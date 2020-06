Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -235

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Einundzwanzigstes Kapitel

POLNISCHE GENERALMOBILMACHUNG UND DEUTSCH-POLNISCHER KRIEG

Frankreich für friedlichen Ausgleich.

Ganz anders standen die Dinge in Frankreich. Am 30. August 1939 zeigte die französische Presse ein wesentlich stärkeres Interesse an der Wahrung des Friedens als am Töten von Deutschen. Marcel Pays wies im L’Excelsior darauf hin, für ein Abkommen zwischen Deutschland und Polen bestünden gute Aussichten, wenn man die Briten dazu bewegen könne, die Zustimmung der Polen zu Verhandlungen zu gewinnen. Im Petit Parisien beklagte sich Lucien Bourgues, die Frage Krieg oder Frieden sei darum unentschieden, weil die Briten nicht nachhaltig genug auf einen friedlichen Ausgleich drängten.

Le Jour und L’Echo de Paris betonten übereinstimmend, man dürfe keine Friedenschance ungenutzt lassen, keine ausgestreckte Hand dürfe zurückgewiesen werden und kein Versuch gemacht, Deutschland zu demütigen.

Yves Morvan belichtete in Le Journal aus London, Hitler sei in seinen kürzlichen Gesprächen mit dem britischen und französischen Botschafter in Berlin maßvoll und vernünftig gewesen.

Le Figaro schrieb mit Nachdruck, Hitlers Zögern während der letzten sechs Tage sei wohl eher ein „Beispiel für Vernunft” als reine „Vorsicht, Furcht oder Schwäche”.

Edith Bricon beklagte in La Republique den in England und Polen verbreiteten Kriegsfatalismus und bestand darauf, man müsse es jedem Beteiligten noch einmal eindrücklich klar machen, daß es immer noch Möglichkeiten einer friedlichen Lösung der deutsch-polnischen Frage gebe.

In dem Blatt La Justice hielt René Gounin seinen Lesern vor, Frankreich sei nach vor bereit, mit Deutschland zu verhandeln.

Selbst Geneviève Tabouis, die in vielen früheren Krisen der Unnachgiebigkeit oder gar dem Krieg das Wort geredet hatte, sagte voraus, Mussolini werde die gegenwärtige Krise beheben und in letzter Minute einen erfolgversprechenden Konferenzplan vorlegen.

Außenminister Bonnet war bestürzt, als er erfuhr, daß Polen trotz seiner Bemühungen, es zur Zurückhaltung zu veranlassen, die Generalmobilmachung befohlen hatte. Energisch blieb er dabei, die Polen müßten einen Vertreter nach Berlin senden. Dann ersuchte er Halifax, einen Entspannungsplan in Erwägung zu ziehen, nach dem die beiderseits der Grenze in Stellung gegangenen deutschen und polnischen Truppen zurückgezogen werden sollten. Es gelang ihm jedoch nicht, Halifax’ Unterstützung für diesen Vorschlag zu gewinnen. Darüber hinaus mußte er feststellen, daß seine verschiedenen Maßnahmen, auf die Polen einzuwirken, ohne die britische Hilfe wirkungslos blieben. Der scharfe Gegensatz zwischen seinen eigenen Versuchen zur Besserung der Lage und der nahezu völligen Inaktivitat von Halifax ließ sich nicht übersehen.

Der französische Botschafter Coulondre unternahm am 30. August in Berlin einen erneuten Vorstoß, Lipski auf den Ernst der Lage hinzuweisen. Er legte seinem polnischen Kollegen bis ins kleinste dar, um welche Haaresbreite es Hitler gelungen war, seine militärischen Operationen gegen Polen am 25. und 26. August rückgängig zu machen. Er hielt Lipski vor, daß in Deutschland eine beträchtliche Opposition gegen einen Krieg mit Frankreich und England vorhanden sei und es nur eines geringen Maßes an Versöhnlichkeit von polnischer Seite bedürfe, um diese Stimmung auszunutzen und den Krieg zu vermeiden. Dann machte er dem Polen klar, die Situation könne immer noch gerettet werden, wenn Lipski in seiner Eigenschaft als Botschafter darum ersuchen würde, die deutschen Vorschläge nach Warschau übermitteln zu dürfen.

Zwar gab Coulondre zu, die Deutschen bestünden auf einem Sonderbotschafter, doch machte er geltend, die innerdeutsche Kriegsgegnerschaft sei so stark, daß Hitler unter Umständen sehr wohl das Nächstliegende tun und die Vorschläge Lipski aushändigen würde. Außerdem gebe es keine Hoffnung mehr, wenn auf Hitlers Angebot hin nicht irgend etwas von polnischer Seite geschehe. Die in Berlin akkreditierten Diplomaten waren sich über die äußerst starke Opposition Deutschlands gegen den Krieg durchaus einig. Der amerikanische Geschäftsträger Kirk behauptete am nächsten Tag um 1 Uhr mittags in einem Bericht an Roosevelt ganz offen, das deutsche Volk stehe wie das amerikanische dem Krieg ablehnend gegenüber.

