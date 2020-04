Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -206

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Neunzehntes Kapitel

DEUTSCHE VORSCHLÄGE ZUR DEUTSCH-ENGLISCHEN VERSTÄNDIGUNG

Hitlers Appell an das Foreign Office

Am 23. August erhielt das Auswärtige Amt den Besuch William Cottons, eines englischen Konservativen, der den Buxton-Plan eines Einvernehmens mit Deutschland unterstützte.

Zweck der Mission Cottons war es, die Deutschen zu veranlassen, Reichsmarschall Göring incognito nach England reisen zu lassen, um mit Halifax zu verhandeln. Der britische Außenminister war von dem Plan nicht begeistert, doch hatte er Cotton ein in kühlen Formulierungen gehaltenes Schreiben ausgehändigt, wonach er „bereit war, Göring zu sehen“.

Das Fehlen jedes positiven Entgegenkommens von Halifax in diesem Fall einer Mission Görings ließ die deutschen Diplomaten befürchten, daß ein Versuch, die Differenzen auf diese Weise zu regeln, sinnlos sei und mit einem Fiasco enden würde. Man teilte Cotton mit, daß Hitler und Henderson Gespräche über die Probleme deutsch-englischer Beziehungen führten, und man hoffe, diese wiederaufgenommenen Verhandlungen würden konkrete Ergebnisse zeitigen. Eine Entscheidung über die Göring-Mission wurde einstweilen vertagt, doch nahmen Hitler und Göring die Erklärung von Halifax als ein Zugeständnis hin, das später unter Umständen zur Aufrechterhaltung des Kontaktes zwischen den beiden Ländern nützlich sein konnte.

Mit Hitlers Einverständnis war Göring bestrebt, den Cotton-Besuch auszunutzen und Birger Dahlerus zu einer erneuten Mission nach England zu entsenden. Dahlerus weilte am Abend des 23. August in Paris, als ihn ein Ferngespräch Görings erreichte und dieser ihn ersuchte, unverzüglich nach Berlin zu kommen. Am nächsten Morgen traf der schwedische Ingenieur in der Reichshauptstadt ein. Er versicherte Göring seiner Bereitschaft, alle Zeit und Energie zur Herbeiführung einer deutsch-englischen Regelung zur Verfügung zu stellen Er werde nicht eher von seinen Bemühungen ablassen, als bis sich herausstelle daß eine solche Regelung unerreichbar sei.

Daraufhin veranlaßte ihn Göring, sobald wie möglich nach London zu fliegen, um der britischen Führung eine wichtige ehrenwörtliche Versicherung Hitlers zu übermitteln. Hitler wollte mit einer Ehrenerklärung Deutschlands, daß die mit Henderson am Vortage begonnenen Verhandlungen fortgesetzt würden, soweit es in seiner Macht stünde, und daß sie durch keinerlei Aktionen Deutschlands gegen England unterbrochen werden sollten, eine Sphäre des Vertrauens schaffen. Hitler wünschte es nicht, daß die britische Haltung in den Verhandlungen von irgendeiner angeblichen Drohung eines deutschen Überraschungsangriffs gegen England belastet werde.

Göring gestattete Dahlerus, Halifax zu versichern, daß er als verantwortlicher Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe seinen ganzen Einfluß aufwenden werde, jede Aktion gegen England zu verhüten, solange die Verhandlungen andauerten. Nach dieser Unterredung nahm Dahlerus Fühlung mit den britischen Diplomaten in Berlin auf. Am Abend des 24. August sprach er von der britischen Botschaft aus telefonisch mit dem Foreign Office und erhielt von dort die Genehmigung, nach London zu fliegen.

Vertraulich äußerte er in diesem Gespräch, Göring befürchte, Chamberlain werde vor dem Parlament die Erklärung abgeben, daß man weitere deutsch-englische Unterredungen nicht dulden werde, und so bat er. man möge eine solche Entscheidung nicht vor seiner Ankunft in London treffen. Dahlerus flog am 25. August morgens nach London ab, wo er in den deutsch-englischen Verhandlungen eine bedeutsame Rolle spielen sollte.

Seine Mission fand erst über eine Woche später ihren Abschluß, als seine Vermittlerdienste von den britischen Führern ganz unvermittelt abgelehnt wurden. Auf seinen zahlreichen Reisen zwischen England und Deutschland gelang es Dahlerus, die Kontakte zwischen den britischen und deutschen Führern zu erweitern. Halifax hat später vor dem Nürnberger Gericht der Alliierten, das Göring 1946 zum Tode verurteilte, zugegeben, daß der Reichsmarschall, der Dahlerus mit Wissen und Billigung Hitlers eingeschaltet hatte, während der letzten Krise vor dem Ausbruch des 2. Weltkriegs alles in seiner Macht Stehende getan habe, um den Frieden zu erhalten.

Mackensen in Rom erkannte die Bedeutung der italienischen Position für die Verhandlungen zwischen Deutschland und England. Er hoffte immer noch, daß Ciano über die kürzlichen deutsch-italienischen Meinungsverschiedenheiten nichts den Briten gegenüber habe verlauten lassen. Am 23. August 1939 berichtete Mackensen, der deutsch-russische Pakt werde die Italiener möglicherweise veranlassen, sich einer Politik unmittelbarer Unterstützung Deutschlands wieder zuzuwenden. Er hatte in Rom endlich klare Informationen erhalten, nach denen Attolico alles getan hatte, um Italien davon abzubringen, Deutschland in der Krise beizustehen. So war er jetzt geneigt, Weizsäcker recht zu geben, daß Attolico zu dem kürzlichen Stimmungswechsel in Rom beigetragen hatte.

Italienischen Quellen zufolge hieß es jetzt, Ciano sei dem Einfluß Hitlers auf dem Obersalzberg „erlegen” gewesen, doch sei es Attolico gelungen, ihn wieder umzustimmen. Nunmehr betonten die Italiener, Deutschland habe im Mai 1939 die Zusage gegeben, sich mit allen Mitteln dafür einzusetzen, einen Krieg in den kommenden Jahren zu verhindern. Sie wünschten sich auf ihr Programm Öffentlicher Arbeiten in Albanien, Abessinien und auf Sizilien zu konzentrieren und die Welt-Ausstellung in Rom für 1942 vorzubereiten. Ausdrücklich wurde betont, die italienische Flotte sei mit ihren beiden Schlachtschiffen nicht für einen Kampf vorbereitet. Auch schienen die Italiener überzeugt zu sein, daß ihr Land, wenn es in den Krieg eintrete, den ersten Stoß eines englisch-französischen Angriffs zu ertragen hatte. Diese Haltung hatte nach der geheimen Drohung Englands am 20. August nichts Überraschendes.

Im Gegensatz zu Bonnet bezweifelte Mussolini, daß Polen innerhalb weniger Wochen besiegt werden könne. Er vermutete, die USA würden in einem allgemeinen Krieg noch vor der Vernichtung Polens intervenieren. Die Italiener traten daher für einen Waffenstillstand zwischen Deutschland und Polen ein, ungeachtet der Bedingungen, die Deutschland unter Umständen hinzunehmen hätte.

Nach dem Studium aller Einzelheiten dieses Berichts war es Weizsäcker klar, daß Mackensen in Wirklichkeit über die Auswirkung des russischen Pakts auf die italienische Stellung nicht sehr optimistisch dachte.

Weizsäcker erhielt ferner einen Bericht des in Rom zu Besuch weilenden Finanzministers Schwerin-Krosigk, demzufolge Ciano sich von dem russischen Pakt nicht die geringste Wirkung auf die Entschlossenheit Englands, Deutschland anzugreifen, versprach. Es war recht unheilvoll, daß der britische Botschafter Loraine in den kürzlichen Unterredungen nachhaltiger als Ciano den Eindruck der Entschlossenheit zu vermitteln vermocht hatte.

