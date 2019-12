Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -161

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Sechzehntes Kapitel

BRITISCHE POLITIK UND ANTIDEUTSCHE ZWISCHENFÄLLE IN POLEN

Wohlthats nutzlose Gespräche in London

Während der ersten Sommerwochen 1939 tauchte die unbegründete Annahme auf, Großbritannien und Deutschland könnten ihre Differenzen trotz des Interessenstreits zwischen Deutschland und Polen beilegen. Das Auswärtige Amt entsandte Adam von Trott zu Solz, einen ehemaligen deutschen Rhodes-Schüler, vom 1. bis 8. Juni mit einem Sonderauftrag nach England.

Trott verbrachte ein Wochenende in Cliveden als einziger Deutscher unter dreißig Gästen, darunter Halifax und Philip Kerr (Lord Lothian). Bis zu dieser Zeit hatte es sich herumgesprochen, dass Lothian, der Anfang 1939 eine Propagandareise nach Amerika gemacht hatte, vorgesehen war, Sir Ronald Lindsay als britischen Botschafter in Washington zu ersetzen. Trott stellte fest, dass Lothian und Halifax nicht völlig einer Meinung waren und dass Lothian immer noch auf Frieden hoffte.

Drei Stunden lang erörterte von Trott mit Halifax die deutsch-englischen Beziehungen und kam danach zu dem Schluss, dass dieser im Gegensatz zu Lord Lothian die Unvermeidbarkeit eines deutsch-englischen Krieges als gegeben ansah. Der britische Außenminister versicherte Trott voller Stolz, die britische Öffentlichkeit sei zu einer „inneren Kriegsbereitschaft“ gelangt. Diese Behauptung verschaffte ihm sichtlich besondere Genugtuung.

Dann erklärte er, „nach München” habe sich das „britische Vertrauen in die deutsche Aufrichtigkeit” verringert. Er wich damit von der offiziellen Propaganda Englands ab, die die deutsche Politik während der slowakischen Krise im März 1939 als die entscheidende Ursache für das angebliche Misstrauen der englischen Regierung gegen Hitler darstellte. Außerdem fiel Trott auf, dass Lord Astor, der Hitler freimütig als einen wahrhaft großen Mann bezeichnete, über die offenbar hoffnungslose, durch Halifax’ Politik geschaffene Lage, bekümmert war.

Am 8. Juni 1939 sprach Trott mit Premierminister Chamberlain. Nach seinen Beobachtungen dachte Chamberlain, ähnlich wie Lothian und Astor, gemäßigter über Deutschland als Halifax, doch war er außerstande, daraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen, was sich hoffnungsvoll auf die Zukunft hätte auswirken können. Chamberlain vertraute ihm an, die Gewährung der britischen Garantie an Polen am 31. März 1939 gefalle ihm persönlich keineswegs. Er erweckte damit den Eindruck, als sei Halifax der Alleinverantwortliche für die britische Politik, und er überlasse alles resigniert dem Lauf der Dinge.

Die englischen Zeitungen nahmen von der Trott-Mission kaum Notiz, dagegen ergingen sie sich einen Monat später in wilden Spekulationen über Helmuth Wohlthats Besuch in England. Dr. Wohlthat, der die deutsche Handelsmission im März 1939 in Rumänien geleitet hatte, war eng befreundet mit Dr. Hjalmar Schacht, der wichtige Beziehungen zu britischen Finanz- und Regierungskreisen unterhielt.

Englische, französische und amerikanische Blätter stellten die Behauptung auf, Wohlthat beabsichtige, in seiner Eigenschaft als Beauftragter des Vierjahresplans ein gewaltiges Finanzgeschäft mit Großbritannien abzuschließen. Man sagte, Wohlthats Teilnahme an der internationalen Walfang-Konferenz in London diene lediglich der Tarnung des wahren Zwecks seiner Mission. Es war kaum überraschend, dass diese Gerüchte den Polen einen erheblichen Schlag zu einer Zeit versetzten, da die finanzielle Widerspenstigkeit Englands sich auf die materielle Hilfe für Polen hemmend auswirkte. Halifax bemerkte dazu kühl und ungerührt am 17, Juli 1939, der polnische Botschafter, Graf Raczynski „sei ganz aufgelöst vor lauter Kummer“.

Wohlthat unterzeichnete am 21. Juni 1939 für Deutschland das internationale Walfangabkommen. Der Daily Telegraph und der News Chronicle blieben während seines Aufenthalts unbeirrt bei der Behauptung, Großbritannien habe Deutschland eine bedeutende Anleihe angeboten. Den Gipfel erreichte die Sunday Times (die mit der Londoner Tageszeitung Times nichts zu tun hat) am 23. Juli 1939, mit der Meldung, Wohlthat habe einen aufsehenerregenden britischen Vorschlag einer deutsch-englischen Verständigung zurückgewiesen. Zwar gab Chamberlain am 24. Juli 1939 ein offizielles Dementi im Unterhaus heraus, doch hielten die Vermutungen über die angeblich hochwichtige Bedeutung des Wohlthat-Besuches unvermindert an.

Dr. Wohlthat führte verschiedene Gespräche mit den britischen Führern und Botschafter Herbert von Dirksen hoffte, die Briten würden einen annehmbaren Vorschlag zur Regelung der deutsch-englischen Differenzen machen. Diese Hoffnung zerschlug sich an dem widerspenstigen Verhalten der Engländer. Insbesondere erweckte die versöhnliche Haltung Sir Horace Wilsons, des persönlichen Assistenten von Premier Chamberlain, trügerische Hoffnungen.

Wohlthat und Wilson trafen sich am 18. Juli 1939 zu einer ziemlich bedeutungslosen, allgemeinen Unterredung im Foreign Office. Hauptsprecher auf englischer Seite während der offiziellen Verhandlungen in London war Sir Robert Hudson vom Handelsministerium. Dieser erklärte am 20. Juli 1939 rundheraus, Großbritannien werde niemals auch nur eine einzige der ehemaligen deutschen Kolonien an das Reich zurückgeben. Wohlthat war tief erschrocken über diese kategorische Feststellung, weil Hitler gar nicht daran dachte, auf die Rückkehr der Kolonien zu drängen. Er stellte Hudson die Frage, warum England „eine alliierte Front im Osten bilde”. Hudson entgegnete: „Wenn Krieg ausbricht, rechnen wir mit einem Sieg, doch ist es uns darum zu tun, uns dieses Ergebnis so schnell und gewiss wie möglich zu sichern”, um dann festzustellen, daß Wohlthat „daraufhin ein langes Gesicht machte”.

Wohlthat fragte Hudson, warum Großbritannien etwas gegen ein starkes Deutschland habe. Von Hudson kam die übliche Erklärung, „es sei stets die Politik dieses Landes gewesen, niemals zuzulassen, dass eine der Kontinentalmächte die militärische Vorherrschaft in Europa gewinne“. Im übrigen war er ebenfalls der Ansicht, “dass eine wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und England zu beiderseitigem Wohlstand führen könne, doch werde sich Großbritannien nur dann dazu bereit finden, wenn Hitler von den deutschen Absichten auf Danzig ablasse”.

Als Wohlthat wieder in Deutschland war, legte er seinen Bericht am 24. Juli 1939 im Auswärtigen Amt vor. In diesem Bericht betonte er, seine Zusammenkünfte mit Hudson und Wilson seien von Botschafter von Dirksen gefördert worden und die formelle Initiative sei von seinen britischen Gastgebern ausgegangen. Auch wies er darauf hin, dass ihm die rapide Verschlechterung der deutsch-englischen Beziehungen zum Bewusstsein gekommen sei.

Über Chamberlain bemerkte er, dieser habe am 10. Juli 1939 (in Wirklichkeit am 1. Juli) öffentlich geäußert, der Status quo in Danzig sei gerecht und fair und deutsche Absichten seien ungerechtfertigt. Es war Wohlthat bekannt, dass dieser Standpunkt den meisten britischen Kommentaren zur Danzig-Frage in den letzten Jahren widersprach. Auch wusste er, dass Halifax die Theorie vom Gleichgewicht der Kräfte nur anwandte, um die Feindseligkeit Englands gegenüber Deutschland zu rechtfertigen.

Wohlthat glaubte, seine Gespräche in London hätten neues Licht auf die Absichten der Briten geworfen. Unter ihnen gab es solche, die von der Unvermeidbarkeit des Krieges überzeugt waren, dann aber auch Männer wie Sir Horace Wilson, die hofften, dass Halifax’ Kräftegleichgewichtspolitik nicht unbedingt zum Krieg führen werde. Das Tragische dieser Situation lag darin, dass die letzten Entscheidungen bei Halifax lagen. Wilson revidierte indessen seine persönliche Einstellung und behauptete, Halifax werde alles Menschenmögliche zur Erhaltung des Friedens tun. Dieser Glaube an Halifax veranlasste Männer, die ganz offensichtlich gegen den Krieg waren, dazu, den Krieg als Eventualität zu rechtfertigen, anstatt sich seinem Ausbruch entgegen zu stemmen.

Wilson gab zu, die Briten hätten nur darum an der Münchener Konferenz teilgenommen, weil sie damals noch nicht auf den Krieg vorbereitet gewesen seien, dass sie sich jetzt jedoch als gerüstet betrachteten. Damit verringerten sich die Aussichten auf eine Aussöhnung infolge der militärischen Vorbereitungen Englands, statt sich zu verbessern. Die britische Kriegsbereitschaft, so brüstete sich Wilson, sei viel umfangreicher, als sich das Deutschland oder die britische Öffentlichkeit vorstellen könnten.

Wilson gab zu, dass Hitler einen Weltkrieg Danzigs wegen vermeiden zu können hoffe. Doch dann könne man wohl von ihm den logischen Schluss erwarten, dass es ein Unding sei, Danzig haben und gleichzeitig einen derartigen Krieg vermeiden zu wollen. Die einzige Lösung sei Hitlers Verzicht auf Danzig. Wilson bekannte sich zu der Auffassung, dass eine deutsch-englische Verständigung durchaus erreichbar sei, wenn Hitler auf weitere außenpolitische Ziele verzichte und in jeder Hinsicht den Status quo akzeptiere. Nach seiner Ansicht wären auch zweiseitige Verhandlungen zwischen Großbritannien und Deutschland fruchtbarer als Viermächte-Gespräche mit Italien und Frankreich. Für wünschenswert halte er es, wenn Hitler sich zu einer Nichtangriffspolitik gegenüber allen Staaten der Welt verpflichte.

Der Frage der ehemaligen deutschen Kolonien solle man seiner Ansicht nach aus dem Wege gehen. Er hoffe auf die Möglichkeit einer Rüstungsverminderung und eines erfolgreichen Handelsabkommens. Ferner erscheine es ihm als wünschenswert, wenn Deutschland in finanziellen Fragen mit Großbritannien zusammenarbeite und seine Güteraustauschpolitik aufgebe. Wohlthat berichtete, in der Kolonienfrage sei Hudson deutlicher gewesen als Wilson. Der britische Handelsminister habe bekannt, seine Regierung wünsche es nicht, dass Deutschland irgendein Kolonialgebiet zurückerhalte. In vagen Ausdrücken sprach er von einem möglichen „kolonialen Kondominium“, das den Briten gestattete, die deutschen Unternehmungen in Übersee zu überwachen.

Wohlthat berichtete ferner, Sir Joseph Ball, der Leiter des Büros für politische Studien der Konservativen Partei, habe angedeutet, Chamberlain werde vielleicht Wahlen für den 14. November 1939 anberaumen, falls Hitler sich aus Danzig zurückzöge. Die britischen Führer machten bei jeder Gelegenheit klar, sie würden eine Verständigung mit Deutschland nur dann in Erwägung ziehen, wenn Hitler zugebe, dass die englisch-polnische Diplomatie in Danzig gesiegt hätte.

Hitler und Ribbentrop sahen ein derartiges Zurückweichen als ein Unheil für Deutschland an. Außerdem werde es den Zündstoff in den deutsch-polnischen Beziehungen nicht beseitigen. In der daraus erwachsenden hoffnungslosen Situation musste man mit britischer Unterstützung Polens gegen Deutschland rechnen. Hitler hegte den Argwohn, die Briten wüssten ganz genau, dass er nicht imstande sei, ihre Bedingungen anzunehmen, und dass die ganze Verhandlung den ausgeklügelten Versuch darstelle, die deutschen Diplomaten zu zersplittern und zu verwirren. Ribbentrop war über Dirksen empört. Er glaubte, der Botschafter habe sich, ohne es selbst zu merken, von den Briten zum Narren halten lassen.

Dieser Eindruck wurde Ribbentrop durch einen Bericht Dirksens vom 24. Juli 1939 bestätigt. In ihm behauptete der Botschafter, eine verantwortliche Minderheit britischer Führer bleibe dabei, eine friedliche Regelung mit Deutschland zu begünstigen. Er wisse nicht, ob die Briten während der jüngsten Verhandlung hinsichtlich eines Abkommens aufrichtig gewesen seien, doch glaube er, Hitlers Bereitschaft, Danzig aufzugeben, könne sie dazu zwingen. Dazu gab er die Anregung, ein solcher Schritt könne die britische Regierung veranlassen, „sich stark genug zu fühlen”, Englands Öffentlichkeit mit Deutschlands Wunsch nach einem Abkommen vertraut zu machen. Dieser Satz brachte geradezu erschütternd deutlich zum Ausdruck, dass Dirksen sich Halifax’ geschicktes Propaganda-Argument, er sei lediglich der Gefangene großer Vorgänge, zueigen gemacht hatte.

Nach Dirksens Ansicht würden die britischen Führer unter Umständen zur Verringerung der deutsch-polnischen Spannungen beitragen, wenn Hitler den polnischen Standpunkt im Hinblick auf Danzig und den Korridordurchgang akzeptiere. Recht kläglich endete sein Bericht damit, ein Abkommen mit den Briten sei ein weitaus lohnenderes Ziel als ein neuer Krieg. Diese Äußerung lässt erkennen, wie weit er der britischen Propaganda bereits erlegen war. Er deutete an, wenn Hitler die britischen Bedingungen nicht akzeptiere, so werde es heißen, dass das wahre Ziel seiner Politik der Krieg sei.

Es war Ribbentrop klar, dass Dirksens weitere Verwendung in London kaum noch tragbar sei. Er konnte nicht mehr länger als zuverlässiger Vertreter deutscher Interessen gelten. Bereits am 14. Juli 1939 hatte Ribbentrop durchblicken lassen, er würde die gegenwärtige Lage gern mit Dirksen besprechen, wenn dieser im August auf Urlaub nach Deutschland komme. Nach der Wohlthat-Episode fragte er sich allerdings, ob sich das überhaupt noch lohne. Besonders verärgert war er darüber, daß Dirksen es unterlassen hatte, ausführlich über die Gespräche Wohlthats mit den britischen Führern zu berichten. Wohlthat hatte zugegeben, er habe jedes von ihm in London geführte Gespräch mit Dirksen durchgesprochen. Er war allerdings kein Diplomat, und so fehlte seinem Bericht notgedrungen jener analytische Charakter, den man von einem Botschafter in London erwarten musste. So forderte Ribbentrop am 31. Juli 1939 einen eingehenden Bericht von Dirksen an. Dieser Anordnung kam der Botschafter noch am gleichen Tage nach.

Dirksens Bericht vom 31. Juli 1939 enthielt die sonderbare Behauptung, die Gespräche zwischen Wohlthat und den Briten seien nicht ausgesprochen politischer Art gewesen. Das stand in direktem Widerspruch zum Inhalt des Wohlthat-Berichtes. Nach Dirksen habe Wohlthat während der Gespräche eine „rein rezeptive Haltung” eingenommen und Wilsons Anerbieten abgeschlagen, sich die britischen Vorschläge von Chamberlain bestätigen zu lassen, weil das nicht „zu seiner Kompetenz” als deutscher Delegierter einer internationalen Walfang-Konferenz gehöre. Ribbentrop musste diese befremdliche Abgrenzung auffallen, nachdem Wohlthat und Dirksen sich über die Art der Gesprächsführung abgestimmt hatten. Dirksen unterließ es also, die Gespräche sorgfältig zu rekapitulieren, wie es Ribbentrop von ihm gefordert hatte.

Weizsäcker teilte Dirksen am 31. Juli 1939 mit, Reichsmarschall Göring habe den Wohlthat-Bericht bereits gelesen, bevor Ribbentrop ihn erhielt. Verständlicherweise war dieser ungehalten, dass er als deutscher Außenminister nicht als Erster über wichtige politische Gespräche in London unterrichtet worden sei. Weizsäcker beklagte sich bei Dirksen, Wohlthat habe es anscheinend versäumt, die naheliegende Frage nach den Zusammenhang zwischen den britischen Vorschlägen an Deutschland und den gegenwärtigen Verhandlungen der Engländer in Moskau zu stellen. Wohlthats Bericht machte nicht ersichtlich, welche Wirkung, wenn überhaupt, erfolgreiche deutsch-englische Verhandlungen auf die britischen Bemühungen, die Sowjets einer Einkreisungsfront gegen Deutschland einzugliedern, haben könnten. Weizsäcker bestand darauf, Dirksen solle Ribbentrop so schnell wie möglich einen ausführlichen Bericht über diese Dinge übermitteln.

Am 1. August 1939 sandte von Dirksen einen zweiten enttäuschenden Bericht. Darin behauptete er, eine Frage Wohlthats nach der britischen Einkreisungspolitik hätte schlecht zu der rein zuhörenden Haltung gepasst, die er Wohlthat angeraten habe. Das ließ die Frage auftauchen, ob überhaupt Gespräche im korrekten Sinne des gegenseitigen Mitteilens stattgefunden hätten. Nach Dirksens „Eindruck” hatten die Briten sich bemüht, bei ihren Zusammenkünften mit Wohlthat konstruktiv zu sein. In nichtssagenden Worten wies er darauf hin, wie wünschenswert eine Lösung der Danzigfrage sei, doch versäumte er dabei, sich mit den Folgen eines deutschen Rückzugs in diesem Punkt zu befassen.

Auch zeigte er über die echten Möglichkeiten eines Abkommens mit den Briten keine feste Meinung. Er machte geltend, der Geheimbericht des Generals Ironside zur militärischen Stellung Polens könne den Wunsch der Briten nach einer Verständigung bestärken, da der Bericht „nicht allzu günstig” gelautet habe. Es war ihm nicht aufgefallen, dass ein vertraulicher Bericht über Polen von einem mit moderner Kriegführung vertrauten britischen General kaum „äußerst günstig” hätte sein können.

Dirksens Berichte über Wohlthats Gespräche waren ausgesprochen wertlos. Sie bestätigten nur den Eindruck, dass die Briten keine Bedingungen für eine Regelung angeboten hatten, ausgenommen Hitlers Verzicht auf Danzig. Das war der entscheidende Punkt, denn Hitler hatte ja nicht die Absicht, sich aus Danzig zurückzuziehen.

