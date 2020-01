Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -169

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Sechzehntes Kapitel

BRITISCHE POLITIK UND ANTIDEUTSCHE ZWISCHENFÄLLE IN POLEN

Deutschlands militärische Vorbereitungen

Deutschlands Pläne für einen Kriegsfall mit Polen lagen zu diesem Zeitpunkt fertig vor. Die verschiedenen Konferenzen Hitlers mit seinen Wehrmachtschefs nach dem Befehl zur Operationsplanung vom 11. April 1939 sind Gegenstand von allerlei Spekulationen gewesen. Doch gibt es für keine dieser Besprechungen irgendwelche amtlichen Unterlagen.

Oberst Schmundt, Hitlers Adjutant, soll der Verfasser zweier inoffizieller Protokolle gewesen sein, die nachträglich, das heißt, nach einer wichtigen Militärkonferenz am 23. Mai 1939 niedergeschrieben worden sind. Schmundt erlag seinen Verletzungen, die er beim Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 erlitten hatte. So ist die Frage seiner angeblichen Urheberschaft ungeklärt geblieben.

Einige Biographen Hitlers haben vor der Gefahr gewarnt, den zweifelhaften, Schmundt zugeschriebenen Protokollen allzu viel Bedeutung beizumessen. Ribbentrop hat sich nach dem 2. Weltkrieg erinnert, Hitler „hat mir wiederholt gesagt mit Militärs muß man reden als wenn der Krieg hier oder dort am nächsten Tag ausbricht.”

Das ist für jeden Kenner der Beziehungen zwischen politischen und militärischen Führern eine offenkundige Tatsache, doch scheint sie auf diese besondere Konferenz nicht zu-zutreffen. Feldmarschall Wilhelm Keitel, der sich nach dem 2. Weltkrieg an die Einzelheiten dieser Zusammenkunft mit großer Klarheit erinnerte, hat dazu geäußert, er habe die Konferenz vom 23. Mai mit dem festen Glauben verlassen, 1939 werde es keinen Krieg geben.

Die sogenannten Schmundt-Notizen lassen durchblicken, dass Hitler die Möglichkeit eines Konfliktes mit Polen wie auch mit den Westmächten in Betracht gezogen, jedoch gehofft hat, die Intervention der Westmächte auf diplomatischem Wege verhindern zu können, falls es Krieg mit Polen geben sollte. Dieser Absatz der Niederschrift stimmt mit verschiedenen Erklärungen Hitlers überein und entspricht auch der Version Keitels. Die einzelnen Kommentare in den Aufzeichnungen, wie beispielsweise die angebliche Äußerung Hitlers, Deutschland sei „gegenwärtig in einem Zustand patriotischer Erhitzung”, sind von zweifelhaftem Quellenwert.

Der eigentliche deutsche Aufmarschplan war, was seine Einzelheiten angeht, größtenteils schon vor dem 23. Mai 1939 ausgearbeitet worden.

Die Deutschen wollten sich im Fall eines Krieges mit Polen in besonderem Maße auf die Luftwaffe stützen, jedoch mit der Maßgabe, nur militärische Ziele zu bombardieren. Die Hauptoffensive der Erdtruppen sollte im Norden von Ostpreußen und Pommern und im Süden von West-Oberschlesien und der Westslowakei aus geführt werden.

Die Bereitstellung deutscher Truppen in den Aufmarschräumen für mögliche Operationen war zur Zeit der scharfen polnischen Note an Danzig vom 4. August 1939 im vollen Gange und am 20. August beendet. Mit der slowakischen Regierung war vereinbart, Deutschland im Fall eines Krieges volle Zusammenarbeit anzubieten, obwohl die Deutschen nicht die Aufstellung slowakischer Streitkräfte gegen Polen angefordert hatten.

Der deutsche Botschafter von Moltke in Warschau wurde von dieser Abmachung am 4. August 1939 unterrichtet. Das deutsche Konsulat in Lemberg kündigte am 7. August 1939 an die ukrainische Minderheit Polens werde sich im Augenblick eines deutsch-polnischen Krieges gegen die Polen erheben.

