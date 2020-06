Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -237

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Einundzwanzigstes Kapitel

POLNISCHE GENERALMOBILMACHUNG UND DEUTSCH-POLNISCHER KRIEG

Handelsrivalität keine Kriegsursache.

Halifax hoffte, die britische Antwort vom 30. August 1939 an Deutschland werde den Gesprächen über ein englisch-deutsches Abkommen und eine diplomatische Schlichtung des polnischen Streitfalls ein Ende bereiten können. Er war sichtlich bestrebt, die Tür zuzuschlagen; machte doch nach seiner Ansicht die Kräfteausgleichspolitik die Vernichtung Deutschlands erforderlich.

Die Zielsetzung wurde nicht, wie 1914, von der zusätzlichen Erwägung gestört, daß die Ausweitung des deutschen Handels eine Bedrohung der britischen Wirtschaft darstelle, obwohl die Briten ganz ohne Zweifel befürchteten, das Beispiel der erfolgreichen Sozial- und Wirtschaftspolitik in Deutschland werde Unzufriedenheit unter ihren eigenen rückständigen Völkermassen verbreiten. Es war die gleiche Sorge wie vorher über die Auswirkung des amerikanischen Lebensstandards auf die britischen Massen. Die innenpolitischen Leistungen Deutschlands wurden erzielt, obwohl der deutsche Außenhandel 1938 und 1939 bedenklich abgenommen hatte.

Deutschlands Handel mit Italien ging 1938 infolge eines wohlüberlegten Versuchs der italienischen Regierung, den Import von Deutschland einzuschränken, erheblich zurück. Die deutschen Exporte nach Italien lagen um 35 Millionen Reichsmark niedriger als erwartet, obwohl 32 000 Landarbeiter und 20 000 Fabrikarbeiter aus Italien während dieser Zeit in Deutschland beschäftigt waren. Die Ausfuhr Österreichs und Deutschlands zusammen nach Ungarn betrug 1938 20 Millionen Reichsmark weniger als 1937. In den Jahren 1938 und 1939 gelang es Deutschland nicht, das Handelsvolumen mit Spanien zu erreichen, das es vor dem spanischen Bürgerkrieg im Jahre 1936 aufzuweisen hatte.

Einen rapiden Abstieg zeigte der Handel mit Großbritannien und Indien 1938 und Anfang 1939. Eine ungünstige Handelsbilanz und jährliche deutsche Zahlungen auf öffentliche und private Anleihen aus der Weimarer Zeit erschwerte den Handelsverkehr mit den USA, obwohl die Zinszahlungen für die Dawes-Anleihe von 7 auf 590, für die Young-Anleihe von 5,590 auf 4,590 gesenkt worden waren. Die Gesamtausfuhr nach den USA betrug 1938 nur 150 Millionen Reichsmark, während der Handel mit Südamerika im gleichen Jahr um 4% abnahm.

Der Warenverkehr mit der Schweiz, einem Staat mit vier Millionen Einwohnern, war größer als der mit ganz Amerika, doch verringerte er sich 1938 ebenfalls. Die Ausfuhr deutscher Kohle nach Frankreich ging 1938 stark zurück, obwohl Deutschland weiterhin die gleiche Menge französischen Eisenerzes einführte, trotz der Belastung der deutschen Devisenreserve. Deutschlands Handel mit Belgien war doppelt so groß wie mit Frankreich, doch verringerte sich das Handelsvolumen mit Belgien gegen Ende 1938. Nach Holland ging 1938 etwa 8,3% der deutschen Gesamtausfuhr, bis der holländische Protektionismus gegen Ende des Jahres auch hier zu sinkenden Zahlen führte.

Großbritannien war der Haupthandelspartner von Dänemark und Norwegen, während Deutschlands Anteil am Handel mit Skandinavien leicht zurückging. In Finnland, wo die Briten ebenfalls an erster Stelle standen, konnten die Deutschen etwas an Boden gewinnen, doch in Schweden standen sie unter dem wachsenden Wettbewerbsdruck der Engländer und Amerikaner. In der Türkei und in Persien konnten sich die Deutschen 1938 auf der bisherigen Höhe halten, doch ging der Handel mit Japan zurück. Im Vergleich zu 1937 sank der deutsche Gesamthandel 1938 um 10%.

Allerdings zeigte der Welthandel insgesamt einen beträchtlichen Abstieg in dieser Zeit, was in erster Linie auf den Rückgang von Handel und Produktion Amerikas nach der Rezession 1937 zurückzuführen war; aber der britische Handel nahm auf Kosten Deutschlands in den Weltmärkten bedeutend zu. Angesichts der zunehmenden Ausweitung des reichen innerdeutschen Marktes während der gleichen Zeit machten sich die deutschen Wirtschaftler keine ernstlichen Sorgen. Dennoch konnten die Briten unmöglich mit einiger Aufrichtigkeit behaupten, die deutsche Handelskonkurrenz vertreibe sie von den Weltmärkten.

Deutschlands Handelsdefizit mit Italien und Ungarn nahm 1939 noch zu. Der Warenverkehr mit dem Balkan blieb ziemlich unverändert, obwohl der deutsch-rumänische Handelsverkehr nach dem Abschluß des Handelsabkommens vom März 1939 eine Zunahme zu verzeichnen hatte. Das rührte teilweise daher, daß Deutschland von Rumänien Weizen über dem Weltmarktpreis kaufte. Nach dem 23. April 1939 unterlag die deutsche Ausfuhr nach den USA einem neuen Zwangstarif von 25%, weil sie subventioniert wurde, was erforderlich war, um frühere Zwangszölle auszugleichen.

Der britische und amerikanische Wettbewerb gegen Deutschland in Südamerika war besonders erfolgreich, so daß der deutsche Handel in jenem Gebiet während der ersten Monate 1939 noch um weitere 30% abnahm. Der Versuch, mit Großbritannien und Frankreich verbesserte Handelsabkommen zu erzielen, wurde im März 1939 von beiden Ländern zurückgewiesen. Die Ausfuhr nach Frankreich hatte sich bis zum 1. April 1939 um 32% des Volumens von 1938 verringert; diese Tendenz hielt an trotz der dortigen Wirtschaftskonjunktur, die im November 1938 ihren Anfang genommen hatte.

Die holländische Regierung erhöhte am 1. März 1939 ihre Einfuhrzölle auf deutsche Waren um mehr als 50%. Das Handelsvolumen mit Skandinavien hielt sich 1939 etwa auf gleicher Höhe, wobei es für Schweden leicht anstieg und für Finnland abnahm. In dieser ganzen Zeit steigerte sich die Einfuhr aus Polen, während sich die Ausfuhr nach dort verringerte. Auch der Handel mit Ägypten verminderte sich erheblich, desgleichen war ein stetiger Rückgang bei Japan zu verzeichnen.

Am 15. April 1939 gaben die Polen bekannt, es werde polnischen Landarbeitern nicht gestattet, zur Ernte nach Deutschland zu gehen, obwohl 1938 noch 70000 polnische Wanderarbeiter bei der Zuckerrüben- und Kartoffelernte Verwendung fanden. Der ständige Rückgang des deutschen Außenhandels brachte die deutschen Wirtschaftsexperten zu der Erkenntnis, daß es notwendig sei, die Einfuhr ausländischer Rohstoffe zu drosseln. Sie waren darüber nicht sonderlich beunruhigt, da die Ausschöpfung bisher noch nicht genutzter natürlicher Hilfsquellen in Deutschland und der Bau deutscher Fabrikationsanlagen für Ersatzstoffe es ermöglichten, einen großen Teil des Rohstoffbedarfs im eigenen Lande zu beschaffen, der vorher aus dem Ausland gedeckt werden mußte. Die Hauptsorge der Deutschen war der Mangel an Arbeitskräften. Für 1939 hatten sie geplant, die Zuckerausfuhr zu erweitern, doch vereitelte der steigende Inlandsbedarf diese Absicht.

Deutsche Wirtschaftsexperten konnten verfolgen, wie der britische Anteil am Gesamtwelthandel 1939 ständig wuchs. Klar erkannten sie, daß der britische Groll gegen eine englisch-deutsche Konkurrenz 1938 und 1939 jeder Grundlage entbehrte. Schon vor dem März 1939 brachten sie in London deutlich zum Ausdruck, daß Deutschland bereit war, Kompromißabmachungen über Devisenfragen und internationale Finanzpraktiken zu erörtern. Im Jahre 1939 war es im krassen Gegensatz zu 1914 absolut klar, daß wirtschaftliche Faktoren tatsächlich nicht die entscheidende Ursache für die britische Feindschaft gegenüber Deutschland waren.

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

