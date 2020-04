Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -210

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Neunzehntes Kapitel

DEUTSCHE VORSCHLÄGE ZUR DEUTSCH-ENGLISCHEN VERSTÄNDIGUNG

Henderson plädiert für die Deutschen

Henderson konzentrierte sich in Berlin darauf, Halifax zur Kenntnisnahme des grausamen Schicksals der deutschen Minderheit in Polen zu bewegen. Für die glühenden Berichte über die polnische Zurückhaltung, mit denen Sir Howard Kennard London von Warschau aus überschüttete, hatte er nur tiefste Verachtung.

Mit großem Ernst wies Henderson Halilax am 24. August darauf hin, daß die deutschen Klagen über die Behandlung der Deutschen in Polen den Tatsachen entsprächen. Halifax empfahl am gleichen Tage oberflächlich, den Polen Vorsicht anzuraten. Kennard weigerte sich jedoch, das zu tun. Nachdrücklich ließ er Halifax wissen, es bestehe kein Grund, die Polen zu warnen, Zurückhaltung zu üben. Im Kavalierston tat er alle deutschen Beschwerden über Zwischenfälle in Polen als „grobe Entstellungen” ab und behauptete, die Deutschen riefen eine Panikstimmung hervor, indem sie ihre Landsleute drängten, Polen zu verlassen.

Er ließ durchblicken, daß die Sache ganz anders liege, und lobte Beck, der offensichtlich die polnische Presse davon abhalte, die gegen die Polen in Deutschland begangenen „Greuel” auszuschlachten. Die Informationen Hendersons, denen zufolge keine Greuel gegen die polnische Minderheit in Deutschland begangen worden waren, ignorierte er einfach.

Henderson forderte Halifax auf, sich zu vergegenwärtigen, daß ein Krieg zwischen Deutschland und Polen nicht zu vermeiden sei, wenn beide Länder die Verhandlungen nicht wieder aufnähmen. Er wußte, daß die Deutschen zum Verhandeln bereit waren. Dann bestand er noch einmal darauf, die Polen sollten ihren Botschafter in Berlin anweisen, um eine Unterredung mit Hitler nachzusuchen. Er beschwor Halifax, es würde den polnischen Interessen zuwiderlaufen, den Versuch Danzigs, mit Hilfe der Selbstbestimmung zu Deutschland zurückzukehren, mit einer militärischen Besetzung der Freien Stadt zu beantworten. Henderson war über die polnischen Ziele in Danzig genau im Bilde und er erkannte klar, daß der deutsch-russische Pakt anfing, die Danziger aus ihrer tödlichen Furcht vor den Polen aufzurütteln. Reichsleiter Hans Frank weilte zu Besuch in Danzig, und Henderson zog daraus den Schluß, er berate die Danziger in ihren politischen Maßnahmen. Außerdem sagte Albert Förster voraus, Danzig würde in wenigen Tagen zu Deutschland zurückkehren.

Henderson wünschte Halifax davon in Kenntnis zu setzen, daß Hitler England am 23. August 1939 beschuldigt habe, es suche Deutschland zu vernichten. Der deutsche Führer habe nachdrücklich betont, er sei gegen den Krieg, doch habe er nachdenklich hinzugefügt, daß er lieber im Alter von fünfzig Jahren einer Kriegskrise ins Auge sähe als mit fünfundfünfzig oder sechzig.

Halifax wurde mitgeteilt, die Äußerungen des Reichskanzlers seien alles andere als Bluff und er würde niemals kapitulieren. Henderson wollte Halifax recht deutlich sagen, was er über die Unterredung mit Hitler am 23. August dachte:

„Es war herzzerreißend, da ich, wie Sie wissen, von Anfang an auf dem Standpunkt gestanden habe, daß die Polen ausgesprochen töricht und unklug sind. Aber nun haben wir die Bescherung und vielleicht hält die Vorsehung den Krieg für notwendig, um uns zu lehren, es nicht wieder zu tun, Mit Rußland in seiner Tasche sehe ich keinen Abstieg Hitlers. Wenn Polen die Vernichtung dem Nachgehen vorzieht, dann, fürchte ich, wird es leiden müssen. Und wir auch. Ich persönlich sehe keinen Ausweg”.

ln Wirklichkeit war Henderson nicht ganz so pessimistisch, wie sein Bericht durchblicken ließ. Seine Ausführungen waren in erster Linie darauf zugeschnitten, auf Halifax und möglichst auch auf Chamberlain einzuwirken. Er fürchtete immer noch, daß Halifax an ein Bluffen Hitlers glaubte. Darum hatte er wohl abgewogen hinzugesetzt, daß „Einschüchterung ihn nicht abschrecken wird“.

Der britische Botschafter hätte seine Tätigkeit kaum fortsetzen können, wenn er klar erkannt hätte, daß Halifax den Krieg um seiner selbst willen und als politisches Werkzeug bejahte. Kein Botschafter hat jemals den Standpunkt in einer fremden Hauptstadt präziser klar gemacht. Überdies hatte Henderson mit vernichtender Deutlichkeit die polnische Politik durchleuchtet.

Seine erschütterndste Äußerung war wohl die Feststellung, daß trotz der Erfahrung des l. Weltkrieges ein erneuter Konflikt notwendig sein könnte, um der britischen Führung die Sinnlosigkeit englisch-deutscher Kriege vor Augen zu führen. Man könnte unter diesen Umständen zu dem Schluß kommen, daß es völlig abwegig war, von den britischen Führern zu erwarten, sie würden diese deutliche Lehre begreifen. Nach dem Niedergang und Zusammenbruch Großbritanniens sowie der übrigen Länder Westeuropas für solche Lehre aufgeschlossen zu sein, wäre witzlos.

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

Was Sie nicht wissen sollen! Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf.

