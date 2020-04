Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -209

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Neunzehntes Kapitel

DEUTSCHE VORSCHLÄGE ZUR DEUTSCH-ENGLISCHEN VERSTÄNDIGUNG

Die Roosevelt-Botschaften an Deutschland und Polen

Am 24. August 1939 sandte Präsident Roosevelt verlogene Friedensbotschaften an Deutschland und Polen.

In seiner Botschaft an Deutschland ignorierte er die Abfuhr, die ihm Hitler in seiner Reichstagsrede vom 28. April erteilt hatte, und behauptete: „Auf die Botschaft, die ich Ihnen im vergangenen April sandte, habe ich keine Antwort erhalten.”

Er schlug eine Regelung zwischen Deutschland und Polen vor, und zwar durch direkte Verhandlung, einen Schiedsspruch oder Vermittlung. Damit betrat er gefährlichen Boden, denn es war eher Polen als Deutschland, das die Wiederaufnahme der Verhandlungen blockierte. Roosevelts Botschaften zwangen Präsident Moscicki von Polen, ein Lippenbekenntnis zugunsten von Verhandlungen abzulegen, obwohl die polnische Regierung gar nicht daran dachte, mit den Deutschen Kontakt aufzunehmen. Moscickis Antwort war ein klares Versprechen Roosevelt gegenüber, daß Polen verhandeln werde, obwohl die Polen es überhaupt nicht im Sinn hatten.

Präsident Roosevelt ließ Hitler wissen: „Es versteht sich natürlich, daß im Hinblick auf eine der von mir vorgeschlagenen Möglichkeiten sich jede Nation einverstanden erklären muß, die Unabhängigkeit und territoriale Integrität der anderen vorbehaltlos zu respektieren.“

Roosevelt stellte sich vor, diese Abmachung würde schon im voraus jedes greifbare Zugeständnis Polens ausschließen, doch stimmten die Bedingungen vollkommen mit dem von den Polen abgelehnten Angebot Hitlers vom Oktober 1938 überein. Die ursprünglichen deutschen Vorschläge beruhten in der Tat auf der Achtung der Unabhängigkeit und der territorialen Integrität Polens. Das hatte die Polen keineswegs daran gehindert, sie zurückzuweisen und die Teilmobilmachung ihrer Streitkräfte gegen Deutschland anzuordnen.

Hitler hatte damals vor der Welt die Unrichtigkeiten und Täuschungsversuche in den Deutschland und Italien gemachten Rooseveltvorschlägen vom 15. April 1939 bloßgestellt, obwohl Roosevelt nur selten Kritik annahm. Er besaß die Unverfrorenheit, seine Botschaft an Hitler mit der Erklärung zu beenden, die USA seien bereit, zum Frieden beizutragen „in der Form, wie ausgeführt in meiner Botschaft vom 14 April” (an diesem Tag wurden die Botschaften bereits der US-Presse zur Veröffentlichung übergeben).

Die Botschaften des Präsidenten an Deutschland und Polen wurden am 24. August 1939 abends um 10 Uhr in Washington bekanntgegeben. Die Botschaft an Hitler wurde dem Auswärtigen Amt erst um 9 Uhr morgens am 25. August durch den amerikanischen Geschäftsträger Kirk überreicht. Hitler entschied sich, seine Antwort an den Präsidenten um einige Tage aufzuschieben. Er beabsichtigte im Hinblick auf die Bedeutung der deutsch-amerikanischen Beziehungen, eine sorgfältig ausgearbeitete, zwingende und höfliche Darstellung der deutschen Position auszuarbeiten, aus der Roosevelt Nutzen ziehen sollte.

Botschafter Mackensen hatte am Morgen des 25. August 1939 eine befriedigende Unterredung mit Mussolini über den deutsch-russischen Vertrag. Mit warmen Worten versicherte der italienische Staatschef ihm, er sei mit diesem Pakt einverstanden. Er erinnerte daran, daß er Derartiges im vergangenen Frühling selbst vorgeschlagen habe. Mussolini sagte zu Mackensen, er stimme mit vollem Herzen dem deutschen Standpunkt in der polnischen Frage zu und bezeichnete die Verschlechterung der deutsch-polnischen Beziehungen als „so akut, daß ein bewaffneter Konflikt nicht mehr länger vermieden werden kann“. Nach seiner Überzeugung war die polnische Denkweise „vernünftigen Vorschlägen nicht mehr zugänglich, einerlei, von welcher Seite sie kommen könnten.”

Mackensen war von der Art, wie Mussolini sich ohne die Anwesenheit Cianos oder Attolicos gab, sehr stark beeindruckt. Mussolini erklärte, die Polen hätten auf Hitlers ursprüngliches Angebot eingehen und die deutsche Annexion Danzigs als Beweis für ihren aufrichtigen Wunsch, zu einem allgemeinen Ausgleich mit Deutschland zu kommen, anerkennen sollen. Nach seiner Überzeugung „hatte darauf eine allgemeine Konferenz folgen können”, die „den europäischen Frieden für fünfzehn oder zwanzig Jahre sichergestellt hätte, wie es von allen gewünscht wird”. Die Haltung des italienischen Führers am Morgen des 25. August entsprach in jeder Hinsicht den Hitlerschen Wünschen und so kam der deutsche Staatschef zu dem Schluß, daß man mit Mussolinis voller Unterstützung rechnen könne. Er erwartete daher eine entsprechend günstige Erklärung Italiens in den späteren Tagesstunden als Reaktion auf Ribbentrops Initiative.

Nach der Bekanntgabe des deutsch-russischen Pakts nahmen Mussolini und Ciano ihre Gespräche mir Sir Perry Loraine über eine allgemeine Friedenskonferenz wieder auf. Loraine berichtete Halifax am 23. August, Mussolini wünsche Frieden und würde gern in der deutsch-polnischen Auseinandersetzung vermitteln. Mussolini hatte Loraine versichert, Hitler würde die Bedingungen einer allgemeinen Regelung nicht annehmen, wenn sie die Annexion Danzigs nicht enthielten. Loraine berichtete ferner, die Italiener konzentrierten sich auf den Versuch, ein britisches Zugeständnis in diesem einen entscheidenden Punkt zu erwirken. Schließlich konnte Halifax dem Bericht entnehmen, daß Mussolini wie auch Ciano davon überzeugt waren, eine erfolgreiche diplomatische Konferenz sei die einzige Hoffnung auf eine Lösung der gegenwärtigen Schwierigkeiten.

Der amerikanische Botschafter William C. Bullitt riet Halifax und auch den französischen Führern, ihre Militärmissionen in Moskau zu belassen und ihre Bemühungen fortzusetzen, Italien von Deutschland zu trennen. Halifax erkannte indessen, daß die Situation in Rußland nunmehr unhaltbar geworden war. Die englisch-französischen Abgesandten hatten keine andere Wahl, als Rußland mit leeren Händen zu verlassen.

Molotow gewahrte dem französischen Botschafter Naggiar am 25. August eine Audienz, kurz nachdem die englischen und französischen Militärs aus Moskau abgereist waren. Der sowjetische Außenminister machte sich das Vergnügen, dem Westen zu erklären, daß ausschließlich die Polen für den Fehlschlag der englisch-französischen Verhandlungen mit den Russen über einen gegenseitigen Beistandspakt verantwortlich seien. Diese Mitteilung bestätigte den Verdacht Bonnets, den er seit vielen Tagen gehegt hatte, und aus diesem Grund neigte er dazu, die russische Erklärung unbesehen zu akzeptieren. Nach wie vor war er wütend auf die Polen. Sie hatten Lipski am vorhergehenden Tage ein unentschiedenes Gespräch mit Reichsmarschall Göring fuhren lassen, aber hochmütig seinen Vorschlag einer französisch-polnischen Konsultation über Danzig abgelehnt. Frankreichs Außenminister war entschlossen, sich zu revanchieren und bei der ersten besten Gelegenheit Frankreichs militärische Verpflichtungen gegenüber Polen zu lösen.

Für Halifax war der Fall Rußland abgetan. Aber er teilte Bonnets Wunsch nicht, den polnischen Ausschreitungen in Danzig Einhalt zu gebieten. Er hatte in erster Linie ein Interesse daran, überall in der Welt den Eindruck zu erwecken, daß der deutsch-russische Pakt ihn keineswegs zur Revision seiner Deutschlandpolitik veranlaßt habe. Am 24. August sandte er gleichlautende Instruktionen an alle britischen Missionen im Ausland. In ihnen forderte er eindringlich von ihnen, die übermenschliche Aufgabe zu übernehmen, den Eindruck zu berichtigen, als sei der Pakt ein Schlag gegen die von England und Frankreich angeführte „Friedensfront” gewesen.

Auch erklärte er, der Pakt habe „keine Wirkung” auf das britische Kabinett erzielt. Die Diplomaten wurden ermahnt, der britische Kurs führe geradeaus unter dem Schlagwort, „die Beherrschung Europas durch Deutschland zu verhindern“. Halifax erklärte nicht, wie eine neuerstandene deutsche Nation mit einer 8o-Millionen-Bevölkerung es vermeiden sollte, die führende Macht auf dem Kontinent zu sein. Sogar nach 1871 hat man gesagt, daß Bismarck-Deutschland mit seinen 40 Millionen Einwohnern Europa beherrsche. Aber Halifax’ Politik war eher auf die Vernichtung Deutschlands gerichtet, als jenes normale Wachstum und eine Entwicklung zuzulassen, die jahrhundertelang als natürliches Recht jeder Nation betrachtet wurde. Es war eine Politik, die zur Vernichtung eines freundschaftlich gesinnten Deutschland und zur Beherrschung Europas durch die feindliche Sowjetunion führte, die gelobt hatte, das kapitalistische System Großbritanniens zu Fall zu bringen.

In dem Bestreben, als Diplomat den Forderungen von Halifax zu entsprechen, machte sich Percy Loraine in Rom ziemlich lächerlich. Er teilte nämlich Ciano am 24. August mit, der deutsch-russische Pakt habe bei ihm „das erste herzliche Lachen, das ich seit einigen Wochen gehabt habe” hervorgerufen.

Dieser gleiche Mann hatte seinerzeit den italienischen Führern klar gemacht, ein gegenseitiger Beistandspakt mit Rußland gehöre unerläßlich in das britische Programm. Man konnte den Italienern also verzeihen, wenn sie argwohnten, daß sein „herzliches Gelächter” einem hysterischen Schrei recht ähnlich gewesen sein mußte, da sie ihn niemals hatten lachen hören.

Loraine erfuhr bald darauf, daß Halifax am 24. August unter schwerem Druck seiner Umgebung stand, den kompromißlosen Stand Englands in Danzig zu mäßigen. Der Foreign Secretary vertraute Loraine an, im Widerspruch zu seinen Runderlassen werde Großbritannien unter Umständen schließlich doch noch die Rückkehr Danzigs zu Deutschland als Teil einer internationalen Regelung in Erwägung ziehen.

Loraine war von dieser Nachricht ganz verstört und fragte sich, ob Halifax zu allem nun auch noch beabsichtige, Mussolini zu ermuntern, die Initiative zu einer Konferenz zu ergreifen, die ihrerseits die britischen Schwierigkeiten beheben konnte. In der ganzen Zeit von der britischen Garantie an Polen am 31. März bis zum Abschluß des deutsch-russischen Pakts hatte Halifax keinen ähnlichen Vorschlag gemacht, leider war die zeitweilige Abschwächung seines unerbittlichen Standpunktes hinsichtlich Danzigs nur von kurzer Dauer, und schon bald darauf kam er zu dem Schluß, daß er seine ursprüngliche Stellung gegen die steigende Opposition im Lande würde aufrechterhalten können.

