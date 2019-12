Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -159

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Sechzehntes Kapitel

BRITISCHE POLITIK UND ANTIDEUTSCHE ZWISCHENFÄLLE IN POLEN

Halifax lehnt Belieferung Polens ab

Anfang Juni 1939 traf Oberst Adam Koc mit einer unter seiner Führung stehenden Wirtschaftsdelegation in England ein. Koc hatte das polnische OZON (Lager nationaler Einheit) gegründet, doch waren seine Bemühungen um die neue staatspolitische Partei ziemlich erfolglos geblieben. Kurz nach einem missglückten Attentat auf Koc hatte General Stanislaw Skwarczynski die Führung im OZON übernommen. Koc wurde für die Mission in England ausersehen, weil er über gute Sachkenntnis im Handel und Bankwesen verfügte.

Auch war er als energischer und entschlossener Verhandlungspartner bekannt. Er ging die Briten um eine sofortige Zahlung von 6o Millionen Pfund Sterling zum Einkauf von Kriegsmaterial auf ausländischen Märkten an. Die Briten schlugen vor, Polen vielleicht 8 Millionen Pfund Sterling zu gewähren,vorausgesetzt, die Käufe würden ausschließlich in England getätigt.

Koc sandte Jan Wszelaki, den Handelsattache der polnischen Botschaft, zu dem amerikanischen Botschafter Kennedy mit der Bitte, die Vereinigten Staaten möchten auf die Briten Druck ausüben. Kennedy schien über die Situation recht gut unterrichtet zu sein, doch hatte er in dieser Richtung nichts Ermutigendes zu sagen. Er versprach, sich bei Halifax und Chamberlain zu verwenden, und vertraute seinem Gast an, die Briten und Franzosen seien nicht geneigt, ihr Kriegsmaterial mit Polen zu teilen.

Das augenscheinliche Unvermögen der Vereinigten Staaten, mit ihrem Einfluß greifbare Vorteile für die Polen zu erwirken, setzte diesen einen merklichen Dämpfer auf. Diese Situation stand im krassen Widerspruch zu den großartigen Versprechungen Bullitts, die er Lukasiewicz früher einmal in Paris gemacht hatte. Das Gespräch zwischen Kennedy und Wszelaki fand am 16. Juni 1939 statt. Am gleichen Tag brüstete sich Roosevelt vor dem französischen Erziehungsminister Jean Zay, wenn er als Leiter einer amerikanischen Delegation an der Münchener Konferenz 1938 teilgenommen hätte, wäre Hitler viel Ärger bereitet worden.

In den Wirtschaftsverhandlungen mit den Polen führte Sir John Simon auf britischer Seite den Vorsitz. Koc beschwerte sich bei seinen Auftraggebern in Warschau, es sei ihm unmöglich, Simon irgendwie zu beeindrucken. Er war wie betäubt, als Simon ihm mitteilte, er wolle die Franzosen veranlassen, 40% der kümmerlichen 8 Millionen Pfund Sterling zu übernehmen. Durch den ganzen Sommer schleppten sich die Verhandlungen hin. Ständig reiste Koc zwischen Polen und England hin und her.

Hartnäckig verweigerte Simon Polen die Erlaubnis, auch nur irgendeinen Betrag des britischen Kreditanteils zum Einkauf von Kriegsmaterial nicht-englischer Herkunft zu verwenden. Im Endeffekt hat Polen vor dem Ausbruch des Krieges mit Deutschland überhaupt kein Kriegsmaterial auf den britischen Kredit hin bekommen. Koc beklagte sich, die Briten hätten kalte Gleichgültigkeit gegenüber der trostlosen militärischen Lage Polens gezeigt.

Hinsichtlich greifbarer Ergebnisse erwiesen sich die Verhandlungen zwischen Polen und dem englisch-französischen Block als völliger Fehlschlag. Doch wurde dies von allen drei Regierungen vor der Öffentlichkeit sorgfältig verheimlicht. Die Ankunft des Generals Sir Edmund Ironside in Warschau am 17. Juli 1939 wurde von allen Nachrichtenorganen sehr eingehend behandelt; sollte doch dieses Ereignis die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass die militärische Zusammenarbeit zwischen Polen und den Westmächten ebenso fruchtbar wie erfolgreich verlaufe.

Ironside war damals Generalinspekteur der britischen Armee. Am Tage seiner Ankunft in Polen gewährte Marschall Rydz-Smigly dem Warschauer Korrespondenten des News Chronicle (England) eines seiner seltenen Interviews. Darin erklärte Polens Marschall, sein Land sei selbst ohne Verbündete bereit zu kämpfen, wenn Deutschland Danzig anrühre. Mit besonderer Betonung fügte er hinzu, im Kampf um seine Stellung in Danzig kämpfe Polen gleichermaßen um seine Unabhängigkeit. Im Fall eines Krieges würden alle Polen, Männer und Frauen, gleich welchen Alters, zu Soldaten werden.

Auf einer Konferenz am 19. Juli 1939, an der auch Rydz-Smigly und Norton teilnahmen, fragte Ironside Beck, was Polen tun würde, wenn Danzig seinen Anschluss an Deutschland proklamiere. Becks Antwort auf diese hypothetische Frage war ausweichend, die drei Mächte müssten sich in ihrer Antwort an die Deutschen einig sein. Damit erweckte er bei Ironside den Eindruck, Polen werde für jeden deutschen Schritt in Danzig eine Erklärung fordern, ehe es Deutschland angreife.

Während der polnischen Manöver, an denen General Ironside teilnahm, zeigten die Polen ihre Tapferkeit mit todesmutiger Hingabe. Der britische Befehlshaber vermerkte später mit Genugtuung, er „habe der nicht ohne Verluste erfolgten Angriffsübung einer Division in scharfem Sperrfeuer zugesehen“. Im stillen war der General mit Englands Verhalten in der Frage der Kredite an Polen nicht einverstanden. Es wäre ihm lieber gewesen, wenn die Polen wirksame und substantielle Hilfe erhalten hätten. Er erklärte sich damit einverstanden, nach seiner Rückkehr der englischen Öffentlichkeit die militärische Bereitschaft der Polen in beredten Worten zu schildern. Die polnische Armee sei in bester Verfassung und ihre Moral ausgezeichnet. Indessen unterließ er es, den beklagenswerten Mangel an moderner militärischer Ausrüstung, der ihm in Polen aufgefallen war, zu erwähnen.

Hinter den Kulissen wurde es deutlich, dass Großbritannien und Frankreich zu dem Schluss gekommen waren, Polen sei entbehrlich, obwohl General Gamelin hoffte, es werde im Fall eines Krieges in der Lage sein, den Deutschen mehrere Monate hindurch Widerstand zu leisten und damit eine deutsche Offensive gegen Frankreich im Jahre 1939 unmöglich zu machen.

Im Mai und Juni 1939 besuchte Sir William Strang Polen in Begleitung von Gladwyn Jebb, dem Privatsekretär Sir Alexander Cadogans. Strang, der Chef der Zentralabteilung im Foreign Office, hegte nur geringe Sympathie für Polen. Nach seiner Ansicht wäre es lohnender gewesen, 1938 die Tschechen zu unterstützen, als sich 1939 für die Sache der Polen einzusetzen. Er betrachtete Polens Grenzen noch wesentlich kritischer als Hitler und hielt sie für „übermäßig ausgedehnt”. Strang persönlich hielt ein enges Bündnis zwischen Großbritannien und der Sowjetunion für lohnend, selbst wenn es auf Kosten Polens abgeschlossen würde. Nach seiner Ansicht musste jede andere Auffassung dem Ziel der Vernichtung Deutschlands untergeordnet werden:

„Europa musste die schädliche Infektion des Nazismus aus seinem Organismus ausscheiden”.

Dazu war Krieg das beste Mittel Es war der Zweck seiner Mission, sich zu vergewissern, dass Polen bereit sei, den angeblich notwendigen Konflikt mit den Deutschen heraufzubeschwören. Der Gedanke an die Aussicht, dass Polen selbst, trotz seiner Opfer, aus einem solchen Konflikt mit Gebietsminderungen hervorgehen werde, stimmte ihn recht zufrieden.

