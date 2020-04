Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -211

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Neunzehntes Kapitel

DEUTSCHE VORSCHLÄGE ZUR DEUTSCH-ENGLISCHEN VERSTÄNDIGUNG

Kennard in Warschau aktiv für den Krieg

Botschafter Kennard, forderte ganz bewußt für sein unverantwortliches Verhalten in der polnischen Hauptstadt den Tadel von Halifax heraus. Er hatte am 24. August den Eindruck erweckt, als sei er zerknirscht, obwohl er in Wirklichkeit nur so etwas wie eine von jeder Reue freie Unsicherheit empfand, bei seiner Identifizierung mit dem polnischen Standpunkt zu weit gegangen zu sein.

Kennard befürchtete, das Foreign Office werde womöglich annehmen, er habe es im Hinblick auf entscheidende Maßnahmen durch seine Unterstützung des polnischen Widerstandes gegen den Durchmarsch russischer Truppen und gegen Verhandlungen mit Deutschland im Stich gelassen.

Die Angelegenheit mit den russischen Truppen gehörte zwar schon der Vergangenheit an, doch war die Frage möglicher deutsch-polnischer Verhandlungen von vitaler Bedeutung und die Rolle des britischen Botschafters in Warschau konnte sich sehr leicht als entscheidend erweisen. Halifax sah bewußt davon ab, Kennard eine Rüge zu erteilen, da er genau wie Kennard deutsch-polnische Verhandlungen ablehnte. So durfte der Botschafter den stillschweigenden Schluß ziehen, daß das Foreign Office seine Forderung der polnischen Unnachgiebigkeit in jeder Richtung billigte. Dementsprechend blieb er bei seinem kriegshetzerischen Kurs.

Halifax wußte, daß Roosevelt trotz seiner formellen Botschaft an Polen ihm beipflichtete, britischerseits keinen tatsächlichen Druck auf die Polen auszuüben, um sie zu Verhandlungen zu veranlassen. Hauptzweck der Roosevelt-Botschaft war es, Deutschland als Schuldigen in einem Streit erscheinen zu lassen, von dem der amerikanische Präsident einen Krieg erhoffte.

US-Botschafter Bullitt teilte dem britischen Botschafter Sir Eric Phipps in Paris mit, Präsident Roosevelt sei zur Annahme aller Vorschläge bereit, die Halifax im Hinblick auf die amerikanische Politik für richtig hielt. Halifax begrüßte diese Zusicherung, doch war er über die unnötige Taktlosigkeit und Ungeschliffenheit der Rooseveltschen Diplomatie äußerst ungehalten.

Roosevelt hatte am 24. August auch Friedensappelle an Italien und die Westmächte gerichtet und dabei Mussolini bewußt brüskiert, indem er sich ausschließlich an König Viktor Emanuel III. wandte, wo es doch eines der Hauptziele von Halifax war, Mussolini und Hitler auseinander zubringen. Halifax kabelte Loraine, er habe keine Ahnung davon gehabt, daß Roosevelt in diesem Stil vorzugehen und Mussolini gröblichst zu kränken beabsichtigt habe. Großbritannien wünsche sich so weit wie möglich von taktlosen amerikanischen Friedensgesten zu distanzieren.

Mussolini hatte Loraine am 24. August einen erneuten Appell zugunsten einer diplomatischen Regelung überreicht. Loraine erwiderte, nach Informationen von Kennard habe Beck mit Lipski „dringende Beratungen” über die Möglichkeit neuer deutsch-polnischer Gespräche. Das war unverzeihliche Übertreibung. Kennard hatte lediglich Bonnets Einwände und ihre widerwillige Aufnahme durch Beck erwähnt. Mit ihnen hatte er Beck gedrängt, es Lipski zu gestatten, mit den Deutschen wieder ins Gespräch zu kommen. Lipski durfte jedoch nur ein einziges Gespräch führen, das in erster Linie ein Versuch der Deutschen war, die Polen zu beruhigen.

Loraine schmeichelte den Italienern mit der Zusicherung, sie würden von ihm den vollen Text der Hitlerschen Geheimantwort an Chamberlain erhalten, während die Franzosen nur eine flüchtige Zusammenfassung bekommen sollten. Hingegen behielt er Halifax’ Instruktionen über ein mögliches Nachgeben Englands in Danzig für sich. Nachdrücklich betonte er, die Briten würden sich einer erfolgreichen Vermittlung oder einem Konferenzvorschlag Italiens nicht widersetzen, doch könnten sie nicht die Initiative ergreifen und die Polen bedrängen, ihre Rechte dem Reich zu opfern, oder das Recht Danzigs anerkennen, sich Deutschland anzuschließen. Dabei wußte Loraine genau, daß nur England in der Lage war, wirksamen Druck auf Polen auszuüben.

Ernstlich beunruhigt wurde Loraine durch Halifax’ Andeutung über Danzig, die mit der großen Linie der britischen Politik unvereinbar war. Er kabelte Halifax am 25. August, um sich zu erkundigen, ob er ihn wirklich richtig verstanden habe. In plumper Form fragte er, ob der britische Standpunkt jetzt die Selbstbestimmung für Danzig gegen eine internationale Garantie Polens, an der sich Hitler beteiligen würde, erfordere. Loraine hatte tags zuvor den Italienern gegenüber erneut betont, Großbritannien lehne es ab, die Polen zur Annahme einer solchen Lösung zu drängen.

Ein Jahr zuvor hatte allerdings die britische Führung den Tschechen eindringlich nahegelegt, sich mit der Abtretung des Sudetenlandes einverstanden zu erklären. Jetzt wollte Loraine wissen, ob Deutschland vom britischen Standpunkt aus unter gewissen Umständen ein Recht auf Danzig habe oder nicht. Wenn ja, könne man von England logischerweise erwarten, diesen Standpunkt allen beteiligten Parteien, einschließlich Polens, klar zumachen. Im Augenblick erschien Loraine der britische Standpunkt wenig sinnvoll.

Loraine nahm mit den übrigen britischen Diplomaten an, es könne in jedem Augenblick Krieg ausbrechen.

Am 25. August morgens richtete er eine dringende Warnung an London, Italien bereite sich nicht auf Krieg vor und es würde ein schwerwiegender Fehler seitens der Franzosen sein, es ohne Warnung bei Beginn des Feldzugs anzugreifen. Halifax wußte, daß Bonnet einen französischen Angriff auf Italien nicht zulassen würde, doch machte er sich viele Gedanken über Frankreichs Einstellung zu einem möglichen Kriege mit Deutschland. Er hatte von Bonnet die Mitteilung erhalten, daß die französische Deputiertenkammer jeden Schritt, der zum Kriege führe, erst billigen müsse. Halifax war über den Standpunkt des französischen Außenministers außerordentlich ungehalten. Dieser könne, so befürchtete er, die Opposition Frankreichs gegen den Krieg dahingehend ausnutzen, sich den Verpflichtungen Polen gegenüber zu entziehen.

Über die Dahlerus-Mission war Halifax von Anfang an verärgert, weil der Schwede sich der Taktik Hendersons bediente und auf die polnische Schuld an den Ausschreitungen gegen die Deutschen in Polen hinwies. Dahlerus hatte das Foreign Office nochmals am frühen Morgen des 25. August angerufen, kurz bevor er nach London abflog. Dabei hatte er Görings ergebnisloses Gespräch mit Lipski erwähnt und hinzugesetzt, der Reichsmarschall sei von der Wirkung erneuter Zwischenfälle gegen Deutsche in Polen alarmiert. Dahlerus hatte freimütig dazu bemerkt: „Beck ist ein guter Mann, aber sie gehorchen ihm nicht und werden wild“.

Kennard verharrte in Warschau bei seiner Opposition gegen die Auffassung, daß die Mißhandlungen der Deutschen in Polen ein schwerwiegendes Problem darstelle. Ihm mißfiel Henndersons Anregung, Lipski solle die Möglichkeiten einer Regelung mit Hitler besprechen. Kennard hielt an dem Standpunkt fest, es sei eine sonderbare Erklärung. Kennard fürchtete, Hitler könnte Polen in letzter Minute irgendeinen verlockenden neuen Vorschlag unterbreiten, der es unter Umständen von den westlichen Alliierten trennen würde.

Diese Besorgnis ist eine vortreffliche Illustration für die verbohrte Haltung, die der Vertreter der britischen Krone in Warschau einnahm. Anstatt einen Weg vorzuschlagen, wie man die beispiellose Katastrophe eines neuen Weltkrieges verhindern könne, war er lediglich besorgt, England könne in letzter Minute eines nützlichen Bundesgenossen in dem großen Kampf beraubt werden.

Die Antwort von Halifax an Kennard war äußerst knapp. Er warnte lediglich, die Polen sollten sich sorgfältig jeder Handlung enthalten, die sie als die angreifende Partei bloßstellen könnte. Er riet ihm, der Form halber eine positive Antwort auf Roosevelts Friedensappell an Polen vom 24. August abzufassen.

Kennard weigerte sich weiterhin beharrlich, die Deportierungsmärsche grausam mißhandelter Deutscher ins Innere Polens zur Kenntnis zu nehmen. Er wollte es nicht zugeben, daß sich in den Wohngebieten der deutschen Minderheit unerhörte Vorfälle zutrugen. Er versicherte Halifax, angemessene Schritte unternehmen zu wollen, um das Aufkommen von Zwischenfällen zu verhindern. So wurde General Carton de Wiart, der Leiter der britischen Militärmission in Polen, von ihm beauftragt, Beck mitzuteilen, daß es notwendig sei, Zwischenfälle zu vermeiden.

General Wiart, der später das mißglückte Norwegen-Unternehmen der Briten führte, hat in seinen Aufzeichnungen mitgeteilt, daß er sich außerstande gesehen habe, auf die polnischen Maßnahmen gegen die deutsche Minderheit einzuwirken.

