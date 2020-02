Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -177

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Siebzehntes Kapitel

VERSPÄTETES ENGLISCH-FRANZÖSISCHES LIEBESWERBEN UM RUSSLAND

Beck weist Molotows Vorschläge zurück

Der erste bemerkenswerte Zug an Molotow nach seinem Amtsantritt war seine Bereitschaft, sich noch intensiver als Litwinow um die Frage der Beziehungen zu Polen zu bemühen. Er übermittelte Beck wärmste Glückwünsche für dessen provozierende Rede vor dem polnischen Sejm am 5. Mai 1939 und entsandte am 10. Mai 1939 seinen Stellvertreter Wladimir Potemkin in einer Sondermission nach Warschau.

Potemkin, der kürzlich die Hauptstädte des Balkans bereist hatte, bot Beck die eindeutige Zusicherung an, dass die Sowjetunion bereit sei, Polen in einem Kampf mit Deutschland zu begünstigen. Dann vertraute er ihm an, er habe von Gafencu erfahren, das polnisch-rumänische Bündnis sei ausschließlich gegen die Sowjetunion gerichtet. Es dürfe daher nützlich sein, diesen Vertrag zu revidieren. Als Beck sich daraufhin unzugänglich zeigte, drang er nicht weiter in ihn.

Als Potemkin nach Moskau zurückgekehrt war, schnitt Molotow die Frage des polnisch-rumänischen Bündnisses erneut an. Er gab dem polnischen Botschafter Grzybowski zu verstehen, es werde für Polen und Rumänien gut sein, ihr Bündnis ausschließlich gegen Deutschland zu richten, denn das würde den Abschluss eines sowjetisch-polnisch-rumänischen Beistandspaktes erleichtern.

Beck beantwortete diesen Antrag mit einer kategorischen Feststellung. Er wies Grzybowski am 17. Mai 1939 an, Molotow zu unterbreiten, „Polen sieht keine Möglichkeit, mit der UdSSR einen gegenseitigen Beistandspakt abzuschließen“. Polen werde auch fernerhin jede Änderung seiner bisherigen Vertragsverpflichtungen ablehnen. Damit hatte Beck die Tür vor Molotow zugeschlagen. Nach seiner Ansicht konnte die Sowjetunion an der Bedeutung der polnischen Zurückweisung des pro-sowjetischen Allianzangebots Halifax’ vom 24. März 1939 nun nicht mehr zweifeln. Beck hoffte letztlich auf einen Krieg zwischen Großbritannien und der Sowjetunion und strebte mit allen Mitteln danach, die im Gang befindlichen Verhandlungen der beiden Staaten zum Scheitern zu bringen.

Mittlerweile hatten die Russen das wenig befriedigende Anerbieten der Briten vom 9. Mai 1939 zurückgewiesen. Strang gab zu, die zögernde und mit halbem Herzen erfolgende Annäherung der Engländer an Russland gehe auf eine Unterschätzung der militärischen Stärke der Sowjets zurück, was „sich sehr nachhaltig auf die Politik auswirke“.

Die Fehlbeurteilung der jeweiligen Wehrstärke Deutschlands und der Sowjetunion durch die Briten war in der Tat die eigentliche Grundlage der verhängnisvoll unrealistischen Kriegspolitik von Halifax. Im britischen Parlament wurden Anfragen laut, welches Schicksal die an Russland grenzenden Staaten für den Fall haben würden, dass ein englisch-russisches Abkommen zustande komme.

Unterstaatssekretär Rab Butler erklärte am 15. Mai 1939 in einer Antwort auf eine Unterhaus-Anfrage, Großbritannien habe über die Satzungen des Völkerbundes hinaus keine besonderen Verpflichtungen gegenüber Finnland, Estland, Lettland und Litauen. Zu dieser Zeit besaß der Völkerbund praktisch keine Geltung mehr und man konnte vielleicht annehmen, die britische Regierung sei der Ansicht, sie hätte diesen Ländern gegenüber freie Hand. Chamberlain gab am 19. Mai zu, das britische Angebot an Russland vom 9. Mai sei im Grunde das gleiche wie das unbefriedigende vom 15. April. Auch seien die Vorschläge Englands über den Wunsch nach einseitigen russischen Verpflichtungen in den von Großbritannien und Frankreich garantierten Gebieten nicht hinausgegangen. Darauf ertönte ein hämischer Zuruf des kommunistischen Parlamentsmitgliedes Gallacher: „Sie sind doch keine Kinder!” Der Liberalenführer, Sir Archibald Sinclair, forderte, Chamberlain solle den Russen brauchbare Vorschläge mit gegenseitigen Verpflichtungen anbieten, die jede Eventualität einschließen.

Im Unterhaus war es bekannt, dass am 21. Mai 1939 englisch-französisch- russische Sondergespräche in Genf stattfinden sollten. Halifax, Bonnet und der Sowjetbotschafter in London, Iwan Maisky, waren bestimmt worden, die Verhandlungen zu führen. Vor einflussreichen Kreisen in London hatte Maisky sehr lebhaft Kritik am Verhandlungsstil der Briten geübt.

Winston Churchill hielt am 19. Mai eine Rede, mit der er Maisky den Boden für die kommenden Verhandlungen zu bereiten hoffte, dabei fehlte es nicht an einer ernsten Warnung an die Polen:

„Die Regierung wird mir, wenn sie es für notwendig hält, widersprechen, doch kann ich nicht glauben, daß die polnische Regierung es als Teil ihrer Aufgabe betrachtet, zwischen Frankreich, England und Rußland und deren gegenseitiger Sicherheit eine Barriere aufzurichten.“

Ohne es zu bemerken, griff Churchill damit den Vorschlag Grzybowskis wieder auf, den Beck zurückgewiesen hatte, als er geltend machte, Polen und Russland sollten sich zu einer gemeinsamen Politik bekennen und damit Deutschlands Interessen in den Baltenländern durchkreuzen. Butler hielt Churchill weise entgegen, es sei notwendig für Großbritannien, leichtfertige Vermutungen in diesen Fragen zu vermeiden, man müsse die englische Annäherung an Russland „unbedingt besser mit den Ansichten der anderen, direkt betroffenen Regierungen in Einklang bringen und es weniger darauf abstellen, Zweifel und Schwierigkeiten vor ihnen aufzutürmen“. Mit dieser Äußerung bekräftigte Bultler bewusst die von Halifax getroffene Entscheidung, Polen über Russland zu stellen.

Bonnet dachte nach den Gesprächen in Genf am 21. Mai 1939 zeitweise recht optimistisch über die Aussichten für ein Dreierbündnis. Maisky schien die ablehnende Haltung Polens gegen Russland nicht als ein entscheidendes Hindernis für ein Abkommen mit England und Frankreich zu betrachten. Man hatte auch über die baltischen Staaten gesprochen, doch hatte Maisky in Bonnet den falschen Eindruck erweckt, dass die Sowjetunion keinen Versuch machen werde, diesen Staaten wider Willen Garantien anzubieten.

Bonnet hoffte, die amtliche Zurückhaltung der Briten dadurch überwinden zu können, dass er Molotow zu einem Dreierpakt zu veranlassen suchte, in dem die Bedingungen einer für die drei Mächte gleichgerichteten Politik gegenüber Polen und seinen Nachbarn nicht enthalten war. Seine Hoffnung zerrann, als Molotow am 31. Mai 1939 eine große außenpolitische Rede hielt.

Der sowjetische Außenminister sprach beifällig über einen möglichen russisch-deutschen Handelsvertrag.

Mit besonderem Nachdruck führte er aus, eine auf Gegenseitigkeit beruhende Garantie Russlands, Großbritanniens und Frankreichs für alle in Europa an Russland grenzenden Staaten sei eine unerlässliche Bedingung für einen Dreierpakt. Die Sowjetunion und der englisch-französische Block stünden in diesem Punkt vor einer grundlegenden Meinungsverschiedenheit.

Die ihm von Polen erteilte Abfuhr ignorierte Molotow völlig, übte jedoch starke Kritik an der Politik Finnlands. Seine Rede bot Hitler und Halifax nur wenig Ermutigendes. Dagegen wurde Roosevelt mit einem Lob für sein Telegramm an Hitler vom 15. April 1939 bedacht, das als „ein vom Geist der Friedfertigkeit” getragener Vorschlag bezeichnet wurde. Hitler erfuhr Kritik wegen seiner Kündigung der Verträge mit Polen und England am 28. April 1939.

