Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -240

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Einundzwanzigstes Kapitel

POLNISCHE GENERALMOBILMACHUNG UND DEUTSCH-POLNISCHER KRIEG

Becks Auseinandersetzung mit Papst Pius XII.

Beck fühlte sich von der englisch-französischen Demarche am 31. August nicht beunruhigt. Er erkannte, daß die Briten sich nur der Form halber an dem französischen Schritt beteiligt hatten. Doch bekam er ungeheure Schwierigkeiten mit dem päpstlichen Nuntius Cortesi in Warschau. Die Bevölkerung Polens war treu katholisch und genoß seit langem die besondere Gunst des Vatikans.

Papst Pius XII. war darauf bedacht, das Volk der Polen vor der verhängnisvollen Politik seiner Führung zu bewahren. Das Konklave der Kardinäle hatte den damaligen Kardinal Pacelli im März 1939 in erster Linie wegen seiner großen diplomatischen Erfahrung zum Papst gewählt, und weil man von ihm nachhaltigen Einfluß auf die europäische Diplomatie und die Aufrechterhaltung des Friedens erhoffte. Im Jahre 1919, zur Zeit der furchtbaren Greuel unter der kommunistischen Diktatur in München, hatte er dort als Vertreter des Vatikans gewirkt. Mit gutem Grund fürchtete er jetzt, ein neuer europäischer Krieg würde zum Anwachsen des Kommunismus in ganz Europa führen. Auch hegte er nicht den geringsten Zweifel, daß Polen in einem Krieg gegen Deutschland geschlagen würde.

Im Mai 1939 hatte der Papst eine große Friedensaktion eingeleitet und mit Entrüstung einen Appell des Erzbischofs von Canterbury zurückgewiesen, auf den hin ihm der Dank der anglikanischen, protestantischen und griechisch-orthodoxen Christen zuteil werden sollte, wenn er die Politik Hitlers verdamme. Statt dessen hatte er ostentativ den Sieg General Francos im Mai 1939 begrüßt. Damals bereits hatte der Papst erkannt, daß namentlich Polen eine Drohung für den Frieden war, da die Briten Deutschland nicht angreifen konnten, wenn Polen nicht gewillt war, als Pfand zu dienen. Damals hatte Beck den tastenden Vorschlag des Papstes zu einer internationalen Konferenz rundweg mit der Erklärung abgelehnt, „Polen könne die Meinung anderer Mächte nicht als für sich bindend annehmen, was die Fragen anbelange, die sich zwischen Polen und Deutschland erhoben haben“.

Admiral Nikolaus Horthy, der protestantische Reichsverweser Ungarns, wurde vom Papst veranlaßt, am 14. Juni 1939 eine Rede zu halten und darin die Mächte zu drängen, die guten päpstlichen Dienste zur Beilegung des deutsch-polnischen Streits anzunehmen. Damit zielte er wegen dessen enger Beziehungen zu Ungarn vor allem auf Polen. Am 24. August 1939 richtete Pius XII. einen Appell an die Welt, keinen Krieg Danzigs wegen zu beginnen. Er bat die Botschafter Großbritanniens, Frankreichs, Italiens, Polens und Deutschlands, am 31. August 1939 zur Audienz im Vatikan zu erscheinen.

Dr. Kazimierz Papée, polnischer Botschafter beim Vatikan, vermochte dem Papst keine Zusage zu geben, daß Polen mit Deutschland verhandeln würde. Der Papst hatte das bereits befürchtet. Er wies daraufhin Cortesi in Warschau an, Beck eindringlich nahezulegen, Verhandlungen mit den Deutschen auf der Grundlage der Marienwerder-Vorschläge zu akzeptieren, mit denen der Papst sich bereits vertraut gemacht hatte.

Es kam daraufhin zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Beck und Cortesi, die das Wortgefecht Ribbentrop-Henderson vom Vorabend noch übertraf. Zornentbrannt warf Beck dem päpstlichen Nuntius vor, er arbeite für die Deutschen. Dann beklagte er sich, Papst Pius befehle ihm, sich Deutschland zu beugen. Cortesi war nicht imstande, den erregten Außenminister zu beruhigen. Beck hat sich später erinnert, daß kein Ereignis während der Endphase der Krise ihm so zugesetzt habe wie der beharrliche, aber erfolglose Versuch des Papstes, ihn zum Verhandeln mit den Deutschen und zur Annahme der Marienwerder-Vorschläge zu bewegen. Es war unvorstellbar tragisch, daß von britischer Seite keine Spur einer ähnlichen Tatkraft gezeigt wurde. Man braucht sich nur vorzustellen, wie die Situation gewesen wäre, wenn Henderson in Warschau gewirkt und die Unterstützung sowie das Vertrauen Chamberlains genossen hätte.

