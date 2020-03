Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -193

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die beste Analyse zum Thema, die man jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, findet man hier >>>.

Die Analyse bislang unberücksichtigter, brisanter historischer Dokumente, findet man hier >>>.

Die neueste Analyse der Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg, findet man hier >>>.

…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Achtzehntes Kapitel

RUSSLAND ENTSCHEIDET SICH FÜR EINEN PAKT MIT DEUTSCHLAND

Hitler greift persönlich ein

Am 20. August griff Hitler selbst in die Verhandlungen ein. Schulenburg erhielt die Weisung, „sich sofort zu Molotow zu begeben” und ihm ein an Stalin gerichtetes Telegramm Hitlers auszuhändigen.

Schulenburg erreichte Molotow am 21. August nachmittags 3 Uhr, um ihm das Telegramm zu überreichen. In ihm teilte Hitler Stalin mit, Deutschland akzeptiere den russischen Entwurf eines Nichtangriffspaktes ferner ließ er ihn wissen:

„Die Spannungen zwischen Deutschland und Polen sind unerträglich geworden. Das polnische Benehmen gegenüber einer Großmacht ist derartig, daß jeden Tag eine Krise entstehen kann. Angesichts dieser Wahrscheinlichkeit ist Deutschland von jetzt an auf jeden Fall entschlossen, mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln die Interessen des Reichs zu wahren.“

Hitler schlug für den Flug Ribbentrops nach Moskau den 22. August vor. Aber auch der 23. sei annehmbar. Er ließ Stalin ferner wissen, daß die gespannte internationale Lage Ribbentrop daran hindere, sich länger als einen oder zwei Tage in Rußland aufzuhalten. Das Telegramm schloß mit den Worten: „Ich würde mich freuen, Ihre Antwort bald zu erhalten“.

Stalin hielt es nicht für zweckmäßig, den Aufschub noch auszudehnen und Hitlers direktem Vorschlag auszuweichen. Er antwortete Hitler am 21. August zustimmend und lud Ribbentrop ein, am 23. August 1939 nach Moskau zu kommen. Außerdem wünschte er die Herausgabe eines besonderen Kommuniques für den 22. August, zwecks Ankündigung des kommenden Paktes.

Am Abend des 21. August gab die sowjetische Presse den Abschluß des Handelsvertrages mit Deutschland bekannt sowie den sowjetischen Entschluß zu einem politischen Abkommen mit den Deutschen. Molotow teilte Schulenburg mit, die Russen seien für ein formelles gemeinsamem Kommunique, das am Morgen des 22. August 1939 den Pakt bekanntgebe.

Damit waren die Würfel gefallen.

Ribbenttop stellte einen ansehnlichen Stab von dreißig Beratern zusammen. Der Angriff auf die deutschen Interessen durch Halifax hatte Hitler veranlaßt, um der Verhinderung eines Krieges und der Verteidigung Deutschlands willen eine Anzahl kleinerer Staaten Osteuropas, darunter Polen, des deutschen Schutzes gegen die bolschewistische Expansion zu berauben. Es war augenfällig, daß Großbritannien und Frankreich zum Schutze Osteuropas gegen den Bolschewismus nichts unternehmen würden.

Italien erfuhr als eine der ersten Mächte, daß Deutschland und die Sowjetunion im Begriff waren, miteinander einen Vertrag zu schließen, doch mußte Ribbentrop zu seiner Enttäuschung feststellen, daß diese Nachricht in keiner Weise entscheidend auf die Haltung der Italiener zur gegenwärtigen Krise einwirkte. ln Berlin hoffte man, der kommende Vertrag werde sich mäßigend auf Polen auswirken. Weizsäcker behauptete sogar in einem Zirkularschreiben vom 22. August an die deutschen Botschafter im Ausland recht optimistisch, die Polen hätten auf die Bekanntgabe des bevorstehenden Vertrages einen erheblichen Schock erlitten.

Mit dieser Prognose stützte sich Weizsäcker eher auf eine allzu verständliche Vermutung als auf konkrete Tatsachen. In Wirklichkeit waren die polnischen Führer erleichtert, als sie von dem Vertrag erfuhren, weil er nach ihrer Meinung letzten Endes einen Konflikt zwischen den Westmächten und der Sowjetunion wahrscheinlicher machte. Auch schien er die ernstliche Gefährdung der polnischen Beziehungen zu Großbritannien und Frankreich, der sie durch die Aussicht auf ein Zusammengehen des Westens mit Rußland ausgesetzt waren, zu beseitigen.

Die militärischen Auswirkungen des Vertrages berührten die polnische Einstellung nicht, denn Beck glaubte keinesfalls daran, daß Polen in einem Krieg gegen Deutschland auch nur die geringste Aussicht auf einen Sieg habe. Eine russische Intervention konnte an dieser grundsätzlichen Situation nichts ändern, da Polen in einem Krieg nur einmal besiegt werden konnte. Die militärischen Aussichten waren hoffnungslos, weil Polen es abgelehnt hatte, den genauso selbstmörderischen Weg der Zusammenarbeit mit der Sowjetunion zuzulassen.

Im Jahre 1833 hatte der türkische Sultan erklärt, er habe russische Hilfe gegen die Araber angenommen, weil ein Ertrinkender sich auch an eine Schlange anklammern würde. Beck war 1939 des Glaubens, daß jedes andere Schicksal besser sei als die Hilfe der bolschewistischen Schlange. Es war klug von Beck, die Zusammenarbeit mir der Sowjetunion abzulehnen, aber töricht, Hitler in den Krieg zu treiben, weil die Westmächte vermutlich zur Vernichtung sowohl Deutschlands als auch der Sowjetunion entschlossen seien.

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

Lesen Sie jetzt, was Ihnen bislang verheimlicht wurde: Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - hier weiter

Eine seltsame Geschichte – Wer beim Lesen mal wieder eine Gänsehaut kriegen, mitfiebern und vor Spannung die ganze Nacht durchlesen möchte, für den ist diese Geschichte das Richtige . Atemberaubend! … hier weiter

Geo-Imperialismus Die geheimen Ziele der US-Geostrategen und warum sie für die Welt so gefährlich sind. Wolfgang Effenberger vermittelt das nötige Hintergrundwissen zu den aktuellen geopolitischen Vorgängen und durchbricht damit die massenmediale Desinformation und Verschleierung - hier weiter.

Warum es keinen Zufall gibt Fast jeder kennt in seinem Leben Situationen, wo ihm nichts anderes übrig geblieben ist, als erstaunt auszurufen: Das kann doch kein Zufall sein! War es auch nicht, denn hinter allen Ereignissen des menschlichen Daseins und seien sie auch noch so merkwürdig waltet eine verborgene Ordnung - mehr hier.

Was Sie nicht wissen sollen! Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - hier weiter . Alle Rothschild-Artikel auf LupoCattivoBlog gibt es hier

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge