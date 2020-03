Danksagung Michael Zieger

Danksagung

Wir haben in liebevoller Erinnerung Abschied genommen von

meinem geliebten Sohn und unserem guten Vater,

Michael Zieger

und möchten uns bei allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und

Bekannten für die herzliche und aufrichtige Anteilnahme bedanken,

die wir in Form von Wort, Schrift, Blumen und Geldzuwendungen

sowie ehrendem Geleit bei der Trauerfeier und Urnenbeisetzung

erhalten haben.

In tiefer Trauer

Helga Zieger

Marc, Julia und Zoe Angelina Zieger

Borne im Februar 2020

Ein großes Lob an die Spender für unseren Kameraden “Arabeske”, den Michael!

Wobei ich mich auch beim “Deutschen Mädchen” bedanken muss.

Ohne ihre Unterstützung, hätten wir das nicht geschafft!

Sollten Sie eine Spende tätigen wollen (egal wie hoch oder niedrig),

so tun Sie dies bitte über paypal an: helpmeagent@gmail.com.

Als Verwendungszweck bitte „Arabeske“ eingeben!

Sollten Sie jedoch lieber handwerklich, tatkräftig und persönlich mit anpacken wollen,

so wenden Sie sich bitte mit einer kleinen Mail an: arabeske654@web.de

Auch sind jetzt Direkt-Bank-Überweisungen an die Mutter von Michael möglich – dazu nutzen sie bitte auch die Kontakt-Email-Adresse: arabeske654@web.de und fragen bitte nach der Bankverbindung den Jörg.

Mein Freund “arabeske” ist am Montag, den 10.02.2020 verstorben!

Er ist keine 60 Jahre alt geworden. Er hat etwas Technisches studiert, war zeitweise selbständig und hat erwachsene Kinder.

Hier weiterlesen.

Einer der Größten Köpfe seines Blutes hält Einzug in die Unendlichkeit, obgleich er diesen Weg bereits einschlug, bevor sein endliches Vehikel seine finale Bestimmung erfüllte. Dies erkannte ich auch an seinen Kommentaren, welche in den letzten Monaten von immer mehr Kameraden nicht mehr verstanden wurden – hier weiterlesen.

Arabeske schrieb:

Zusammen mit einem Freund, übersetze ich die Werke von Edwin Johnson ins Deutsche. Aktuell sind wir bei der Übersetzung seiner wichtigsten Hauptschrift “The Rise of English Culture”, welche auch Johnsons letztes Werk darstellt. Die “Paulusbriefe” (The Pauline Epistels) sind bereits als Printversion erhältlich.

Hier können Sie Edwin Johnson und seine Schriften als pdf lesen >>>

Vorstellung der Roman-Reihe von Viktor Streck

Eine Buchrezension von unserem Kommentator “arabeske-654” – Hier weiter.

