration gegen die Juden am 10. November 1939 in deutschen Städten war in ganz Deutschland auf entschiedene Ablehnung gestoßen und es stand fest, dass sich etwas Derartiges niemals wiederholen würde. Man pflegte damals zu sagen, ein sechzehnjähriges Polenmädchen könne nach Mitternacht gänzlich unangefochten durch die Straßen jeder deutschen Grenzstadt gehen, aber eine alte deutsche Frau von fünfundachtzig Jahren sei in einer Polenstadt selbst am hellen Mittag nicht sicher.

Nach den Ausschreitungen im Mai 1939 setzte sich der Terror gegen die Deutschen in Polen unvermindert fort. Auf dem Lande wie in der Stadt Posen wurden Volksdeutsche mit Anrufen: „Wenn es jetzt zum Kriege kommt, werden wir Euch alle aufhängen”, bedacht. Leider wurde diese Drohung später in vielen Fällen verwirklicht.

An dem zu trauriger Berühmtheit gelangten Blutsonntag von Bromberg am 3. September 1939 kam es auch an anderen Orten zu ähnlichen Massakern, die den Qualen vieler Menschen ein tragisches Ende setzten. In den langen Monaten vor dem Ausbruch des Krieges hatten viele Deutsche diese Katastrophe kommen sehen.

Die Polendeutschen liebten das Land, in dem sie geboren waren, doch gibt es einen Punkt, an dem auch die stärkste Verbundenheit mit einer bestimmten Landschaft ihren Sinn verliert. Diese Situation spiegelte sich in der Flucht oder dem Fluchtversuch ständig wachsender Scharen von Deutschen. Die Gefühle dieser Menschen drückten sich in dem verzweifelten Ruf aus: „Fort aus dieser Hölle und heim ins Reich“.

Geo-Imperialismus Die geheimen Ziele der US-Geostrategen und warum sie für die Welt so gefährlich sind. Wolfgang Effenberger vermittelt das nötige Hintergrundwissen zu den aktuellen geopolitischen Vorgängen und durchbricht damit die massenmediale Desinformation und Verschleierung - hier weiter.

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

Eine seltsame Geschichte – Wer beim Lesen mal wieder eine Gänsehaut kriegen, mitfiebern und vor Spannung die ganze Nacht durchlesen möchte, für den ist diese Geschichte das Richtige . Atemberaubend! … hier weiter

Was Sie nicht wissen sollen! Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - hier weiter . Alle Rothschild-Artikel auf LupoCattivoBlog gibt es hier

Lesen Sie jetzt, was Ihnen bislang verheimlicht wurde: Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - hier weiter

Warum es keinen Zufall gibt Fast jeder kennt in seinem Leben Situationen, wo ihm nichts anderes übrig geblieben ist, als erstaunt auszurufen: Das kann doch kein Zufall sein! War es auch nicht, denn hinter allen Ereignissen des menschlichen Daseins und seien sie auch noch so merkwürdig waltet eine verborgene Ordnung - mehr hier.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...