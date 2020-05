Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -219

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die beste Analyse zum Thema, die man jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, findet man hier >>>.

Die Analyse bislang unberücksichtigter, brisanter historischer Dokumente, findet man hier >>>.

Die neueste Analyse der Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg, findet man hier >>>.

…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Zwanzigstes Kapitel

DAS NEUE DEUTSCHE ANGEBOT AN POLEN

Halifax gegen polnische Verhandlungen mit Deutschland

Das neue deutsche Angebot an Polen vom 29. August 1939 bildete das wichtigste Ereignis der wenigen Tage nach Hitlers Beschluß am 25. August 1939, einen letzten Versuch zu unternehmen, den Zwist mit Polen auf diplomatischem Wege beizulegen. Die einzelnen Punkte des neuen deutschen Planes für eine Regelung, die sogenannten Marienwerder-Vorschläge, wurden den Polen erst am 31. August 1939 eröffnet; sie waren an sich weniger bedeutend als das Verhandlungsangebot als solches.

In der Hauptsache waren sie nichts weiter als ein Versuch deutscher-seits, die Möglichkeiten einer Regelung abzutasten. Diese sorgfältig ausgearbeiteten Bedingungen hätten fast ein Jahr zu ihrer Durchführung bedurft, wenn die Polen sie akzeptiert hätten. Insoweit enthüllten sie die deutsche Absicht, in den Beziehungen zu Polen die Gewalt ein für allemal durch Verhandlungen zu ersetzen. Die deutsche Regierung betonte immer wieder ausdrücklich, die Bedingungen seien in dieser Weise formuliertem zunächst eine Grundlage zu freien Verhandlungen zwischen Gleichberechtigten zu bieten, und stellten keineswegs eine Reihe von Forderungen dar, zu denen die Polen sich hätten bekennen müssen. Nichts hätte diese davon abgehalten, ihrerseits den geheimen polnischen Plan zur Abtrennung des Danziger Gebiets vorzulegen oder von sich aus ganz neue Vorschläge anzubieten.

Mit ihrem Verhandlungsangebot an die Polen bewiesen die Deutschen vor aller Welt, daß sie eine diplomatische Einigung einem Krieg mit Polen vorzogen. Die Polen hingegen weigerten sich, darauf einzugehen, und bekundeten damit, daß sie den Krieg bevorzugten. Die Weigerung von Halifax, den Polen Verhandlungen anzuraten, war das Zeichen dafür, daß auch er dem Krieg den Vorzug gab. Er hielt es für richtig, Hitlers Angebot, die britische Polen-Garantie anzuerkennen, sobald der Streit um Danzig beigelegt sei, zu ignorieren.

Für die Polen wäre es von großer Bedeutung gewesen, die Verhandlungen wieder aufzunehmen und damit die Tür zu öffnen, die Beck ohne triftigen Grund in seiner Rede vom 5. Mai 1919 zugeschlagen hatte. Ein entgegenkommendes Verhalten der Polen wäre nicht gleichbedeutend mit einer Anerkennung der Abtretung Danzigs an die Deutschen und ebensowenig mit einem Rückzug gewesen. Ihre Zusage hatten sie damit motivieren können, daß Deutschland und nicht Polen es als notwendig erachtet hatte, neue Verhandlungen zu verlangen.

Beck hätte sich zweifellos in dieser Situation ganz anders verhalten, wenn Halifax für einen Kompromiß mit Deutschland eingetreten wäre. Die größte Sorge im polnischen Außenministerium war es einige Tage nach dem 25. August 1939, die Briten könnten ihre Angriffsabsichten auf Deutschland aufgeben und sich noch in letzter Minute aus ihren Verpflichtungen gegenüber Polen lösen. Unter diesen Umständen war Becks Entschluß nur natürlich, sobald wie möglich einen Konflikt mit Deutschland zu provozieren, und zwar noch bevor die britischen Führer sich anders besannen.

Von Beck einen Kompromiß mit Deutschland zu erwarten, solange Großbritannien ihn nicht unter Druck setzte, war unrealistisch. Allerdings schlug auch Hitler keine Verhandlungen ohne die Zusicherung von britischer Seite vor, daß die Polen auf einen derartigen Vorschlag eingehen würden. Unglücklicherweise konnte man von den Briten bei ihrer grundsätzlichen Einstellung am 28. August 1939 keine solche Zusicherung erwarten, und sie gaben nach dem. was geschehen war, auch keine ab.

Die Briten haben von Beck niemals mehr als eine oberflächliche Zusicherung erhalten, daß Polen mit Deutschland verhandeln würde. Einziges Anzeichen, daß die polnischen Führer es möglicherweise täten, war die am Nachmittag des 28. August durch Beck erfolgte Bestätigung der offenen Antwort des Präsidenten Moscicki an Roosevelt am 25. August 1939.

Moscicki bejahte Roosevelts Anregung zu direkten Verhandungen, weil die Polen „sie stets als die geeignetste Methode angesehen haben“. Ein Schiedsgericht hielt er nicht für richtig, in der Überzeugung, daß fremde Staatsmänner kein Verständnis für die vitalen Interessen Polens haben könnten. Die polnische Regierung war daher auch nicht zur Anerkennung eines Schiedsspruches bereit. Nach britischer Ansicht galt die von Beck bestätigte Erklärung des politischen Staatspräsidenten zur Frage direkter Verhandlungen lediglich für die Akten. So unternahmen die Briten auch nichts Besonderes, sich der angeblichen Bereitschaft der Polen zu direkten Verhandlungen mit Deutschland durch eine konkrete Information zu vergewissern.

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

Warum es keinen Zufall gibt Fast jeder kennt in seinem Leben Situationen, wo ihm nichts anderes übrig geblieben ist, als erstaunt auszurufen: Das kann doch kein Zufall sein! War es auch nicht, denn hinter allen Ereignissen des menschlichen Daseins und seien sie auch noch so merkwürdig waltet eine verborgene Ordnung - mehr hier.

Eine seltsame Geschichte – Wer beim Lesen mal wieder eine Gänsehaut kriegen, mitfiebern und vor Spannung die ganze Nacht durchlesen möchte, für den ist diese Geschichte das Richtige . Atemberaubend! … hier weiter

Geo-Imperialismus Die geheimen Ziele der US-Geostrategen und warum sie für die Welt so gefährlich sind. Wolfgang Effenberger vermittelt das nötige Hintergrundwissen zu den aktuellen geopolitischen Vorgängen und durchbricht damit die massenmediale Desinformation und Verschleierung - hier weiter.

Was Sie nicht wissen sollen! Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - hier weiter . Alle Rothschild-Artikel auf LupoCattivoBlog gibt es hier

Lesen Sie jetzt, was Ihnen bislang verheimlicht wurde: Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - hier weiter

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge