Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -241

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die beste Analyse zum Thema, die man jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, findet man hier >>>.

Die Analyse bislang unberücksichtigter, brisanter historischer Dokumente, findet man hier >>>.

Die neueste Analyse der Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg, findet man hier >>>.

…

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Einundzwanzigstes Kapitel

POLNISCHE GENERALMOBILMACHUNG UND DEUTSCH-POLNISCHER KRIEG

Bonnet begünstigt italienische Vermittlung.

Die vielversprechende Atmosphäre, die durch Deutschlands Annahme der britischen Note vom 28. August entstanden war, änderte sich am 31. August nachmittags mit einem Schlage. Die hoffnungsvolle Frist, die sich aus Hitlers Versuch, mit den Polen zu verhandeln, ergab, verstrich.

Die Italiener nahmen das zum Anlaß, ihren früheren Plan einer internationalen Konferenz wieder aufzugreifen. Der britische Botschafter in Rom hatte Ciano die Antwort Englands vom 30. August um 2 Uhr 45 in der Nacht zum 31. August übermittelt. Kurz danach berichtete Attolico, Henderson habe den Text der sechzehn Punkte Deutschlands fast unmittelbar nach seiner mitternächtlichen Konferenz mit Ribbentrop erhalten. Die Situation war Ciano nicht völlig klar, doch erhielt er von Attolico am Morgen des 32. August um 9 Uhr 04 in Rom die alarmierende Mitteilung, innerhalb weniger Stunden werde der Krieg beginnen, wenn nicht neue Schritte erfolgten.

Ciano rief Halifax am 31. August um 11 Uhr vormittags an, Attolico habe berichtet, wie ernst die Situation sei. Es kam Ciano nicht zum Bewußtsein, daß nicht mehr viel Hoffnung zu direkten deutsch-polnischen Verhandlungen vorhanden war, und so drängte er die Briten, entsprechenden Druck auf die Polen auszuüben. Er gab die Zusicherung, Mussolini werde seinen ganzen Einfluß aufbieten, auf Hitler einzuwirken, mit Polen Geduld zu haben. Halifax unterließ es, Ciano zu informieren, daß Großbritannien nicht bereit war, Druck auf Warschau auszuüben.

Der französische Botschafter in Rom, Francois-Poncet, berichtete Bonnet am 31. August mittags, Mussolini sei immer noch überzeugt, daß der Friede erhalten bleiben könne, wenn die Polen sich der Rückkehr Danzigs zum Reich nicht widersetzten. Dieser Bericht gab Bonnet neuen Mut. Er war geneigt, seine letzte Friedenshoffnung auf die italienische Vermittlung zu setzen. Raffeele Guariglia, Italiens Botschafter in Paris, meldete Ciano kurze Zeit später, man könne sich auf Frankreich verlassen, es werde einen Vermittlungsversuch Italiens mit aller Kraft unterstützen. Vertraulich berichtete er, in offiziellen Kreisen Frankreichs herrsche weitgehend der Eindruck, das britische Ansehen stehe in der Krise um Danzig weit mehr auf dem Spiel als das Prestige Frankreichs. Überdies breite sich im ganzen Lande mit zunehmender Geschwindigkeit das Mißfallen an der britischen Politik aus. Nach seiner Ansicht müßte es möglich sein, diese Stimmung erfolgreich auszunutzen, wenn es der italienischen Regierung gelänge, zu diesem Zeitpunkt einen neuen positiven Faktor ins Gespräch zu bringen. Es war Ciano bekannt, daß sein Botschafter in Paris sich ausgezeichneter Beziehungen zu Bonnet erfreute.

Guariglia war ein hervorragender Berufsdiplomat, der 1909 in den diplomatischen Dienst Italiens getreten war, also viele Jahre, bevor Mussolini 1922 zum Ministerpräsidenten berufen wurde. Als er im November 1938 als Botschafter Italiens nach Paris kam, erhielt er eine überwiegend wohlwollende Presse. L’Ordre erklärte am 28. November 1938, desgleichen Europe Nouvelle am 3. Dezember 1938, die Wahl Guariglias beweise, daß Mussolini Frankreich als den Brennpunkt der europäischen Diplomatie betrachte.

Guariglia war ein scharfer Beobachter und sehr darauf bedacht, den Kriegshetzereien des US-Botschafters Bullitt entgegenzuwirken. Er betrachtete diese Aufgabe als seine ganz besondere Pflicht. Der italienische Diplomat war davon überzeugt, daß der Feldzug Roosevelts und Bullitts zur Förderung eines Krieges in Europa ausschließlich den Interessen der Sowjetunion diene. Nach seiner Ansicht war Halifax gegenüber den wahren Interessen Englands ebenso blind wie gefährlich als der führende Kopf eines großen Vernichtungswerkes gegen Deutschland. Guariglia hatte klar erkannt, daß die plötzliche Popularität Becks in Polen seit dem März 1939 ausschließlich auf der britischen Garantie beruhte, obgleich die Briten gar nicht in der Lage waren, Polen wirklichen militärischen Beistand zu leisten. Er bedauerte die Tatsache, daß Polens Illusionen über seine künftige Größe von dem deutsch-russischen Pakt vom 23. August 1939 unberührt blieben. Auch stand für ihn fest, daß Frankreich mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen habe, der britischen Einkreisung zu entgehen, weil es sich in „betrüblicher Erstarrung” befand.

General Gamelin hatte am 26. August 1939 zu Guariglia gesagt, er setze seine ganze Hoffnung auf das Gelingen der italienischen Vermittlung. Trotzdem hatte der gleiche Wehrführer drei Tage zuvor es unterlassen, Bonnets Initiative zur Einschränkung der französischen Verpflichtungen gegenüber Polen zu unterstützen. Nach Guariglias Überzeugung war die Position Frankreichs der Schlüssel zu Krieg oder Frieden in Europa. So hoffte er darauf, Ciano werde seine ganze Kraft aufbieten, um die französische Führung zur Rückkehr zu einer von britischer Bevormundung freien Außenpolitik zu bewegen.

Die hier gesammelten ‘Richtigstellungen zur Zeitgeschichte’ entlarven die vielen verbreiteten Geschichtslügen über das 20. Jahrhundert und rücken das bisherige Geschichtsbild über Deutschland zurecht – hier weiter.

13 Zeitzeugen der bedeutendsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs bitten letztmalig darum, gehört zu werden. Sie öffnen sich und sprechen schonungslos ehrlich über alles, was sie erlebten. Hören wir ihnen zu, anstatt sie zu verdammen – hier weiter.

Alles Lügen – die wahren Kriegsursachen von 1939

Warum es keinen Zufall gibt Fast jeder kennt in seinem Leben Situationen, wo ihm nichts anderes übrig geblieben ist, als erstaunt auszurufen: Das kann doch kein Zufall sein! War es auch nicht, denn hinter allen Ereignissen des menschlichen Daseins und seien sie auch noch so merkwürdig waltet eine verborgene Ordnung - mehr hier.

Was Sie nicht wissen sollen! Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - hier weiter . Alle Rothschild-Artikel auf LupoCattivoBlog gibt es hier

Lesen Sie jetzt, was Ihnen bislang verheimlicht wurde: Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg. Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten. Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten. Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt. Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war. Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte - hier weiter

Eine seltsame Geschichte – Wer beim Lesen mal wieder eine Gänsehaut kriegen, mitfiebern und vor Spannung die ganze Nacht durchlesen möchte, für den ist diese Geschichte das Richtige . Atemberaubend! … hier weiter

Geo-Imperialismus Die geheimen Ziele der US-Geostrategen und warum sie für die Welt so gefährlich sind. Wolfgang Effenberger vermittelt das nötige Hintergrundwissen zu den aktuellen geopolitischen Vorgängen und durchbricht damit die massenmediale Desinformation und Verschleierung - hier weiter.

Share this: Twitter

Facebook

Telegram



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge