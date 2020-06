Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -232

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Einundzwanzigstes Kapitel

POLNISCHE GENERALMOBILMACHUNG UND DEUTSCH-POLNISCHER KRIEG

Hitler erbietet sich am 30. August, Vorschläge nach Warschau zu senden.

Der Unterredung des Schweden mit Chamberlain und Halifax folgte am 30. August um 12 Uhr 30 mittags ein Telefongespräch zwischen Göring und Dahlerus. Göring wiederholte, er sei fast sicher, daß Hitlers neue Vorschläge an Polen auch den Vorschlag einer Volksabstimmung in der Korridorspitze enthielten, doch war Dahlerus in diesem Augenblick nicht an den Einzelheiten des vorfühlenden deutschen Planes interessiert. Er wies darauf hin, die Briten argumentierten, daß Hitler einen viel zu starken Druck auf die Polen ausübe, um sie für seinen Verhandlungsplan interessieren zu können. Dann fragte er Göring, ob es vielleicht möglich sei, mit Lipski zu vereinbaren, daß dieser die Vorschläge am 30. August entgegen nähme, um sie zur weiteren Beratung nach Warschau zu übermitteln.

Göring hielt diesen Gedanken persönlich für gut, doch konnte er keine offizielle Zusage geben, ohne sich mit Hitler in Verbindung gesetzt zu haben. Man kam überein, das Telefongespräch fortzusetzen, sobald Göring die Lage mit dem deutschen Kanzler erörtert habe. Nach seinem Gespräch mit Hitler rief Göring Dahlerus um 1 Uhr 15 erneut an und sprach zunächst von den nunmehr ausgearbeiteten deutschen Vorschlägen. Er versicherte Dahlerus, sie seien „fabelhaft”. Man habe in Berlin keineswegs die Absicht, sie den Polen zur vorbehaltlosen Annahme, sondern lediglich als Diskussionsgrundlage vorzulegen. Hitler habe sich zur Ablehnung des Vorschlags, daß Lipski die Vorschläge nach Warschau übermitteln solle, entschlossen, da hieraus nicht auf eine Verhandlungsbereitschaft der Polen geschlossen werden könne. Andererseits war Hitler gewillt, die Vorschläge durch einen Beauftragten Polens „abholen” zu lassen, um sie nach Warschau zu überbringen. Nach seiner Ansicht werde dieses Zugeständnis allen britischen Einwänden gegen unzulässigen Druck begegnen, ohne daß den Polen die Gelegenheit genommen wurde, ihre Willfährigkeit zu beweisen, über eine friedliche Lösung zu verhandeln.

Hitlers entgegenkommender Vorschlag war ebenso vernünftig wie äußerst praktisch, und Göring war von ihm sehr angetan. Er glaubte, dieses Vorgehen würde den letzten Einwand der Briten aus dem Weg räumen, den sie gegen Hitlers Verhandlungsplan erhoben hatten. Zu seinem Erstaunen hörte er Dahlerus um 3 Uhr nachmittags am Telefon sagen, den Briten gefalle Hitlers neuer Plan nicht; sie bestünden darauf, die Deutschen sollten sich einverstanden erklären, daß Lipski die Vorschläge nach Warschau überbringe. Hitlers entscheidender Gesichtspunkt, daß auch die Polen wenigstens auf irgendeine Art ihre Verhandlungsbereitschaft zu erkennen geben müssten, wurde ignoriert. Göring war zornentbrannt. Er erklärte, er werde diese Frage nicht noch einmal an Hitler herantragen, und bestand nun darauf, daß ein polnischer Bevollmächtigter nach Berlin kommen müsse. Es hatte ihm imponiert, daß Hitler, um den Frieden zu retten, in seiner Bereitschaft sogar so weit gegangen war, den deutschen Operationsplan zu opfern und einen langen Zweifrontenkrieg zu riskieren. Die Weigerung Englands, diese unerläßlich wichtige Konzession zu machen, kam für Göring unerwartet und entmutigte ihn sehr. Mit einem Schlage wurde der in Berlin herrschende Optimismus von neuen Zweifeln und Befürchtungen erschüttert. Kurz darauf traf die Meldung von der polnischen Generalmobilmachung ein.

Göring war von Sorge erfüllt, daß die günstige Stellung Deutschlands in Europa in einem erneuten sinnlosen Krieg verloren gehen könnte. Er hatte darum Hitler, im Hinblick auf Verhandlungen mit den Polen, zu äußerster Nachgiebigkeit geraten. Halifax war über diese Situation unterrichtet und wußte sie zu nutzen, ln seinen Weisungen an Kennard deutete er am Nachmittag des 30. August vage an, Beck solle eventuellen direkten Verhandlungen mit den Deutschen im Prinzip zustimmen, da „ihnen keine Gelegenheit gegeben werden sollte, Polen die Schuld an einem Konflikt zuzuschieben“.

Diese Instruktionen beweisen, daß es Halifax nicht um eine friedliche Behebung der Krise, sondern lediglich darum ging, die Schuld am Krieg auf Deutschland abzuwälzen. So konnte Kennard Beck eindeutig zu verstehen geben, daß Halifax statt einer echten Zusage Polens, mit Deutschland verhandeln zu wollen, eine bedeutungslose platonische Erklärung wünsche.

