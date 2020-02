Heute bin ich stolz…Stolz Deutsch zu sein

Kein Grund zu einer übersteigerten Euphorie, weil der Anlass ein trauriger ist! Aber Stolz, so richtig stolz sein, darf der Leser. Ganz einfach, weil er auf dem LupoCattivoBlog unter Mitmenschen sich befindet, die das Herz am richtigen Fleck haben… das haben wir eindrucksvoll bewiesen, wie Sie im weiteren Verlauf feststellen werden…

Ein großes Lob an die Spender für unseren Kameraden “Arabeske”, den Michael!

Mein Dank gilt dem Marcel mit Jessica, der Gernotina die schon 2mal spendete, der Andrea, dem Piraten Hein Bloed, dem Andreas, dem Falk, dem Karl-Dieter, der Sarah Lisa, dem Andre, dem Dieter. Dann erfreuen wir uns noch einer Großspende von sage und schreibe: 1000 Euro.

Ich schreibe bewusst nicht die Familiennamen, die haben hier öffentlich nicht zu erscheinen!

Zur Information: Wir haben bisher, die letzten 3 Tage – durch den Spendenaufruf auf dem Blog – über 1000 Euro und mit der Großspende gesamt schon über 2000 Euro gesammelt. Wobei ich mich auch beim “Deutschen Mädchen” bedanken muss. Ohne ihre Unterstützung, hätten wir das nicht geschafft!

Ich möchte mich herzlich bei allen Spendern und zukünftigen Spendern

jetzt schon, bedanken! Das ist der Hammer Leute!

Sollten Sie eine Spende tätigen wollen (egal wie hoch oder niedrig),

so tun Sie dies bitte über paypal an: helpmeagent@gmail.com.

Als Verwendungszweck bitte „Arabeske“ eingeben!

Sollten Sie jedoch lieber handwerklich, tatkräftig und persönlich mit anpacken wollen,

so wenden Sie sich bitte mit einer kleinen Mail an: arabeske654@web.de!

Auch sind jetzt Direkt-Bank-Überweisungen an die Mutter von Michael möglich – dazu nutzen sie bitte auch die Kontakt-Email-Adresse: arabeske654@web.de und fragen bitte nach der Bankverbindung den Jörg.

Herzliche Grüsse an alle Spender, Leser und Kommentatoren – Ich wünsche Euch ein geruhsames und schönes Wochenende!

Maria Lourdes

In der nächsten Nacht, steh ich wieder auf Wacht. Irgendwo. Ganz einsam.

Da hör’ ich auf einmal den wuchtigen Schritt von Marschkolonnen. Ich starre angestrengt in die Nacht. Etwas Unheimliches… Ungreifbares überkommt mich.

Aus dem Nebel tauchen Gestalten auf. Mit starren, großen Augen marschieren Sie auf mich zu…halten vor mir… eine stumme Front.

Da tritt einer vor. Sein bleiches Gesicht ist mir so bekannt, und doch kenn’ ich den Mann nicht. Da klingts aus seinem Munde:

“Wir sind die Toten. Wir starben für ein neues, deutsches Vaterland. Irgendwo in der Zukunft liegt Deutschland und Ihr müsst… Ihr werdet es finden.” Er hebt die Hand zum Gruße, alle andern tun das Gleiche und verschwinden im Nichts, aus dem Sie gekommen. …so war mein Traum.

Unsere toten Kameraden mahnen uns zur Treue! Und zur Vorsicht!

Mein Freund “arabeske” ist am Montag, den 10.02.2020 verstorben!

Er ist keine 60 Jahre alt geworden. Er hat etwas Technisches studiert, war zeitweise selbständig und hat erwachsene Kinder.

Hier weiterlesen.

Einer der Größten Köpfe seines Blutes hält Einzug in die Unendlichkeit, obgleich er diesen Weg bereits einschlug, bevor sein endliches Vehikel seine finale Bestimmung erfüllte. Dies erkannte ich auch an seinen Kommentaren, welche in den letzten Monaten von immer mehr Kameraden nicht mehr verstanden wurden – hier weiterlesen.

Arabeske schrieb:

Zusammen mit einem Freund, übersetze ich die Werke von Edwin Johnson ins Deutsche. Aktuell sind wir bei der Übersetzung seiner wichtigsten Hauptschrift “The Rise of English Culture”, welche auch Johnsons letztes Werk darstellt. Die “Paulusbriefe” (The Pauline Epistels) sind bereits als Printversion erhältlich.

Hier können Sie Edwin Johnson und seine Schriften als pdf lesen >>>

Vorstellung der Roman-Reihe von Viktor Streck

Eine Buchrezension von unserem Kommentator “arabeske-654” – Hier weiter.

Geheimes Wissen entschlüsselt Die Öffnung des Dritten Auges war seit jeher ein Hauptanliegen aller Geheimlehren. Die Mysterienschulen des alten Ägypten, der Buddhismus, die Tibeter, Schamanen und Druiden beschreiben alle eingehend das Dritte Auge – mehr hier. Aktivieren Sie Ihr Drittes Auge … … und stimmen Sie sich auf höhere Dimensionen von Zeit und Raum ein. Was passiert da im Gehirn, was diesen übernatürlichen Effekt erklären kann? Dr. Joe Dispenza bezeichnet die Zirbeldrüse gerne als Alchemist – mehr hier.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge