Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -207

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Neunzehntes Kapitel

DEUTSCHE VORSCHLÄGE ZUR DEUTSCH-ENGLISCHEN VERSTÄNDIGUNG

Beck macht den polnischen Danziggesprächen ein Ende

Regierungsstellen in Frankreich erhielten bis zum 24, August 1939 Besuche von prominenten Franzosen, die im Interesse des Friedens entscheidenden Druck auf Polen dringend anrieten.

Bonnet konnte ihnen mitteilen, daß der polnische Außenminister Beck endlich seine etwas gereizte Zustimmung gegeben habe, dem Botschafter Lipski zu genehmigen, im Auswärtigen Amt einen allgemeinen Gedankenaustausch mit Weizsäcker anzuregen. Lipski suchte am 24. August Göring auf, nachdem er ermittelt hatte, daß der Staatssekretär Berlin für diesen Tag verlassen habe. Das Gespräch Lipskis mit Göring fand unmittelbar nach der Zusammenkunft Görings mit Dahlerus statt.

Göring bemühte sich zunächst nach Kräften, beruhigend auf seinen Gast einzuwirken, da dieser offensichtlich sehr erregt und nervös war. Lipskis Verfassung war verständlich, wenn man sich daran erinnert, daß er seit Monaten vergeblich Becks Einverständnis zur dauernden Abberufung nach Polen zu erhalten versuchte. Göring versicherte Lipski ausdrücklich, die Kriegsgefahr zwischen Deutschland und Polen werde von vielen Stellen stark übertrieben. Er vertraute ihm an, Hitler bringe es als guter Diplomat leicht fertig, den Eindruck zu erwecken, sehr viel weiter zu gehen, als er in Wirklichkeit vorhabe.

Göring wies Lipski eindringlich darauf hin. daß der Hauptgrund für die Verschlechterung der deutsch-polnischen Beziehungen nicht die Ablehnung des deutschen Angebots vom 24. Oktober 1938 durch Polen sei, sondern Becks Annahme der britischen Garantie vom 31. März 1939. Er, Göring, vertraue auf die Möglichkeit, die deutsch-polnischen Beziehungen wieder herzustellen, wenn das Problem der derzeitigen, recht verwickelten Bündnisse durch Verhandlungen zwischen England und Deutschland gelöst werde. Göring hoffte, mit diesen Bemerkungen Lipski gegenüber zur Entspannung in Polen beitragen zu können. Beck zog jedoch den Schluß, der deutsche Marschall versuche, Polen in trügerische Sicherheit zu wiegen.

Die Spannung in Danzig wuchs, nachdem Chodacki die Danziger Regierung am frühen Morgen des 24. August gewarnt hatte, Polen werde unter Umständen etwas gegen die Berufung Albert Försters als Staatschef von Danzig unternehmen. Die Danziger Regierung hatte Burckhardt von ihrem Beschluß hinsichtlich Försters unterrichtet, doch hielt es der Völkerbundkommissar für ebenso ratsam, dem Dreierausschuß des Völkerbunds davon Mitteilung zu machen. Senatspräsident Greiser ließ Burckhardt kurz vor Mittag des gleichen Tages wissen, jegliche Reaktion des Dreierausschusses auf den Beschluß über Förster werde wirkungslos bleiben.

Außerdem sei dieser Beschluß endgültig. Die Danziger Regierung werde es daher ablehnen, sich der polnischen Drohung zu beugen Burckhardt wies Greiser auf die Gefährlichkeit der Lage hin und beklagte sich, die Haltung der Briten habe sich noch mehr versteift und sei nach Hendersons Besuch auf dem Obersalzberg tags zuvor noch kriegsentschlossener. Burckhardts eigene Reaktion bestand darin, seine Kinder von Danzig in die Schweiz zu schicken obwohl seine Frau darauf bestanden hatte, in der sogenannten Freien Stadt zu bleiben.

Der Völkerbundskommissar rief in Gegenwart von Greiser aus, er werde um seine Abberufung bitten. Er war überzeugt, daß die politische Entwicklung nicht mehr aufzuhalten sei und Danzig in wenigen Tagen eine letzte Anstrengung machen werde, um zu Deutschland zurückzukehren. Greiser und Burckhardt tauschten noch einige freundschaftliche Höflichkeiten aus und vereinbarten, später in Deutschland oder in der Schweiz zusammen zukommen.

Greiser hatte am 9. August nach Försters Rückkehr aus Berchtesgaden ergebnislose Gespräche über die Zollbeamten mit Polen aufgenommen. Die Polen hatten diese Verhandlungen jedoch am Morgen des 24. August abgebrochen. Hitler hatte Förster erklärt, er habe nichts gegen solche Gespräche einzuwenden, wenn die Danziger Regierung sie für sinnvoll halte. Doch führten sie zu keinem Ergebnis.

Die polnische Regierung entschied sich für eine Beendigung der Gespräche, als sie die erneute Forderung erhielt, die Zahl der Zollbeamten zu verringern und die polnischen Grenzschutzbeamten aus dem Danziger Hoheitsgebiet zurückzuziehen. Die Polen schlossen die Verhandlungen ab. ohne diese Vorschläge näher zu prüfen. Statt dessen überreichten sie eine Protestnote mit der Anschuldigung, die Danziger Regierung habe die Tätigkeit polnischer Bahnbeamten und Zollinspektoren auf Danziger Gebiet gestört.

Die deutsche Regierung empfahl Danzig am 24. August, keinem Deutschen in Polen Waffen zu geben. Gleichzeitig bestand sie darauf, den Deutschen in Polen unter keinen Umständen Widerstand gegen polnische Übergriffe anzuraten, wenn es Krieg mit Polen gebe. Es wurde klar gemacht, ein Widerstand gegen solche Angriffe an einer einzigen Stelle werde sich unheilvoll für die deutsche Minderheit im übrigen Polen auswirken. Förster appellierte am 24. August an Hitler, nach dem Abbruch der Verhandlungen über die Zollbeamten gegen die Polen mit Härte auftreten zu dürfen. Er zog Verhaftungen und die Beschlagnahme polnischer Waffen in Betracht. Hitler verweigerte seine Zustimmung zu solchen Maßnahmen in der Befürchtung, daß aus ihnen ein unmittelbarer Konflikt entstehen könnte.

Die deutsche Regierung nahm verärgert die ungarische Ankündigung vom 24. August zur Kenntnis, daß man als Antwort auf eine angebliche militärische Bedrohung Ungarns durch Rumänien Truppeneinheiten zur rumänischen Grenze befohlen habe. In Berlin war es klar, daß das ein Manöver war, um die Aufmerksamkeit von Polen abzulenken.

Der rumänische Außenminister Gafencu reagierte am gleichen Tag mit dem Angebot, einen Nichtangriffspakt mit Ungarn abzuschließen. Die Ungarn hatten nicht die Absicht, auf dieses Angebot einzugehen, doch wurden sie gleichzeitig durch deutschen Druck gezwungen, ihre militärischen Maßnahmen gegen Rumänien aufzugeben. Der ungarische Reichsverweser Horthy war der Überzeugung, Hitler ziehe freundschaftliche Beziehungen zu Polen einem Krieg vor. Doch war er ebenso entschlossen, im Fall eines Krieges mit allen Mitteln zu versuchen, eine Gebietsrevision auf Kosten Rumäniens durchzusetzen.

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

