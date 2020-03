Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -192

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Achtzehntes Kapitel

RUSSLAND ENTSCHEIDET SICH FÜR EINEN PAKT MIT DEUTSCHLAND

Russische Verzögerungstaktik

Der brudermörderische Streit zwischen Deutschland und Polen war für die sowjetischen Herren Rußlands von seiner ersten Stunde an ein großer Gewinn. Die Russen förderten einen Neutralitatspakt mit Deutschland nicht etwa, weil sie den Deutschen freundschaftlicher gesinnt waren als den Briten und Franzosen. Derartige Unterschiede machte die sowjetische Diplomatie nicht; denn die Sowjetführer wollten die Vernichtung aller in die europäische Krise verwickelten Länder. Sie wollten lieber mit Deutschlands Einwilligung Expansion betreiben als mit der Großbritanniens und Frankreichs, das ersparte ihnen Verluste, während Polen und die Westmächte in einem verzweifelten Kampf gegen Deutschland gebunden waren.

Astachoffs Berliner Demarche vom 12. August veranlaßte Ribbentrop, kurz nach der Abreise Cianos Schulenburg wichtige Instruktionen zu übermitteln.

Schulenburg wurde angewiesen, für den 15. August um eine Unterredung mit Molotow zu ersuchen Das wurde am 14. August vereinbart und der deutsche Botschafter erhielt seine ausführlichen Instruktionen am folgenden Morgen um 4 Uhr 40. ln ihnen hob Ribbentrop die traditionelle Politik hervor für die Bismarck in den fünfziger Jahren zur Pflege der Beziehungen zwischen Preußen und dem napoleonischen Frankreich eingetreten war. Nach dieser Politik müßten weltanschauliche Unterschiede nicht unbedingt ein Hindernis für die Freundschaft zwischen Staaten sein. Ihre Betätigung erfolge ausschließlich mit Rücksicht auf deutsche Interessen. Das Deutsche Reich sei im August 1939 von einer übermächtigen Feindkoalition bedroht. Seine Führer hätten es vorgezogen, diese Situation durch eine dauernde Verständigung mit England und Frankreich zu überwinden. Doch gebe es keinerlei Anzeichen für die Möglichkeit einer solchen Verständigung.

Schulenburg wurde angewiesen, Molotow mitzuteilen, daß die Lebensräume Rußlands und Deutschlands sich eines Tages an gewissen Punkten wieder berühren könnten, sich aber nicht zu überschneiden brauchten. Mögliche Interessenkonflikte in dem Raum zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer könnten durch Verhandeln geregelt werden. Nach seiner Ansicht könne es niemand bestreiten, daß beide Länder sich in der Wirtschaftssphäre ergänzten. Die Geschichte lehre, daß es beiden Nationen gut gegangen sei, wenn sie zusammengearbeitet, und schlecht, wenn sie sich im Krieg gegenübergestanden hatten.

Die „natürliche Sympathie” der Deutschen für Rußland sei nie verschwunden. Die gegenwärtige Politik der Westmächte sei unvereinbar mit den Interessen Deutschlands wie auch der Sowjetunion. Ribbentrop erblickte in einer westlichen Bündnispolitik für Rußland eine Gefahr, wie der Erste Weltkrieg beweist, in dem „das russische Regime im Erfolg dieser Politik zusammenbrach.”

Schulenburg, der offenbar die Bolschewiken mit den Zaren gleichsetzte, hielt diese Formulierung für taktlos und änderte sie dahin ab, daß “1914 diese Politik schlimme Folgen für Rußland gehabt hat“. Die Weisungen endeten mit der Warnung, es könne zu einer Explosion kommen, ehe die schwebenden Fragen geklärt seien, wenn man die Verhandlungen nicht beschleunige. Ribbentrop erklärte er stehe bereit nach Moskau zu kommen, vorausgesetzt, daß Stalin einer persönlichen Zusammenkunft zustimme. Der genaue Inhalt dieser Instruktionen Ribbenttops sollte Molotow als Verbalnote vorgetragen werden.

Bevor die Weisungen Ribbentrops eintrafen, legte Schulenburg in einem langen Bericht vom 14. August Weizsäcker seine persönlichen Ansichten dar. Der deutsche Botschafter sträubte sich gegen „hastige Maßnahmen” in Rußland, da er offenbar befürchtete, deutscher Eifer könne die Chancen eines Abkommens verderben. Die Russen würden Deutschland schon im voraus für jeden Konflikt mit Polen die Schuld geben. Nach seiner Überzeugung müsse man für ein Abkommen einen enormen Preis zahlen. Er machte sich den Vorschlag eines amerikanischen Diplomaten in Moskau zu eigen, daß man mit der Preisgabe enger Beziehungen zu Japan und der Entsendung einer neuen Militärmission nach Nationalchina die Zustimmung Rußlands gewinnen könne.

Schulenburg schien von der Annahme auszugehen, daß die Militärmissionen der Briten und Franzosen noch sehr lange in Moskau verhandeln würden. Der deutsche Botschafter, der ein Gegner des Nationalsozialismus war, bat darum, sein Fernbleiben von dem für September angesetzten Parteitag des Friedens in Nürnberg zu entschuldigen, um, wie er behauptete, als der Mann in Moskau bleiben zu können, „der am besten und am leichtesten Gespräche mit Molotow führen kann“. Schulenburgs Ansichten standen in deutlichem Gegensatz zu den Instruktionen, die von Ribbentrop an ihn unterwegs waren.

Die Besprechung mit Molotow am 15. August 1939 nötigte den deutschen Botschafter zu dem Schluß, daß er sich in seiner Lageanalyse geirrt habe. Molotow stimmte mit Ribbentrop darin überein, daß die gegenwärtige Lage beschleunigte Verhandlungen erfordere, und war bereit, die Klärung der Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion durch einen Nichtangriffspakt und die Abgrenzung der Interessensphären herbeizuführen. Entsprechende Vorbereitungen seien als Präliminarien einer Verständigung notwendig. Er trat offensichtlich für eine Regelung der wesentlichen Punkte noch vor persönlichen Verhandlungen mit einem der deutschen Führer ein.

Schulenburg erhielt am 16. August die Weisung, für den folgenden Tag ein weiteres Gespräch mit Molotow zu vereinbaren. Ausführliche Instruktionen für dieses Gespräch trafen um 1 Uhr in der Nacht zum 17, August in Moskau ein. Ribbentrop führte darin aus, auch die Reichsregierung trete für einen Nichtangriffspakt ein. Er selbst sei bereit, jederzeit nach dem 18. August nach Moskau zu fliegen.

Den Russen wurde nahegelegt, zuzustimmen, daß die Reise nicht später als am Montag, den 21. August, stattfinden solle. Ribbentrop hoffte, die Russen überzeugen zu können, daß weitere Präliminarien unnötig seien und man alle wichtigen Punkte in persönlichen Unterredungen regeln könne.

Molotow hatte zu Schulenburg am Abend des 15. August die seltsame Feststellung geäußert, die Sowjetunion sei stets für freundschaftliche Beziehungen zu Deutschland eingetreten und so sei er erfreut, daß „Deutschland das plötzlich auch seinerseits tue“. Litwinows fortgesetzte Bemühungen um die Einkreisung Deutschlands mit Hilfe einer überwältigenden Mächtegruppierung und unter dem Deckmantel der kollektiven Sicherheit wurden dabei ruhig übergangen. Zu seinem Erstaunen erfuhr Schulenburg ferner, daß Ciano den russischen Geschäftsträger Leon Helphand bereits im Juni 1939 über den angeblichen Wunsch Deutschlands, einen Vertrag mit Rußland abzuschließen, informiert habe.

Tatsächlich war das damals noch nicht Hitlers Absicht, obwohl die Italiener Deutschland zum Abschluß eines solchen Paktes drängten. Schulenburg erwiderte darauf von oben herab, Cianos Äußerungen entstammten wahrscheinlich unverantwortlichen Gerüchten, wie sie unter italienischen Diplomaten in Moskau umgingen. Dieses Verhalten amüsierte Molotow, der sich erkundigte, ob denn der deutsche Botschafter damit sagen wolle, der Außenminister einer Deutschland verbündeten Macht mache sich der Erfindung von Informationen schuldig. Etwas lahm entgegnete Schulenburg, Cianos Information sei offenbar nur teilweise zutreffend.

Schulenburg konnte mit Molotow erst wieder am Donnerstagabend, den 17. August, um 8 Uhr sprechen. Er war ermächtigt, Molotow in Kenntnis zu setzen, daß Ribbentrop bereit sei, die russischen Bestrebungen in den Baltenstaaten zu erörtern und, soweit es ihm möglich war, einen mäßigenden Einfluß auf die japanische Politik gegenüber der Sowjetunion auszuüben. Auch sollte Molotow darauf hingewiesen werden, daß Deutschland sich außerstande sehe, die polnischen Provokationen auf unbegrenzte Zeit zu dulden. Hitler hatte am 14. August 1939 die für August 1939 geplanten Tannenberg-Feiern zum Gedächtnis an den deutschen Sieg von 1914 über die Russen sowie den Nürnberger Parteitag im stillen abgesagt, weil die bei solchen Gelegenheiten übliche Massenbeteiligung im Fall eines plötzlichen Notstands die dann notwendig werdenden Wehrmachtstransporte behindern könnte.

Als Schulenburg Mulotow am 17. August aufsuchte, waren die Russen noch nicht ganz so weit, die Verhandlungen mit den britischen und französischen Militärmissionen abzubrechen. Der sowjetische Außenminister beantwortete die deutsche Verbalnote vom 15. August mit einer heftigen und eingehenden Kritik an der bisherigen deutschen Politik. Er erklärte, daß Rußland den Abschluß eines deutsch-russischen Handelsvertrages erwarte, bevor man zu persönlichen Verhandlungen über einen Nichtangriffspakt komme.

Der Handelsvertrag lag auch tatsächlich bereits am folgenden lag in Berlin zur Unterschrift vor. Trotzdem hatte die russische Delegation die Sache absichtlich hinausgezögert und darauf bestanden, die endgültige Fassung zur nochmaligen Prüfung nach Moskau zu übermitteln. Man hatte sich geeinigt, die Handelsdelegationen sollten am Montag, den 21. August um 10 Uhr vormittags, erneut zusammentreffen. Nichts deutete jedoch darauf hin, daß die Russen den Vertrag dann auch tatsächlich unterzeichnen würden. Molotow versicherte Schulenburg am 17. August, er fühle sich durch Ribbentrops Besuchsanerbieten geehrt. Natürlich werde, wie er boshafterweise hinzufügte, ein solcher Besuch auffallen. Beide Parteien sollten vor Beginn der persönlichen Verhandlungen ihre Vertragsentwürfe vorlegen.

Schulenburg erhielt von Ribbentrup am 19. August um 5 Uhr 45 morgens neue ausführliche Instruktionen. Ribbentrop betonte in ihnen, die Zwischenfälle mit den Polen nähmen in auffallendem Maße zu, so daß jeden Tag ein Krieg zwischen den beiden Ländern ausbrechen könne. Molotow solle daran erinnert werden, daß die Sowjetunion ebenso wie Deutschland umfassende Erfahrung im Entwerfen von Nichtangriffspakten besäßen. Es sei deshalb in diesem Fall ganz einfach, ohne Verzögerung zum Ziel zu kommen.

Hitler habe erklärt, man müsse den russischen Standpunkt unverzüglich kennenlernen. Ferner habe er zur Kenntnis genommen, daß der vorgeschlagene Flug Ribbentrops nach Rußland von Molotow nicht akzeptiert sei. Molotow sei nicht davon unterrichtet worden, daß Hitler Ribbentrops Vorschlag, Göring mit dieser Sondermission in die Sowjetunion zu beauftragen, abgelehnt habe. Schulenburg erhielt den Befehl, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die Verzögerung einer weiteren Zusammenkunft mit Molotow zu verhindern.

Die russische Verzögerungstaktik war keineswegs der Ausdruck einer Unentschlossenheit auf seiten der sowjetischen Führung. Stalin gab nämlich am 19. August auf einer Geheimsitzung des Politbüros bekannt, die Sowjetunion werde endgültig einen Nichtangriffspakt mit Deutschland abschließen.

Darauf erfolgte am gleichen Tag eine Bekanntmachung in der Prawda, daß in den Militärpakt-Verhandlungen zwischen den britischen und französischen Militärmissionen einerseits und der Sowjetunion andererseits schwerwiegende Differenzen bestünden.

Trotzdem gelang es Schulenburg nicht, am Nachmittag des 19. August einen festen Termin für den Ribbentrop-Besuch in Rußland von Molotow zu erhalten. Der sowjetische Außenminister erhob vielmehr gegen den deutschen Entwurf eines Nichtangriffspaktes Einwände, obwohl der von ihm vorgeschlagene Entwurf nur geringfügige Unterschiede aufzuweisen hatte.

Molotow erklärte, es sei unter Umständen möglich, Ribbentrop eine Woche nach der Veröffentlichung des Handelsvertrages zu empfangen und zunächst diesen Vertrag am Sonntag, den 20. August, zu unterzeichnen. Diese Unterzeichnung erfolgte tatsächlich am Tage darauf gelegentlich einer Sondersitzung der Handelsdelegationen in Berlin, so daß Schulenburg in der vagen Vorstellung lebte, die Russen würden einen Besuch Ribbentrops nach dem 26. oder 27. August ins Auge fassen.

