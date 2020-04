Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -216

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Neunzehntes Kapitel

DEUTSCHE VORSCHLÄGE ZUR DEUTSCH-ENGLISCHEN VERSTÄNDIGUNG

Hitlers Befehl zum Einsatz in Polen am 26. August

Nach diesem Gespräch mit Henderson glaubte Hitler, keinen Augenblick verlieren zu dürfen. Er wünschte, mit den Polen zu einer Lösung zu kommen, solange die Wirkung seines Vertragsangebots noch anhielt und ehe die Briten und Franzosen entdeckten, daß Italien nicht beabsichtige, ihn zu unterstützen. Nach seiner Überzeugung bot sich ihm letzt die einzige reale Chance, den Sreit mit Polen mittels einer militärischen Aktion in einem örtlich begrenzten Krieg beizulegen. Jedes Zögern in diesem Augenblick werde Deutschland in der nächsten Zeit großes Leid bringen.

Kaum hatte sich Henderson verabschiedet, da rief Hitler den Oberbefehlshaber des Heeres Generaloberst Walther von Brauchitsch an und gab ihm den offiziellen Einsatzbefehl gegen die Polen für den frühen Morgen des nächsten Tages.

Generaloberst Wilhelm Keitel, der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, erließ am Nachmittag des 25. August um 3 Uhr 05 den Befehl zum Beginn der „Operation Weiß”. Die Kommandos ergingen an die einzelnen Wehrmachtskommandeure in den verschiedenen Abschnitten im Osten und am Westwall, wo die entsprechenden Verteidigungmaßnahmen sehr bald anliefen.

Kurz vor 3 Uhr am Nachmittag des gleichen Tages wurden die polnischen Fernsprechverbindungen durch Deutschland auf militärischen Befehl unterbrochen. Der polnische Außenminister Beck verfolgte diese Entwicklung mit Besorgnis, kam dann aber zu dem Schluß, daß es eher ein Teil des Nervenkrieges sein könne als das Zeichen eines kommenden Angriffs. Die Polen befahlen keine Mobilmachung ihrer letzten Reserveeinheiten. Ein Angriff am 26. August hätte die Polen sehr viel weniger vorbereitet gefunden, als es der Fall war, als der deutsch-polnische Krieg fast eine Woche später zur Tatsache wurde.

Am gleichen Nachmittag suchte Botschafter Lipski zweimal das Auswärtige Amt auf. um sich über kürzliche Grenzverletzungen zu beschweren. Er berichtete, der polnische Grenzschutzbeamte Edmund Piatkowski sei aus dem Hinterhalt im Donnersmarck-Park an der oberschlesischen Grenze angeschossen und getötet worden. Ferner sei ein deutscher Unteroffizier namens Kopenhagen innerhalb des polnischen Gebietes im Raum von Bialystok durch Schüsse getötet worden. Kopenhagen sei mit einer Patrouille von zehn deutschen Soldaten in polnisches Gebiet eingedrungen.

Die Deutschen beschwerten sich über zwei polnische Luftangriffe über der Danziger Bucht auf ein deutsches Flugboot aus Pillau in Ostpreußen, auch protestierten sie gegen polnische Verletzungen der deutschen Grenze. Diese Zwischenfälle waren ein allgemeines Zeichen für die aus der deutsch-polnischen Krise resultierenden, chaotischen Zustände.

