Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -183

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die beste Analyse zum Thema, die man jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, findet man hier >>>.

Die Analyse bislang unberücksichtigter, brisanter historischer Dokumente, findet man hier >>>.

Die neueste Analyse der Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg, findet man hier >>>.

…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Siebzehntes Kapitel

VERSPÄTETES ENGLISCH-FRANZÖSISCHES LIEBESWERBEN UM RUSSLAND

Halifax’ Unfähigkeit, mit den Russen umzugehen

Halifax’ verspätetes Liebeswerben um Russland war eine missglückte und selbstsüchtige Angelegenheit. Das ganze Jahr 1938 hindurch hatte er die Sowjetunion praktisch ignoriert und begann dann sein plötzliches und unerwartetes Werben um die Russen mit einem Appell um Hilfe für Rumänien, obwohl dieser Appell der abwegigen Lügengeschichte entsprang, die er mit Tilea konstruiert hatte, und die Tatsache ausseracht ließ, dass Rumänien keinen kommunistischen Schutz wünschte.

Darauf folgte sein Vorschlag für ein Viermächtebündnis vom 20. März 1939, den Beck vier Tage später torpedierte. Am 31. März 1939 bot er Polen eine einseitige Garantie an, ohne Russland zu konsultieren. Er veranlasste Bonnet, die Russen zu unterrichten, Grossbritannien wünsche nach wie vor ein Bündnis mit der Sowjetunion, um dann am 13. April 1939 mit seinem hoffnungslos einseitigen Angebot hervorzutreten.

Zwei Monate später ließ er Strang nach Russland reisen ohne die britischen Bedingungen auch nur einigermaßen annehmbar zu machen, im Verlauf des Juni und Juli wies er Strang an, sich schrittweise auf eine Stellung zurückzuziehen, die für Russland angeblich annehmbarer war, obwohl diese Art Verhandlungstechnik mit Sicherheit die Verachtung der Russen hervorrufen musste. Die britische Militärmission wurde im August 1939 auf dem zeitraubenden Seeweg mit unzureichenden Instruktionen nach Moskau gesandt, wodurch sie von vornherein ihren russischen Gesprächspartnern gegenüber in eine unterlegene Position geriet.

Bald stellte sich heraus, dass die Ursache der russischen Kritik am britischen Standpunkt in der polnischen Frage begründet lag. Halifax ließ es zu, dass Kennard sich von entscheidenden Schritten zurückhielt, die Frankreich in Warschau unterstützen sollten und die vielleicht einigen Eindruck auf die Polen gemacht hätten. Die Polen weigerten sich, von ihrem Standpunkt abzugehen, und Halifax willigte, ohne die starken Proteste der Franzosen gegen Polen zu unterstützen, in den Vorschlag der französischen Führer ein, ein separates Abkommen mit den Russen auf Kosten der Polen zu schließen. Halifax übernahm diese Politik, obwohl Kennard ihm wiederholt nahegelegt hatte, dass die Sowjetunion Polens Hauptfeind sei.

Die Wahrnehmung der britischen Beziehungen zu Russland und Polen durch Halifax in dieser Zeit enthüllte sehr krass die schändliche Wirklichkeit hinter der noblen Fassade seiner Politik. Man kann sich unmöglich der Schlussfolgerung entziehen, dass der sowjetische Beistand in einem Krieg gegen Deutschland Halifax nicht so wichtig war wie der Krieg selbst. Die Arroganz der Kommunisten gegenüber der britischen Militärmission ist ohne jede Frage beispiellos, doch lässt es sich kaum bestreiten, dass Halifax diese Behandlung verdiente.

Sein Versuch, ein Bündnis mit den Russen zu schließen, ist über fünf Monate lang das meisterörterte Thema der europäischen Diplomatie gewesen, da es eine Prestigefrage höchsten Ausmasses betraf. Halifax’ Unterfangen endete mit einer ungeheuren Demütigung. Der Freier war als Bittsteller entlarvt worden und man hatte ihn abgewiesen. Das französisch-polnische Bündnis von 1915 war dabei jeder Bedeutung beraubt worden.

Es ist eine allgemeine Regel, dass unter geschlagenen Partnern Reibungen entstehen, und so konnte ein beträchtlicher Groll der Franzosen gegen Großbritannien nach dem niederschmetternden Ergebnis in Russland nicht ausbleiben. Die Niederlage in Moskau brachte Halifax auch nicht einen Augenblick dazu, einen Präventivkrieg gegen Deutschland als fragwürdig zu empfinden, doch hing dieser Krieg in seinen Augen von der Beteiligung Frankreichs ab. Für kurze Zeit hatte Halifax Russland umworben, aber sein ständiges Liebeswerben galt nun Frankreich, dessen Politik das entscheidende Element in der europäischen Situation geworden war.

Hitler hoffte, die Wende in Russland werde die englisch-französische Politik ändern, und er hatte vor, diese Entwicklung mit diplomatischen Mitteln zu fördern. Er war bereit, an England und Frankreich mit neuen Vorschlägen heranzutreten. Doch veranlasste ihn seine anglophile Einstellung unklugerweise dazu, sich mehr auf Großbritannien zu konzentrieren. Diesen Vorrang hätte er Frankreich eingeräumt, wenn ihm der Gegensatz zwischen der besonnenen Haltung der Franzosen und Halifax unentwegtem Streben nach Krieg voll zum Bewusstsein gekommen wäre.

Diese Tatsache wurde allerdings vor Hitler im August 1939 sorgfältig verborgen gehalten. Er hätte die Wahrheit über Halifax auch nicht geglaubt, es sei denn, man hätte ihm die notwendigen Beweise dafür vorgelegt. So blieb er bei seiner ausgesprochen irrigen Annahme, Halifax werde eine friedliche Beilegung englisch-deutscher Differenzen einem deutsch-englischen Krieg vorziehen. Und so erkannte er auch nicht, dass Halifax trotz seiner diplomatischen Niederlage in Russland nicht Frieden, sondern Krieg und die Vernichtung Deutschlands wollte.

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

Lesen Sie jetzt, was Ihnen bislang verheimlicht wurde: Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - hier weiter

Eine seltsame Geschichte – Wer beim Lesen mal wieder eine Gänsehaut kriegen, mitfiebern und vor Spannung die ganze Nacht durchlesen möchte, für den ist diese Geschichte das Richtige . Atemberaubend! … hier weiter

Geo-Imperialismus Die geheimen Ziele der US-Geostrategen und warum sie für die Welt so gefährlich sind. Wolfgang Effenberger vermittelt das nötige Hintergrundwissen zu den aktuellen geopolitischen Vorgängen und durchbricht damit die massenmediale Desinformation und Verschleierung - hier weiter.

Warum es keinen Zufall gibt Fast jeder kennt in seinem Leben Situationen, wo ihm nichts anderes übrig geblieben ist, als erstaunt auszurufen: Das kann doch kein Zufall sein! War es auch nicht, denn hinter allen Ereignissen des menschlichen Daseins und seien sie auch noch so merkwürdig waltet eine verborgene Ordnung - mehr hier.

Was Sie nicht wissen sollen! Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - hier weiter . Alle Rothschild-Artikel auf LupoCattivoBlog gibt es hier

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge