Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -229

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Zwanzigstes Kapitel

DAS NEUE DEUTSCHE ANGEBOT AN POLEN

Die deutsche Note vom 29. August

Zu diesem Zeitpunkt hatte Hitler die letzten Korrekturen in der deutschen Antwort an Großbritannien gebilligt. Er stimmte zu, daß der deutsch-polnische Streit zu einem entscheidenden Faktor für die englisch-deutschen Beziehungen geworden war, und bekräftigte seinen Wunsch nach einem friedlichen Ausgleich und seine Bereitschaft zum Verhandeln mit den Polen.

Hitler ersuchte die britische Regierung, den Polen zu empfehlen, einen Bevollmächtigten am folgenden Tag, Mittwoch, den 30. August, nach Berlin zu entsenden. Dann betonte er, unter dem Druck der Ereignisse sei Eile geboten, die Briten möchten zur Kenntnis nehmen, daß Deutschland mit dem Eintreffen eines polnischen Vertreters spätestens bis Mitternacht des 30. August rechne.

Am Abend des 29. August empfing Hitler Henderson und händigte ihm die offizielle deutsche Note um 7 Uhr 15 aus.

Wenige Minuten, nachdem Henderson von Hitler empfangen wurde, rief Dahlerus von Berlin aus das britische Außenministerium an und teilte Halifax mit, daß Hitler und Göring sehr erfreut die Haltung Englands gegenüber Deutschland, die der britischen Note vom 28. August zu entnehmen war, zur Kenntnis genommen hatten. Dahlerus versicherte den Briten außerdem, die deutsche Antwort werde noch am gleichen Abend in London eintreffen. In London fiel es auf, daß der schwedische Ingenieur „sehr frohgemut und überschwenglich” war. Offenbar glaubte er, seine Mühen kämen nun zu einem erfolgreichen Abschluß. Im Auswärtigen Amt teilte Baron Woermann am Abend des 29. August den Gesandten der Schweiz, Litauens und der Slowakei mit, es bestünden als Ergebnis der deutsch-englischen Gespräche günstige Aussichten für eine diplomatische Lösung der polnischen Krise.

Kurz nach dem Anruf von Dahlerus empfing Halifax eine weitere Nachricht von Kennard. Darin bestätigte der Botschafter den polnischen Entschluß, die Gestellungsbefehle zur Generalmobilmachung am folgenden Morgen zu versenden. Man habe ihn schroff darauf hingewiesen, daß solche Befehle nicht geheimgehalten werden könnten. Kennard hatte die polnische Maßnahme gebilligt, obwohl Bonnet seinen Botschafter Noél angewiesen hatte, heftig gegen die Generalmobilmachung zu protestieren.

Kennard scheute sich nicht, die Polen gegen jede etwaige Kritik von Halifax zu verteidigen. Unverblümt gab er Halifax die Schuld, den polnischen Schritt ausgelöst zu haben, weil er die Mitteilung Görings über die deutschen Aufmarschpläne weitergegeben habe. Kennard schloß, “es sei im Interesse der Polen „kaum zu rechtfertigen, sich jeder nur möglichen Verteidigungsmaßnahme zu enthalten“.

Beck bat Kennard, Halifax zu unterrichten, es gebe nur einen Weg, die für 8 Uhr am nächsten Morgen angesetzte Generalmobilmachung zu verhindern, und das sei eine deutliche Erklärung Hitlers, wonach Deutschland ein für allemal auf Danzig verzichte und nie wieder versuche, die Durchgangsmöglichkeiten nach Ostpreußen durch den Korridor zu verbessern. Überdies sei er, Beck, bereit, den vollen Wortlaut von Hitlers Antwort an England jederzeit entgegen zunehmen und zu studieren. Mit den militärischen Maßnahmen werde Polen fortfahren, wenn Hitler nicht zurückweiche. Beck habe vorher deutlich zum Ausdruck gebracht, daß er mit Deutschland nicht verhandeln wolle.

Hitler führte mit Henderson ein längeres Gespräch über die deutsche Note an England vom 29. August. Hitler betonte, wenn es ihm gelänge, die deutschen Differenzen mit den Polen aus dem Weg zu räumen, würde er gegen die britische Garantie für Polen keine Einwände erheben. Die Briten hatten Polens lebenswichtige Interessen und Unabhängigkeit garantiert, und die deutschen Vorschläge vom Oktober 1938 enthielten nichts, was das eine oder das andere durch einen Angriff in Frage gestellt hatte. Hitler erklärte, der deutsche Entwurf zu neuen Vorschlägen an die Polen sei noch nicht vollständig, doch werde er bald fertig gestellt sein. Energisch bestritt er, daß sein dringendes Ersuchen um einen polnischen Bevollmächtigten, das eher an die Briten als an die Polen gerichtet sei, ein Ultimatum an Polen darstelle. Da Hitler bemerkte, daß Henderson sich wegen des Zeitfaktors für den deutschen Plan besorgt zeigte, tat er sein Möglichstes, überzeugende Gründe für sofortige Verhandlungen anzuführen, weil er nicht die Absicht hatte, noch einmal und ohne triftigen Grund die sorgsam vorbereiteten Aufmarschpläne der Wehrmacht zu opfern. Sehr ausführlich verteidigte Hitler seine dringende Forderung nach einer prompten Antwort Polens und schließlich gelang es ihm, Henderson zu beruhigen.

Henderson verließ Hitler mit der Überzeugung, daß es noch möglich sei, den Krieg zwischen Deutschland und Polen zu verhindern. Sofort setzte er sich mit London in Verbindung und legte seiner Regierung eindringlich nahe, die Polen mit allen Mitteln dazu zu bewegen, das deutsche Verhandlungsangebot anzunehmen, und zwar unter genau den Bedingungen, die Hitler angeführt habe.

Das Foreign Office erhielt eine Zusammenfassung des Textes von Hitlers Antwort am 29. August abends um 9 Uhr 15. Die britische Regierung hatte reichlich Zeit, mit Warschau Fühlung aufzunehmen, und ebenso die polnische, um zu irgendeiner Zeit des nächsten Tages einen Bevollmächtigten nach Berlin zu entsenden. Henderson hatte durchblicken lassen, Hitler habe zugestimmt, die Sowjetunion hinsichtlich einer internationalen Garantie Polens zu konsultieren.

Ribbentrop teilte dem sowjetischen Geschäftsträger Iwanow tatsächlich noch vor Mitternacht am 29. August mit, Deutschland trete für die Teilnahme der Sowjetunion in jeder internationalen, Polen betreffenden Vereinbarung ein. Henderson versuchte nicht zu bestreiten, daß die deutsche Note den Anstrich eines Ultimatums zeige, doch wiederholte er Hitlers Argumente, warum die Verhandlungen mit größtmöglicher Eile in Angriff genommen werden sollten.

