Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -194

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Achtzehntes Kapitel

RUSSLAND ENTSCHEIDET SICH FÜR EINEN PAKT MIT DEUTSCHLAND

Becks Selbstzufriedenheit

Beck machte sich bis wenige Tage nach der Bekanntgabe des bevorstehenden deutsch-russischen Vertrages keine Sorgen, daß Großbritannien und Frankreich Polen unter Umständen im Stich lassen wurden. In der Nacht zum 22. August um 1 Uhr 30 entdeckte Kennard zu seinem Erstaunen, daß Beck die Situation ausgesprochen selbstgefällig betrachte. Er erklärte, der Pakt lasse Polen gleichgültig, weil es im Gegensatz zu England und Frankreich nicht auf sowjetische Hilfe gerechnet habe. Die verständliche Enttäuschung beider Länder sei der Preis dafür, daß sie falsche Hoffnung in die Sowjetunion gesetzt hätten.

Am 23. August 1939 warnte Beck seinen Mitarbeiterstab im polnischen Außenministerium, es könne jederzeit Krieg mit Deutschland ausbrechen, und behauptete dazu ohne irgendwelche Unterlagen, die Deutschen hätten neun Zehntel ihrer Streitkräfte für Operationen in Polen vorgesehen. Er vertraute seiner Umgebung an, er werde den polnischen Militärbefehlshabern noch am gleichen Tag anraten, die restlichen einundzwanzig Reserve-Divisionen zu mobilisieren. Diese Entscheidung werde durch seine Prognose, daß der Krieg in allernächster Zukunft unvermeidbar sei, gerechtfertigt. Man entschied sich im polnischen Außenministerium, die polnischen Botschafter im Ausland zu unterrichten, der kommende Nichtangriffspakt ändere die Situation grundsätzlich nur insofern, als er Polen dem unvermeidlichen Krieg um einen Schritt näher bringe.

Bald stellte sich heraus, daß der Pakt auf Frankreich sehr viel stärker wirkte als auf Italien, Polen oder England. Das ist kaum überraschend, wenn man bedenkt, daß der russische Schritt das bestehende französisch-russische Bündnis regelrecht untergrub.

Paul-Emile Naggiar, Frankreichs Botschafter in Rußland, beklagte sich am 21. August bitter gegenüber dem US-Botschafter Lawrence Steinhardt, an dem Fehlschlag der westlichen Verhandlungen mit Rußland sei ausschließlich Polen schuld. Steinhardt erkannte deutlich, daß Naggiar dazu neigte, französischerseits die Polen aufzugeben.

Der amerikanische Botschafter Kennedy in London konnte eine völlig andere Reaktion des britischen Foreign Secretary feststellen. Als er vorschlug, es sei jetzt vernünftig, der Situation in Rußland zu begegnen, indem man sich um einen friedlichen Ausgleich mit Deutschland bemühe, entgegnete Halifax ihm steif: „Meine Vernunft zeigt mir keinen Ausweg außer Krieg.” Aber sie tat es deshalb, weil Halifax für Krieg mit Deutschland um jeden Preis war. Kennedy wurde klar, daß Halifax vernünftigen Vorschlägen im Interesse friedlicher Verhandlungen unzugänglich blieb.

Am gleichen Tag erörterte Kennedy die Lage mit Chamberlain, der aus seinem Urlaub nach London zurückgekehrt war. Ganz offensichtlich war Chamberlain resigniert und nicht bereit, mäßigend auf Halifax einzuwirken. Chamberlain gab zu, man werde Polen nicht ermutigen, irgendwelche Zugeständnisse an Deutschland zu machen. Kennedy selbst hoffte. Polen werde sich schließlich doch noch bereitfinden, die Verhandlungen mit Deutschland wieder aufzunehmen, mußte jedoch enttäuscht feststellen, daß weder Halifax noch Chamberlain bereit waren, den Polen diesen Kurs nahezulegen. Nach seiner Überzeugung war Warschau die Hauptbedrohung des Friedens und nicht Berlin.

Dem amerikanischen State Department erklärte er, wenn Präsident Roosevelt „irgendeine Aktion zugunsten des Friedens in Betracht zieht, so scheint mir, daß die richtige Stelle dafür bei Beck in Polen liegt, und wenn es wirken soll, so muß es unverzüglich geschehen. Ich sehe keine andere Möglichkeit”.

