Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -205

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Neunzehntes Kapitel

DEUTSCHE VORSCHLÄGE ZUR DEUTSCH-ENGLISCHEN VERSTÄNDIGUNG

Herbert von Dirksens Verwirrung

Als die Gespräche Buxtons mit den deutschen Regierungsvertretern beendet waren, traf Botschafter von Dirksen am 18. August 1939 aus London in Berlin ein.

Er hat später behauptet, die Absicht gehabt zu haben, die Situation in England mit Ribbentrop zu erörtern, der sich damals im Schloß Fuschl bei Salzburg aufhielt. Dieser angebliche Eifer, mit dem Reichsaußenminister zusammenzutreffen, spiegelte sich aber keineswegs in dem Verhalten des Botschafters wider. Er blieb nur wenige Stunden in der Reichshauptstadt, ehe er sich in seinen Wohnort Gröditzberg in Schlesien begab. Sehr viel angebrachter wäre es für ihn gewesen, sich wenigstens ein paar Tage in Berlin aufzuhalten und sich darum zu bemühen, mit Ribbentrop zu sprechen. Statt dessen richtete er von seinem Wohnsitz in Schlesien aus ein ausführliches Memorandum an Weizsäcker über die englisch-deutschen Beziehungen. Sein Begleitbrief ließ jedes Interesse an einem persönlichen Zusammentreffen mit Ribbentrop vermissen. Er deutete lediglich an, Weizsäcker möge sein Memorandum an den Reichsaußenminister weiterleiten.

Das Dirksen-Memorandum enthielt die Feststellung, jede Beurteilung der gegenwärtigen Politik Englands in der polnischen Frage erfordere eine vorhergehende Prüfung der britischen Motive zum Garantie-Angebot an Polen vom 31. März 1939. Dirksen hatte erkannt, daß die britische Garantie aus abstrakten Berechnungen, die auf der traditionellen Kräfteausgleichspolitik beruhten, hervorgegangen war. Dazu vermerkte er, Polen sei der Eckstein der englischen Einkreisungspolitik gegen Deutschland. Nach Dirksens Auffassung mußte Deutschland die Briten überreden, ihre Einkreisungspolitik als solche aufzugeben, bevor man überhaupt auf ihre Neutralität in dem vorliegenden deutsch-polnischen Konflikt hoffen konnte.

Nach dieser eindrucksvollen Einleitung stellte Dirksen die erstaunliche Behauptung auf, Großbritannien sei bemüht, „seines eigenen Minderwertigkeitskomplexes Herr zu werden“. Er wies darauf hin, das britische Prestige habe während der letzten Jahre in Asien, Afrika und Europa eine lange Reihe diplomatischer Niederlagen von seiten Japans, Italiens und Deutschlands hinnehmen müssen. Auch sehe man den praktischen Zusammenbruch des Völkerbunds als einen Schlag gegen das britische Prestige an, weil England die führende Stellung in dieser Organisation eingenommen habe. Dirksen übersah dabei jedoch die Tatsache, daß Chamberlain, Halifax, Simon und Hoare für den Völkerbund nie etwas anderes als Zynismus empfunden und sich auch mehr gescheut haben, ihn zu untergraben, wenn es ihnen für ihre eigenen Zwecke nützlich erschien.

Auch wußte er nicht überzeugend darzulegen, inwiefern diplomatische Rückschläge, die sich aus übereifriger Einmischung der Briten in die Probleme anderer Mächte ergaben, ausreichen sollten, um den bekannten Überheblichkeitskomplex der englischen Führung zu beeinträchtigen. Halilax begegnete bei der Einschüchterung Italiens keiner Schwierigkeit. Er verließ sich darauf, die französische Außenpolitik diktieren zu können, und er wußte, daß F. D. Roosevelt als Präsident der USA darauf erpicht war, auf jeden Kriegsvorschlag einzugehen, wie er andererseits genau wußte, daß Hitler und die anderen deutschen Führer ausgesprochen englandfreundlich und aufrichtig darauf bedacht waren, eine deutsch-englische Zusammenarbeit herbeizuführen.

Der Anteil des britischen Handels an den Weltmärkten war 1939 von Monat zu Monat gestiegen, und während der zehn Jahre nach Ausbruch der großen Weltwirtschaftskrise von 1929 hatte das riesige Empire keinerlei Gebietsverluste erlitten. Völlig bloß stellte sich Dirksen mit seinem Schluß, daß England sich nach den Märzvorgängen in Prag „moralisch zusammengenommen” habe. Damit machte er sich den Standpunkt von Halifax zu eigen, indem er erklärte, das öffentliche Einschwenken Englands auf den Kriegskurs sei nichts als ein Akt der moralischen Rehabilitierung. Damit war Dirksen der britischen Propaganda hoffnungslos zum Opfer gefallen.

Dirksens behauptete weiter, Chamberlain und die britische Öffentlichkeit starrten wie hypnotisiert auf die Danziger Situation, obwohl sie im großen und ganzen gar keine Ahnung von den Vorgängen in jenem Teil Europas hatten. Ferner führte er an, die deutsche Berichterstattung über das Schicksal der Deutschen in Polen werde in England mit vorsätzlicher Skepsis aufgenommen. Man erinnerte sich unschwer daran, daß Deutschland in den Jahren 1934—1939 keine Klage in dieser Hinsicht erhoben hatte, als die Zensur die deutschen Zeitungen davon abhielt, die Zwischenfälle in Polen auszuwerten. Die britischen Führer hielten es für richtig, die Tatsache zu ignorieren, daß Hitler im Interesse einer dauerhaften Verständigung mit den Polen alle ungünstigen Nachrichten über Polen unterdrückt hatte.

Dirksen war überzeugt, daß einer militärischen Aktion der Polen in Danzig ein militärisches Eingreifen Englands gegen Deutschland folgen werde. Mit Nachdruck verwies er darauf, die Briten würden Polen selbst dann unterstützen, wenn dieses eine Kampfhandlung beginnen würde, ohne von Deutschland provoziert worden zu sein. Eine bewaffnete Intervention Englands sei unvermeidbar, sobald Deutschland, aus welchen Gründen auch immer, gegen Polen zu Felde ziehe. Nach Dirksens Auffassung konnte ein deutsches Zurückweichen vor den polnischen Ansprüchen die Briten möglicherweise schließlich doch noch dazu bringen, ihre Politik gegenüber Polen zu ändern

Weizsäcker arbeitete das Dirksen-Memorandum durch und leitete es dann Ribbentrop zu. Der Reichsaußenminister war zunächst über Dirksens Anfälligkeit gegenüber der britischen Propaganda verärgert, andrerseits aber auch betroffen über die eindeutige Warnung vor der englischen Intervention in einem deutsch-polnischen Krieg. Auf seinem Rückflug von Rußland am 24. August 1939 befaßte er sich mit Überlegungen, von denen er sich eine diplomatische Lösung des deutsch-polnischen Streits in letzter Minute erhoffte. Er konnte sich nur schwer des Gefühls erwehren, daß eine allgemeine diplomatische Konferenz der einzig gangbare Weg zu diesem Ziel sein würde. In Gedanken ging er noch einmal die italienischen Vorschläge für eine Konferenz durch, obwohl Hitler Einwände gegen die Durchführbarkeit dieses Planes erhoben hatte. Seines Wissens teilte Dr. Fritz Hesse, der deutsche Presseattaché in London, die Überzeugung Dirksens, daß England gegen Deutschland vorgehen werde, wenn der Streit mit Polen nicht friedlich beigelegt würde.

Hesse war, das wußte Ribbentrop, im Gegensatz zu Dirksen seit vielen Jahren schon in London und ein schärferer Beobachter der Vorgänge in England als der Botschafter. Am 24. August erhielt Hesse von Ribbentrop die Weisung, einen Sonderbericht über die jüngsten Entwicklungen in England für Hitler zu verfassen.

Vor Ribbentrops Rückkehr aus Moskau, am 23. August, erhielt das Auswärtige Amt weitere irreführende Informationen von dem italienischen Botschafter Attolico. Dieser behauptete, der britische Botschafter Loraine habe am 20. August zustimmend in Rom erklärt, seine Regierung werde unter günstigen Bedingungen an einer internationalen Konferenz teilnehmen. Das war jedoch eine grobe Entstellung der kühlen Antwort Loraines auf Cianos Konferenzvorschlag.

Außerdem verheimlichte Attolico die nicht unerhebliche Tatsache, daß England Italien am gleichen Tag mit der Ankündigung gedroht hatte, den Hauptschlag seiner Offensive gegen Italien zu richten, falls es Deutschland im Kriegsfall militärisch unterstütze. Attolicos Demarche erweckte falsche Hoffnungen in den Deutschen, daß England unter Umständen einen friedlichen Ausgleich mit Deutschland in Erwägung ziehen würde.

